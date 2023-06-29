Відсутність потужної реакції Європи на підрив ГЕС може дати Росії нахабності щодо Запорізької АЕС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що, якщо з боку європейських лідерів і країн не буде потужної реакції на злочин РФ на Каховській ГЕС, це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС.

На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС. І в будь-якому разі це деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу й водночас обговорює з країнами-членами ЄС будівництво нових атомних блоків. Як можна довіряти терористу будівництво атомних блоків? Вибачте, але це риторичне питання", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що завтра завершується шведське головування в ЄС, і в цьому зв'язку висловив вдячність Швеції та особисто прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону за ефективну роботу. "За ці пів року Європа стала сильнішою. Я в цьому впевнений", - зазначив Президент.

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Він подякував Євросоюзу за ухвалення надзвичайно важливих економічних і політичних рішень, які допомагають Україні захищати свободу та Європу.

Але при цьому Президент зауважив, що, на жаль, є речі, які не допомагають Україні. Однак висловив переконання: якщо солідарність і надалі працюватиме і якщо "нашу безпекову та економічну співпрацю не ламатимуть штучні й незаконні обмеження, якщо довгострокові та принципові рішення Європи й надалі даватимуть сигнали світу, що Європа вірить у мир, то ця війна точно не затягнеться".

"Зокрема, я вдячний за продовження ще на рік нашої вільної торгівлі з Європою, нашого транзиту. Кожен прояв солідарності, кожен прояв єдності зараз – рятівний. Я вдячний за пропозицію довготривалого фінансового інструменту Євросоюзу обсягом 50 мільярдів євро, про яку оголосила пані президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. І якщо цю пропозицію затвердять, це буде правильний сигнал, що Європа вірить у мир, вірить в Україну", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже важливо, що Європарламент завжди дає принципові оцінки тому, що відбувається, і одразу засудив російський теракт на Каховській гідроелектростанції.

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"Цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, і винні в ньому мають відповідати. Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС", - наголосив Президент.