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Новини Війна
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Якщо контрнаступ не матиме успіху, Європа може в жовтні наполягати на "заморожуванні" війни, - євродепутат Ващиковський

ян,ващиковський,вітольд

Якщо контрнаступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то у ЄС заговорять про заморожування війни та наполягатимуть на початку мирних переговорів Києва та Москви.

Про це заявив польський євродепутат, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа розпочне підштовхувати вас до замороження конфлікту та старту перемовин із Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", - сказав він.

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За словами Ващиковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, аніж з Україною.

"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", - сказав євродепутат.

Також читайте: Україну чекають "вирішальні місяці" війни, - Пісторіус

Автор: 

прогноз (1395) Ващиковський Вітольд (96) переговори з Росією (1244) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+38
Не будуть давати зброї і дотувати бюджет, скільки Україна навоює !?
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29.06.2023 14:29
+26
Заморожування війни - це шлях до ще більшої війни. Україна на це не піде!
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29.06.2023 14:27
+23
якшо війна заморозиться то європі пізда
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29.06.2023 14:28
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Сторінка 3 з 3
Захоплення українських півдня та сходу ніяк не змінило захищеність європейських кордонів. Як мали Білорусь/Калінінград під боком, так і мають. Вважати що ***** на них нападе, коли Польща, Балтія, Фінляндія захищені НАТО - ідіотизм.
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29.06.2023 16:15 Відповісти
до того,

За словами Ващиковського, у ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, аніж з Україною.

"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта", - сказав євродепутат. ( а Україну здадуть(покладуть під рашиста) і оком не моргнуть)
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29.06.2023 18:56 Відповісти
Це Ціпсо щас Орбан підхвате дивіться
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29.06.2023 16:21 Відповісти
Єдиний позитив у цій новині, що мова вже йде не про вересень, а про жовтень.
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29.06.2023 16:23 Відповісти
Зараз скажу, як розв'язати цю проблему: або Зю-влада, або хунта, яка її змінить, має поставити країну на воєнні рейки. По-справжньому. Усьо для фронту, усьо для побєди. Закрить кордони. Тотальна мобілізація. Одні їбашать на фронті, другі - в тилу клепають зброю, яку зможемо клепати. Вивчити досвід німців, які до останнього дня війни в шахтах і підземеллях вироБЛЯли літаки і танки. Якось так. Втім, боюся, Зю влада це завдання не потягне. Потрібна хунта. Застереження: якщо ситуація погіршиться, піду за хабар на фронт у свої 65 (наразі не беруть) з усіма болячками. Гранату далеко не кину, але підтюпцем з амуніцією трохи пробігтись іще зможу.
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29.06.2023 16:36 Відповісти
Стрекот кремлевских ЦИКАД не прекрашается ни на минуту!
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29.06.2023 16:39 Відповісти
Всё решает не Европа, а США... но в США грядут выборы, и если Байден хочет иметь шансы победить на них - ему нужно окончание войны в Европе и такое, чтобы это можно было назвать победой, пусть даже относительной. Поэтому скорее всего поляк прав, в октябре Украину будут склонять к переговорам, Если ВСУ не сделают чудо на фронте, то наиболее вероятно на условиях границ 240222. Возможно с заходом миротворцев и дополнительными гарантиями.
Тянуть войну в выборный 2024 год для демократов США равносительно поражению на выборах, это любому ясно. Республиканцы на дебатах сотрут их в порошок, плюс кандидат от республиканцев будет продвигать лозунг - я пришёл с миром! - а это на людей работает магически.
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29.06.2023 18:12 Відповісти
А чому ж "великий дружок" України затягує війну і не надає потрібної допомоги ?
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29.06.2023 21:42 Відповісти
а кто вам сказал, что он "великий дружок"? У них свои интересы, своя страны. Развал РФ им не нужен, поскольку по миру расползется типа ядерное оружие. Но и поражение Украины тоже не нужно, поскольку РФ начнет давить уже на страны НАТО. Вот и дают ровно столько оружия, сколько требуется для выполнения их плана. А он простой, замирение по границе соприкосновение, дальше когда-нибудь питун сдохнет и возврат территорий в обмен на отмету санкций. Вот и весь план.
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30.06.2023 12:36 Відповісти
Ну так буде новий "Железный занавес" на кордоні з Євросоюзом ,а потім домовляться - ви до нас не лізете , а ми до вас ,за часів Брєжнєва це мало назву "Мирное сосуществование стран с разными политико-экономическими системами " , а ми станемо в черговий раз розмінною монетою ,як це було і в 1920 і в 1945 роках ,і це вам не вчорашні зєліни казочки ,які він розповідав у верховній зраді , такий собі остап бендер з нью-васюками .
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29.06.2023 18:24 Відповісти
--- Обрали великого сруля. той запевнив : -- через тиждень. максимум за два--АТО (переможно) буде завершено !!!

