Путін ослаблений. Необхідно послати чіткий сигнал, що він не виграє війну, - прем’єр Фінляндії Орпо
Російський диктатор Володимир Путін став ослабленим після спроби заколоту ПВК "Вагнера". Необхідно послати сигнал, що він не виграє війну.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Напередодні саміту лідерів Європейського союзу в Брюсселі, прем'єр-міністр Орпо заявив, що для нього спроба заколоту ПВК "Вагнера" в Росії стала несподіванкою. Він зауважив на необхідності уважно спостерігати за тим, що відбувається на території країни-окупанта, Білорусі, українського кордону та фронту.
Зокрема Орло пообіцяв постійну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" та закликав до посилення російських санкцій.
"Ми повинні послати чіткий сигнал українському народу, що ми підтримуємо його. У той же час, це також чіткий сигнал для Путіна, що він не виграє цю війну", - підсумував прем'єр.
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