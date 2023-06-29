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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна подає позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ

мау

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іранські суди щодо збиття літака МАУ фіктивні, - Міжнародна слідча група

"Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН", - йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

Автор: 

Іран (2062) Міжнародний суд ООН (168)


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Топ коментарі
+15
А що раніше заважало ? А ну да нам же їхні шахеди на голову падають , раздуплились)
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29.06.2023 18:29
+13
Хтось знає, чому іранці збили український борт саме під час таємного візита зе-лупи в оман? Все просто - аби залякати Буратіно і той погодився на договорняк з патрушевим про здачу України.
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29.06.2023 18:38
+11
Когось тільки сьогодні пробудили після довгого гіперсну?
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29.06.2023 18:32
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А що раніше заважало ? А ну да нам же їхні шахеди на голову падають , раздуплились)
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29.06.2023 18:29 Відповісти
Ок. Подання е- це добре-
цівілізованний шлях вирішення проблеми.
МАО ( Каломійський) теж будуть задовольнені.

А що заважає Україні подати позив на РФ по компенсування збитків громадян України?!

Пошкоджено житло. Майно. Вимушені переселення та поїздки. Тощо.
Це стосується міліонів людей. Мілліарди доларів збитків.
Чому це не робиться?

Чому «влада» разраховуе на поміч Заходу, а не робить « юридичні кроки» по притягненню РФ до міжнародного суду?

Україна мае Міністерство Юстиції.
Тисячі державних службовців.

