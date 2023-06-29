Зеленський - Європейській раді: Це історичний час, щоб почати переговори про членство України в ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС, зазначивши, що країна вже готова до цього.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

"Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо.

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Мир не має альтернатив. Отже, максимальна єдність у Європі не має альтернатив", – сказав Зеленський.