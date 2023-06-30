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Новини
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Переїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі не сприяє стабільності країни, - Держдеп США

держдеп

Передислокація бойовиків ПВК "Вагнера" до польових таборів на території Білорусі не сприятиме стабільності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна

"Як я говорив раніше, рішення запросити ПВК "Вагнера" до Білорусі стало ще одним знаком, що режим Лукашенка віддає пріоритет інтересам Володимира Путіна перед інтересами свого народу. Присутність "Вагнера" ніколи не сприяла стабільності, де б вони не були", - заявив речник Держдепартаменту США.

Міллер також зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати країни не запрошувати до себе бойовиків ПВК "Вагнера".

За його словами, Вашингтон не має інформації про те, де знаходяться засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші керівники компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин - загроза для Білорусі, - Тіхановська

Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі. 

У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців". 

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.

Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

Автор: 

Білорусь (7963) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+6
Білорусь та ********* потрібно вигнати з ООН. Або розігнати ООН і створити нову організацію в якій не буде жодного розжирілого паразита з недієздатної структури, яка зраджує власним програмним документам і все більше нагадує "міжнародний курник".
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30.06.2023 00:38
+4
Самостійної країни Білорусь зараз не існує, про що ви?
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30.06.2023 00:28
+4
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30.06.2023 00:46
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Самостійної країни Білорусь зараз не існує, про що ви?
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30.06.2023 00:28 Відповісти
Так завжди. І 1991-го (у серпні!) вони дуже любили стабільність срср і чекали результатів "оновленого союзного договору".

Але щось пішло не так.
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30.06.2023 01:09 Відповісти
Про перл від Тетчер що незалежність України це як незалежність Каліфорнії вам відомо? П
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30.06.2023 01:32 Відповісти
Білорусь та ********* потрібно вигнати з ООН. Або розігнати ООН і створити нову організацію в якій не буде жодного розжирілого паразита з недієздатної структури, яка зраджує власним програмним документам і все більше нагадує "міжнародний курник".
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30.06.2023 00:38 Відповісти
Припустимо, що вагнера вже в білорусі і будуть займатися провокаціями на українсько-білоруському кордоні, або будуть провокувати поляків... де гарантії, що у вусатого гамнюка який звик до спокою та благополуччя у своєму колгоспі не спалахне зненацька нафтобаза від якогось дрона, або не злетить у повітря склад з ************ рознісши поруч велике село з коровниками... та він у кошмарних снах це все бачить... він гадає, що буде їх контролювати, як казав; будем держать ушки в остро. Думає, гадає, що залучить їх до копання бульби та буряка ?
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30.06.2023 00:45 Відповісти
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30.06.2023 00:46 Відповісти
Агенты израильской спецслужбы ,,Мосад,, похитили в Иране и допросили главу террористической ячейки .
Признание террориста было снято на видео и его фрагменты опубликованы израильской спецслужбой.
Благодаря признанию террориста, было предотвращен теракт на Кипре, против израильского бизнесмена.... террористы - агенты КСИР - прибыли на турецкую сторону Кипра рейсом из России....
Высокопоставленный представитель "Мосада", комментируя итоги операции, заявил: "Поймаем каждого, кто занимается террором против евреев и израильтян во всем мире, в том числе на иранской территории".
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30.06.2023 00:55 Відповісти
Найбільш очевидний варіант - організувати коридор для бойовиків в треті країни, де у них вже є бази, контракти, інфраструктура. Йдеться про Африкy.

З тих, хто не захоче їхати, можуть бути сформовані сили, які будуть інструктувати білоруських військових. Також «вагнерівці» можуть бути використані для захисту особисто Лукашенка і його сім'ї.
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30.06.2023 01:08 Відповісти
жаль..
що Орбан не запросив до себе
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30.06.2023 08:34 Відповісти
вагнера контрольовані-це одне..

але спроба путчу показала і інше..
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30.06.2023 08:36 Відповісти
Колись в Радянській армії ходила думка: "Сплячий в казармі солдат - найбезпечніше створіння Тому солдат повинен буть "зайобаний" до такого стану, щоб він лише мріяв про подушку" А тепер уявимо кілька тисяч не просто солдат, а кримінальників, які заперті в межах "концтабору" без конкретних занять, на кілька місяців Уявили? Навіть без зброї це - "гримуча суміш" І якщо в БРСР надіються з нею справиться - то це наївно! Хіба що поставить кулеметні вишки та мінні загородження навкруги загорож із колючого дроту Тобто створить "ТЮРЕМНУ ЗОНУ з підвищеними заходами безпеки" Чи надовго її вистачить?
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30.06.2023 07:19 Відповісти
піде Картопляний Спас на деруни для пригожина, якщо не здихається його кудись до Судану або в Малі.
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30.06.2023 07:23 Відповісти
сотня і навіть тисяча 'інструкторів' ЗАНАДТО МАЛо,щоб становити загрозу.
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30.06.2023 08:33 Відповісти
Психологи радять виходить із "зони комфорті" для пошуку нових горизонтів. Тож дранікам вагенер лише на користь
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30.06.2023 08:50 Відповісти
 
 