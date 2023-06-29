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Змін щодо надання Україні ракет ATACMS немає, - Пентагон

пентагон,райдер

У Міністерстві оборони США не мають інформації про які-небудь плановані на найближчий час рішення про надання Україні ракет ATACMS.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мені нема чого оголосити щодо ATACMS, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо ATACMS", – сказав речник Пентагону.

На прохання журналістів він коментував повідомлення видання The Wall Street Journal, яке раніше сьогодні повідомило, що США "близькі" до узгодження передачі України далекобійних ракет ATACMS.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що "це все ще на розгляді".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - WSJ

Автор: 

Пентагон (1435) ракети (4056)


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Топ коментарі
+14
Як би не якийсь дурачок, у нас були б свої ракети.
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29.06.2023 23:38
+12
А якби були ракети, то могло б не бути повномасштабного вторгнення і не було б поранених. "Хочеш миру, готуйся до війни". Це знали навіть древні. А зелені - ні.

А може зелені усе добре знали. Просто зараз заробляють на війні ті бариги
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30.06.2023 00:18
+8
Горлопани, де ви ? Ось і відповідь поплічника х**ла, яке запхали в білий дім, на заклики і звернення конгресу.

До речі, резолюція була прийнята відповідним комітетом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3720801-cleni-kongresu-ssa-predstavili-rezoluciu-iz-zaklikom-peredati-ukraini-atacms.html

Представники обох партій нижньої палати Конгресу США у п'ятницю представили резолюцію із закликом до президента Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії ATACAMS для забезпечення її перемоги.

Документ https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/06/2023.06.08-atacms-res.-final-copy.pdf оприлюднений на офіційному сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (https://www.ukrinform.ua/tag-atacms ATACMS ) в достатній кількості, щоби прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів»,- зазначається в документі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3720105-kongres-ssa-znovu-tisne-na-bajdena-sodo-peredaci-ukraini-atacms-politico.html

Конгрес США знову тисне на Байдена щодо передачі Україні ATACMS - Politico

Американські законодавці обох партій знову переконують адміністрацію президента США Джо Байдена надіслати Україні далекобійні ракети, оскільки, здається, довгоочікуваний контрнаступ уже розпочався.

Тепер група членів Палати представників на чолі з конгресменом Джейсоном Кроу посилює тиск. У листі до Байдена у четвер 10 законодавців-республіканців і демократів закликали американського президента швидко дати дозвіл на постачання ATACMS Україні.

Також у листі є заклик до президента схвалити іншу передову зброю для передачі Україні, зокрема, винищувачі F-16 американського виробництва та додаткові засоби ППО, такі як ще одна система Patriot. У листі також закликають Байдена прискорити передачу американських танків M1 Abrams, які, за очікуваннями, прибудуть в Україну до кінця року.

Але сектанти-віруни далі пасталакають про "святого козака байду" і дякують дякують цьому виродку за перемогу. Питається тільки - яку.
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29.06.2023 23:54
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Погано
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29.06.2023 23:35 Відповісти
шо тобі погано?Дядя Сєм завжди на приколі. Спочатку на морозі, потім "а вот она, ручєчка"!
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29.06.2023 23:41 Відповісти
Ну, дай Боже, щоб так і було. Подивимось
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29.06.2023 23:45 Відповісти
з гаймарсами так само й було.
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29.06.2023 23:48 Відповісти
С хаймерсов уже год прошёл, а воз и ныне там. Наверное и через 10 лет будут говорить "вот скоро ATACMS дадут, хаймерсы ж дали".
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30.06.2023 00:28 Відповісти
Правильно сказав!

Іхтамнет!

Нех язиком молоти- «поперед батька».

Буде приемний сурприз для кацапів
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30.06.2023 00:12 Відповісти
Через скільки років?
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30.06.2023 03:36 Відповісти
Американці ніколи не приховують поставки
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30.06.2023 10:06 Відповісти
Як би не якийсь дурачок, у нас були б свої ракети.
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29.06.2023 23:38 Відповісти
Якби не асфальт, поранені вмирали від трясця на вибоях, включно, але не обмежуючись оцим!
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29.06.2023 23:42 Відповісти
А якби були ракети, то могло б не бути повномасштабного вторгнення і не було б поранених. "Хочеш миру, готуйся до війни". Це знали навіть древні. А зелені - ні.

