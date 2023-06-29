"Намагання прирівняти Україну до Росії – головна проблема всіх міжнародних звітів і доповідей", - Лубінець
27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило звіт "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну", у якому Росія та Україна виділяються, як сторони, що порушують міжнародне гуманітарне право.
Про це йдеться у заяві уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, передає Цензор.НЕТ.
"Публікуючи його (звіт. – Ред.), УВКПЛ виділяє дві сторони, що порушують міжнародне гуманітарне право, і Україну, і Росію. І коли ж злочини РФ щодо цивільних осіб викладені як на долоні та їх не зрахувати, місія намагалася знайти й порушення зі сторони України. На мою думку, описані порушення української стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують підтвердження", - написав Лубінець.
Він зазначає, що до Офісу омбудсмена направляли чернетку цього звіту. У Офісі мали конкретні зауваження та доповнення до певних його пунктів. "На жаль, відкривши документ, я не побачив, що їх врахували", - констатував Лубінець.
"На мою думку, описані порушення української стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують підтвердження. Наприклад, УВКПЛ пише, що вони задокументували 75 випадків "свавільного" тримання під вартою українськими безпековими органами осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із конфліктом. Проте не зазначають ані те, що це за злочини, як і коли їх затримували, при яких обставинах. Як викликають сумнів і факти про те, що свідчення щодо жорстокого поводження і катування затриманих цивільних осіб є достовірними", - наголосив він.
Висвітлюються, однак, і злочини РФ, сказано зокрема, що місія задокументувала 864 випадки затримань з боку РФ та 260 випадків тримання під вартою цивільних осіб на підставі політичних поглядів та їхніх висловлювань. Вона зафіксували й затримання 88 чоловіків, які раніше служили в ЗСУ, але не були військовослужбовцями з 24 лютого 2022 року, тобто фактично є цивільними. Зазначається, що у задокументованих випадках, понад 91% людей зазнавали катувань і жорстокого поводження, у тому числі сексуального насильства.
Окрім цього, УВКПЛ "серйозно стурбоване" свавільною стратою 77 цивільних осіб під час їхнього ув’язнення в РФ, а також смертю людей унаслідок катувань, нелюдських умов тримання та відмови в медичній допомозі.
"Звісно, важко оминути, що міжнародна організація часто використовує дефініції – "може становити" та "ймовірно становлять", а деякими злочинами "занепокоєні", "стурбовані". Це знову й знову викликає подив, адже злочини РФ в Україні мають чіткі докази. Окрім цього, звернув увагу, що у звіті не зазначено про 20 тисяч затриманих цивільних осіб, про яких ми говоримо на всіх міжнародних майданчиках!", - зауважує Лубінець.
Як приклад він наводить те, що УВКПЛ визнає, що уряд України продовжує надавати УВКПЛ повний і конфіденційний доступ до осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, у місцях тримання під вартою, окрім одного випадку. Проте вони додають, що не зважаючи на численні запити, не отримали доступ до затриманих у РФ. "Як ми спостерігаємо, з боку місії окрім запитів до РФ не було інших спроб отримати доступ до українських ув’язнених у РФ та на ТОТ", - зазначив Лубінець.
"І хоч у звіті описані конкретні порушення прав цивільних осіб Росією, вважаю неприпустимим звинувачення України. У кінці звіту додається, що на всіх етапах суворо дотримувалися принципу "не нашкодь" і вживали всіх належних заходів для захисту осіб та запобігання повторній травматизації. Проте те, що жертву прирівнюють до агресора вже само по собі є шкодою", - наголошує він.
Лубінець додає, що автори звіту надають рекомендації сторонам конфлікту. Так, серед однієї з них до РФ – забезпечити звільнення всіх ув’язнених з міркувань безпеки цивільних осіб, "одразу після припинення існування обставин, що виправдовували їхнє ув’язнення". А надалі забезпечити, щоб такі особи звільнялися без будь-яких умов.
"Проте навряд чи саме рекомендації змусять РФ це зробити. Закликаю організації тиснути на РФ не тільки звітами, але й конкретними кроками", - резюмував він.
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«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» :
«Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
Толстой. Хаджи- Мурат.
...Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...
Одним словом,гундосий попризначав лядєй на такі серйозні посади.
Це стидоба,на весь світ.
Тьху гидота квартальна 🤮
БезмозкаБезугла каже, шо українська Конституція - «не Біблія», і віднімати в людей гарантовані нею права можна й треба, питання про те, хто саме і в який спосіб намагається прирівняти Україну до Росії, відпадає саме собою.