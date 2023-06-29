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Новини
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Повстання Пригожина та ядерна зброя у Білорусі стануть "новими темами" саміту НАТО, - Дуда

дуда

Візит до Києва західних союзників у День Конституції України був дуже важливим для обговорення подальшої підтримки України, підготовки до саміту НАТО та переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Так, президент Польщі Анджей Дуда підсумував результати зустрічі з Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою 28 червня у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

"Завершилася чергова поїздка до Києва для підтримки наших українських союзників у боротьбі з російською агресією. Я дуже радий, що ми разом із нашими сусідами змогли відсвяткувати їхнє важливе свято - День Конституції", - заявив Дуда.

Польський лідер зазначив, що було важливим відвідати Київ, щоб підтримати Україну під час її боротьби з російським агресором.

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"Я провів дуже важливі політичні переговори про те, що Україні принесе саміт НАТО. Ми обговорили багато важливих для нашої співпраці питань, у тому числі й щодо майбутньої відбудови України. Я сподіваюся, що в останні дні, які залишилися до саміту НАТО, міжнародні консультації обов’язково триватимуть",- зазначив Дуда.

Президент Польщі заявив, що "новими темами" для саміту НАТО стануть повстання Пригожина та розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Також під час саміту обговорюватимуться зміцнення безпеки на сході Європи та підтримка України.

Також читайте: Лідери ЄС говоритимуть на саміті про підтримку України та про заколот Пригожина в РФ

Автор: 

саміт (783) членство в НАТО (1736) Дуда Анджей (778)


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Можно не только поговорить, но и выразить глубокую озабоченность. Вместо того, чтобы уничтожить парашу, цивилизованный мир находит только темы для новых разговоров в пользу бедных.
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29.06.2023 12:54 Відповісти
А чо, нормальні теми під пивко з таранькою
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29.06.2023 12:57 Відповісти
Саммит будет называться * Как мы прятали голову в песок в надежде что все само рассосется*
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29.06.2023 12:57 Відповісти
На саміті якогось дурачка можуть запитати нафіга він здав вагнерів бульбофюреру.
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29.06.2023 13:02 Відповісти
рашку потрібно прищучити за розповсюдження ядерки .
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29.06.2023 13:07 Відповісти
''Повстання'' пригожина це дуже важлива тема??? Забудьте! Накрилося оте ''повстання'', і є теми більш важливіші а ніж ''бунт зеків''.
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29.06.2023 13:11 Відповісти
Можна дуркувато хіхікати з "самопроголошеного" картопляника, але він в сто раз розумніший за вітчизняних нездар. Ядерна зброя гарантує білорусам вічний мир, та кордони
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29.06.2023 13:44 Відповісти
Невже вагнера" в НАТО збираються запросити???
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29.06.2023 15:52 Відповісти
 
 