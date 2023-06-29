Змін щодо надання Україні ракет ATACMS немає, - Пентагон

У Міністерстві оборони США не мають інформації про які-небудь плановані на найближчий час рішення про надання Україні ракет ATACMS.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мені нема чого оголосити щодо ATACMS, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо ATACMS", – сказав речник Пентагону.

На прохання журналістів він коментував повідомлення видання The Wall Street Journal, яке раніше сьогодні повідомило, що США "близькі" до узгодження передачі України далекобійних ракет ATACMS.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що "це все ще на розгляді".

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