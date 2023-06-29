Повстання Пригожина та ядерна зброя у Білорусі стануть "новими темами" саміту НАТО, - Дуда

Візит до Києва західних союзників у День Конституції України був дуже важливим для обговорення подальшої підтримки України, підготовки до саміту НАТО та переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Так, президент Польщі Анджей Дуда підсумував результати зустрічі з Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою 28 червня у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

"Завершилася чергова поїздка до Києва для підтримки наших українських союзників у боротьбі з російською агресією. Я дуже радий, що ми разом із нашими сусідами змогли відсвяткувати їхнє важливе свято - День Конституції", - заявив Дуда.

Польський лідер зазначив, що було важливим відвідати Київ, щоб підтримати Україну під час її боротьби з російським агресором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорили про навчання українських пілотів на літаках F-16, - Зеленський провів двосторонню зустріч із Дудою

"Я провів дуже важливі політичні переговори про те, що Україні принесе саміт НАТО. Ми обговорили багато важливих для нашої співпраці питань, у тому числі й щодо майбутньої відбудови України. Я сподіваюся, що в останні дні, які залишилися до саміту НАТО, міжнародні консультації обов’язково триватимуть",- зазначив Дуда.

Президент Польщі заявив, що "новими темами" для саміту НАТО стануть повстання Пригожина та розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Також під час саміту обговорюватимуться зміцнення безпеки на сході Європи та підтримка України.

Також читайте: Лідери ЄС говоритимуть на саміті про підтримку України та про заколот Пригожина в РФ