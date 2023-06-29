Якщо контрнаступ не матиме успіху, Європа може в жовтні наполягати на "заморожуванні" війни, - євродепутат Ващиковський
Якщо контрнаступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то у ЄС заговорять про заморожування війни та наполягатимуть на початку мирних переговорів Києва та Москви.
Про це заявив польський євродепутат, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа розпочне підштовхувати вас до замороження конфлікту та старту перемовин із Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", - сказав він.
За словами Ващиковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, аніж з Україною.
"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", - сказав євродепутат.
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За словами Ващиковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, аніж з Україною.
"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", - сказав євродепутат. ( а Україну здадуть(покладуть під рашиста) і оком не моргнуть)
Тянуть войну в выборный 2024 год для демократов США равносительно поражению на выборах, это любому ясно. Республиканцы на дебатах сотрут их в порошок, плюс кандидат от республиканцев будет продвигать лозунг - я пришёл с миром! - а это на людей работает магически.
Обрали мізерне сруленя-- запевняю-- це буде вічний контрнаступ ...виходячи із наступного.
Сцена : обговорення на Т/М-- трагічних наслідків підриву Каховської ГЕС...
Високопосадовець ( серйозна білявка із Великобританії ) палко переконує : ... ми НЕ залишемо Україну в біді і надамо велику фінансову допомогу... Поки йшлося про мільярди . експерт.провладний ЗЕ--срулик ( із бородою Карла--Марла). збайдужіло похитував Сократовською довбешкою і поважно надував щоки ( мовляв : У мене власна думка...) А коли Уповноважена із туманного... зронила .що загальна сума допомоги сягне трильйонів тут вже " МОЙСЕЙ " НЕ витримав і ( чхати він хотів на дипломатичний етикет і що виступає жіночка...) перебиваючи констатує :--- І цього ще замало !!! Постала Картина.на зразок із казки " Пан--Котський ". коли котяра з переляку : --Мар...м*я...УУУ ! А звірота сприйняла це як : мені ( для вечері ) вас за...ма...ло !!! І в розтіч... До чого все це ? До тих пір поки в Україну (безконтрольно ) будуть пливти мільярди допомоги будьте певні вони .срулики . ( генетично.-- вроджені комбінатори гешефтів ) від коритця НЕ зійдуть! Зуміють все це обгрунтувати неймовірними трудношами і НЕ виправданими втратами наших воїнів... А зважаючи. на ті обставини . що і перевиборів НЕ можливо проводити .( як до ВР У. так і Президентських ) то маємо реальний шанс на вічний контрнаступ...( на зразок : Ізраіля з ліванцями ... )
Но никто такого не сделает, никакие войска не пришлёт. А сами победить не можем, тем более разгромно чтоб выдвигать условия мира и заставить платить репарации.