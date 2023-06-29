Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг констатує, що надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на дискусію, яка триває в Альянсі щодо членства України в організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У НАТО ми бачимо зв'язок з Європейським Союзом, тому що, звісно, рішення ЄС надати Україні статус кандидата, звісно, також впливає на дискусії, що відбуваються всередині НАТО (щодо членства України в Альянсі. - Ред.)", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, союзники обговорюватимуть питання прагнення України до членства з наступним ухваленням рішення.

"Я абсолютно впевнений, що союзники НАТО направлять дуже сильне послання підтримки Україні. Ми також повинні пам'ятати, що всі союзники у НАТО погодилися з тим, що двері відчинено, що продемонстровано недавнім запрошенням Фінляндії та Швеції стати членами Альянсу. Ми також погодилися, що Україна стане членом Альянсу, і ми згодні з тим, що не Росія, а союзники у НАТО та Україна повинні вирішувати, коли настане час направити запрошення Україні приєднатися", - додав генсек.

Водночас Столтенберг знову констатував, що "найважливіше і найневідкладніше завдання зараз – підтримати Україну, гарантувати, що Україна залишається суверенною незалежною державою в Європі".

"Бо якщо ми не зможемо цього зробити, питання про членство взагалі не обговорюватиметься", - додав він.

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