А може зелені усе добре знали. Просто зараз заробляють на війні ті бариги
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30.06.2023 00:18 Відповісти
Ще гірше , вони були попереджені ,за пів року і робили , не соромлячись нікого ПІДГОТОВКУ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ - договорняк в Омані відробляли
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30.06.2023 07:46 Відповісти
звісно, немає. і не потрібно про таке патякати. тихцем передавайте. хай там кацапи розбирають чи то шторм чи то атакмс. )
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29.06.2023 23:38 Відповісти
Як цей гвалт про кожний преданий патрон задовбує🤦‍♂️
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29.06.2023 23:41 Відповісти
дєдушка пу разом з миколою злочевським (який зараз перебуває у моцкві) міцно тримають дєдушку Жо за всохлі старечі яйця.
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29.06.2023 23:46 Відповісти
Не обов'язково. Про справи Хантера знають всі і без компромату. Думаю тут досить поважний вік грає свою роль + досвід з молоду, коли Джо був ще молодим, США з ганьбою вийшла з В'єтнаму, а недавно з Афганістану. Жаль Макейн не дожив до цього часу. Якби був президентом все було б простіше. В нього був досвід війни з СРСР, в Байдена ні.
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29.06.2023 23:54 Відповісти
З Якоб ганьбою? З ганьбою вони розпочали війну у Вьетнамі. Дебілка.
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30.06.2023 00:36 Відповісти
З ганьбою вийшли не знищивши комуністів в В'єтнамі і кинули своїх союзників південний В'єтнам
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30.06.2023 07:51 Відповісти
Ще один йолоп. США втратили у тій війні безліч життів, міжнародну репутацію і величезні кошти. Війна була програна.
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30.06.2023 07:59 Відповісти
Ти рот свій брудний вимий, коли відповідаєш жінці.
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30.06.2023 07:53 Відповісти
Бозе, бозе. Це інтернет, тендітним особам тут не місце.
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30.06.2023 08:00 Відповісти
Горлопани, де ви ? Ось і відповідь поплічника х**ла, яке запхали в білий дім, на заклики і звернення конгресу.

До речі, резолюція була прийнята відповідним комітетом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3720801-cleni-kongresu-ssa-predstavili-rezoluciu-iz-zaklikom-peredati-ukraini-atacms.html

Представники обох партій нижньої палати Конгресу США у п'ятницю представили резолюцію із закликом до президента Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії ATACAMS для забезпечення її перемоги.

Документ https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/06/2023.06.08-atacms-res.-final-copy.pdf оприлюднений на офіційному сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (https://www.ukrinform.ua/tag-atacms ATACMS ) в достатній кількості, щоби прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів»,- зазначається в документі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3720105-kongres-ssa-znovu-tisne-na-bajdena-sodo-peredaci-ukraini-atacms-politico.html

Конгрес США знову тисне на Байдена щодо передачі Україні ATACMS - Politico

Американські законодавці обох партій знову переконують адміністрацію президента США Джо Байдена надіслати Україні далекобійні ракети, оскільки, здається, довгоочікуваний контрнаступ уже розпочався.

Тепер група членів Палати представників на чолі з конгресменом Джейсоном Кроу посилює тиск. У листі до Байдена у четвер 10 законодавців-республіканців і демократів закликали американського президента швидко дати дозвіл на постачання ATACMS Україні.

Також у листі є заклик до президента схвалити іншу передову зброю для передачі Україні, зокрема, винищувачі F-16 американського виробництва та додаткові засоби ППО, такі як ще одна система Patriot. У листі також закликають Байдена прискорити передачу американських танків M1 Abrams, які, за очікуваннями, прибудуть в Україну до кінця року.

