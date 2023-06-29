Зеленський обговорив з екс-віце-президентом США Пенсом посилення оборонної допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екс-віце-президентом США, сенатором Майком Пенсом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Глава держави окремо висловив подяку за гучний голос Майка Пенса на підтримку України в Республіканській партії США", - йдеться у повідомленні.
Зеленський докладно поінформував екс-віце-президента США про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні. У цьому зв’язку президент наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.
Також Зеленський розповів Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Президент подякував американським доброчинним організаціям, які допомагають забезпечувати постраждалі від цього злочину території питною водою.
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