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Смерть біля укриття: охоронця поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна відпустили під нічний домашній арешт

мошкін

Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, підозрюваного у "залишенні людей у небезпеці, що спричинило смерть людей".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Ґрати".

Зазначається, що Вадим Мошкін не відчинив укриття у ніч на 1 червня. Тоді уламки ракети впали біля поліклініки. Загинули дві жінки та 8-річна дівчинка, які намагалися потрапити в укриття. 3 червня Голосіївський районний суд Києва відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але сказав, що не встиг відчинити укриття – ракети прилетіли надто швидко.

Адвокат сторожа Сергій Моргун просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися до суду та слідчого. Він заявив, що сторож не втече і не завадить слідству. Прокурор Денис Тимошенко наполягав на тому, що рішення про арешт законне і його потрібно залишити в силі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть біля укриття: до всіх підозрюваних застосовано найсуворіші запобіжні заходи. Охоронець Мошкін з дружиною - фігуранти справи про виготовлення комуністичної символіки, - прокуратура

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Автор: 

арешт (2535) суд (11731) укриття (305)


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Топ коментарі
+16
якби він не був ватаном, то досі б сидів у СІЗО - це українців - патріотів саджають без права помилування

Татарів та інші Шуфричі наглядають за цим
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29.06.2023 16:59
+9
от морду на фото охоронця будь ласка, а зрадника-прокурора затуманили...
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29.06.2023 17:09
+5
Да здраствуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє (бурниє аплодісмєнти пєрєходящіє в оваціі) ! Так і живем.
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29.06.2023 17:00
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29.06.2023 16:49 Відповісти
Шо, вже і пенсіонер-алкаш відкупився? Цікаво, за яку суму?
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29.06.2023 16:49 Відповісти
Сумка з консервою його вдовольнила)))
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29.06.2023 16:55 Відповісти
якби він не був ватаном, то досі б сидів у СІЗО - це українців - патріотів саджають без права помилування

Татарів та інші Шуфричі наглядають за цим
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29.06.2023 16:59 Відповісти
Да здраствуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє (бурниє аплодісмєнти пєрєходящіє в оваціі) ! Так і живем.
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29.06.2023 17:00 Відповісти
Якщо вину не дакажуть(на ЦН писали,що по інструкції сховище мало бути закрите,він під час тривоги йшов відкривати,та уламки стіни від ракети повалили його і він не зміг своєчасно відкрити),то йому вже приписали статтю про "комунізм",типу,все одно посадять.
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29.06.2023 17:03 Відповісти
Ти гля, який героїчний старий комуняка!
А його уламками ракети завалило до чи після того, як він всю тривогу проспав, п'яний, в каптьорці?
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29.06.2023 17:06 Відповісти
Ситуація буденна,все на людях відбувалось,напевно,останнє слово за очевидцями.
Одне дивує,як це-пенсіонеру підсунули статтю про комунізм і де презумпція невинності?
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29.06.2023 20:36 Відповісти
от морду на фото охоронця будь ласка, а зрадника-прокурора затуманили...
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29.06.2023 17:09 Відповісти
Краснопузу сволоту в камеру, а не додому спати.
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29.06.2023 17:21 Відповісти
Боже, які ж ви конечні тут в коментарях. Коментуючи на Цензорі десь на рівні тупого натовпу русні. Ніякого уявлення про презумпцію невинності.

Так, дід міг бути в стані алкогольного сп'яніння, я мабуть можу припустити що дід міг спеціально не відкривати щоб як найбільше людей загинуло, я можу припустити також що він анунак з Нибіру.

Але я також можу припустити що він не був сп'янілим, а просто виснаженим після зміни, і що реально в його віці було анріал встигнути відкрити. І що зараз на діда все будуть все вішати щоб відвести увагу від конкретних посадових осіб.

Це може встановити слідство, але у мене визиває огиду цей класичний люмпенській натовп, що оре про коммуняку та алкаша, хоча у випадку доказів що дід невинуватий, ці люмпени просто зроблять вигляд що нічого не було. А ****, свою потребу поцькувати задовольнили, і це ж головне.
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29.06.2023 19:25 Відповісти
Ви колись працювали охоронцем? Ні?
А я працював.
Виснажитися там можна хіба від передозняка кросвордів.
Не треба робити вигляд, що рафік нєуінауат. Ніхто не знімає вину з конкретних посадових осіб, але безпосередній виконавець злочинних наказів на місці теж мусить нести відповідальність за свої дії.
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30.06.2023 09:28 Відповісти
І мені реально не зрозуміла логіка відпускати не тільки цього конкретного діда, а й всіх злочинців по домівках "під арешт". А СІЗО у нас на ***? За що мусара немаленькі гроші получають? Щоб там виключно патріотів гноїти, типу Червінського? А всю червону проросійську мерзоту "під домашній арешт"? Шикарна правова держава, нічого не скажеш!
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30.06.2023 09:30 Відповісти
"Один з місцевих мешканців https://suspilne.media/493366-nicna-raketna-ataka-na-kiiv-zaginuli-tri-ludini/ говорив , що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння."

і як же місцевий потрапив у ЗАКРИТЕ укриття, шо б розбудити охоронця?
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29.06.2023 19:42 Відповісти
Дякуючі преZEденту, не лишилося в Україні жодного коррупціонера.
Їх вахту зараз перехопили сторожа. Кожен сторож то пряма загроза Україні.
Яка маячня, знайшли жертву та й бавляться, у правову державу граються.
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29.06.2023 20:26 Відповісти
Вдало підібраним заголовком цензор стверджує, що винуватий - сторож.
Кого вигоражуємо, незалежна преса?
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29.06.2023 20:45 Відповісти
правильно. тоже мне, зрадныка нашли. там, кроме прочего был боковой выход в убежище открыт,а центр он открыть не успел. не повезло.
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30.06.2023 03:25 Відповісти
 
 