Але сектанти-віруни далі пасталакають про "святого козака байду" і дякують дякують цьому виродку за перемогу. Питається тільки - яку.
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29.06.2023 23:54 Відповісти
Єто какой то -- Позор, мистер Остин и мистер Джо!!!!
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30.06.2023 00:16 Відповісти
Так была же новость, что уже чуть ли не готовы родить, то есть дать. А теперь снова одним местом по лбу постучали, как будто троллинг.
Это такие эмоциональные качели, как будто их и так мало в нынешнее время.
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30.06.2023 00:25 Відповісти
Так кірбі на днях заходився в екстазі від "хорошої комунікації" з москалями і висловлював надії, що так продовжуватиметься і надалі.

Заради цього задоволення вони підуть на додаткові поступки москалям.

Вже й так скільки зробили. Подумаєш, однією більше, однією менше.
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30.06.2023 00:35 Відповісти
вiдкрийте кордони. Все зрозумiло. 🙄
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30.06.2023 01:25 Відповісти
Дякуємо за колосальну підтримку! Ці ATACAMS були б лише каплею в морі)
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30.06.2023 01:45 Відповісти
У нас есть перспективный комплекс асфальтамс, поэтому атакмс нам не нужен и вообще хуженебудет
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30.06.2023 02:47 Відповісти
Вже більше року практично у кожній темі, неначе заклинання, несамовито згадується асфальт.
І скільки від того згадування про асфальт в Україну поставлено ATACMS, F-16, M1 Abrams?!

Щиро не розумію логіки асфальтозгадувальників.
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30.06.2023 03:51 Відповісти
Відповідати не буду, скаргу на хамство подав.
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30.06.2023 08:52 Відповісти
Пояснюю. Якщо ти навесні, коли всі сусіди саджали - пололи, свій город повністю закатав в асфальт, а восени вимагаєш (примічу, не просиш, а вимагаєш) у сусідів кормити тебе, бо голодуєш, то хто тобі доктор?
По суті. Закрити перед війною купу програм озброєння і фінансування армії ( "якщо ми додатково виділимо грощі на армію нам не вистачить на дороги") отримати в результаті війну, тягнути цю війну, (яку ж ти сам і накликав своїми діями-бездіяльністю) за рахунок сусідів - союзників і категорично вимагати в них щось, це просто по людськи - безсовісно.
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30.06.2023 08:06 Відповісти
Пояснюю також. На форумі пішла епідемія ЗЕленоасфальтової хвороби. Ледве не в кожній темі, яка жодного стосунку не має до слугонародного асфальтування, з несамовитою люттю воно згадується.

Мене жодним чином не обходить батрахоміомахія між палкими прихильниками Зеленського і Порошенка. Я аж ніяк не відношусь ні до тих, ні до інших. Тому мене не треба нічого пояснювати, бо дуже добре все пам'ятаю, починаючи з 2014.

А тепер в свою чергу спитаю, яким чином майже цілорічні невиконані обіцянки адміністрації США (ніяк не ЗЕ і не ОП) поставити Україні ATACMS, F-16, M1 Abrams (можу навести купу посилань з Цензора на це) стосуються ЗЕленого асфальтування, яке на форумі і без того проклято 100500 разів?

"Де Рим, а де Крим?"©

PS: Про всяк випадок, це - наш український аналог "Где имение, а где наводнение?"
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30.06.2023 08:51 Відповісти
Те що Ви називаєте "ЗЕленоасфальтової хвороби" це коротке образне визначення політики всіх спектрів діяльеості нинішньої владиі. Маркер. Очевидно ж, що це не тільки і не скільки про асфальт. Ви застосували, якраз, дуже вдалий термін щодо політики влади взагалі: "слугонародне асфальтування"
Про ЗЕботів не знаю, а про так званих "порохоботів" скажу. Я на виборах голосував за Порошенка не тому, що я його "палкий прихильник", за Вашим визначенням. З двох кандидатів мені ближча була позиція цього: "армія, мова" (до віри я байдужий), а не другого: "сайтісь пасєрєдінє, какая разніца как називаєтся уліца" тощо. От і все. Відповідно я думаю, що 73% голосували за другу позицію. Тим паче, що всі россійські і пророссійські в Україні інформресурси топили очевидно за Зеленського проти Порошенка. А друг мого ворога, другом мені бути не може апріорі.
На Ваше питання відповім теж питанням . Чому Ви вирішили, що для України пріорітетом мають бути інтереси України, а для США теж України, а не власні? Очевидно, якщо вони чинять так а не інакше у них є якісь свої резони у своїх же інтересах. Притому мені самому дуже хочеться щоб вони нам допомагали якмога більше. Я просто намагався відповісти на Ваше питання.
Перекладати мені з української на російську не треба, я сам кому хочеш перекладу
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30.06.2023 09:49 Відповісти
Коротко відповім на першу частину. Як вже відмітив раніше, асфальто-соєва батрахоміомахія мене зовсім не стосується. Я не голосував ні за тих, ні за інших. Тому можете влаштовувати потішне поборювання одне одного без мене. Хіба що спитаю, чому одні боти, це - боти, а інші боти, це - так звані?

