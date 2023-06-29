УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11711 відвідувач онлайн
Новини
1 562 7

Зеленський обговорив з екс-віце-президентом США Пенсом посилення оборонної допомоги Україні

пенс,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екс-віце-президентом США, сенатором Майком Пенсом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави окремо висловив подяку за гучний голос Майка Пенса на підтримку України в Республіканській партії США", - йдеться у повідомленні.

Зеленський докладно поінформував екс-віце-президента США про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні. У цьому зв’язку президент наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній віцепрезидент США Пенс прилетів в Україну з неоголошеним візитом

Також Зеленський розповів Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Президент подякував американським доброчинним організаціям, які допомагають забезпечувати постраждалі від цього злочину території питною водою.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Пенс Майк (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А про ******... гумунітарну допомогу він йому не рзповів ...??? Ні, бо мож е Пенс не в тємі
показати весь коментар
29.06.2023 20:54 Відповісти
Какой у нас потужный презедент. Жаль шо не втик. Спроси этого деда, почему второй дед нас прокатил с лендлизом и:
показати весь коментар
29.06.2023 20:56 Відповісти
Порушить нову кримінальну справу на Байдена?
показати весь коментар
29.06.2023 21:10 Відповісти
Если б этот Пенс узнал какая пенсия у наших пенсов он бы иржал
показати весь коментар
29.06.2023 21:14 Відповісти
https://t.me/tZEinform/24699 В пику Зеленському Майкл Пенс переговорив також з Порошенком та Ющенком
Безумовно, результати переговорів буде донесено до антитрампової частини Республіканської партії; а там, звісно, і в ЗМІ та до американського суспільства...
показати весь коментар
29.06.2023 21:18 Відповісти
Правильно говорити з нинішнім віце-президентом, чи не так? Що далі - розмова з екс-Правильно говорити з нинішнім віце-президентом, чи не так? Що далі - розмова з екс-президентом Трампом, який є «хорошим другом» Пуйло і вважає, що Україна повинна піти на поступки? 🙄
показати весь коментар
29.06.2023 21:46 Відповісти
Не оговорил,а попросил помощи.
Просящий ничего не оговаривает,ему не должны.
показати весь коментар
29.06.2023 21:48 Відповісти
 
 