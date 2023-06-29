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Путін ослаблений. Необхідно послати чіткий сигнал, що він не виграє війну, - прем’єр Фінляндії Орпо

орпо,петтері

Російський диктатор Володимир Путін став ослабленим після спроби заколоту ПВК "Вагнера". Необхідно послати сигнал, що він не виграє війну.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Напередодні саміту лідерів Європейського союзу в Брюсселі, прем'єр-міністр Орпо заявив, що для нього спроба заколоту ПВК "Вагнера" в Росії стала несподіванкою. Він зауважив на необхідності уважно спостерігати за тим, що відбувається на території країни-окупанта, Білорусі, українського кордону та фронту.

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Зокрема Орло пообіцяв постійну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" та закликав до посилення російських санкцій.

"Ми повинні послати чіткий сигнал українському народу, що ми підтримуємо його. У той же час, це також чіткий сигнал для Путіна, що він не виграє цю війну", - підсумував прем'єр.

Автор: 

путін володимир (24077) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+12
Чіткий сигнал - це томагавком по кремлю. Все інше не сигнал а пірдьож.
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29.06.2023 17:13
+7
Хто зна шо иого прб*є -- пошліть до нього дивізію НАТО .
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29.06.2023 17:14
+5
7,62 в потилицю - шикарний сигнал.
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29.06.2023 17:16
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Чіткий сигнал - це томагавком по кремлю. Все інше не сигнал а пірдьож.
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29.06.2023 17:13 Відповісти
Хто зна шо иого прб*є -- пошліть до нього дивізію НАТО .
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29.06.2023 17:14 Відповісти
7,62 в потилицю - шикарний сигнал.
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29.06.2023 17:16 Відповісти
як чіткий сигнал, розосереджений по усій Україні полк F-16 - згодиться
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29.06.2023 17:16 Відповісти
Писец логика- получается, что это из-за дырявого петуха пригожина Ху#ло не выиграет войну, а не из-за ЗСУ и помощи Запада.
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29.06.2023 17:16 Відповісти
То може його добити а не сигналами мучити!
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29.06.2023 17:18 Відповісти
Да какой сигнал?? Когда они уже поймут что это съехавший с катушек террорист и убийца? Он никогда не признает поражения.Даже когда вся рашка будет в руинах лежать, а он будет живой и с единственной оставшейся ракетой, он все равно ее запустит.
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29.06.2023 17:21 Відповісти
Якщо фін має на увазі підмружування, то це не той сигнал. Навіть блимання червоним ліхтариком, чи дудіння у мисливський ріжок теж не подіє. Залишається томагавк...
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29.06.2023 17:24 Відповісти
Сигналом для ***** може бути тільки військова поразка та повна ізоляція країни. Все інше він сприймає як ""білий шум". Європейцям так довго вбивали в голови міф про "вєлікую росію" , що деякі досі вірять в цивілізованість дикунів.
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29.06.2023 17:27 Відповісти
пішліть хаймарс по Зимовому Паласу вам там недалеко з Гельсінки летіти
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29.06.2023 17:36 Відповісти
Петтери Орпо повторяй - На-на-на-на-на-на-на-на, путин - х*ло!!!
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29.06.2023 18:06 Відповісти
Серійний вбивця ху@ ло сам себе знищить і московію також 😠
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29.06.2023 18:18 Відповісти
До сраки йому ці сигнали. Він розуміє тільки силу. Поки він впевнений, що виграє, він вестиме війну. А програти кацапам не дає вперто Захід, який, наче подурів, все ще марить про бізнес з військовим злочинцем.
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29.06.2023 18:40 Відповісти
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29.06.2023 19:16 Відповісти
А чому ж ви від слабого путана побігли до нато , часом не 1940 рік згадали ?
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29.06.2023 19:24 Відповісти
Найкращий сигнал - дати ***** по рогах
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29.06.2023 19:50 Відповісти
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29.06.2023 20:31 Відповісти
Війська НАТО в мацкві - ось чіткий сигнал
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29.06.2023 22:45 Відповісти
То посвистіть.
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29.06.2023 23:38 Відповісти
 
 