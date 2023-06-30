УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини
11 455 216

У "Європейській Солідарності" заявили про нічні обшуки без постанови суду у нардепа Алєксєєва: Це політична провокація

алєксєєв

"Європейська Солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиску на представників політичної сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

Пресцентр "Європейської Солідарності" нагадує, що до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів  команди, спроби тиску на родини і залякування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголосили підозру депутатці Київради Ар’євій: звинувачують в тому, що вона збила людину на "зебрі" в стані наркотичного сп’яніння

"Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади - Трубіцину, Сенниченку та іншим", - наголошують у "Євросолідарності".

Раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. Алєксєєв є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку.

Автор: 

обшук (1978) СБУ (12918) Алексєєв Сергій (19) ДБР (3540) Європейська Солідарність (1089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Згідно кримінально-процесуального кодексу України, для обшуку у власності громадянина, має бути рішення суду. Тому дії сбу і дбр - це звичайний пограбунок громадянина.
показати весь коментар
30.06.2023 08:12
+24
Ну так карлсон сам поїхав у Грузію.
показати весь коментар
30.06.2023 08:13
+24
А ти хочеш жити як на росії ?
І зеля то твій путін ?
показати весь коментар
30.06.2023 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
ДИбіли, які в 2019 голосували поПриколу за повномаштабне вторгнення.
показати весь коментар
30.06.2023 09:57 Відповісти
СБУ викрила чинного народного депутата, який за $50 тис. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції ЗМІ пишуть, що йдеться про Сергія Алєксєєва. Депутат фракції «Європейська Солідарність»
показати весь коментар
30.06.2023 09:42 Відповісти
Під час монопольного правління зЕрмаковців у дупутатів "ЄС" стільки влади, що вони можуть відмазати? Серйозно?
Чогось менш зебільного не знайшлось?
показати весь коментар
30.06.2023 09:56 Відповісти
Це вазеленське єднання країни.
Всіх хто говорить правду про пліснявих зрадників- крадіїв, сподіваються залякати і знищити, як пропонує фан-клуб зЕбільних дуполизів.
І роблять це напередодні саміту НАТО, щоб унеможливити будь-які просування України до ал'янсу через антидемократичні утиски.
показати весь коментар
30.06.2023 09:53 Відповісти
Знов беззуба опозиція!
Що це за заяви про "політичні провокації"?
Не можете називати речі своїми іменами?
Це не "провокація", а кримінальний ЗЛОЧИН, СВАВІЛЛЯ, придушення опозиції та беззаконня.
показати весь коментар
30.06.2023 09:59 Відповісти
Не можете називати речі своїми іменами?
Це не "провокація", а кримінальний ЗЛОЧИН (который нужно еще доказать в суде), все остальное эмоции. "Меня же посадят а ты не воруй."
показати весь коментар
30.06.2023 10:36 Відповісти
Ах ты ж мой маленький правдоруб.
показати весь коментар
30.06.2023 10:44 Відповісти
Це так зелена банда вже готується до наступних виборів і до саміту НАТО , бо їм наша перемога не потрібна , так як під час війни можна
успішно набити своі кишені баблом , яке надходить звідусіль 😠
показати весь коментар
30.06.2023 10:04 Відповісти
Обыск без санкции суда возможен в случае крайней необходимости. Главу Верховного Суда Князева обыскивали точно так же - без санкции суда. Почему статья мошенничество а не взяточничество? Да потому, что взяточники сразу заявляют, что не собирались помогать в решение вопроса, а деньги планировали присвоить - статья за мошенничество намного легче статьи за взятки.
показати весь коментар
30.06.2023 10:09 Відповісти
СБУ з ДБР задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За 50 тис. дол. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції". Українська правда. Перед законом мають бути всі рівні. А то у нас зразу виходить, що політична провокація. Взяли голову облради на хабарництві, зразу приплітає політики. Накосячив, маєш зразу йти з політики і посади.
показати весь коментар
30.06.2023 10:35 Відповісти
орієнтуюсь на офіціоз: ""

Але інкримінувати шахрайство - передчасно. Це міг бути незаконий заробіток. Адже Алексеев - юрист зі стажем, він має (чи юридично мав) власну адвокатську контору; а всі такі контори працюють з офіційною та тіньовою зарплатами. Офіційно за ведення справи беруть, наприклад, ₴50тис, плюс тіньовими $50тис. (ну, там з особливостями гарантій виграшу). Так що це міг бути незаконий тіньовий (але головне, як для нардепа - незадекларований) заробіток. І тому максимум що світить нардепу - позбавлення сану, за недекларування доходів.
показати весь коментар
30.06.2023 10:52 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukraine/276569_1688103305 ПОЧЕМУ НЕ СВЯЗЫВАЮТ ЭТО С ВЗЯТКОЙ ЭТОГО ,,БЕЛОГО И ПУШИСТОГО,,
показати весь коментар
30.06.2023 10:58 Відповісти
Почитав коментарі і зробив висновок: безкарно красти можуть лише депутати ЄС, бо вони в опозиції.
показати весь коментар
30.06.2023 14:47 Відповісти
о, вся ботоферма из дурдома вылезла "фронтовику руки крутят!"
показати весь коментар
01.07.2023 02:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 