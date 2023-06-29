ЄС запропонує Україні двосторонні безпекові домовленості. Гаранти - США, Велика Британія, Франція та Німеччина, - Financial Times
Європейський Союз готується запропонувати Україні майбутні гарантії безпеки, а лідери блоку планують узгодити свої довгострокові зобов’язання на тлі війни й зростання нестабільності в Росії.
Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Babel.
За його даними, зусилля щодо двосторонніх домовленостей про безпеку очолили Франція, Німеччина, Велика Британія та США.
Ці домовленості дозволять забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчанням і розвідувальною інформацією.
FT пише, що цю декларацію розробила Франція, яка хоче надіслати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії. Одне із джерел газети додало, що такі гарантії показують зацікавленість ЄС у ширшій системі безпеки, розробленій для захисту України, а не тільки тій, яка буде на стороні НАТО під керівництвом США.
Водночас майбутні гарантії безпеки викликали опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, нейтральних держав ЄС, які хочуть більше деталей про те, що такі гарантії передбачають.
Утім, у попередній заяві лідерів ЄС йдеться, що їхні країни "готові зробити внесок разом із партнерами у майбутні гарантії Україні щодо безпеки, що допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".
У документі додається, що робота буде спрямована на "швидкий розгляд механізмів такого внеску", беручи до уваги політику безпеки та оборони певних держав-членів (нейтральні країни).
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А підчас війни - звичайно ні , Ze-скоте.
Бо п5 уставу НАТО ніхто не скасовував
А, і Ірак не РФ. Там ядерки нема.
С барабанами в НАТО не берут.
нагадало - ось ти, песику, живеш в будці то тепер можеш радіти - вона твоя.
по суті нам подарують красиве НІХУАХУА, запаковане в блискучу обгортку.
а по факту дуля.
бо гарантії безпеки це в'ї*ати росію якщо вона ударить по Україні.
є таке? нема. то розходимося, посполиті, нас знову кинули західні жмикрути.
Я взагалі не вірив , що навіть це дадуть , бо Ze-шапіто ніхто не відміняв.
Та схоже вирішили надати з огляду на те ,як ті , з кого ви ще вчора сміялися - зараз захищають країну.
А те , що підчас війни не приймуть до НАТО - то зрозуміло
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел в Копенгагене встречу с политическими советниками по вопросам национальной безопасности из более чем 10 стран мира. Обсуждалась украинская формула мира, сообщил он в http://t.me/ermaka2022/3022 Telegram в воскресенье, 25 июня.
На встрече присутствовали представители Бразилии, Великобритании, ЕС, Дании, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.
Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.
1. американська ядерна зброя поруч із кордоном раші та білорусі! якщо ******* по ній - то забруднення піде на ворогів
2. далекобійні ракети, націлені на атомні електростанції раші та білорусі! напад - і одразу удар по АЕС у відповідь
3. протикорабельні комплекси - щоб швидко потопити флот у Чорному морі
4. одномоментний удар по військовим (закреслено) цілям, а саме - житлові квартали бєлгород-воронєж-курськ
ОПа завалит всё, по другому не умеет.
Якщо їхні війська не будуть нас захищати по типу як штати збирались захищати фінляндію швецію до вступу в нато то цього можна було і не підписувати
К сожалению выглядит вполне реалистично. Что это будет значить для нас даже думать не охота =(
Дык накуя играться с огнем, под которым могут оказаться свои же дети, ради успокоения страха сегодня....