Збитки Маріуполю сягають понад 14 млрд євро. На відновлення міста потрібно 20 років, - мер Бойченко
Збитки, завдані Маріуполю унаслідок російського вторгнення, сягають понад 14 млрд євро, а на повне відновлення міста знадобиться близько 20 років.
Про це міський голова Вадим Бойченко заявив, презентуючи проєкт Mariupol Reborn під час Lviv Urban Forum у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Попередня наша оцінка, скільки сьогодні шкоди та збитків завдала російська агресія Маріуполю, - це 14,5 млрд євро. В цю суму вкладали, попередньо обраховуючи, житловий напрямок та комунальний. Тут немає шкоди, завданої бізнесу, немає екологічної шкоди. Ми хочемо, щоб люди з досвідом та експертизою дали свою оцінку цьому - можливо, ця сума більша", - сказав Бойченко.
Він додав, що вже залучили Світовий банк та Європейський банк реконструкції й розвитку, які зараз встановлюють, скільки шкоди та збитків завдала Росія для Маріуполя. "І з цього сформується план розвитку, стратегії та фінансове бачення майбутнього відродження Маріуполя", - наголосив Бойченко.
За словами мера, на негайне відновлення Маріуполя після визволення знадобиться близько двох років. Потім ще 2-3 роки підуть на стабілізацію та підготовку до реалізації стратегії відродження міста. Саме ж відродження триватиме близько 15 років. Таким чином, загалом на відродження Маріуполя потрібно близько 20 років.
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