Стосовно питання "чому пріорітетом..." і таке інше. Підміна понять. "Пріорітет" і "обіцянка" - не одне й те ж.
Або виконуй обіцянку, або не обіцяй. Не залежно від будь-яких пріоритетів. І тільки так це буде чесно.

Пояснив зрозуміло?
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30.06.2023 10:04 Відповісти
"асфальто-соєва батрахоміомахія " , "потішне поборювання одне одного" і відповідальна позиція на виборах, з докладним поясненням Вам чому - не одне і те ж. З чого витікає, що Ви я = бот лише Ваша уява. Я голосую на виборах не за прсоналію, а за те, що краще на мій погляд для країни з запропонованого тут і зараз. Пояснив зрозуміло?

"Я не голосував ні за тих, ні за інших" - це фарисейство. Моральна оцінка такій позиції вже давно людством дана: "вмити руки", "коли вони прийшли за євреями..." тощо

Захід нам обіцяв допомагати зброєю і він допомагає. При тому що ми самі просрали багато, чого в обороноздатності своєї країни
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30.06.2023 10:27 Відповісти
Розумію, звичайне лицемірство на форумі, який годується з-під того, ім'я якого тут заборонено згадувати, щоб не бути репресованим.

Стосовно другої частини. Не треба пересмикувати. Частину з того, що обіцяли, поставляють. Але більш серйозну і сильну частину, нагадую - ATACMS, F-16, M1 Abrams, так то більше року залишається лише пустопорожньою обіцянкою.

І, повторюсь, міжпартійна батрахоміомахія до цього жодного стосунку не має. ПЄС і СН не за F-16 між собою воюють, а за майбутнє президентство. Хіба ні?
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30.06.2023 10:41 Відповісти
По першому пункту не зрозумів точно про кого. Тому зкадую обох . Порошенко олігарх. Бути олігархом і президентом дуже погано. Заробляти гроші для себе і чесно працювати на країну це - конфлікт інтересів. Треба в лазні, або труси одягти, або їрестик зняти. Зеленський - це людина з великими не маючими підгрунтя, особистими амбіціями, яка самовпевненно полізла в справу яку не здатна потягнути і цим завдала великої шкоди.
США несуть основне навантаження по стабільному постачанню зброї. Якщо не буде на фронті снарядів, набоїв, джавелінів - стінгерів, бетерів для піхоти, то АТАСМSи не спасуть. Я теж вважаю, що чим більше зброї дадуть тим краще, але живу в реальності.
Стосунок має і прямий. До 19 го року, при тому кого не можна називати Активно розроблялись ракетні програми. Я живу не дуже далеко від певного полігону і бачив особисто декілька ночей за літо як це було. Після виборів при іншому, тому кого не можна називати Як корова язиком злизала. Ч спитайте у Тетяни Чорновіл при кому зроблені ті Стугни, якими палять вони зараз на фронті кацапську техніку, а при кому на неї, Тетяну, завели справу, що вона взяла Стугни на фронт
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30.06.2023 11:18 Відповісти
З першим пунктом визначитись не просто легко, а дуже легко. Досить порівняти співвідношення на форумі палких прихильників одного та іншого. Це співвідношення досягається нещадною селекцією з боку вищих форумних сил. Мало того, мене, неприхильника ні тих, ні інших, без будь-яких попереджень, було неодноразово еліміновано вищими форумними силами, назву яких згадувати заборонено під страхом довічного елімінування, за непочтиве згадування одного з них. Іншого непочтиво згадувати можна і потрібно. То наскільки рівний цензорний баланс маємо?

