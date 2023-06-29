Росіяни обстріляли "Пункт незламності" та медзаклад у Херсоні: двоє людей загинуло, ще двоє поранені. ВIДЕО

Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Херсонська ОВА.

"Пообіді окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу", - ідеться в повідомленні.

В ОВА уточнили, що двоє містян загинули, ще двоє – перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Чоловіків 34 та 51 року шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.

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