Чому держава не робить кроків по захисту постраждалих громадян?
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29.06.2023 22:15 Відповісти
А Зеленский же говорил, что это была техническая неисправность ? Правда чёрный ящик нашли уже после его заявления !
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29.06.2023 18:30 Відповісти
Не врите. Иранцы через 3 дня признались, что сбили.
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29.06.2023 18:45 Відповісти
Когось тільки сьогодні пробудили після довгого гіперсну?
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29.06.2023 18:32 Відповісти
Iран виплатив маленьку компенсацiю та ще й дрони дал рашистам. Хай получить по головi 🤯
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29.06.2023 20:09 Відповісти
Хтось знає, чому іранці збили український борт саме під час таємного візита зе-лупи в оман? Все просто - аби залякати Буратіно і той погодився на договорняк з патрушевим про здачу України.
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29.06.2023 18:38 Відповісти
У запитанні запитувальний тон зайвий
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29.06.2023 18:47 Відповісти
іранці збили український борт у відповідь на ліквідацію суллеймана - головного іранця з терактів
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29.06.2023 18:59 Відповісти
це натягнутий привід, а не справжня причина.
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29.06.2023 19:02 Відповісти
Це факт
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29.06.2023 19:08 Відповісти
брешеш,бундесрегірунг!
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29.06.2023 19:47 Відповісти
"Катастрофа рейса PS752 произошла на фоне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_(%D1%81_2019) политического кризиса между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Ираном , всего через несколько часов после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB ракетной атаки на американские военные объекты в Ираке, совершённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8 КСИР Ирана в ответ на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0_3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 ликвидацию в Багдаде командующего спецподразделением «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%81%C2%BB Аль-Кудс » генерала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC Касема Сулеймани . За несколько часов до катастрофы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) перекрыло авиапространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами для американских пассажирских самолётовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_737_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-3 [3] . Самолёты авиакомпаний других стран в эту ночь вылетали из аэропорта Тегерана в штатном режимеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_737_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-4 [4] . При этом иранские военные незадолго до катастрофы рейса 752 просили правительство страны прекратить полёты гражданских самолётов на время ударов по американской базе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1 Айн аль-Асад в Ираке, но их требование по ряду причин не было выполненоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_737_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-5 [5] .
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29.06.2023 19:59 Відповісти
Кацап,ви збили літак Коломойського щоб іще більше нашугати Вовку Зельця?
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29.06.2023 20:12 Відповісти
Козломордий, візьми з полиці паляницю
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29.06.2023 21:42 Відповісти
Я так вважаю вже роки. І сумнівів в цьому в мене майже немає.
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29.06.2023 21:30 Відповісти
"не пройшло і трьох років"
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29.06.2023 18:45 Відповісти
3,5роки спали, нарешті проснулися... Хоча можна було подавати ще в березні минулого року, коли стало зрозуміло, що ***** кинув з оманським договірняком Зе-Патрушева.
Але з-за минулої коаліційної влади БПП+НФ, ***** та КВІР не наважились би збивати літак МАУ...
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29.06.2023 18:45 Відповісти
Ні. Не ***** кинув, а кинули *****. І зробив це український народ і ЗСУ , а не зє з єрмаком, які навпаки, намагались відпрацювати отримані алмази, над якими в Ізраїлі тепер чахне "мама Ріма"...
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29.06.2023 19:10 Відповісти
будемо вважати, що кидок взаємний. Але першим кинув Зе (бо напав) *****...
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29.06.2023 19:42 Відповісти
Зє знав про напад і робив все можливе для його успіху. Але союзники швидко пояснили зебілу що на планеті немає місця де б він міг сховатися, а народ України піднявся на захист Батьківщини. І тільки тоді до нього стало поступово доходити як його підставило *****... "Расея ждала такого алєня 28 лєт"...
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29.06.2023 20:01 Відповісти
згоден. не даремно ж тоді в Київ несподівано Джонсон прилітав. боягузливу зе-драглю перевербували крутіші чуваки ніж Патрушев....навіть Єрмак був безсилий....
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29.06.2023 20:14 Відповісти
Продажне чмо не перевербовують. Його шугають! От це зашугане чмо ми і бачимо "на відосіках" з бамажкою і телесуфлером.
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29.06.2023 20:24 Відповісти
Анна,що ти хрюкаєш тут? А малайзійський літак при якій кааліциї збили??? Невже ти думаєш,що тут усі дурніші за тебе??
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30.06.2023 02:01 Відповісти
Я вкотре кажу знову і знову влада вживає тормозуху чим далі тим гірше.Рішення по всім питанням йприймаються вже не місяцями .а вже роками і не один ...
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29.06.2023 18:49 Відповісти
Ой, а де ось це фото почесної варти на аеродромі, коли Володимир Олександрович скорботно, ой, скорботно приймали тіла загиблих членів нашого екіпажу, і ось там був цей прапор Ірану, якому честь віддавали, типа , постраждала сторона?! ІРАН!!? Де наш геній **********? Забули вже цей мерзенний піар, так?!
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29.06.2023 18:56 Відповісти
Тільки позов🤡 Дипломатичні відносини не розірвані, посольство у Києві працює... дива дивні
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29.06.2023 19:00 Відповісти
ніякого дива тут немає! не розірвані дипвідносини і працюють посольства в Білорусії.Ізраїлі,Мадярщині,Ірані....за 16 міс війни не загинув і не постраждав ні один (!!!!) 95-ти кварталовець,Слуга,олігарх,Єврей,диверсант і шпигун Рашки. все закономірно і логічно...
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29.06.2023 19:41 Відповісти
ВИ ВСЕ СКАЗАЛИ.. НЕ МАЮ ЩО ДОДАТИ

НЕХАЙ ГОСПОДЬ ПОТРУСИТЬ ТВЕРДЬ ЗЕМНУ І ВЕСЬ ІРАН ПРОВАЛИТЬСЯ У ЯМИ З ПІД ВИКАЧАНОЇ НАФТИ
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29.06.2023 19:02 Відповісти
😮Добрий ранок, МИ З УКРАЇНИ!!!
Дібіли бл...ь!!!
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29.06.2023 19:04 Відповісти
Є й така версія: як ви пам"ятаєте, Зельць з Єрмаком тоді кудись зникли.Говорять,що у них в Омані була таємна зустріч з Патрушевим,де той жорстко надавив на зе-драглю (з допомогою Єрмака) і,по суті,завербував зе-драглю,а щоб підкріпити серйозність намірів.....в Ірані збили літак Коломойського. Пам"ятаєте,збили літак,а пару днів ніхто не міг сказати де ж драгля ділася?
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29.06.2023 19:17 Відповісти
в нормальни країнах позов кинулиб відразу) але в нс сильні політики які легкі на гроші))
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29.06.2023 19:28 Відповісти
 
 