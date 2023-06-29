Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD. ФОТО
Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували чергову партію техніки для морпіхів та бригад ДШВ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
На східний фронт вирушать кілька британських DAFів, лазне-пральні комплекси, а також супертягач Foden, який допоможе доправити на передову відремонтований броньовик SHIELD, який був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною.
"7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовика від десантників на ремонт, і перший SHIELD ми повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний – для того, щоб більше бити русню", – розповів Порошенко.
Також у війська передадуть і тягач Foden – це вже друга така автівка, здатна за лічені хвилини розвантажити контернер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятка таких авто з мультиліфтами.
Як відомо, 11 серпня 2022 року Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро. Також Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії більше 300 вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150.
Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тонн. Під час поїздки до Великої Британії Порошенко також повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden.
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бо сидять у теплих квартирах ....а головне вони не розбираються в житті...вони ще "коту хвоста не завязали", а думають про себе які вони розумні...усе знають...і думають винуватець всього Порох зі своєю Ліпецькою фабрикою цукерок.
на відміну від тебе...
Порійтесь у своїй пам'яті - хто з олегархів не етнічних українців допомагає безоплатно Україні під час цієї Великої війни.
Запам'ятай малорос на майбутнє - національність має значення, а "яка різниця хто, тільки б людина була хорошею" це повне лайно
"Наша війна була і залишається війною на виснаження. А війна на виснаження завжди перетворюється у війну логістики.
Війною, в якій швидкість та кількість постачання *********** вирішує, під чиїм контролем буде черговий населений пункт. Війною, в якій швидкість та кількість постачання їжі та води вирішує, наскільки мотивовані військові. Війною, в якій швидкість та кількість переміщення військових визначає курс контрнаступу. Це підтвердив і генсек НАТО та добрий друг України Єнс Столтенберг.
Тому ми продовжуємо постачати вантажівки, тому ми закуповуємо їх сотнями, тому кожна бригада просить їх десятками.
Додатково веземо мобільні авторемонтні майстерні та лазні, одним словом, все як завжди. А щодо Фодена разом із Шилдом, то ви усе вже побачили та прочитали вище🙂
https://static22.tgcnt.ru/posts/_0/ee/eebb41ec738ada8f2213de9981ea4aa1.jpg
https://static21.tgcnt.ru/posts/_0/b5/b5edb408bced85930d266f12ea7145fe.jpg Тож, завтра на Схід.
Чекайте!"
Був би німецький варіант вичікування розвалу ворога (стався в 1991-му) і лише потім об'єднання
тільки тому
що розкрив схему розкрадання бабла в Приват банку і розміщення
Їх в оффшорах 😠
Тому і бісяться та намагаються його ****** лайном і скомроментувати
перед всім світом ,
але зеленій козлоті це не допоможе 🫤
Були б у нас і свої снаряди великого калібру , і ракети , і бронетехніка у достатньої кількості, і безпілотники.
Зато не було б показухи , та пафосу.
І воровства.
А так питаюсь знайти відповідь на питання "скільки дітей наших депутатів та чиновників зараз у ЗСУ" , і не знахожу відповіді.