Україна подає позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ
Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.
Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752", - розповів він.
"Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.
Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН", - йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.
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цівілізованний шлях вирішення проблеми.
МАО ( Каломійський) теж будуть задовольнені.
А що заважає Україні подати позив на РФ по компенсування збитків громадян України?!
Пошкоджено житло. Майно. Вимушені переселення та поїздки. Тощо.
Це стосується міліонів людей. Мілліарди доларів збитків.
Чому це не робиться?
Чому «влада» разраховуе на поміч Заходу, а не робить « юридичні кроки» по притягненню РФ до міжнародного суду?
Україна мае Міністерство Юстиції.
Тисячі державних службовців.
Чому держава не робить кроків по захисту постраждалих громадян?
Але з-за минулої коаліційної влади БПП+НФ, ***** та КВІР не наважились би збивати літак МАУ...
НЕХАЙ ГОСПОДЬ ПОТРУСИТЬ ТВЕРДЬ ЗЕМНУ І ВЕСЬ ІРАН ПРОВАЛИТЬСЯ У ЯМИ З ПІД ВИКАЧАНОЇ НАФТИ
Дібіли бл...ь!!!