Смерть біля укриття: охоронця поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна відпустили під нічний домашній арешт
Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, підозрюваного у "залишенні людей у небезпеці, що спричинило смерть людей".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Ґрати".
Зазначається, що Вадим Мошкін не відчинив укриття у ніч на 1 червня. Тоді уламки ракети впали біля поліклініки. Загинули дві жінки та 8-річна дівчинка, які намагалися потрапити в укриття. 3 червня Голосіївський районний суд Києва відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але сказав, що не встиг відчинити укриття – ракети прилетіли надто швидко.
Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися до суду та слідчого. Він заявив, що сторож не втече і не завадить слідству. Прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт законне і його потрібно залишити в силі.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.
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Татарів та інші Шуфричі наглядають за цим
А його уламками ракети завалило до чи після того, як він всю тривогу проспав, п'яний, в каптьорці?
Одне дивує,як це-пенсіонеру підсунули статтю про комунізм і де презумпція невинності?
Так, дід міг бути в стані алкогольного сп'яніння, я мабуть можу припустити що дід міг спеціально не відкривати щоб як найбільше людей загинуло, я можу припустити також що він анунак з Нибіру.
Але я також можу припустити що він не був сп'янілим, а просто виснаженим після зміни, і що реально в його віці було анріал встигнути відкрити. І що зараз на діда все будуть все вішати щоб відвести увагу від конкретних посадових осіб.
Це може встановити слідство, але у мене визиває огиду цей класичний люмпенській натовп, що оре про коммуняку та алкаша, хоча у випадку доказів що дід невинуватий, ці люмпени просто зроблять вигляд що нічого не було. А ****, свою потребу поцькувати задовольнили, і це ж головне.
А я працював.
Виснажитися там можна хіба від передозняка кросвордів.
Не треба робити вигляд, що рафік нєуінауат. Ніхто не знімає вину з конкретних посадових осіб, але безпосередній виконавець злочинних наказів на місці теж мусить нести відповідальність за свої дії.
і як же місцевий потрапив у ЗАКРИТЕ укриття, шо б розбудити охоронця?
Їх вахту зараз перехопили сторожа. Кожен сторож то пряма загроза Україні.
Яка маячня, знайшли жертву та й бавляться, у правову державу граються.
Кого вигоражуємо, незалежна преса?