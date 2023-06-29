Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD. ФОТО

Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували чергову партію техніки для морпіхів та бригад ДШВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

На східний фронт вирушать кілька британських DAFів, лазне-пральні комплекси, а також супертягач Foden, який допоможе доправити на передову відремонтований броньовик SHIELD, який був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною.

"7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовика від десантників на ремонт, і перший SHIELD ми повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний – для того, щоб більше бити русню", – розповів Порошенко.

Також у війська передадуть і тягач Foden – це вже друга така автівка, здатна за лічені хвилини розвантажити контернер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятка таких авто з мультиліфтами.

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Як відомо, 11 серпня 2022 року Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро. Також Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії більше 300 вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150.

Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тонн. Під час поїздки до Великої Британії Порошенко також повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden.

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