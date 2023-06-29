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Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде дефіцит мужності, - заступник голови ОП Жовква

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський особисто приїде до Вільнюса на саміт Північноатлантичного Альянсу лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Про це в інтерв’ю Reuters cказав заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на запитання, якими є мінімальні умови присутності Зеленського на саміті НАТО, Жовква послався на його промову в парламенті, де український лідер говорив про важливість мужності в сучасному світі.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", – сказав він.

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Він додав, що президенту України "немає сенсу й не буде часу їхати" на саміт у Вільнюсі, якщо там "не буде результату".

На думку радника Зеленського, Україна зараз ближча до отримання запрошення, ніж "пів року тому".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу. Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою очікує Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) саміт (783) членство в НАТО (1736) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+80
і чого йому з дефіцитом розуму там стидатись?
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29.06.2023 22:19
+68
ЗЕлена гнида шкодить Україні. Воно возомнило себе володарем світу?
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29.06.2023 22:19
+57
Тобто, продовжить робити ВЕЛИКЕ НІХРІНА для України, як і попередні чотири роки.
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29.06.2023 22:24
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як вибрали президентом, то с першого ж дня мужньо у відосиках всіх посилав "ідіть у сраку"
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30.06.2023 00:44 Відповісти
мерЗЕнний підлий ватний шантажист... ми крали крадемо та будемо красти гроші, які ви нам виділяєте, ми будемо порушувати демократичні принципи, прикриваючись війною, ми плювати хотіли на ваші рекомендації щодо антикорупційних дій, а тому негайно візьміть нас до ЄС та НАТО!!! А якщо ви нас не візьмете, то я по своєму офісному марафону всєм розкажу, які ви нєхарошиє, як ви нас нє любітє ...
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30.06.2023 00:32 Відповісти
Ану, підор квартальний, покажи своє справжнє нутро! Давай, ******* "Ні євроінтеграції!" Давай, тобі ж хочеться! Досить вже маскуватись під прибічника євроінтеграції, ********. Що, сієш смуту у головах громадян, розповсюджуючи ворожий наратив про "плохоє НАТО"? Ах ти ж гівна шматок...
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30.06.2023 00:33 Відповісти
НАЦИИ, КАК И ЖЕНЩИНЕ, НЕ ПРОЩАЕТСЯ МИНУТА ОПЛОШНОСТИ,

КОГДА ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ АВАНТЮРИСТ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ НАД

НЕЙ НАСИЛИЕ.

К. Маркс
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30.06.2023 01:12 Відповісти
Только два сорта и есть, податься некуда:

либо патриот своего отечества,

либо мерзавец своей жизни
Александр Островский

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30.06.2023 01:15 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если ему не удастся закончить войну на Донбассе и вернуть утраченные территории, в том числе и оккупированный Крым.

Об этом Зеленский https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711?at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom4=C9D83DCA-0C48-11**-AA8F-ED3A16F31EAE&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&fbclid=IwAR1l6b751u7ED6nQG8Cqysf5hG7vB61OUXFYiRlngk7StwtCiwEb67DFIKU рассказал в интервью BBC.

Он добавил, что ВЕРИТ в возможность заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернет Украине все территории, включая Крым.

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины.

https://qha.com.ua/ru/novosti/zelenskij-zayavil-chto-pokinet-post-prezidenta-esli-ne-zakonchit-vojnu-a-takzhe-rasskazal-zhelaet-li-pobedy-bajdena-v-ssha-i-pochemu-vzyal-v-komandu-silovika-vremen-razgona-evromajdana/
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30.06.2023 01:26 Відповісти
Политолог: Богдан в интервью Гордону и Собчак подтвердил -

с Кремлем действительно были некие тайные договоренности

Речь идет о создании того самого консультационного совета, который лоббировал Андрей Ермак.

По сути, реализация данной идеи привела бы к прямым переговорам Киева и представителей самопровозглашенных республик, но не получилось.
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30.06.2023 01:39 Відповісти
Главный вывод здесь заключается в том, что ПОИСК МИРА, О КОТОРОМ СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЮТ УКРАИНСКОМУ ОБЩЕСТВУ, НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЕЩАНИЙ, ДАННЫХ ПУТИНУ. Стремление Владимира Зеленского встретится с президентом РФ, планы мирного урегулирования, озвученные Витольдом Фокиным и Леонидом Кравчуком - это все отсюда.

