Україна подає позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752", - розповів він.

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"Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН", - йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.