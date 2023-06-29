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Змін щодо надання Україні ракет ATACMS немає, - Пентагон
У Міністерстві оборони США не мають інформації про які-небудь плановані на найближчий час рішення про надання Україні ракет ATACMS.
Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Мені нема чого оголосити щодо ATACMS, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо ATACMS", – сказав речник Пентагону.
На прохання журналістів він коментував повідомлення видання The Wall Street Journal, яке раніше сьогодні повідомило, що США "близькі" до узгодження передачі України далекобійних ракет ATACMS.
Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що "це все ще на розгляді".
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показати весь коментар29.06.2023 23:38 Посилання
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Іхтамнет!
Нех язиком молоти- «поперед батька».
Буде приемний сурприз для кацапів
А може зелені усе добре знали. Просто зараз заробляють на війні ті бариги
До речі, резолюція була прийнята відповідним комітетом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3720801-cleni-kongresu-ssa-predstavili-rezoluciu-iz-zaklikom-peredati-ukraini-atacms.html
Представники обох партій нижньої палати Конгресу США у п'ятницю представили резолюцію із закликом до президента Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії ATACAMS для забезпечення її перемоги.
Документ https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/06/2023.06.08-atacms-res.-final-copy.pdf оприлюднений на офіційному сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (https://www.ukrinform.ua/tag-atacms ATACMS ) в достатній кількості, щоби прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів»,- зазначається в документі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3720105-kongres-ssa-znovu-tisne-na-bajdena-sodo-peredaci-ukraini-atacms-politico.html
Конгрес США знову тисне на Байдена щодо передачі Україні ATACMS - Politico
Американські законодавці обох партій знову переконують адміністрацію президента США Джо Байдена надіслати Україні далекобійні ракети, оскільки, здається, довгоочікуваний контрнаступ уже розпочався.
Тепер група членів Палати представників на чолі з конгресменом Джейсоном Кроу посилює тиск. У листі до Байдена у четвер 10 законодавців-республіканців і демократів закликали американського президента швидко дати дозвіл на постачання ATACMS Україні.
Також у листі є заклик до президента схвалити іншу передову зброю для передачі Україні, зокрема, винищувачі F-16 американського виробництва та додаткові засоби ППО, такі як ще одна система Patriot. У листі також закликають Байдена прискорити передачу американських танків M1 Abrams, які, за очікуваннями, прибудуть в Україну до кінця року.
Але сектанти-віруни далі пасталакають про "святого козака байду" і дякують дякують цьому виродку за перемогу. Питається тільки - яку.
Это такие эмоциональные качели, как будто их и так мало в нынешнее время.
Заради цього задоволення вони підуть на додаткові поступки москалям.
Вже й так скільки зробили. Подумаєш, однією більше, однією менше.
І скільки від того згадування про асфальт в Україну поставлено ATACMS, F-16, M1 Abrams?!
Щиро не розумію логіки асфальтозгадувальників.
По суті. Закрити перед війною купу програм озброєння і фінансування армії ( "якщо ми додатково виділимо грощі на армію нам не вистачить на дороги") отримати в результаті війну, тягнути цю війну, (яку ж ти сам і накликав своїми діями-бездіяльністю) за рахунок сусідів - союзників і категорично вимагати в них щось, це просто по людськи - безсовісно.
Мене жодним чином не обходить батрахоміомахія між палкими прихильниками Зеленського і Порошенка. Я аж ніяк не відношусь ні до тих, ні до інших. Тому мене не треба нічого пояснювати, бо дуже добре все пам'ятаю, починаючи з 2014.
А тепер в свою чергу спитаю, яким чином майже цілорічні невиконані обіцянки адміністрації США (ніяк не ЗЕ і не ОП) поставити Україні ATACMS, F-16, M1 Abrams (можу навести купу посилань з Цензора на це) стосуються ЗЕленого асфальтування, яке на форумі і без того проклято 100500 разів?
"Де Рим, а де Крим?"©
PS: Про всяк випадок, це - наш український аналог "Где имение, а где наводнение?"
