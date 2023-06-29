УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини
5 127 13

ПАР прийме саміт БРІКС у серпні попри ордер на арешт Путіна, - Reuters

пар

Розглядався варіант проведення саміту в Китаї, щоб на ньому міг бути присутнім російський диктатор Володимир Путін, однак вирішено все ж провести саміт у ПАР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Південно-Африканська Республіка прийматиме 15-й саміт БРІКС у конференц-центрі Сандтон, Йоганнесбург, з 22 по 24 серпня 2023 року", — йдеться в заяві Департаменту міжнародних відносин країни.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья підтвердив агенції, що весь саміт, включаючи основну частину за участю глав держав БРІКС, відбудеться у Південно-Африканській Республіці.

Водночас Магвенья і представник відділу міжнародних зв’язків відмовилися коментувати приїде Володимир Путін до країни чи ні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається", - Бербок закликала ПАР підтримати Україну

ПАР, як підписант Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов'язана заарештувати президента Росії Путіна, якщо він візьме участь у переговорах між лідерами Бразилії, Росії, Індії та Китаю у зв'язку з ордером на арешт через депортацію українських дітей у РФ.

путін володимир (24077) саміт (783) ПАР (165) БРІКС (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
***** серло і туди не поїде.
показати весь коментар
29.06.2023 18:40
+6
Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить.
(хф "Тот самый Мюнхгаузен")
показати весь коментар
29.06.2023 18:44
+6
срочно, молния!! Глава организации по делам подписантов, которые не выполнили обязаности выразил протест и возмущение.
"- Как так? - сказал он, и заплакал"
показати весь коментар
29.06.2023 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** серло і туди не поїде.
показати весь коментар
29.06.2023 18:40 Відповісти
пипа насилу з бункеру виліз а ви про вояіж у 10 000 км
показати весь коментар
29.06.2023 19:12 Відповісти
Ну і навіщо тих чорнодупих у сховища водили під час повітряної тривоги щоб вони нічого не почули?
показати весь коментар
29.06.2023 18:41 Відповісти
Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить.
(хф "Тот самый Мюнхгаузен")
показати весь коментар
29.06.2023 18:44 Відповісти
20 долларов- это всегда 20 долларов.
показати весь коментар
29.06.2023 18:48 Відповісти
Добре, а хто знає, що буде країні, яка свідомо не виконала свої зобов"язання щодо МКС?
показати весь коментар
29.06.2023 18:54 Відповісти
срочно, молния!! Глава организации по делам подписантов, которые не выполнили обязаности выразил протест и возмущение.
"- Как так? - сказал он, и заплакал"
показати весь коментар
29.06.2023 18:57 Відповісти
ничего
показати весь коментар
29.06.2023 19:16 Відповісти
насрали на міжнародне право
показати весь коментар
29.06.2023 19:25 Відповісти
ПАР приймає саміт БРІКС, а не ліліпутіна.
Лідери КНР та Індії поряд з ху@лом срати не сядуть, не кажучі вже про спільні фотосесії та обіди.
показати весь коментар
29.06.2023 20:15 Відповісти
Країна Мандели "змандячилась" в гівно...
показати весь коментар
29.06.2023 20:44 Відповісти
ВИ РОЗУМІЄТЕ ЩО ЦЕ ВІЙНА НЕ НА ОДИН ЧІ ДВА РОКИ ?
Блд, саме тяжке попереду як що не рахувати перщі тижні війни.
Розклади не міняються - санкції Залешандії особливо не шкодять, 20 % світу ради кацапам.
Після цього самий раз посилати ПАР - ЮАР на хюар з розривом дип стосунків.
показати весь коментар
29.06.2023 21:34 Відповісти
 
 