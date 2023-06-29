Путін ослаблений. Необхідно послати чіткий сигнал, що він не виграє війну, - прем’єр Фінляндії Орпо

Російський диктатор Володимир Путін став ослабленим після спроби заколоту ПВК "Вагнера". Необхідно послати сигнал, що він не виграє війну.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Напередодні саміту лідерів Європейського союзу в Брюсселі, прем'єр-міністр Орпо заявив, що для нього спроба заколоту ПВК "Вагнера" в Росії стала несподіванкою. Він зауважив на необхідності уважно спостерігати за тим, що відбувається на території країни-окупанта, Білорусі, українського кордону та фронту.

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Зокрема Орло пообіцяв постійну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" та закликав до посилення російських санкцій.

"Ми повинні послати чіткий сигнал українському народу, що ми підтримуємо його. У той же час, це також чіткий сигнал для Путіна, що він не виграє цю війну", - підсумував прем'єр.