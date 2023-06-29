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ЄС запропонує Україні двосторонні безпекові домовленості. Гаранти - США, Велика Британія, Франція та Німеччина, - Financial Times

союз,єс,євросоюз,європейський

Європейський Союз готується запропонувати Україні майбутні гарантії безпеки, а лідери блоку планують узгодити свої довгострокові зобов’язання на тлі війни й зростання нестабільності в Росії.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Babel.

За його даними, зусилля щодо двосторонніх домовленостей про безпеку очолили Франція, Німеччина, Велика Британія та США.

Ці домовленості дозволять забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчанням і розвідувальною інформацією.

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FT пише, що цю декларацію розробила Франція, яка хоче надіслати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії. Одне із джерел газети додало, що такі гарантії показують зацікавленість ЄС у ширшій системі безпеки, розробленій для захисту України, а не тільки тій, яка буде на стороні НАТО під керівництвом США.

Водночас майбутні гарантії безпеки викликали опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, нейтральних держав ЄС, які хочуть більше деталей про те, що такі гарантії передбачають.

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Утім, у попередній заяві лідерів ЄС йдеться, що їхні країни "готові зробити внесок разом із партнерами у майбутні гарантії Україні щодо безпеки, що допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

У документі додається, що робота буде спрямована на "швидкий розгляд механізмів такого внеску", беручи до уваги політику безпеки та оборони певних держав-членів (нейтральні країни).

Автор: 

безпека (944) членство в НАТО (1736) Євросоюз (13632) гарантія (268)


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Топ коментарі
+23
Ще один доказ що Україну в НАТО не приймуть. І корупція тут взагалі нічого, в НАТО до біса корумпованих країн. Причина одна, наша територія завжди буде в претензіях Росії. А воювати з Росією НАТО не буде.
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29.06.2023 12:08
+16
расєю забули додати ((. Буде будапешт-2.
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29.06.2023 12:08
+13
Це не ті ж самі гідранти що були і в Будапештському меморандумі? Ну там ще була параша.
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29.06.2023 12:11
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Огласіть весь список гарантіи .
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29.06.2023 12:06 Відповісти
Який там список? Просто документально затвердять те,що і так є.
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29.06.2023 12:11 Відповісти
да похєр, який там список. будапештський меморандум, майже з тими ж гарантами, вже гарантував безпеку...
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29.06.2023 13:09 Відповісти
расєю забули додати ((. Буде будапешт-2.
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29.06.2023 12:08 Відповісти
Ще один доказ що Україну в НАТО не приймуть. І корупція тут взагалі нічого, в НАТО до біса корумпованих країн. Причина одна, наша територія завжди буде в претензіях Росії. А воювати з Росією НАТО не буде.
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29.06.2023 12:08 Відповісти
А тоді нахрнена те НАТО взагалі? Грантоїди генеральські?
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29.06.2023 12:20 Відповісти
Для забезпечення безпеки своїх учасників.
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29.06.2023 12:37 Відповісти
Такої як в нас, ні в кого в Європі немає
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29.06.2023 12:24 Відповісти
є. повно країн з ще гіршим станом з корупцією. та ж Угорщина, Греція, Болгарія
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29.06.2023 13:11 Відповісти
Йолупе , якби не дЄрмаківщина то після війни - прийняли б

А підчас війни - звичайно ні , Ze-скоте.