Про ЗЕботів не знаю, а про так званих "порохоботів" скажу. Я на виборах голосував за Порошенка не тому, що я його "палкий прихильник", за Вашим визначенням. З двох кандидатів мені ближча була позиція цього: "армія, мова" (до віри я байдужий), а не другого: "сайтісь пасєрєдінє, какая разніца как називаєтся уліца" тощо. От і все. Відповідно я думаю, що 73% голосували за другу позицію. Тим паче, що всі россійські і пророссійські в Україні інформресурси топили очевидно за Зеленського проти Порошенка. А друг мого ворога, другом мені бути не може апріорі.
На Ваше питання відповім теж питанням . Чому Ви вирішили, що для України пріорітетом мають бути інтереси України, а для США теж України, а не власні? Очевидно, якщо вони чинять так а не інакше у них є якісь свої резони у своїх же інтересах. Притому мені самому дуже хочеться щоб вони нам допомагали якмога більше. Я просто намагався відповісти на Ваше питання.
Перекладати мені з української на російську не треба, я сам кому хочеш перекладу
Стосовно питання "чому пріорітетом..." і таке інше. Підміна понять. "Пріорітет" і "обіцянка" - не одне й те ж.
Або виконуй обіцянку, або не обіцяй. Не залежно від будь-яких пріоритетів. І тільки так це буде чесно.
Пояснив зрозуміло?
"Я не голосував ні за тих, ні за інших" - це фарисейство. Моральна оцінка такій позиції вже давно людством дана: "вмити руки", "коли вони прийшли за євреями..." тощо
Захід нам обіцяв допомагати зброєю і він допомагає. При тому що ми самі просрали багато, чого в обороноздатності своєї країни
Стосовно другої частини. Не треба пересмикувати. Частину з того, що обіцяли, поставляють. Але більш серйозну і сильну частину, нагадую - ATACMS, F-16, M1 Abrams, так то більше року залишається лише пустопорожньою обіцянкою.
І, повторюсь, міжпартійна батрахоміомахія до цього жодного стосунку не має. ПЄС і СН не за F-16 між собою воюють, а за майбутнє президентство. Хіба ні?
США несуть основне навантаження по стабільному постачанню зброї. Якщо не буде на фронті снарядів, набоїв, джавелінів - стінгерів, бетерів для піхоти, то АТАСМSи не спасуть. Я теж вважаю, що чим більше зброї дадуть тим краще, але живу в реальності.
Стосунок має і прямий. До 19 го року, при тому кого не можна називати Активно розроблялись ракетні програми. Я живу не дуже далеко від певного полігону і бачив особисто декілька ночей за літо як це було. Після виборів при іншому, тому кого не можна називати Як корова язиком злизала. Ч спитайте у Тетяни Чорновіл при кому зроблені ті Стугни, якими палять вони зараз на фронті кацапську техніку, а при кому на неї, Тетяну, завели справу, що вона взяла Стугни на фронт
Додам ще - особисті характеристики претендентам на виграш в наступних виборах умисно тут на форумі не даю, хоча добре їх знаю, що для того, що для іншого. Причина банальна - лише два дні, як я вийшов з цюпи. Бо вищим силам чомусь не сподобався.
Стосовно "Стугн" та іншого такого, про дивні вибухи на складах зброї, можна писати і писати. Але це тема не цієї гілки.
А тут йдеться про давнообіцяні ATACMS, F-16, F-18, M1 Abrams. Хіба ні?
Надіюсь, зрозуміло виклав свою позицію? Чи знову ще щось не ясно?
Я Вам вже писав, що мене особисті характеристики претендентів цікавлять вже потім. Я вибираю з запропонованого ("маємо те що маємо") те, що краще для країни. Звичайно на мій погляд. Якби у нас поряд не було йо*нутого сусіда, то я теж би чекав рожевого поні з трояндою в попі
Про дивні вибухи на складах я теж знаю, але це не привід своєю бездіяльністю і вибачте на слові, чистоплюйством приводити до влади єрмаків, татарових тощо. На мій погляд в поточних умовах, краще "бариги" які крадуть, але хоч щось роблять для, ніж відкриті вороги які і крадуть і діють проти. Дуже характерний приклад того кого не можна тут називати, який топив проти ні разу не ідеального Порошенка, але в результаті отримав Зеленського. як Ви вважаєте це пішло на користь країні, чи навпаки?
Ми живемо тут і зараз. Не на хмаринці. Вибираємо із того що є. "З двох зол" - більшого і меншого. Той хто не вибирає менше з запропонованих ( типу я на вибори не ходив, бо в мене білі рукавички) отримує більше зло. Ну отримав. Радій. Ми живемо не в Швейцарії і у нас наразі війна. Що не зрозуміло?
