Техніка рашистів не підходить до Авдіївки ближче, ніж на 6 кілометрів, - Нацгвардія

Російські загарбники намагаються просуватися до Авдіївки, але українські розвідники це бачать та оперативно їх знищують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії, про це заявив командир підрозділу "Омега 5" Андрій.

"Ми знаходимося на висотах. У нас панівні позиції, тому ворогу дуже непросто наблизитися до наших позицій. Противник все ж намагається просуватися в сторону міста, але ближче, ніж на 6 км ворог своєю технікою не підходить. Зараз окупанти намагаються наступати лише піхотою, яку наші розвідники бачать і оперативно їх знищують. Як результат: доходять до наших позицій декілька окупантів з піднятими руками", - зазначив він.

За його словами, противник, який не здався і намагався штурмувати позиції ЗСУ, відрізаний від своїх логістичних вузлів.

"І ми спостерігаємо як вони на підходах окопуються і вилазять два рази на добу, щоб попити води з калюжі. Це вже про щось говорить: вони не можуть себе безпечно почуватися на даному відрізку фронту. І в цьому наша перевага", - додав командир.

Андрій зазначив, що до повномасштабного вторгнення тут базувалися українські війська, це була найближча точка до Донецька.

"А сьогодні - це один із найважчих відрізків фронтів, бо ворог на цьому напрямку окопувався та готувався 9 років. Тому зараз ми розуміємо, що тримати лінію та ще й вибивати тут ворога треба не силою, а хитрістю та винахідливістю" ,- підсумував він.

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