Додам ще - особисті характеристики претендентам на виграш в наступних виборах умисно тут на форумі не даю, хоча добре їх знаю, що для того, що для іншого. Причина банальна - лише два дні, як я вийшов з цюпи. Бо вищим силам чомусь не сподобався.

Стосовно "Стугн" та іншого такого, про дивні вибухи на складах зброї, можна писати і писати. Але це тема не цієї гілки.

А тут йдеться про давнообіцяні ATACMS, F-16, F-18, M1 Abrams. Хіба ні?

Надіюсь, зрозуміло виклав свою позицію? Чи знову ще щось не ясно?
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30.06.2023 12:13 Відповісти
А! " Так це ж було вже". Зі мною за останній місяць 2 рази.
Я Вам вже писав, що мене особисті характеристики претендентів цікавлять вже потім. Я вибираю з запропонованого ("маємо те що маємо") те, що краще для країни. Звичайно на мій погляд. Якби у нас поряд не було йо*нутого сусіда, то я теж би чекав рожевого поні з трояндою в попі
Про дивні вибухи на складах я теж знаю, але це не привід своєю бездіяльністю і вибачте на слові, чистоплюйством приводити до влади єрмаків, татарових тощо. На мій погляд в поточних умовах, краще "бариги" які крадуть, але хоч щось роблять для, ніж відкриті вороги які і крадуть і діють проти. Дуже характерний приклад того кого не можна тут називати, який топив проти ні разу не ідеального Порошенка, але в результаті отримав Зеленського. як Ви вважаєте це пішло на користь країні, чи навпаки?
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30.06.2023 12:35 Відповісти
Обидва - не користь, а шкода.
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30.06.2023 12:38 Відповісти
Здається я писав марно Спробую ще раз.
Ми живемо тут і зараз. Не на хмаринці. Вибираємо із того що є. "З двох зол" - більшого і меншого. Той хто не вибирає менше з запропонованих ( типу я на вибори не ходив, бо в мене білі рукавички) отримує більше зло. Ну отримав. Радій. Ми живемо не в Швейцарії і у нас наразі війна. Що не зрозуміло?
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30.06.2023 12:51 Відповісти
Не лише марно, а тупо і примітивно. Згоден.

Не треба мені розповідати, що у нас і як у нас. Сам знаю.
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30.06.2023 13:01 Відповісти
Переходити на банальний срач ("тупо і примітивно") не маю бажання. В такому ключі дискусії не веду.
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30.06.2023 13:12 Відповісти
Звичайно ти не будеш згадувати як Європа/США роками торгували з путінською росією на трильйони доларів, навіть після 2014, навіть коли стало відомо про повномасштабне накопичення військ в 2021.

