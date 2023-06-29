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Новини Допомога Україні
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Радар для ППО і 16 вантажівок: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

радар,trml-4d

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

До списку допомоги увійшли:

  • 1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";
  • 3 мости для мостоукладача BEAVER;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 16 вантажівок Zetros.

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Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Автор: 

Німеччина (7467) допомога (8428)


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Топ коментарі
+6
Обладнаня для розмінування -- саме то -- данке Німеччина.
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29.06.2023 23:13
+5
Дякуємо Німеччині!!!
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29.06.2023 23:44
+3
Дякуємо!
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29.06.2023 23:40
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Обладнаня для розмінування -- саме то -- данке Німеччина.
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29.06.2023 23:13 Відповісти
Данке шен, особливо за 2 машіни пограничної охорони…

Це змініть хід війни…
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29.06.2023 23:31 Відповісти
Drastically and immediately.
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30.06.2023 02:28 Відповісти
Твій висер, узагалі щось змінив???
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30.06.2023 05:55 Відповісти
Я так розумію, що зараз всі країни в світі впали в ступор, бо вони розробляли засоби виявлення і ураження високотехнологічного озброєння, накшталт ракет крилатих і аеробалістичних, засоби контрбатарейної боротьби тощо, але геть прогавили можливість виявлення і ураження маленьких тихоходних низьколетючих розвідних і ударних безпілотників накшталт Шахедів, Орланів, і Ланцетів. Це ще один приклад того, що всі генерали у світі завжди готуються до минулих війн.

Ну що ж - сподіваюсь, через пару років засоби протидії такім загрозам таки будуть знайдені, а наразі приходиться боротись з ними тим, що є у наявності.
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29.06.2023 23:36 Відповісти
Це ж наразі лише розробки.

До того ж - це жодним чином не відміняє написаного мною!
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30.06.2023 00:37 Відповісти
Згоден. Точно не відміняє написане вами.

Це вже більше, ніж просто нова розробка, а нова зброя, яка виробляється, і її можна законтрактувати.
"Nano SPEAR™ є частиною сімейства продуктів Self Protection Electronic Attack and Reconnaissance (SPEAR), яке включає Micro SPEAR™ для дуже невеликих платформ; Light SPEAR™ для установки на середньо-великі гелікоптери та БПЛА; і Advanced SPEAR™ ECM Pod, який зараз законтрактовано для забезпечення активного самозахисту транспортного літака C-390.

Я коментую це для того, щоб нагадати зацікавленим, які ще з'явилися нові засоби захисту ЛА від ракет ЗРК.
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30.06.2023 02:14 Відповісти
Але ж я-то пишу про недорогі і прості розвідувальні і ударні пристрої, які або наводяться людиною через телеканал, або ж летять по раніше заданому маршруту.

І адекватного і співрозмірного за ціною захисту проти них наразі не існує... крім, можливо, Гепардів, але ж їх занадто мало не тільки в нас.
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30.06.2023 02:21 Відповісти
Дякуємо!
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29.06.2023 23:40 Відповісти
Дякуємо Німеччині!!!
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29.06.2023 23:44 Відповісти
Кот наплакал .... F-16 , танки, ракеты давайте ! Ещё MG-43 , свино-сабак косить.
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30.06.2023 01:10 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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30.06.2023 13:31 Відповісти
 
 