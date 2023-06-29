Росіяни обстріляли "Пункт незламності" та медзаклад у Херсоні: двоє людей загинуло, ще двоє поранені. ВIДЕО
Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Херсонська ОВА.
"Пообіді окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу", - ідеться в повідомленні.
В ОВА уточнили, що двоє містян загинули, ще двоє – перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Чоловіків 34 та 51 року шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Белла Богун #551369
показати весь коментар29.06.2023 15:58 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар29.06.2023 16:02 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар29.06.2023 16:04 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
MrStepanovM
показати весь коментар29.06.2023 16:19 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Alexander Savely
показати весь коментар29.06.2023 16:06 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Nickol Sten
показати весь коментар29.06.2023 16:09 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар29.06.2023 16:43 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ігорь Пономарьов
показати весь коментар29.06.2023 20:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль