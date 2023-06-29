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Зеленський - Європейській раді: Це історичний час, щоб почати переговори про членство України в ЄС

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС, зазначивши, що країна вже готова до цього.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

"Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ у грудні, - Мецола

Мир не має альтернатив. Отже, максимальна єдність у Європі не має альтернатив", – сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) членство в ЄС (1292)


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Топ коментарі
+21
Починайте, тільки спочатку нехай європейці це почитають.
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29.06.2023 21:31
+17
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29.06.2023 21:33
+16
При тебе зеля нам не видать ЕС как твоих кокаиновых ушей, о владыко канабиса
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29.06.2023 21:29
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При тебе зеля нам не видать ЕС как твоих кокаиновых ушей, о владыко канабиса
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29.06.2023 21:29 Відповісти
Пiдпитий Макаркi, тут ще треба добавити, що '' країна вже готова до цього."' - це райдужна мрiя, бо 9 з 10 крадiiв дуже гарно платять ЗАСТАВИ за крадiжки.
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29.06.2023 22:14 Відповісти
знову скавчиш тут нарколига
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30.06.2023 04:33 Відповісти
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29.06.2023 21:29 Відповісти
Я йому хочеться бути Напольйоном.
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29.06.2023 21:34 Відповісти
Боневтіком!
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29.06.2023 21:35 Відповісти
Починайте, тільки спочатку нехай європейці це почитають.
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29.06.2023 21:31 Відповісти
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29.06.2023 21:33 Відповісти
Нафіг ти там потрібен .
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29.06.2023 21:31 Відповісти
На кожен такий заклик треба відповідати просто - Татаров!!!Татаров!!!Татаров!!!
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29.06.2023 21:33 Відповісти
Есть и многое другое.

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29.06.2023 21:37 Відповісти
Для нашого «веселого та кмітливого» це питання зміни прізвища на, скажімо, Татарів. І все. Як і з корупцією. Проблеми більше не існує.
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29.06.2023 21:45 Відповісти
виродок.
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29.06.2023 21:34 Відповісти
Лапша, только не для европейцев

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29.06.2023 21:35 Відповісти
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29.06.2023 21:54 Відповісти
Нє, шановне панство. Можете на мене ображатися, але момент не наступив. І ЄС про це скаже. Не прямо.
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29.06.2023 21:36 Відповісти
Именно так. Всеми способами и через все СМИ

