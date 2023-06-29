ЄС запропонує Україні двосторонні безпекові домовленості. Гаранти - США, Велика Британія, Франція та Німеччина, - Financial Times

Європейський Союз готується запропонувати Україні майбутні гарантії безпеки, а лідери блоку планують узгодити свої довгострокові зобов’язання на тлі війни й зростання нестабільності в Росії.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Babel.

За його даними, зусилля щодо двосторонніх домовленостей про безпеку очолили Франція, Німеччина, Велика Британія та США.

Ці домовленості дозволять забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчанням і розвідувальною інформацією.

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FT пише, що цю декларацію розробила Франція, яка хоче надіслати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії. Одне із джерел газети додало, що такі гарантії показують зацікавленість ЄС у ширшій системі безпеки, розробленій для захисту України, а не тільки тій, яка буде на стороні НАТО під керівництвом США.

Водночас майбутні гарантії безпеки викликали опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, нейтральних держав ЄС, які хочуть більше деталей про те, що такі гарантії передбачають.

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Утім, у попередній заяві лідерів ЄС йдеться, що їхні країни "готові зробити внесок разом із партнерами у майбутні гарантії Україні щодо безпеки, що допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

У документі додається, що робота буде спрямована на "швидкий розгляд механізмів такого внеску", беручи до уваги політику безпеки та оборони певних держав-членів (нейтральні країни).