Радар для ППО і 16 вантажівок: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

До списку допомоги увійшли:

1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";

3 мости для мостоукладача BEAVER;

2 машини прикордонної охорони;

16 вантажівок Zetros.

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Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.