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29.06.2023 21:40 Відповісти
исторический момент для всей Украины - твое появление на свет , лучше бы мама сделала аборт , сколько жизней бы спасла , так нет же ...............теперь мертвые дети , женщины , старики , разрушенные города , и ему ***** , у него в голове - экран, марафон , свет софитов , ................дебил , умные и взрослые люди , еще за долго до тебя уже вели эти переговоры , и про вступление в НАТО тоже , но вот появился ты , клоун , и все полетело под откос , кому ты нужен там , с твоей коррумпированной владой и твоими кукловодами , щенок - недомерок.
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29.06.2023 21:38 Відповісти
Чучело наркоманське , державний аппарат розвалений , чиновник і корупціонер це слова синоніми , суди на 100% продажні , митниця не добирає десятки мільярдів і все це іде в твою злочинну ОПешну шайку , влада знищує бізнес, завищені ціни на Все і при цьому жебрацькі зарплати .І ти мародерська наволоч ще смієш щось вимагати від ЄС ?
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29.06.2023 21:38 Відповісти
Черчиль теж був наркоманом, але при ньому корупцii не було. Якщо розумний наркоман - то може добитися чого треба
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29.06.2023 22:05 Відповісти
о бидло уже і Черчіла приплів,в стійло нарколига
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30.06.2023 04:34 Відповісти
Узбагойся, прими пилюлю и не шуми.
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29.06.2023 21:39 Відповісти
Коли в країні найвища корупція в світі, які можуть бути переговори.
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29.06.2023 21:41 Відповісти
Шо значит переговоры,оно ещё и требования будет ставить?
В элитный клуб подают просьбу,а не переговариваются.
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29.06.2023 21:43 Відповісти
Другого шансу може не бути . З Зелею чи без Зелі наш дім Європа .
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29.06.2023 21:44 Відповісти
Коли в країні корупція, в ЄС нам дорога закрита.
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29.06.2023 21:47 Відповісти
Ето не так. Боротьбя с корупции и бажання - ето всьо.
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29.06.2023 21:58 Відповісти
Скажу по великій таємниці, тільки нікому не кажи! Домовились? Ну тоді добре. Увага! Корупціє є у всіх без виключення країн світу. У всіх! Не існує жодної країни світу, де корупцію повністю подолано і ніколи не існувало за всю історію людства.
Румунія в 1995 році, коли розпочала переговори з ЕС, була точно не менш корумпована чим Україна в 2023, ба більше навіть після вступу до союзу, в 2007 році Румунія довгий час залишалась дуже корумпованою країною і постійно критикувалась з боку Єврокомісії і тільки з початку 2010 року(вже 3 роки, член ЕС), почала системну, продуктивну, а головне ефективну роботу по боротьбі з хабарниками та корупціонерами.
І ще, початок переговорного процесу щодо вступу в ЕС, не означає, що завтра, через рік, два, або тридцять два роки ми зможемо вступити в ЕС. Але початок переговорного процессу, щодо вступу - є потужний політичний месседж всім, в тому числі нашим ворогам кацапам. Відповідно в даному випадку, Зе правий - це дійсно історичний час. Зеленський та його команда блазнів - тимчасове непорозуміння, яке після перемоги у війні залишиться в історії, а переговори вже буде вести інший президент.
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29.06.2023 22:10 Відповісти
А куди подінеться зе після перемоги? Як ви собі уявляєте? Воно ж після перемоги обіцяло вибори, потім підрахуй і відповідні наслідки. Знову ж таки зебаранів отара й досі молиться на гундосі відосики…
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29.06.2023 22:26 Відповісти
Чому Зе постійно бреше? Тому що на брехні прийшов до влади завдяки 73 відсоткам населення з пониженою соціальною відповідальністю і на них ця брехня розрахована.
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29.06.2023 21:50 Відповісти
Отримає заслужену відмову , і почне розповідати який поганий ЄС, і що треба створювати щось своє
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29.06.2023 21:50 Відповісти
Пане Зеленский, ваш величазний друг, Естония, сегодня сказала Вам що винятьки не будут . Попри вийни. Чому ви так дурите свий влластний народ?
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29.06.2023 21:52 Відповісти
Нагадує репризу однієї клоунеси Єлєни Воробєй "Вазьмітє мєня! Ну вазьмітє мєня!" Тим клоунам пороблено, чи що криза авторів? Вже цілих два тижні і функціонери, і політики з ЄС в идин голос повторюють, що для руху в ЄС виписаний чіткий алгоритм з 9 пунктів, з яких зелена влада виконала 2, та й то з натяжкою. В чому проблема? Виконуйте ще 7 - і ви в ЄС. Так ні, потрібео канючити "Вазьмітє мєня, ну вазьмітє мєня!" А елєкторат думає, що то злі дчдьки не хочуть брати до себе класного пацана, а не класний пацан не хоче хоча б одягнутися відповідно дрес-коду.
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29.06.2023 21:54 Відповісти
Год контрнаступал
Ещё год будет в ЕС вступать,пока не перехочется.
Затем год про вступление в НАТО рассказывать.
Лохотрон,с кресла не слезет.
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29.06.2023 21:58 Відповісти
Евген Борисов военком Одеси вже вступив до ЕС, шм*ра Алина Левченко-Торохтия теж вже у НАТО
Олигархі та держ службовці першими купують шматочки ЕС та НАТО, громадяни ніяк не можуть подтягнутися
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29.06.2023 21:59 Відповісти
'' країна вже готова до цього."' = дуже гарно платить ЗАСТАВИ за воровство
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29.06.2023 22:01 Відповісти
Побороти корупцію і хабарництво дуже просто - заборони вживати ці слова, їх можна замінити «благодійна допомога
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29.06.2023 22:06 Відповісти
А далі можна казати на біле чорне як це роблять в расєє
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29.06.2023 22:15 Відповісти
ОЦЕ І Є "МИРНИЙ ПЛАН" ЗЕЛЕНСЬКОГО після якого зелену владу можна зносити як антиукраїнську, але хто ж це зробить

1) Радіаційна та ядерна безпека
2) Продовольча безпека
3) Енергетична безпека
4) Звільнення всіх полонених і депортованих
5) Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
6) Виведення російських військ і припинення бойових дій
7) Повернення справедливості
8) Протидія екоциду
9) Недопущення ескалації
10) Фіксація закінчення війни

https://suspilne.media/344894-komanda-zelenskogo-predstavit-mirnij-plan-u-lutomu-wsj/


BLYAD, ХТО НЕБУДЬ БАЧИТЬ ТУТ ВИХІД НА КОРДОНИ УКРАЇНИ 1991 РОКУ І ХОЧ СЛОВО ПРО РЕПАРАЦІЇ КРЕМЛЯ
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29.06.2023 22:13 Відповісти
Притягнення до відповідальності злочинців?
Репарації?
Повернення вкраденого?
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29.06.2023 22:41 Відповісти
Ця писулька зеленського мабуть написана в тому ж ключі що і Будапештський меморандум - високопарні слова які нікого і ні до чого не змушують
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29.06.2023 23:01 Відповісти
Ей, кацап, 20 лет? Тъй дурак забув шо произошло 2014? *****!
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29.06.2023 22:57 Відповісти
Це історичний час, щоб почати виконувати вимоги ЄС, а не *******.
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29.06.2023 22:34 Відповісти
Яка Європа ! У товариша вишла з ладу газова колонка - більш 60років
експлуатаціі. Зібрав гроші та купив нову за 1800 грв. Поставив та
визвав газовика. Той прийшов і заявив , що треба зробити
регістрацію, бо так опломбую. Вартість регістраціі- 2800 грв.!!!!
Ось так працює влада.
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29.06.2023 22:55 Відповісти
Як і з НАТО, ЗЕлідор спочатку нашкодить, максимально ускладнить ЄС завдання, а потім - вимагає, щоб Україну вже прийняли?
Як там з місцевим самоврядуванням, майновими деклараціями чиновників? Європейці ж багато разів розжовували, що це необхідна умова.

І це в один день - і з НАТО, і з ЄС!
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29.06.2023 23:01 Відповісти
Яйця по 17 гривень тебе, казнокрада, в ЄС не пустять.
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29.06.2023 23:21 Відповісти
 
 