Обрали мізерне сруленя-- запевняю-- це буде вічний контрнаступ ...виходячи із наступного.
Сцена : обговорення на Т/М-- трагічних наслідків підриву Каховської ГЕС...
Високопосадовець ( серйозна білявка із Великобританії ) палко переконує : ... ми НЕ залишемо Україну в біді і надамо велику фінансову допомогу... Поки йшлося про мільярди . експерт.провладний ЗЕ--срулик ( із бородою Карла--Марла). збайдужіло похитував Сократовською довбешкою і поважно надував щоки ( мовляв : У мене власна думка...) А коли Уповноважена із туманного... зронила .що загальна сума допомоги сягне трильйонів тут вже " МОЙСЕЙ " НЕ витримав і ( чхати він хотів на дипломатичний етикет і що виступає жіночка...) перебиваючи констатує :--- І цього ще замало !!! Постала Картина.на зразок із казки " Пан--Котський ". коли котяра з переляку : --Мар...м*я...УУУ ! А звірота сприйняла це як : мені ( для вечері ) вас за...ма...ло !!! І в розтіч... До чого все це ? До тих пір поки в Україну (безконтрольно ) будуть пливти мільярди допомоги будьте певні вони .срулики . ( генетично.-- вроджені комбінатори гешефтів ) від коритця НЕ зійдуть! Зуміють все це обгрунтувати неймовірними трудношами і НЕ виправданими втратами наших воїнів... А зважаючи. на ті обставини . що і перевиборів НЕ можливо проводити .( як до ВР У. так і Президентських ) то маємо реальний шанс на вічний контрнаступ...( на зразок : Ізраіля з ліванцями ... )
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29.06.2023 18:32 Відповісти
если Украина не победит то европе наступит ****** от рашистов!и не понимать этого могут только идиоты!
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29.06.2023 19:11 Відповісти
То есть Ващиковский хочет сказать что Европа закроет глаза на все жертвы и законное наказание агрессора не будет ? Он в своём уме ?
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29.06.2023 21:13 Відповісти
Каким образом можно добиться законного наказания? Как украинцы в одиночку могут этого добиться?
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29.06.2023 22:18 Відповісти
Почему в одиночку ? Обязательно всё делать силами только ЗСУ? Если НАТО не хочет впрягаться напрямую, то почему бы не создавать батальоны наёмников-головорезов ? Где это в международной практике запрещено ? 100% подтянулись бы ребята из Black Water и другие. Все спецы хотят получить практические навыки. Вот и было бы законное наказание.
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29.06.2023 23:38 Відповісти
Это всё мечты. В теории ничего не мешает ядеркой жахнуть первыми и поставить кремль на колени.
Но никто такого не сделает, никакие войска не пришлёт. А сами победить не можем, тем более разгромно чтоб выдвигать условия мира и заставить платить репарации.
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30.06.2023 00:16 Відповісти
Это точно...особенно как Сыркин воюет. Сначала сдал Бахмут, как ранее Северодонецк , теперь корячится по 10 метров мясными штурмами. Вместо того чтобы собрать все леопарды в кучу и другие танки и нанести ОДИН неожиданный и мощный удар в одном направлении. И всё посыпалось бы у ху...ловцев.
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30.06.2023 01:21 Відповісти
Евродепутат Ващиковский тупой *******.
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30.06.2023 10:31 Відповісти
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