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Новини НАТО
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НАТО наближається до консенсусу щодо членства України, - амбасадорка США в НАТО Сміт

нато,лунгеску

НАТО наближається до такого рішення щодо членства України, яке буде чимось більшим за повторення Бухареста.

Про це заявила амбасадорка США в НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Al Arabya News.

"Я думаю, більшість із нас упевнені, що ми зможемо дійти до угоди, яка відображатиме те, де ми перебуваємо, і в яку українці повірять і відчують, що це щось більше, ніж повторення Бухареста", - зазначила вона.

Вона додала, що не хотіла б передбачати остаточну версію угоди, але, за її словами, сторони наближаються до консенсусу щодо формулювань.

"Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є дозвіл Україні пропустити План дій щодо членства", - заявила вона.

Сміт не повідомила, чи можуть бути зроблені якісь конкретні заяви до саміту у Вільнюсі.

"Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули і розуміємо", - резюмувала Сміт.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що, можливо, варто пропустити етап Плану дій щодо членства для України. 

НАТО (6512) США (23310) членство в НАТО (1736)


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Топ коментарі
+6
русскіє закликають до НАТО : "як ви можете брати до себе в члени українців, вони же нацисти !"

і НАТО таке, тіпа призадумалось, "он воно як значить, ага, угу ..."

ну а угорці, болгари та румуни, що воювали за Німеччину в Другій Світовій Війні, причому й на теренах України, а тепер давно члени НАТО - вони що не такі ж самі як українці ?

та ті ж самі німці, які давно вже члени НАТО ?

є об'єктивний фактор ОП та зеленського, який мутний тип після зустрічей в Омані та розмінування Чонгару.

а є цілий народ, який треба все ж таки поважати.

прийміть врешті Україну в НАТО як "молодшого ассоційованого члена", що не має повного доступу до розвідданних, але прийміть таки !
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29.06.2023 23:34
+2
США, як лідер Вільного світу, порожніх заяв не дозволяє собі робити. Обнадійлива заява.
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29.06.2023 23:30
+2
БЛИН., 100 баллів
«є об'єктивний фактор ОП та зеленського, який мутний тип після зустрічей в Омані та розмінування Чонгару.

а є цілий народ, який треба все ж таки поважати.‼️‼️‼️
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29.06.2023 23:48
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Планку опустять, чи дадуть Зєлєнскому ходулі? 🤔
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29.06.2023 22:51 Відповісти
угар
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29.06.2023 22:56 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі НАТО наближається... НАТО наближається... наближається НАТО...
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29.06.2023 23:06 Відповісти
Зеля іх ушатає -- не на того напали .
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29.06.2023 23:10 Відповісти
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29.06.2023 23:45 Відповісти
ну ось - основні союзники підбадьорюють,
а зє - "Нє падхаді ка мнє! Я абідєлась, я абідєлась, Раз і навсєгда." (с)
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29.06.2023 23:26 Відповісти
США, як лідер Вільного світу, порожніх заяв не дозволяє собі робити. Обнадійлива заява.
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29.06.2023 23:30 Відповісти
Почитай це словоблуддя уважно: "....я думаю, більшість із нас упевнені, що ми зможемо дійти до угоди, яка відображатиме те, де ми перебуваємо, і в яку українці повірять і відчують, що це щось більше ніж повторення Бухареста" (!!!) Це словесна мастурбація без будь-якої надії на ерекцію чи еякуляцію. Обіцянка - цяцянка, а дурневі (хахлові) радість.
Перекласти це тобі своїми словами? Будь ласка. Сидить Петро на припічку і дрочить пуцку. А вона не встає... Але він думає, що упевнений( ), що встане і він -таки виїбе Параску, але сумнівається, що поки добіжить до неї, то пуцка впаде, і вони з Параскою, як завжди, "не дійдуть згоди". І буде уже геть не таке, "щось більше" , як десять років тому (в Бухаресті ) . Чи на сіновалі...
А Параску, як завжди виїбе кривий конюх Остап.
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30.06.2023 08:33 Відповісти
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30.06.2023 11:16 Відповісти
русскіє закликають до НАТО : "як ви можете брати до себе в члени українців, вони же нацисти !"

і НАТО таке, тіпа призадумалось, "он воно як значить, ага, угу ..."

ну а угорці, болгари та румуни, що воювали за Німеччину в Другій Світовій Війні, причому й на теренах України, а тепер давно члени НАТО - вони що не такі ж самі як українці ?

та ті ж самі німці, які давно вже члени НАТО ?

є об'єктивний фактор ОП та зеленського, який мутний тип після зустрічей в Омані та розмінування Чонгару.

а є цілий народ, який треба все ж таки поважати.

прийміть врешті Україну в НАТО як "молодшого ассоційованого члена", що не має повного доступу до розвідданних, але прийміть таки !
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29.06.2023 23:34 Відповісти
БЛИН., 100 баллів
«є об'єктивний фактор ОП та зеленського, який мутний тип після зустрічей в Омані та розмінування Чонгару.

а є цілий народ, який треба все ж таки поважати.‼️‼️‼️
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29.06.2023 23:48 Відповісти
"Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є дозвіл Україні пропустити План дій щодо членства", - заявила вона.
=====
Невже по цьому питанню може бути консенсусне рішення країн Альянсу? Цікаво що отримаємо за фактом.
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29.06.2023 23:57 Відповісти
Думаю, буде те саме що й Бухаресті але більш голосно.
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30.06.2023 00:36 Відповісти
Главное иметь более весомые гарантии, чем Будапештский меморандум начала девяностых годов, который привел Украину к военной беззубости перед рашей
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30.06.2023 08:47 Відповісти
Потрібно памятати про мадяр.

Когда Ватутин услыхал о том, что творят венгерские солдаты, он прорычал: «Мадьяров в плен не брать!» Этот негласный приказ тут же разлетелся среди советских бойцов. После тяжелейших боёв, советским бойцам удалось освободить Воронеж. Больше 160 тысяч венгров навсегда остались лежать в воронежской земле.

В современной Венгрии 12 января проходят траурные и поминальные мероприятия, посвященные «трагической гибели» тысяч военнослужащих 2-й венгерской армии под Воронежем в 1943 году. В этой стране нет практически ни одной семьи, которую бы не затронуло это сражение. 1-я венгерская армия («Карпатская группа») состояла из 44 400 человек. Венгры настолько сильно «отхватили» в СССР, что их остатки использовались только в качестве охранных оккупационных войск в Украине и Белоруссии.
Кровавый путь «Второй венгерской»

В состав 2-й армии вошло уже 8 полностью укомплектованных дивизий - свыше 206 тыс. человек. Ещё от 24 до 35 тыс. человек было в её не имевшем оружия «землекопном стройбате», состоявшем из представителей нацменьшинств и «политически неблагонадёжных» венгров - представителей партий и движений, не одобряемых официальной властью.

На передовой 2-я венгерская показала себя слабо, поэтому немцы убрали её в тыл и некоторое время использовали только как охранные оккупационные войска.
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30.06.2023 09:02 Відповісти
НАТО наближається до консенсусу... послати нах... Зелю та його офіс. І, на жаль, Україну разом з цією шоблою.
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30.06.2023 09:14 Відповісти
к ********
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30.06.2023 11:17 Відповісти
 
 