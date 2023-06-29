Зеленський - Європейській раді: Це історичний час, щоб почати переговори про членство України в ЄС
Президент Володимир Зеленський закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС, зазначивши, що країна вже готова до цього.
Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.
"Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо.
Мир не має альтернатив. Отже, максимальна єдність у Європі не має альтернатив", – сказав Зеленський.
Топ коментарі
+21 Амедов Ринат
показати весь коментар29.06.2023 21:31 Посилання
+17 Сергій Шешеня
показати весь коментар29.06.2023 21:33 Посилання
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.06.2023 21:29 Посилання
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В элитный клуб подают просьбу,а не переговариваются.
Румунія в 1995 році, коли розпочала переговори з ЕС, була точно не менш корумпована чим Україна в 2023, ба більше навіть після вступу до союзу, в 2007 році Румунія довгий час залишалась дуже корумпованою країною і постійно критикувалась з боку Єврокомісії і тільки з початку 2010 року(вже 3 роки, член ЕС), почала системну, продуктивну, а головне ефективну роботу по боротьбі з хабарниками та корупціонерами.
І ще, початок переговорного процесу щодо вступу в ЕС, не означає, що завтра, через рік, два, або тридцять два роки ми зможемо вступити в ЕС. Але початок переговорного процессу, щодо вступу - є потужний політичний месседж всім, в тому числі нашим ворогам кацапам. Відповідно в даному випадку, Зе правий - це дійсно історичний час. Зеленський та його команда блазнів - тимчасове непорозуміння, яке після перемоги у війні залишиться в історії, а переговори вже буде вести інший президент.
Ещё год будет в ЕС вступать,пока не перехочется.
Затем год про вступление в НАТО рассказывать.
Лохотрон,с кресла не слезет.
Олигархі та держ службовці першими купують шматочки ЕС та НАТО, громадяни ніяк не можуть подтягнутися
1) Радіаційна та ядерна безпека
2) Продовольча безпека
3) Енергетична безпека
4) Звільнення всіх полонених і депортованих
5) Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
6) Виведення російських військ і припинення бойових дій
7) Повернення справедливості
8) Протидія екоциду
9) Недопущення ескалації
10) Фіксація закінчення війни
https://suspilne.media/344894-komanda-zelenskogo-predstavit-mirnij-plan-u-lutomu-wsj/
BLYAD, ХТО НЕБУДЬ БАЧИТЬ ТУТ ВИХІД НА КОРДОНИ УКРАЇНИ 1991 РОКУ І ХОЧ СЛОВО ПРО РЕПАРАЦІЇ КРЕМЛЯ
Репарації?
Повернення вкраденого?
експлуатаціі. Зібрав гроші та купив нову за 1800 грв. Поставив та
визвав газовика. Той прийшов і заявив , що треба зробити
регістрацію, бо так опломбую. Вартість регістраціі- 2800 грв.!!!!
Ось так працює влада.
Як там з місцевим самоврядуванням, майновими деклараціями чиновників? Європейці ж багато разів розжовували, що це необхідна умова.
І це в один день - і з НАТО, і з ЄС!