Не треба мені розповідати, що у нас і як у нас. Сам знаю.
У Заходу є величезне моральне зобов'язання перед Україною, за те що всі ці роки не звертали на нас ніякої уваги, за те що змусили Порошенка підписати Мінськ щоб продовжувати отримувати енергоресурси від Кремля. Але вони ці зобов'язання не виконують, граються з нашими життями смішними поставками зброї.
За твоєю логікою Україна має "величезне моральне зобов'язання" перед Грузією бо торгувала "з путінською росією" навіть коли стало відомо про накопичення військ біля кордонів Грузії у 2008 р.
Порошенко сам підписав Мінські угоди (за що йому хвала і дяка) і цим прекрасно на той час розвів "мнагахадовачніка". Бо велика навала могла би статися ще в 2014 му, а ми тоді ще зовсім не були готові.
Якби поставки зброї були "смішними" ми б з тобою жили в навасосії. Та і чи жили би взагалі.
Не треба "плювати в руку дающєго" ми ж не кацапи.
Стосовно "плювати...". Або щире нерозуміння, або лицемірство. Велика дяка, за те, що дають, але Україна захищає і їх. І їх! Але пообіцяти і обнадіїти, але обманути і не дати - чи це є гоноровим?
"до останнього українця" це відома теза кацапської пропагандию Я в категоріях російських ЦІПСО не дискутую
Про "плювати" не зрозумів про що Ви?
Тут мова йде про США я так розумію? Так США без нас самі здатні захиститися від росії, ми без них -ні.
Вкотре не можу достукатись до розуму - якби не обіцяли, не було б питань. Що тут незрозумілого?
В бізнесі така поведінка була би абсолютно неприпустимою.
До речі, а що Іванко знає стосовно російської Ціпси? І звідки в його лексиконі з'явилась ця Ціпса, з яких методичок? Ох, ******* місцеві завсідники пообзиватись мудрьоними словами. Це на їхню думу додає їхнім легковажним аргументам ваги.
Так мова в цій темі йде про давнообіцяні ATACMS. Як воно: "Казав пан - кожух дам. Та й слово його тепле". НЄ ?
Якби свого часу США не вимогли в України ядерну зброю віддати РоZZії, то не треба було би їм зараз якоюсь зброєю Україні допомагати. І тут знову НЄ?
Вкотре не можу достукатись до розуму - якби не поставляли, то не було би не тільки питань а й України.
До речі, Іванко знає з дописів Владця. Бо якщо "щось крякає, як качка, виглядає як качка"... ну і таке інше, то це і є качка. А розсварити Україну й США до давня заповітна мрія кацапів.
І це буде така ж брехня, як і та, яку тут написав Іванко. Так тупо брехати згідно примітивних методичок зовсім не варто, це все давно заїжджене, діри навіть протерлись.
Ваню, ти знову про ракоцапів? Це твій останній "аргумент", за який щосили чіпляєшся. Тю, як примітивно!
Гаразд, абсолютно пряме питання, де давнообіцяні:
1. ATACMS
2. M1 Abrams
3. F-16 ?
ДЕ ВОНИ ???
Я подальший діалог припиняю з огляду на його повну марність.
Владіку, я після обіду не подаю. Спробуй завтра
Хоча Бідоновни давно нема і Срайк Ніцер теж демобілізувався...
Обсяг торгівлі України з РФ був в сотні разів менше ніж Європи з РФ, це не можна порівнювати.
Порошенко підписав Мінські тому що на нього надавили Обама, Меркель, та інші. Він би залюбки звільняв Донбас від загарбників, але не було зброї та фінансів.
Жити в стані вічної війни я особисто не хочу. Але саме до цього все йде, якщо лише Зеленський не піде на перемовини та втрату анексованої землі.
" це не можна порівнювати." Тут все ясно . Вони торгували козли, а ми трошки підгешефтили "нєт ето другоє". Ну про соломинку у власному оці і колоду в чужому Ви і без мене чули.
По Мінським я взагалі-то те саме і стверджував.
Я теж не хочу. Тим паче не знаю як у Вас а в мене ще й особисте
Якщо ти не зрадойоб, чому в Польщі?