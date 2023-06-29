НАТО наближається до консенсусу щодо членства України, - амбасадорка США в НАТО Сміт

НАТО наближається до такого рішення щодо членства України, яке буде чимось більшим за повторення Бухареста.

Про це заявила амбасадорка США в НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Al Arabya News.

"Я думаю, більшість із нас упевнені, що ми зможемо дійти до угоди, яка відображатиме те, де ми перебуваємо, і в яку українці повірять і відчують, що це щось більше, ніж повторення Бухареста", - зазначила вона.

Вона додала, що не хотіла б передбачати остаточну версію угоди, але, за її словами, сторони наближаються до консенсусу щодо формулювань.

"Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є дозвіл Україні пропустити План дій щодо членства", - заявила вона.

Сміт не повідомила, чи можуть бути зроблені якісь конкретні заяви до саміту у Вільнюсі.

"Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули і розуміємо", - резюмувала Сміт.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що, можливо, варто пропустити етап Плану дій щодо членства для України.