Бо п5 уставу НАТО ніхто не скасовував
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29.06.2023 12:24 Відповісти
Неа.
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29.06.2023 12:38 Відповісти
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29.06.2023 13:21 Відповісти
Можеш перерахувати, які це з країн НАТО корумповані? Україна точно буде в НАТО, але вже після перемоги у війні!
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29.06.2023 14:16 Відповісти
Венгрия. Но так то коррупция есть во всех. Даже в США.
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29.06.2023 14:27 Відповісти
вихід лише один - яденрна зброя, і не якась там НАТОвська, а своя!
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29.06.2023 14:47 Відповісти
ЯО захищае лише від ЯО а не від конвенціальної зброї. Це раз. В нас нема ні інфраструктури ні фінансів для створення і утримування ЯО.
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29.06.2023 15:44 Відповісти
Вот оно истинное лицо запада, кто еще не понял....все эти слова про справедливость, гуманность и т.п. вясокие понятия....х-ня это все.....чуть чтт не так - голову в песок....абы торговать.....
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29.06.2023 15:52 Відповісти
Це не ті ж самі гідранти що були і в Будапештському меморандумі? Ну там ще була параша.
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29.06.2023 12:11 Відповісти
теперь будут такие же гарантии, только без нее
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29.06.2023 16:24 Відповісти
Коли Ірак напав на Кувейт, ніхто не давав гарантії безпеки Кувейту. Створило коаліцію та почали сухопутну операцію військами коаліції. БО ТАМ **** НАФТА. А у нас нафти не має. Тому ви там воюйте самі. Ми вам зброю, а ви гинте пачками за те, щоб меркельше спалось спокійно.
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29.06.2023 12:11 Відповісти
У Ірака не було ядерки, у кацапів є, от і все.
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29.06.2023 12:17 Відповісти
а де наша ядерка. і взагалі це все ні до чого.
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29.06.2023 12:27 Відповісти
В нас її ніколи не було. В нас були пускові установки СССР контроль над якими був в Москві
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29.06.2023 12:41 Відповісти
Ми би боєголовки могли і самі зробити, пускові установки набагато дорожче стоять. Нас і те і те змусили знищити, або віддати росії...
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29.06.2023 13:18 Відповісти
Не могли. Ну скільки разів повторювати, УССР робив ракети-носії. Всі ядерні боеголовки робилися на секретному заводі а Сибирі.
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29.06.2023 14:28 Відповісти
Це кацапска іпсо що захід воюе там де е нафта.

А, і Ірак не РФ. Там ядерки нема.
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29.06.2023 12:39 Відповісти
у нас на донбасі знайшли великі запаси газу якіб зробили нас незалежними від параші і щей експортера за обємом на 5 чи 8 місці в світі. за це і йде війна...
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29.06.2023 12:48 Відповісти
згодяться на поділ, як колись німеччину, на оссі та вессі. або знову років на 40, або коли дєрьмак з *********** повиздихають, то раніше об'єднаться зможуть.
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29.06.2023 12:17 Відповісти
Тобто, поділять на зюйд-оссі і норд-вессі?
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29.06.2023 12:21 Відповісти
Формат 32+1? Непогано.
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29.06.2023 12:18 Відповісти
"забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням "вот и все гарантии,которые хочет Зе.
С барабанами в НАТО не берут.
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29.06.2023 12:18 Відповісти
З баранами (73%-ними) також не беруть.
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29.06.2023 12:22 Відповісти
Дежавю...
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29.06.2023 12:23 Відповісти
А в случае шухера четыреста лет будем думать давать Украине оружие или пусть вилами отбиваются, до ***** те гарантии, очередное приглашение для последующих экспансий росии на территорию Украины, только полноценное членство в НАТО есть единственной гарантией неповторения сегодняшнего ******* в будущем. Все остальное от лукавого.
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29.06.2023 12:28 Відповісти
усе перелічене ми маємо і так.

нагадало - ось ти, песику, живеш в будці то тепер можеш радіти - вона твоя.

по суті нам подарують красиве НІХУАХУА, запаковане в блискучу обгортку.

а по факту дуля.

бо гарантії безпеки це в'ї*ати росію якщо вона ударить по Україні.

є таке? нема. то розходимося, посполиті, нас знову кинули західні жмикрути.
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29.06.2023 12:38 Відповісти
Ze-скот , а поясніть-но мені що поганого у фінансовій підтримці, військових поставках і т.д.

Я взагалі не вірив , що навіть це дадуть , бо Ze-шапіто ніхто не відміняв.

