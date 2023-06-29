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Новини
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Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг констатує, що надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на дискусію, яка триває в Альянсі щодо членства України в організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У НАТО ми бачимо зв'язок з Європейським Союзом, тому що, звісно, рішення ЄС надати Україні статус кандидата, звісно, також впливає на дискусії, що відбуваються всередині НАТО (щодо членства України в Альянсі. - Ред.)", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, союзники обговорюватимуть питання прагнення України до членства з наступним ухваленням рішення.

"Я абсолютно впевнений, що союзники НАТО направлять дуже сильне послання підтримки Україні. Ми також повинні пам'ятати, що всі союзники у НАТО погодилися з тим, що двері відчинено, що продемонстровано недавнім запрошенням Фінляндії та Швеції стати членами Альянсу. Ми також погодилися, що Україна стане членом Альянсу, і ми згодні з тим, що не Росія, а союзники у НАТО та Україна повинні вирішувати, коли настане час направити запрошення Україні приєднатися", - додав генсек.

Водночас Столтенберг знову констатував, що "найважливіше і найневідкладніше завдання зараз – підтримати Україну, гарантувати, що Україна залишається суверенною незалежною державою в Європі".

"Бо якщо ми не зможемо цього зробити, питання про членство взагалі не обговорюватиметься", - додав він.

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ПОКИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИ ВЛАДІ -НЕ БУДЕ НІЯКОГО ЄС ТА НАТО....
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29.06.2023 17:29 Відповісти
Хлопці з ЕС та НАТО, не їбіть мозги ні собі ні Україні, бо якщо я сказав, що Україна буде і там і там, то це буде, як і перемога України в цій війні, за цим стоїть БОГ та ЗАКОН, а буква ЗАКОНУ ВІЧНА, ЯК ВІЧНИЙ БОГ. До речі - в словнику БОГА немає мату, бо "ВСЯКЕ СЛОВО БОГА ЧИСТЕ", тож, в кого є - їсть(або сосе) замість хліба те, що має в словнику тарілки "країна". ПОВАЖАЮ ПРОРОКІВ СВІТУ, і найбільше того, на пророцтво якого майже не звернули увагу: - ЧИН ГІЗ ХАНА, - кажуть був такий воїн житниць та столів, навіть дядько(=далекий родич БОГА) І.В.Сталін, чи то ДЖО СЕР(чий стіл Росії=ступенева піраміда), чи то СЕР ДЖО(так звав його Черчіль) й той його знав. Ні, якщо у вас на столі прах(піраміди є об,єктом захоронень), то гризіть кістки з Анубісом(пес, що зариває на потім останки здобичі=кістки). АРХ М
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29.06.2023 21:41 Відповісти
 
 