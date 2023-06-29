Україна має виконати критерії на 100% для початку переговорів щодо вступу в ЄС, - прем’єрка Естонії Каллас
Глава уряду Естонії Кая Каллас заявила, що Україна не отримає "жодних знижок" на шляху до ЄС та повинна виконати всі критерії для початку переговорів про вступ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер.
"Ми підтримували розширення, і ми сказали Україні та Молдові, що ви повинні виконати критерії на 100%. Для вас не буде жодних знижок", – сказала Каллас.
Вона додала, що якщо обидві країни виконають всі критерії, то буде справедливо розпочати переговори про вступ.
"Але вони не матимуть ніяких знижок, так само, як ми їх не мали. Звичайно, це складні реформи, але їх потрібно виконати", – додала Каллас.
Данія також вважає, що ЄС не має "знижувати планку" задля прискорення вступу України та інших країн-кандидатів.
Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.
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Нас суворо зустріли, то і ми вас зустрінемо суворо… залізна логіка,
яка пануе у лавах російської армії для чмобіків.
А була війна у єстоніі у цей час?
Навіщо «взагалі по взагалям»?!
ЯКІ Крітеріі?!
Чи нам треба « брати приклад « з Мадьярів ?
Вони ж взірець «високих стандартів»?
Може Цензор знае цей Лист?
Воно нам треба?
Але ж вони не чують, бо поглохли від власних криків "Чому ми не в ЄС?", "чому ми не в НАТО?". Та й не треба воно їм - ні ЄС, ні НАТО, бо там вони не зможуть "прібарахлітся, что б і внукам хватіло".
- щоб єврочиновники заважали красти?
- щоб сюди прийшли єврокомпанії і влаштували конкуренцію нашому, часто неефективному бізнесу?
Вони і так в ЄС - їздять туди в бутіки та на відпочинок, там навчаються і часто живуть їх діти. Вони мають солідний будинок в закритому котеджному містечку під Києвом, де "повний ЄС". Вілла в Монако чи Іспанії. Рахунок в банку Швейцарії. Ну і так далі.
Це нам потрібно в ЄС, а їм воно для чого?
Тож на наступних виборах треба визначитись - «на шашлики» чи «в ЄС».
ну прикольно же.. так же ж, зебіли?
БО такого 3.14бола как президент Владимир Зеленский ещё поискать...
жорстко по голові підборами:
Чому ми не в ЕС та НАТО?!!