У Заходу є величезне моральне зобов'язання перед Україною, за те що всі ці роки не звертали на нас ніякої уваги, за те що змусили Порошенка підписати Мінськ щоб продовжувати отримувати енергоресурси від Кремля. Але вони ці зобов'язання не виконують, граються з нашими життями смішними поставками зброї.
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30.06.2023 09:59 Відповісти
Європа/США як і Україна (як і ти і я) мають право торгувати с ким хочуть і коли хочуть. Вони нам не няньки і відповідають перш за все за своїх людей. Звертати увагу на нас і відповідати за свої дії повинні ми самі
За твоєю логікою Україна має "величезне моральне зобов'язання" перед Грузією бо торгувала "з путінською росією" навіть коли стало відомо про накопичення військ біля кордонів Грузії у 2008 р.
Порошенко сам підписав Мінські угоди (за що йому хвала і дяка) і цим прекрасно на той час розвів "мнагахадовачніка". Бо велика навала могла би статися ще в 2014 му, а ми тоді ще зовсім не були готові.
Якби поставки зброї були "смішними" ми б з тобою жили в навасосії. Та і чи жили би взагалі.
Не треба "плювати в руку дающєго" ми ж не кацапи.
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30.06.2023 10:16 Відповісти
Поставки рівно настільки, щоб і Україна не перемогла, і РоZZія не програла. Хай це тягнеться довго. Аж до останнього українця.
Стосовно "плювати...". Або щире нерозуміння, або лицемірство. Велика дяка, за те, що дають, але Україна захищає і їх. І їх! Але пообіцяти і обнадіїти, але обманути і не дати - чи це є гоноровим?
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30.06.2023 10:54 Відповісти
Поставки рівно настільки, наскільки вони вважають за доцільне без шкоди для власної обороноздатносі. Можу повторити тезу про чиї і нтереси мають дбати уряди будь-якої країни.
"до останнього українця" це відома теза кацапської пропагандию Я в категоріях російських ЦІПСО не дискутую
Про "плювати" не зрозумів про що Ви?
Тут мова йде про США я так розумію? Так США без нас самі здатні захиститися від росії, ми без них -ні.
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30.06.2023 11:37 Відповісти
Іванку, Іванку, я розумію бажання перекласти відповідальність безвідповідальних обіцяльників за невиконані обіцянки надати Україні таку зброю, яка могла би забезпечити Україні суттєву перевагу над орками, з обіцяльників на будь-кого і на будь-що.

Вкотре не можу достукатись до розуму - якби не обіцяли, не було б питань. Що тут незрозумілого?
В бізнесі така поведінка була би абсолютно неприпустимою.

До речі, а що Іванко знає стосовно російської Ціпси? І звідки в його лексиконі з'явилась ця Ціпса, з яких методичок? Ох, ******* місцеві завсідники пообзиватись мудрьоними словами. Це на їхню думу додає їхнім легковажним аргументам ваги.

Так мова в цій темі йде про давнообіцяні ATACMS. Як воно: "Казав пан - кожух дам. Та й слово його тепле". НЄ ?

Якби свого часу США не вимогли в України ядерну зброю віддати РоZZії, то не треба було би їм зараз якоюсь зброєю Україні допомагати. І тут знову НЄ?
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30.06.2023 12:32 Відповісти
Владку, Владку я розумію бажання перекласти відповідальність з реального винуватця - обіцяльника який обіцяв не порушувати кордони нашої держави, не нападати на неї, поважати її теріторіальну цілісність і не анексувати Крим на "будь-кого і на будь що"
Вкотре не можу достукатись до розуму - якби не поставляли, то не було би не тільки питань а й України.
До речі, Іванко знає з дописів Владця. Бо якщо "щось крякає, як качка, виглядає як качка"... ну і таке інше, то це і є качка. А розсварити Україну й США до давня заповітна мрія кацапів.
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30.06.2023 12:43 Відповісти
Маю одне каверзне питання. Навіщо так незатійливо брехати і перекидати зі здорової голови на хвору? Ну, я теж почну точнісінько так брехати і звинувачувати Іванка, що він продався ракоцапам.
І це буде така ж брехня, як і та, яку тут написав Іванко. Так тупо брехати згідно примітивних методичок зовсім не варто, це все давно заїжджене, діри навіть протерлись.

Ваню, ти знову про ракоцапів? Це твій останній "аргумент", за який щосили чіпляєшся. Тю, як примітивно!

Гаразд, абсолютно пряме питання, де давнообіцяні:
1. ATACMS
2. M1 Abrams
3. F-16 ?

ДЕ ВОНИ ???
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30.06.2023 12:58 Відповісти
Я ніде не писав, що ти продався кацапам, так що видно хто брехун. Може ти ідейний. Мета просування Владцьом очевидних ворожих парадигм мене не цікавить.
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30.06.2023 13:17 Відповісти
Ваню, ти обрид безпробудною тупістю (або лицемірством, що зовсім не краще). З тебе так і сиплють цитати з ціпсової методички. Ну, не можна так відверто, ніхто ж не повірить.

