Якщо контрнаступ не матиме успіху, Європа може в жовтні наполягати на "заморожуванні" війни, - євродепутат Ващиковський

Якщо контрнаступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то у ЄС заговорять про заморожування війни та наполягатимуть на початку мирних переговорів Києва та Москви.

Про це заявив польський євродепутат, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа розпочне підштовхувати вас до замороження конфлікту та старту перемовин із Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", - сказав він.

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За словами Ващиковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, аніж з Україною.

"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", - сказав євродепутат.

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