Та схоже вирішили надати з огляду на те ,як ті , з кого ви ще вчора сміялися - зараз захищають країну.

А те , що підчас війни не приймуть до НАТО - то зрозуміло
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29.06.2023 14:17 Відповісти
Мое мнение:Свои декларации и меморандумы можете засунуть себе в шопу. Или Украина включается в НАТО в течении 6 месяцев, или Украина восстанавливает свой ядерный арсенал, или Рашку расформируют на отдельные государства и отнимут у нее ЯО. Больше никаких других гарантий нет и быть не может.
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29.06.2023 12:52 Відповісти
Незрозуміла - у ЕС ВЖЕ НЕ БЕРУТЬ ? Ермак добалакався?
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29.06.2023 12:53 Відповісти
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29.06.2023 12:58 Відповісти
⁉️⁉️⁉️ Секретні переговори ?

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел в Копенгагене встречу с политическими советниками по вопросам национальной безопасности из более чем 10 стран мира. Обсуждалась украинская формула мира, сообщил он в http://t.me/ermaka2022/3022 Telegram в воскресенье, 25 июня.

На встрече присутствовали представители Бразилии, Великобритании, ЕС, Дании, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.
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29.06.2023 13:00 Відповісти
А зараз весь світ пистить що Україні згодна на переговори липні !
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29.06.2023 13:01 Відповісти
Не знаю насчет ЕС. Гарантии безпеки означают что в НАТО не берут. Даже в майбутнем.
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29.06.2023 13:01 Відповісти
Ермака на гиляку , а может на нуль фронта - нехай картоплю чистить ‼️‼️‼️
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29.06.2023 13:31 Відповісти
Гарантій може бути дві:

1. американська ядерна зброя поруч із кордоном раші та білорусі! якщо ******* по ній - то забруднення піде на ворогів

2. далекобійні ракети, націлені на атомні електростанції раші та білорусі! напад - і одразу удар по АЕС у відповідь

3. протикорабельні комплекси - щоб швидко потопити флот у Чорному морі

4. одномоментний удар по військовим (закреслено) цілям, а саме - житлові квартали бєлгород-воронєж-курськ
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29.06.2023 13:09 Відповісти
Тю. А Ірландіїї ,Мальті і Австріїї не похер?? Вони навіть не є членами НАТО і не збираються туди. Російські гроші знову вилазять?
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29.06.2023 13:16 Відповісти
Так. Ермак тягне лінію фсб
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29.06.2023 13:32 Відповісти
А де попередні гаранти, та їх гарантії? Вже закінчились?
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29.06.2023 13:34 Відповісти
С нынешними "переговорщиками" нас не возьмут никуда и никогда.
ОПа завалит всё, по другому не умеет.
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29.06.2023 13:46 Відповісти
ні про що

Якщо їхні війська не будуть нас захищати по типу як штати збирались захищати фінляндію швецію до вступу в нато то цього можна було і не підписувати
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29.06.2023 13:53 Відповісти
Вырисовывается картина: к осени / концу года нас вынуждают заморозить конфликт подписав какой нить Минск-3, Стамбул-1 и прочее, под гарантии безопасности. Которые скорее всего означают что нам просто будут продолжать ограниченно поставлять вооружение и обучать войска не смотря на прекращение военных действий.ю
К сожалению выглядит вполне реалистично. Что это будет значить для нас даже думать не охота =(
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29.06.2023 15:27 Відповісти
Мне вот интереснг, а ЕС понимает, что если (не дай Бог) у рашки в один из разов таки получится завоевать Украину, то через время против Европы будут армии рашки+Украины+Беларусь как имнимум....и подход и техника уже будет скорее всего другой....Они потом потянут против ТАКОЙ армии?
Дык накуя играться с огнем, под которым могут оказаться свои же дети, ради успокоения страха сегодня....
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29.06.2023 15:44 Відповісти
они уверены что путин остановится на блоке ссср и их не тронет.
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29.06.2023 16:28 Відповісти
 
 