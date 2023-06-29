Смерть біля укриття: охоронця поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна відпустили під нічний домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, підозрюваного у "залишенні людей у небезпеці, що спричинило смерть людей".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Ґрати".

Зазначається, що Вадим Мошкін не відчинив укриття у ніч на 1 червня. Тоді уламки ракети впали біля поліклініки. Загинули дві жінки та 8-річна дівчинка, які намагалися потрапити в укриття. 3 червня Голосіївський районний суд Києва відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але сказав, що не встиг відчинити укриття – ракети прилетіли надто швидко.

Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися до суду та слідчого. Він заявив, що сторож не втече і не завадить слідству. Прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт законне і його потрібно залишити в силі.

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Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.