Я подальший діалог припиняю з огляду на його повну марність.
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30.06.2023 13:31 Відповісти
Людина, яка в унісон з путіним, соловйовим, патрушевим, симонян і іншими уродами "аблічаєт США" розповідає тут щось про методички.
Владіку, я після обіду не подаю. Спробуй завтра
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30.06.2023 13:36 Відповісти
Знову з якоїсь методички блеєш? Невже МінСтець й досі існує? Тоді тобі не дивуюсь.
Хоча Бідоновни давно нема і Срайк Ніцер теж демобілізувався...
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30.06.2023 13:57 Відповісти
Якщо вони мають право торгувати з ким хочуть, то я відповідно маю право ненавидіти їх за це. Особливо коли у військовому плані, вестерни нам після вторгнення майже не допомагають, хоча можуть.

Обсяг торгівлі України з РФ був в сотні разів менше ніж Європи з РФ, це не можна порівнювати.

Порошенко підписав Мінські тому що на нього надавили Обама, Меркель, та інші. Він би залюбки звільняв Донбас від загарбників, але не було зброї та фінансів.

Жити в стані вічної війни я особисто не хочу. Але саме до цього все йде, якщо лише Зеленський не піде на перемовини та втрату анексованої землі.
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30.06.2023 11:15 Відповісти
Я ніяк не заперечував вашого права. Китайці нам взагалі не допомагають, хоча теж можуть. Може нам їх поненавидіти за це також
" це не можна порівнювати." Тут все ясно . Вони торгували козли, а ми трошки підгешефтили "нєт ето другоє". Ну про соломинку у власному оці і колоду в чужому Ви і без мене чули.
По Мінським я взагалі-то те саме і стверджував.
Я теж не хочу. Тим паче не знаю як у Вас а в мене ще й особисте
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30.06.2023 11:28 Відповісти
правильно, не надо оглашать. а кретины всё тявкают про асхвальт.
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30.06.2023 03:15 Відповісти
А 🤡🎪🤢дегенераты-ГНИДЫ ,сами ДОРОЖКИ ДЛЯ РАШИСТСКИХ ТАНКОВ ВЫСТРАИВАЛИ , разминировали все , что можно , разформировывали танковые полки под Киевом , назначали ФСБ шников -ТЕРРОРИСТОВ - Ермака, Татарова, гадалку на картах ТароБуданова&Еюалошвилли Баканова,Наумова, КулиничаГетьманцева ……………… В ЖОПУ АБРАМОВИЧУ , Фирташу ( кошелькам ***** ) ЗАГЛЯДЫВАют
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30.06.2023 08:01 Відповісти
ну вот ты отозвалась подкацапная ботяра, даже читать твой бред незачем.
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01.07.2023 01:55 Відповісти
Storm shadow надали ф-16 також уже близька реальність, а зрадойобам лиш би понити.
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30.06.2023 05:54 Відповісти
****** ти чорт. Сидить з Польщі шкрябає ці букви і розказує хто зрадойоби
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30.06.2023 06:40 Відповісти
F-16 будуть не раніше 2024.

Якщо ти не зрадойоб, чому в Польщі?
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30.06.2023 09:50 Відповісти
Не будет ракет 500+км не сможем отвечать на ракетные обстрелы, и будет это война бесконечно
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30.06.2023 06:40 Відповісти
Асфальт, танки, ракеты итд. За ф -16 так вообще ладно. А сколько уже полягло наших, пока по каждому виду комедь ламают по пол года? Кто их посчитал? Пора назвать потери! И сто раз про то же. Без Яо мы никто.
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30.06.2023 06:56 Відповісти
Розглядатимуть до кінця війни.
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30.06.2023 07:48 Відповісти
А как настанет , тот конец , если у руля ПРЕДАТЕЛЬ , МЕГАМАРОДЕР, МЕГАЖЛОБЯРА ЕРМАК &🎪🤢ВО ВРЕМЕНА ВСЕХ ВОЙН В МИРЕ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО УТИЛИЗИРОВАЛИ ТРОЯНСКИХ КОНЕЙ ! Сопротивляться под предводительством предателей - лить воду в решето ! Кто-то может мне объяснить , как ЭТОТ КОШМАР ТЕРПЯТ Герои ЗСУ
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30.06.2023 08:07 Відповісти
А Афгану давали ATACMS?
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30.06.2023 10:58 Відповісти
 
 