Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде дефіцит мужності, - заступник голови ОП Жовква
Президент Володимир Зеленський особисто приїде до Вільнюса на саміт Північноатлантичного Альянсу лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.
Про це в інтерв’ю Reuters cказав заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Відповідаючи на запитання, якими є мінімальні умови присутності Зеленського на саміті НАТО, Жовква послався на його промову в парламенті, де український лідер говорив про важливість мужності в сучасному світі.
"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", – сказав він.
Він додав, що президенту України "немає сенсу й не буде часу їхати" на саміт у Вільнюсі, якщо там "не буде результату".
На думку радника Зеленського, Україна зараз ближча до отримання запрошення, ніж "пів року тому".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу. Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою очікує Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.
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Об этом Зеленский https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711?at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom4=C9D83DCA-0C48-11**-AA8F-ED3A16F31EAE&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&fbclid=IwAR1l6b751u7ED6nQG8Cqysf5hG7vB61OUXFYiRlngk7StwtCiwEb67DFIKU рассказал в интервью BBC.
Он добавил, что ВЕРИТ в возможность заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернет Украине все территории, включая Крым.
«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины.
https://qha.com.ua/ru/novosti/zelenskij-zayavil-chto-pokinet-post-prezidenta-esli-ne-zakonchit-vojnu-a-takzhe-rasskazal-zhelaet-li-pobedy-bajdena-v-ssha-i-pochemu-vzyal-v-komandu-silovika-vremen-razgona-evromajdana/
с Кремлем действительно были некие тайные договоренности
Речь идет о создании того самого консультационного совета, который лоббировал Андрей Ермак.
По сути, реализация данной идеи привела бы к прямым переговорам Киева и представителей самопровозглашенных республик, но не получилось.
При этом негласные договоренности, о которых фактически говорил Богдан, касаются не только Донбасса. На самом деле они затрагивают широкий спектр вопросов -
ВСУ, язык, членство в НАТО, европейская интеграция, гуманитарная сфера.
25-11-2020, 22:4
1https://replyua.net/234339-politolog-bogdan-v-intervyu-gordonu-i-sobchak-podtverdil-s-kremlem-deystvitelno-byli-nekie-taynye-dogovorennosti.html
ти ще на стадіон запроси представників НАТО, щоб побикувати перед людьми (як "красава") для своїх дресированих фанів-жлобів
Членство в нато потрібне Україні, а йому воно і нахер не впало.