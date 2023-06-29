УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11713 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 608 10

Відсутність потужної реакції Європи на підрив ГЕС може дати Росії нахабності щодо Запорізької АЕС, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що, якщо з боку європейських лідерів і країн не буде потужної реакції на злочин РФ на Каховській ГЕС, це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС.

На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС. І в будь-якому разі це деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу й водночас обговорює з країнами-членами ЄС будівництво нових атомних блоків. Як можна довіряти терористу будівництво атомних блоків? Вибачте, але це риторичне питання", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що завтра завершується шведське головування в ЄС, і в цьому зв'язку висловив вдячність Швеції та особисто прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону за ефективну роботу. "За ці пів року Європа стала сильнішою. Я в цьому впевнений", - зазначив Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18 населених пунктів залишаються підтопленими на Херсонщині, - ДСНС

Він подякував Євросоюзу за ухвалення надзвичайно важливих економічних і політичних рішень, які допомагають Україні захищати свободу та Європу.

Але при цьому Президент зауважив, що, на жаль, є речі, які не допомагають Україні. Однак висловив переконання: якщо солідарність і надалі працюватиме і якщо "нашу безпекову та економічну співпрацю не ламатимуть штучні й незаконні обмеження, якщо довгострокові та принципові рішення Європи й надалі даватимуть сигнали світу, що Європа вірить у мир, то ця війна точно не затягнеться".

"Зокрема, я вдячний за продовження ще на рік нашої вільної торгівлі з Європою, нашого транзиту. Кожен прояв солідарності, кожен прояв єдності зараз – рятівний. Я вдячний за пропозицію довготривалого фінансового інструменту Євросоюзу обсягом 50 мільярдів євро, про яку оголосила пані президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. І якщо цю пропозицію затвердять, це буде правильний сигнал, що Європа вірить у мир, вірить в Україну", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже важливо, що Європарламент завжди дає принципові оцінки тому, що відбувається, і одразу засудив російський теракт на Каховській гідроелектростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі теракту на ЗАЕС працюватимуть системи сповіщення населення, – Ляшко

"Цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, і винні в ньому мають відповідати. Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС", - наголосив Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Запорізька АЕС (1420) Каховська ГЕС (567)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Відсутність мін на Чонгарі дало кацапам можливість окупувати південь за лічені години! Колоду з свого ока вийми для початку!
показати весь коментар
29.06.2023 20:43
+6
Звичайно добре, що Зеленський апелює до міжнародної спільноти. Але чому він як глава держави це допустив?
показати весь коментар
29.06.2023 20:44
+5
Сам пустив терористів на ЗАЕС, а тепер щось від когось вимагає...
показати весь коментар
29.06.2023 21:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужна реакція Європи - це що таке конретно?
показати весь коментар
29.06.2023 20:43 Відповісти
Європа не реагує навіть на зняті міни. З чма ніякого спросу.
показати весь коментар
29.06.2023 21:03 Відповісти
Відсутність мін на Чонгарі дало кацапам можливість окупувати південь за лічені години! Колоду з свого ока вийми для початку!
показати весь коментар
29.06.2023 20:43 Відповісти
Звичайно добре, що Зеленський апелює до міжнародної спільноти. Але чому він як глава держави це допустив?
показати весь коментар
29.06.2023 20:44 Відповісти
Міжнародна спільнота може не так як він очікує зреагувати.
показати весь коментар
29.06.2023 20:45 Відповісти
Міжнародна спільнота прекрасно розуміє, що клован, котрий зневажав українців, раптом став їхнім Президентом.
показати весь коментар
29.06.2023 21:21 Відповісти
Чем потужная реакция отличается от потужной эрекции кто знает?
показати весь коментар
29.06.2023 21:05 Відповісти
Наверное обильной эякуляцией.Но это не точно.
показати весь коментар
29.06.2023 21:38 Відповісти
Ипанута людина.все должны,а сам что делал,тварь
показати весь коментар
29.06.2023 21:06 Відповісти
Сам пустив терористів на ЗАЕС, а тепер щось від когось вимагає...
показати весь коментар
29.06.2023 21:27 Відповісти
 
 