При этом негласные договоренности, о которых фактически говорил Богдан, касаются не только Донбасса. На самом деле они затрагивают широкий спектр вопросов -

ВСУ, язык, членство в НАТО, европейская интеграция, гуманитарная сфера.

25-11-2020, 22:4

1https://replyua.net/234339-politolog-bogdan-v-intervyu-gordonu-i-sobchak-podtverdil-s-kremlem-deystvitelno-byli-nekie-taynye-dogovorennosti.html
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30.06.2023 01:41 Відповісти
В НАТО на заявления дебила как то похеру
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30.06.2023 02:44 Відповісти
Правильно.
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30.06.2023 03:16 Відповісти
мамачки, страхи божьи
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30.06.2023 05:51 Відповісти
шантаж і хуцпа.. без них ну ніяк
ти ще на стадіон запроси представників НАТО, щоб побикувати перед людьми (як "красава") для своїх дресированих фанів-жлобів
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30.06.2023 06:17 Відповісти
чтобы понять уровень компетентности на переговорах давайте сравним порошенко--зеленский , турчинов---данилов , грицак---баканов , луценко---бенядиктова и т.д. а кто был у порошенка начальником офиса никто и не помнит
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30.06.2023 06:23 Відповісти
луценко---бенядиктова один одного варті.
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30.06.2023 08:19 Відповісти
Тупий бот котрий нічого не вартий
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30.06.2023 08:41 Відповісти
Поважаю таку самокрітичність.
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30.06.2023 09:16 Відповісти
Дуже складно порівнять сраку з пальцем но ботам зебобіка та дермака це вдаеться
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30.06.2023 09:01 Відповісти
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30.06.2023 09:18 Відповісти
Капризы молоденькой содержанки , которая шантажирует богатого , старенького папика, а не позиция президента.. Позорище. Полностью зависим от Запада и еще хватает наглости ставить ему ультиматумы.
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30.06.2023 06:52 Відповісти
Що за дитяча позиція?!!! Лідер повинен їхати і переконувати в будь якому разі! С
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30.06.2023 07:04 Відповісти
А чому у Зеленського не вистачає мужності робити в Україні необхідні для вступу в НАТО реформи?
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30.06.2023 07:13 Відповісти
А чому тут ще Офіс випендрюється?? ВОНО бачите не поїде?? А що ти зробило в державі щоб вимагати негайного чіткого сигналу про вступ до НАТО?? Заборонило 3 телекали!! Кошмариш опозицію в тому числі в Верховній Зраді. Переслідування патріотів продовжуються!! Призначаються на важливі державні посади Пройдисвіти!! Майже кожного дня допускаються ГРУБІ порушення Конституції!! А що роблять суди і судді?? І ще багато багато чого!! Отже ЗСУ готові до вступу в НАТО а зелені падлюки ні!! А НАТО військово-політичний союз!!
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30.06.2023 07:26 Відповісти
Вот же ***** гундосый! Он опять делает напругу! Да ти **** на коленях должен стоять просить членство после того как в 2019 г не пустил Муженка на саммит нато для обговорення вступу!!!! **** гори в пекле!
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30.06.2023 08:38 Відповісти
Ну да,Зеленский властелин колец. Всех нафуй,все должны.Что то мне кажется, этого выпендрёжа скоро пошлют нафуй. Только вместе с ним могут послать и страну. Этот геморрой начинает всех доставать.
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30.06.2023 09:00 Відповісти
Пан президент мабуть не розуміє, що членство в НАТО потрібно Україні, а не навпаки.
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30.06.2023 09:01 Відповісти
Все воно чудово розуміє.
Членство в нато потрібне Україні, а йому воно і нахер не впало.
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30.06.2023 09:03 Відповісти
Дєрьмак не пуска?
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30.06.2023 09:06 Відповісти
Правильно говорит. Нах тратить время на пустые разговоры.
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30.06.2023 09:41 Відповісти
нах витрачати час н пусті відосики
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30.06.2023 11:59 Відповісти
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30.06.2023 12:01 Відповісти
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