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Новини
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Збитки Маріуполю сягають понад 14 млрд євро. На відновлення міста потрібно 20 років, - мер Бойченко

маріуполь

Збитки, завдані Маріуполю унаслідок російського вторгнення, сягають понад 14 млрд євро, а на повне відновлення міста знадобиться близько 20 років.

Про це міський голова Вадим Бойченко заявив, презентуючи проєкт Mariupol Reborn під час Lviv Urban Forum у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Попередня наша оцінка, скільки сьогодні шкоди та збитків завдала російська агресія Маріуполю, - це 14,5 млрд євро. В цю суму вкладали, попередньо обраховуючи, житловий напрямок та комунальний. Тут немає шкоди, завданої бізнесу, немає екологічної шкоди. Ми хочемо, щоб люди з досвідом та експертизою дали свою оцінку цьому - можливо, ця сума більша", - сказав Бойченко.

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Він додав, що вже залучили Світовий банк та Європейський банк реконструкції й розвитку, які зараз встановлюють, скільки шкоди та збитків завдала Росія для Маріуполя. "І з цього сформується план розвитку, стратегії та фінансове бачення майбутнього відродження Маріуполя", - наголосив Бойченко.

За словами мера, на негайне відновлення Маріуполя після визволення знадобиться близько двох років. Потім ще 2-3 роки підуть на стабілізацію та підготовку до реалізації стратегії відродження міста. Саме ж відродження триватиме близько 15 років. Таким чином, загалом на відродження Маріуполя потрібно близько 20 років.

Також дивіться: Маріупольські підлітки - російському окупанту: "Мы вас просили сюда приходить? Нет! Из-за вас война началась! Сколько детей умерло!". ВIДЕО

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Маріуполь (3243) збитки (1440) відбудова (362) руйнування (258)


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Топ коментарі
+3
Осталось только понять почему.

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29.06.2023 15:37
+3
До чого це 3,14здлобольство? Це ж маячня...зараз потвори придумали через "Євідновлення" не відшкодовувати людям таким чином щоб в оціночній комісії був фаховий архітектор, а тут якісь сумма малюються. Сам каже що потрібні фахові оцінкаи. І з якого хєра мова про 20 років? Якщо японці ремонтують перехрестя з провалом за добу, а у нас на це ідуть місяці? Якщо красти то можна ВІЧНО відновлювати
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29.06.2023 15:42
+2
Осталась совсем мелочь, отвоевать, но деньги делят уже =(
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29.06.2023 15:44
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Осталось только понять почему.

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29.06.2023 15:37 Відповісти
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29.06.2023 15:38 Відповісти
"удачно", как оказалось, происходит...
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29.06.2023 15:43 Відповісти
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29.06.2023 15:47 Відповісти
навіть сказати нічого....ппц
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29.06.2023 15:53 Відповісти
До чого це 3,14здлобольство? Це ж маячня...зараз потвори придумали через "Євідновлення" не відшкодовувати людям таким чином щоб в оціночній комісії був фаховий архітектор, а тут якісь сумма малюються. Сам каже що потрібні фахові оцінкаи. І з якого хєра мова про 20 років? Якщо японці ремонтують перехрестя з провалом за добу, а у нас на це ідуть місяці? Якщо красти то можна ВІЧНО відновлювати
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29.06.2023 15:42 Відповісти
Осталась совсем мелочь, отвоевать, но деньги делят уже =(
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29.06.2023 15:44 Відповісти
Збитки, завдані Маріуполю унаслідок російського вторгнення, сягають понад 14 млрд євро, а на повне відновлення міста знадобиться близько 20 років.Зелені злодії думають як 20 років доїти українську казну. Попросіть 14 світових будівельни фірм і дайте їм по млрд, баксів для освоєння на протязі двох-трьох років .Маріуполь відбудують аж бігом.
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29.06.2023 15:45 Відповісти
Місто - цвинтар. У майже у кожному дворі кістки загиблих.
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29.06.2023 15:49 Відповісти
збитки в грошах.. не будматеріали.. значить вкрадуть
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29.06.2023 15:55 Відповісти
20 років? Це ти протягом двадцяти років плануєш бюджет на відновлення деребаніти?
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29.06.2023 15:57 Відповісти
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29.06.2023 16:21 Відповісти
Як на мене, його немає сенсу відновлювати, якщо не буде металургійних комбінатів.
Місто, якщо воно потрібне, треба будувати на новому місці.
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29.06.2023 16:23 Відповісти
А Терехову на восстановление Харькова 10 миллиардов нужно,сколько же нужно будет ермаку и клоуну,если 73 процента опять проголосуют поприколу за голобородько?
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29.06.2023 17:08 Відповісти
Бойченко ??ну когда вы уже научитесь так нагло не врать и думать своею головой. а не жопой зеленского...КАк ты смог на расстоянии 200-500 км от мариуполя, сразу определить нанесенные убытки городу..Я помню прекрасно как первоначально придурок Шмыргаль говорил , что только за первый год войны Украине нанесены убытки в 1 триллион дол....Сегодня ЕС посадил наших неучей зеленского, Шмаргаля и прочих двоечников , на жопу и сказал , что сказали ,что эти убытки примерно составляют (примерно )300-350 млрд долларов..Чувствуете разницу навара в три -четыре раза...! С таким подходом к подсчёту убытков , ЕС вообще вам -нам ничего не даст...Вы думаете там в ЕС дураки и укранские жиды смогут так же нагло обмануть европейских таких же жидов!!!.. Я не против дополнительных миллиардов. но вы этим уничтожаете имидж УКраины...
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29.06.2023 18:24 Відповісти
 
 