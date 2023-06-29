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Новини Війна
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На Таврійському напрямку минулої доби ліквідовано маже три роти ворога та 19 одиниць військової техніки, - Тарнавський

знищення

Триває просування ЗСУ на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1337 вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 19 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка",  - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

бойові дії (4020) ЗСУ (7646) Тарнавський Олександр (277)


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Ідіть до пекла , кляті орки 😠
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29.06.2023 12:53 Відповісти
кожен день..по три роти..по три рази на дню
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29.06.2023 14:18 Відповісти
А як же 27 одиниць знищеної касапської артилерії у ранковому зведенні ЗСУ? Вони що протягом дня відновилися і стали у стрій?
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29.06.2023 23:47 Відповісти
 
 