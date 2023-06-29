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Радар для ППО і 16 вантажівок: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.
Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
До списку допомоги увійшли:
- 1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";
- 3 мости для мостоукладача BEAVER;
- 2 машини прикордонної охорони;
- 16 вантажівок Zetros.
Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.
Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.
Топ коментарі
+6 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар29.06.2023 23:13 Посилання
+5 Альтер Эго #551115
показати весь коментар29.06.2023 23:44 Посилання
+3 Остап Покотило
показати весь коментар29.06.2023 23:40 Посилання
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Це змініть хід війни…
Ну що ж - сподіваюсь, через пару років засоби протидії такім загрозам таки будуть знайдені, а наразі приходиться боротись з ними тим, що є у наявності.
До того ж - це жодним чином не відміняє написаного мною!
Це вже більше, ніж просто нова розробка, а нова зброя, яка виробляється, і її можна законтрактувати.
"Nano SPEAR™ є частиною сімейства продуктів Self Protection Electronic Attack and Reconnaissance (SPEAR), яке включає Micro SPEAR™ для дуже невеликих платформ; Light SPEAR™ для установки на середньо-великі гелікоптери та БПЛА; і Advanced SPEAR™ ECM Pod, який зараз законтрактовано для забезпечення активного самозахисту транспортного літака C-390.
Я коментую це для того, щоб нагадати зацікавленим, які ще з'явилися нові засоби захисту ЛА від ракет ЗРК.
І адекватного і співрозмірного за ціною захисту проти них наразі не існує... крім, можливо, Гепардів, але ж їх занадто мало не тільки в нас.