ПАР прийме саміт БРІКС у серпні попри ордер на арешт Путіна, - Reuters

Розглядався варіант проведення саміту в Китаї, щоб на ньому міг бути присутнім російський диктатор Володимир Путін, однак вирішено все ж провести саміт у ПАР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Південно-Африканська Республіка прийматиме 15-й саміт БРІКС у конференц-центрі Сандтон, Йоганнесбург, з 22 по 24 серпня 2023 року", — йдеться в заяві Департаменту міжнародних відносин країни.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья підтвердив агенції, що весь саміт, включаючи основну частину за участю глав держав БРІКС, відбудеться у Південно-Африканській Республіці.

Водночас Магвенья і представник відділу міжнародних зв’язків відмовилися коментувати приїде Володимир Путін до країни чи ні.

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ПАР, як підписант Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов'язана заарештувати президента Росії Путіна, якщо він візьме участь у переговорах між лідерами Бразилії, Росії, Індії та Китаю у зв'язку з ордером на арешт через депортацію українських дітей у РФ.