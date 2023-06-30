У "Європейській Солідарності" заявили про нічні обшуки без постанови суду у нардепа Алєксєєва: Це політична провокація

"Європейська Солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиску на представників політичної сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

Пресцентр "Європейської Солідарності" нагадує, що до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів команди, спроби тиску на родини і залякування.

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"Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади - Трубіцину, Сенниченку та іншим", - наголошують у "Євросолідарності".

Раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. Алєксєєв є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку.