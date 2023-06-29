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Україна має виконати критерії на 100% для початку переговорів щодо вступу в ЄС, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас

Глава уряду Естонії Кая Каллас заявила, що Україна не отримає "жодних знижок" на шляху до ЄС та повинна виконати всі критерії для початку переговорів про вступ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер.

"Ми підтримували розширення, і ми сказали Україні та Молдові, що ви повинні виконати критерії на 100%. Для вас не буде жодних знижок", – сказала Каллас.

Вона додала, що якщо обидві країни виконають всі критерії, то буде справедливо розпочати переговори про вступ.

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"Але вони не матимуть ніяких знижок, так само, як ми їх не мали. Звичайно, це складні реформи, але їх потрібно виконати", – додала Каллас.

Данія також вважає, що ЄС не має "знижувати планку" задля прискорення вступу України та інших країн-кандидатів.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.

Автор: 

членство в ЄС (1292) Каллас Кая (295)


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Топ коментарі
+13
не для того картавий в Оман літав, щоб в єс вступати.
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29.06.2023 14:18
+11
І зробили це справедливо і в своєму праві.
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29.06.2023 14:23
+8
Так зеленим ЄС і даремно не потрібне, бо там ота ''лафа'' яку вони собі тут влаштували швидко минеться! Ось тільки їхні стогони про ЄС та НАТО це для їхніх 73% довбнів.
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29.06.2023 14:39
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знову послали.....
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29.06.2023 14:18 Відповісти
І зробили це справедливо і в своєму праві.
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29.06.2023 14:23 Відповісти
я і не сумніваюсь...з цими ворами і покидьками по іншому не буде..
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29.06.2023 14:33 Відповісти
А Президент єстоніі мае іншу думку, чим ця раззлючена мадам.

Нас суворо зустріли, то і ми вас зустрінемо суворо… залізна логіка,
яка пануе у лавах російської армії для чмобіків.
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29.06.2023 23:27 Відповісти
Не послали, а смерті хочуть єрмаку і зелі.
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29.06.2023 15:08 Відповісти
«Но у них не будет никаких скидок, так же, как мы их не имели. Конечно, это сложные реформы, но их нужно выполнить", - добавила Каллас.» … ?

А була війна у єстоніі у цей час?
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29.06.2023 23:07 Відповісти
Та вже покажіть Ліст ваших вимог!

Навіщо «взагалі по взагалям»?!

ЯКІ Крітеріі?!

Чи нам треба « брати приклад « з Мадьярів ?
Вони ж взірець «високих стандартів»?

Може Цензор знае цей Лист?
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29.06.2023 23:18 Відповісти
покидьки прикриваючись війною ворують мілліардами...не чув про таке?війна нажаль нічому не навчила більшість....два різні світи...
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30.06.2023 09:17 Відповісти
не для того картавий в Оман літав, щоб в єс вступати.
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29.06.2023 14:18 Відповісти
всі знають, що це не можливо от і ржуть з нас))
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29.06.2023 14:22 Відповісти
А я згоден... В ЄС людей змушуть чесно працювати, платити налоги...
Воно нам треба?
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29.06.2023 14:23 Відповісти
нам да а от покидькам ні.....
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29.06.2023 14:37 Відповісти
Естонiя бубочцi волосипед подарувала. Вiн же "по-бiдностi" купити не змiг. Хай хоч доходи задекларує, тодi можна i в ЕС.
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29.06.2023 14:24 Відповісти
Oт з критеріями - напруга......
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29.06.2023 14:24 Відповісти
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29.06.2023 14:25 Відповісти
Так зеленим ЄС і даремно не потрібне, бо там ота ''лафа'' яку вони собі тут влаштували швидко минеться! Ось тільки їхні стогони про ЄС та НАТО це для їхніх 73% довбнів.
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29.06.2023 14:39 Відповісти
Цим дєрьмаківцям вже відкритим текстом, без будь-яких натяків, кажуть: робіть реформи, перестаньте красти, дотримуйтесь демократичних цінностей!

Але ж вони не чують, бо поглохли від власних криків "Чому ми не в ЄС?", "чому ми не в НАТО?". Та й не треба воно їм - ні ЄС, ні НАТО, бо там вони не зможуть "прібарахлітся, что б і внукам хватіло".
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29.06.2023 14:46 Відповісти
А давайте чесно - нахріна владі та великими бізнесменам ЄС?
- щоб єврочиновники заважали красти?
- щоб сюди прийшли єврокомпанії і влаштували конкуренцію нашому, часто неефективному бізнесу?
Вони і так в ЄС - їздять туди в бутіки та на відпочинок, там навчаються і часто живуть їх діти. Вони мають солідний будинок в закритому котеджному містечку під Києвом, де "повний ЄС". Вілла в Монако чи Іспанії. Рахунок в банку Швейцарії. Ну і так далі.
Це нам потрібно в ЄС, а їм воно для чого?
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29.06.2023 14:47 Відповісти
Та не збираються зельониє щось виконувати. Не для того у владу рвались, щоб реформи продовжувати. Красиві і пречудесні гасла, і все! Ніякого виконання ні одних обіцянок не буде. Невже не зрозуміли з 2019? Нема в них таких завдань!
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29.06.2023 15:00 Відповісти
Так, але це меседж не тільки для влади, а і до нас. Ми, більшість громадян, зацікавлені в ЄС - то повинні обирати відповідну владу, а потім змушувати їх виконувати наші «сподівання».
Тож на наступних виборах треба визначитись - «на шашлики» чи «в ЄС».
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29.06.2023 15:06 Відповісти
Зєля про.бала оборону України на 24 лютого 2022го, про.бе і ЄС і НАТО "разом" з бандою зараз..
ну прикольно же.. так же ж, зебіли?
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29.06.2023 15:34 Відповісти
Ранее президент Владимир Зеленский пообещал..... И ещё ранее президент Владимир Зеленский пообещал.... и ещё совсем недавно президент Владимир Зеленский пообещал.... и ещё много раз президент Владимир Зеленский пообещает....
БО такого 3.14бола как президент Владимир Зеленский ещё поискать...
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29.06.2023 16:29 Відповісти
Тр**а починати ***шить зелених потвор,
жорстко по голові підборами:
Чому ми не в ЕС та НАТО?!!
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29.06.2023 16:30 Відповісти
А що, європейським політикам недостатньо кожне денних відеозвернень від Зеленського? Начебто і текст патріотично написаний гарно зачитує і обіцянок достатньо на один виступ ...дивно, чому ж не вірять?
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29.06.2023 17:14 Відповісти
 
 