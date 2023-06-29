ПАР прийме саміт БРІКС у серпні попри ордер на арешт Путіна, - Reuters
Розглядався варіант проведення саміту в Китаї, щоб на ньому міг бути присутнім російський диктатор Володимир Путін, однак вирішено все ж провести саміт у ПАР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Південно-Африканська Республіка прийматиме 15-й саміт БРІКС у конференц-центрі Сандтон, Йоганнесбург, з 22 по 24 серпня 2023 року", — йдеться в заяві Департаменту міжнародних відносин країни.
Речник президента ПАР Вінсент Магвенья підтвердив агенції, що весь саміт, включаючи основну частину за участю глав держав БРІКС, відбудеться у Південно-Африканській Республіці.
Водночас Магвенья і представник відділу міжнародних зв’язків відмовилися коментувати приїде Володимир Путін до країни чи ні.
ПАР, як підписант Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов'язана заарештувати президента Росії Путіна, якщо він візьме участь у переговорах між лідерами Бразилії, Росії, Індії та Китаю у зв'язку з ордером на арешт через депортацію українських дітей у РФ.
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(хф "Тот самый Мюнхгаузен")
"- Как так? - сказал он, и заплакал"
Лідери КНР та Індії поряд з ху@лом срати не сядуть, не кажучі вже про спільні фотосесії та обіди.
Блд, саме тяжке попереду як що не рахувати перщі тижні війни.
Розклади не міняються - санкції Залешандії особливо не шкодять, 20 % світу ради кацапам.
Після цього самий раз посилати ПАР - ЮАР на хюар з розривом дип стосунків.