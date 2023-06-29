На Таврійському напрямку минулої доби ліквідовано маже три роти ворога та 19 одиниць військової техніки, - Тарнавський
Триває просування ЗСУ на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1337 вогневих завдань.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 19 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка", - йдеться в повідомленні.
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Amber
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