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Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD. ФОТО

порошенко

Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували чергову партію техніки для морпіхів та бригад ДШВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

На східний фронт вирушать кілька британських DAFів, лазне-пральні комплекси, а також супертягач Foden, який допоможе доправити на передову відремонтований броньовик SHIELD, який був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною. 

Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD 01

"7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовика від десантників на ремонт, і перший SHIELD ми повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний – для того, щоб більше бити русню", – розповів Порошенко.

Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD 02

Також у війська передадуть і тягач Foden – це вже друга така автівка, здатна за лічені хвилини розвантажити контернер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятка таких авто з мультиліфтами.

Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десантники на Донбасі отримають вантажівки DAF, тягач Foden та відновлений після обстрілу броньовик SHIELD 04

Як відомо, 11 серпня 2022 року Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро. Також Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії більше 300 вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150.

Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тонн. Під час поїздки до Великої Британії Порошенко також повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden.

Читайте: Порошенко купив 500 тепловізорів для ЗСУ

Автор: 

Порошенко Петро (15190) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+47
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29.06.2023 21:28
+40
Дякуемо пане президенте !
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29.06.2023 21:26
+38
Знову ''Порох'' вмочив зелених у їхнє ****👍
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29.06.2023 21:25
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Знову ''Порох'' вмочив зелених у їхнє ****👍
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29.06.2023 21:25 Відповісти
Все наживается и наживается
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29.06.2023 21:53 Відповісти
Дякуемо пане президенте !
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29.06.2023 21:26 Відповісти
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29.06.2023 21:28 Відповісти
Так і знав що це Порох піариться.
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29.06.2023 21:29 Відповісти
Хотілося побачити, як ************ попіаряться, купивши техніки на пару десятків мільйонів доларів. Але ж краще *******.
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30.06.2023 08:06 Відповісти
Даже не заходя в новость так и знал шо это Барыга подсобил
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29.06.2023 21:30 Відповісти
Маю честь бути одним з 25%
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29.06.2023 21:30 Відповісти
2019 год. Ныне освобождённые Сторожевое и Макаровка. Времевский выступ. Очень маленький избирательный участок. Когда вывесили результаты, за ЕС голосовали 2 человека. Я и жена.
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29.06.2023 22:30 Відповісти
У нас із 600 проголосувавших - 12
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30.06.2023 07:27 Відповісти
І також і цим пишаюся.
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29.06.2023 22:43 Відповісти
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29.06.2023 21:31 Відповісти
Проблема в тому, що майже вся молодь до 25-27 років проголосувала за Зеленського у 2019 і вони і досі впевнені, що вчинили правильно
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29.06.2023 22:51 Відповісти
і досі впевнені, що вчинили правильно...

бо сидять у теплих квартирах ....а головне вони не розбираються в житті...вони ще "коту хвоста не завязали", а думають про себе які вони розумні...усе знають...і думають винуватець всього Порох зі своєю Ліпецькою фабрикою цукерок.
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29.06.2023 23:04 Відповісти
Десь так вони і думають, нажаль...
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30.06.2023 03:33 Відповісти
вони за фабрику не то шо не думають, а даже не знають..
на відміну від тебе...
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30.06.2023 06:40 Відповісти
Як би ж то тільки молодь. Для мене лінія умовні порохоботи - зелеботи: перші вважають, що кожна людина - держава має бути самостійною і нести відповідальність за свої вчинки, другі, що їм усі навкуруги щось винні. Навіть на цьому ресурсі більшість комментів...
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30.06.2023 07:34 Відповісти
если бы все брали пример с Порошенко, то мы бы уже давно победили русню. вместе победим!
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29.06.2023 21:32 Відповісти
100% +++ Ви праві ❤️
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29.06.2023 22:23 Відповісти
Ось малята чим відрізняються барига-українець від бариги не українця.

Порійтесь у своїй пам'яті - хто з олегархів не етнічних українців допомагає безоплатно Україні під час цієї Великої війни.

