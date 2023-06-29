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Новини Війна
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Росіяни обстріляли "Пункт незламності" та медзаклад у Херсоні: двоє людей загинуло, ще двоє поранені. ВIДЕО

Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Херсонська ОВА.

"Пообіді окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу", - ідеться в повідомленні.

В ОВА уточнили, що двоє містян загинули, ще двоє – перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Чоловіків 34 та 51 року шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по Невському, коли волонтери роздавали людям "гуманітарку", - ОВА

Автор: 

обстріл (29006) Херсон (3418)


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Рашистські тварини, а напишуть, що вдарили по "центру прийняття решений" і "базах дислокации найомников НАТО"
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29.06.2023 15:58 Відповісти
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29.06.2023 16:02 Відповісти
Это уже который раз удар по пунктам раздачи гуманитарки. СБУ надо землю носом рыть, чтобы вычислить тех кротов, которые сдают рашистам координаты пунктов выдачи гуманитарки.
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29.06.2023 16:04 Відповісти
на марафоне регулярно пиарятся єтими пунктами
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29.06.2023 16:19 Відповісти
це вони самi так далеко бачать, чи може хтось навiв?
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29.06.2023 16:06 Відповісти
ПАНЕ БУТУСОВ, БУДЬЛАСКА ЗВІЛЬНИ ТИХ СВОЇХ ПИСАК ЩО НАЗИВАЮТЬ РАШИСТІВ РОСІЯНАМИ
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29.06.2023 16:09 Відповісти
їх даже свинями назвати нельзя, вони потвори і падлюки
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29.06.2023 16:43 Відповісти
Гірко... Пункт незламності у прифронтовій території, яка постійно обстрілюється - був звичайним наметом. А мався б бути мінібомбосховищем.
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29.06.2023 20:39 Відповісти
 
 