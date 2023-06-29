"Намагання прирівняти Україну до Росії – головна проблема всіх міжнародних звітів і доповідей", - Лубінець

27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило звіт "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну", у якому Росія та Україна виділяються, як сторони, що порушують міжнародне гуманітарне право.

Про це йдеться у заяві уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, передає Цензор.НЕТ.

"Публікуючи його (звіт. – Ред.), УВКПЛ виділяє дві сторони, що порушують міжнародне гуманітарне право, і Україну, і Росію. І коли ж злочини РФ щодо цивільних осіб викладені як на долоні та їх не зрахувати, місія намагалася знайти й порушення зі сторони України. На мою думку, описані порушення української стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують підтвердження", - написав Лубінець.

Він зазначає, що до Офісу омбудсмена направляли чернетку цього звіту. У Офісі мали конкретні зауваження та доповнення до певних його пунктів. "На жаль, відкривши документ, я не побачив, що їх врахували", - констатував Лубінець.

"На мою думку, описані порушення української стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують підтвердження. Наприклад, УВКПЛ пише, що вони задокументували 75 випадків "свавільного" тримання під вартою українськими безпековими органами осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із конфліктом. Проте не зазначають ані те, що це за злочини, як і коли їх затримували, при яких обставинах. Як викликають сумнів і факти про те, що свідчення щодо жорстокого поводження і катування затриманих цивільних осіб є достовірними", - наголосив він.

Висвітлюються, однак, і злочини РФ, сказано зокрема, що місія задокументувала 864 випадки затримань з боку РФ та 260 випадків тримання під вартою цивільних осіб на підставі політичних поглядів та їхніх висловлювань. Вона зафіксували й затримання 88 чоловіків, які раніше служили в ЗСУ, але не були військовослужбовцями з 24 лютого 2022 року, тобто фактично є цивільними. Зазначається, що у задокументованих випадках, понад 91% людей зазнавали катувань і жорстокого поводження, у тому числі сексуального насильства.

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Окрім цього, УВКПЛ "серйозно стурбоване" свавільною стратою 77 цивільних осіб під час їхнього ув’язнення в РФ, а також смертю людей унаслідок катувань, нелюдських умов тримання та відмови в медичній допомозі.

"Звісно, важко оминути, що міжнародна організація часто використовує дефініції – "може становити" та "ймовірно становлять", а деякими злочинами "занепокоєні", "стурбовані". Це знову й знову викликає подив, адже злочини РФ в Україні мають чіткі докази. Окрім цього, звернув увагу, що у звіті не зазначено про 20 тисяч затриманих цивільних осіб, про яких ми говоримо на всіх міжнародних майданчиках!", - зауважує Лубінець.

Як приклад він наводить те, що УВКПЛ визнає, що уряд України продовжує надавати УВКПЛ повний і конфіденційний доступ до осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, у місцях тримання під вартою, окрім одного випадку. Проте вони додають, що не зважаючи на численні запити, не отримали доступ до затриманих у РФ. "Як ми спостерігаємо, з боку місії окрім запитів до РФ не було інших спроб отримати доступ до українських ув’язнених у РФ та на ТОТ", - зазначив Лубінець.

"І хоч у звіті описані конкретні порушення прав цивільних осіб Росією, вважаю неприпустимим звинувачення України. У кінці звіту додається, що на всіх етапах суворо дотримувалися принципу "не нашкодь" і вживали всіх належних заходів для захисту осіб та запобігання повторній травматизації. Проте те, що жертву прирівнюють до агресора вже само по собі є шкодою", - наголошує він.

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Лубінець додає, що автори звіту надають рекомендації сторонам конфлікту. Так, серед однієї з них до РФ – забезпечити звільнення всіх ув’язнених з міркувань безпеки цивільних осіб, "одразу після припинення існування обставин, що виправдовували їхнє ув’язнення". А надалі забезпечити, щоб такі особи звільнялися без будь-яких умов.

"Проте навряд чи саме рекомендації змусять РФ це зробити. Закликаю організації тиснути на РФ не тільки звітами, але й конкретними кроками", - резюмував він.