Запам'ятай малорос на майбутнє - національність має значення, а "яка різниця хто, тільки б людина була хорошею" це повне лайно
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29.06.2023 21:34 Відповісти
Короче, заможний український патріот завжди "любить свою державу на всю глибину власної кишені"(с) - Іван Терещенко, український меценат
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29.06.2023 21:59 Відповісти
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29.06.2023 21:34 Відповісти
Ось людина з командою старається для України, а не яйця по 17 грн за штуку кілограмами замовляє.
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29.06.2023 21:35 Відповісти
Порох жжет по дорослому. І все те, що потрібно негайно і всім на фронті. Особливо банно-пральні комплекси і тягачи.
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29.06.2023 21:38 Відповісти
Клятий барига все робить на зло Бубочці.Геть всю совість розгубив.
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29.06.2023 21:43 Відповісти
, ти дядя Бовдур ?
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29.06.2023 22:22 Відповісти
Ні, хохмач.
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29.06.2023 22:55 Відповісти
Звичайро, це не новина, що Порошенко допомагає армії власними!!!! коштами і коштами коштами соратників. Не ровина для тих, хто цікавиться нашим військом, його проблемами і потребами. Не новина і для інших. Тих, які в найкращому випадкутце замовчують, зокрема у ядерному тєлємарафеті, який будуть крутити, як заявив Ткчченко до кінця війни. Не за власні гроші, чи гроші соратників, а за державні. Тому про ці факти треба писати зоча б тому, щоб зайвий раз нагадувати тим, зто ще може аналізувати, яка різниця між "сказав" і "зробив" і чому оцінювати популіста потрібно не за гарні слова, які так приємно слухати, а за справи.
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29.06.2023 21:44 Відповісти
Екс-президент не піариться, а працює. Вибиває все що може у наших союзників. А сидіти на дивані та трандіти кожен може.
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29.06.2023 21:45 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/6423 Петро Порошенко додатково до цього посту:
"Наша війна була і залишається війною на виснаження. А війна на виснаження завжди перетворюється у війну логістики.
Війною, в якій швидкість та кількість постачання *********** вирішує, під чиїм контролем буде черговий населений пункт. Війною, в якій швидкість та кількість постачання їжі та води вирішує, наскільки мотивовані військові. Війною, в якій швидкість та кількість переміщення військових визначає курс контрнаступу. Це підтвердив і генсек НАТО та добрий друг України Єнс Столтенберг.
Тому ми продовжуємо постачати вантажівки, тому ми закуповуємо їх сотнями, тому кожна бригада просить їх десятками.
Додатково веземо мобільні авторемонтні майстерні та лазні, одним словом, все як завжди. А щодо Фодена разом із Шилдом, то ви усе вже побачили та прочитали вище🙂

https://static22.tgcnt.ru/posts/_0/ee/eebb41ec738ada8f2213de9981ea4aa1.jpg

https://static21.tgcnt.ru/posts/_0/b5/b5edb408bced85930d266f12ea7145fe.jpg Тож, завтра на Схід.
Чекайте!"
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29.06.2023 21:48 Відповісти
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29.06.2023 21:53 Відповісти
Я не симпатик ні Порошенко ні Зеленського, але думаю, що при першому було б набагато краще насичення фронту технікою..
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29.06.2023 22:07 Відповісти
я впевнений, що повномасштабного вторгнення 2402.22р. не було б.
Був би німецький варіант вичікування розвалу ворога (стався в 1991-му) і лише потім об'єднання
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29.06.2023 22:24 Відповісти
Було б більше симпатиків, було б менше проблем в Україні.
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29.06.2023 22:59 Відповісти
А за кого проголосували у 2019?)
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30.06.2023 05:25 Відповісти
ананьєв - рідкісний г.ндон!
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29.06.2023 22:41 Відповісти
++
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29.06.2023 22:21 Відповісти
Попри те, що наряд продовжує на Порошенко брехати, обливати брудом, він і його однопартійці мовчки роблять свою справу - допомогу ЗСУ!
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29.06.2023 22:53 Відповісти
Беня каломойша і Зе - це люті вороги Порошенка ,
тільки тому
що розкрив схему розкрадання бабла в Приват банку і розміщення
Їх в оффшорах 😠
Тому і бісяться та намагаються його ****** лайном і скомроментувати
перед всім світом ,
але зеленій козлоті це не допоможе 🫤
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30.06.2023 01:05 Відповісти
Безмозгла приравняла порохоботівс ворогами ,свиня каломощелена ,тварі ще за Чонгар відповісте і ******** стефанчука де воюють,разом мабуть с бакановим та ***************
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30.06.2023 00:46 Відповісти
Якщо б сини нинішнішніх та попередніх можновладців були у ЗСУ, а не за кордоном , то і забезпечення арміі у тому числі і зброєю було б на зовсім іншому рівні.
Були б у нас і свої снаряди великого калібру , і ракети , і бронетехніка у достатньої кількості, і безпілотники.
Зато не було б показухи , та пафосу.
І воровства.
А так питаюсь знайти відповідь на питання "скільки дітей наших депутатів та чиновників зараз у ЗСУ" , і не знахожу відповіді.
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30.06.2023 06:56 Відповісти
І насипав конхветів у кожне авто.Як восторгаються порохоботи,аж до сліз.Гидко.
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30.06.2023 07:37 Відповісти
Я знаю, що тобі гидко. Українська армія стає сильнішою- і не має різниці яким чином. Якщо ти зелебот, то підкажи своїм, щоб хоч якось ворухнулись на своїх жирах. Якщо ти москалик, то просто іди у дупу.
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30.06.2023 08:10 Відповісти
Он и зарестрировался сегодня ради этого комента.Прошу отнестись с пониманием.
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30.06.2023 11:40 Відповісти
Зарегистрировался
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30.06.2023 11:41 Відповісти
 
 