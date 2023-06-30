Переїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі не сприяє стабільності країни, - Держдеп США

Передислокація бойовиків ПВК "Вагнера" до польових таборів на території Білорусі не сприятиме стабільності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна

"Як я говорив раніше, рішення запросити ПВК "Вагнера" до Білорусі стало ще одним знаком, що режим Лукашенка віддає пріоритет інтересам Володимира Путіна перед інтересами свого народу. Присутність "Вагнера" ніколи не сприяла стабільності, де б вони не були", - заявив речник Держдепартаменту США.

Міллер також зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати країни не запрошувати до себе бойовиків ПВК "Вагнера".

За його словами, Вашингтон не має інформації про те, де знаходяться засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші керівники компанії.

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Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі.

У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців".

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.

Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.