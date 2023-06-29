Україна отримає транш МВФ на $890 млн: Фонд завершив перший перегляд програми

Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримає близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

Про це йдеться у заяві МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У Фонді нагадали, що механізм розширеного фінансування був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року і є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 мільярдів доларів США.

"Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі.

Подальша сильна відповідальність та імпульс реформ необхідні для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль з відновлення, а також для сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС", - йдеться у заяві.

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Це, як підкреслили в МВФ передбачає:

- збереження потужної бази податкових надходжень ("у тому числі шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу"),

- підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здоров'я банківського сектору,

- просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

"Також життєво важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджетної підтримки продовжувалося на належних пільгових умовах для захисту макроекономічної стабільності та забезпечення фінансування проєктів відновлення на умовах, що відповідають фіскальній та борговій стійкості", - йдеться у релізі.

У Фонді підкреслили, що, незважаючи на війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році.

"Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3 відсотків, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку. Загалом макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці", - додали у Фонді.

Нагадаємо, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США). Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.