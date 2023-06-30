У "Європейській Солідарності" заявили про нічні обшуки без постанови суду у нардепа Алєксєєва: Це політична провокація
"Європейська Солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиску на представників політичної сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.
"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що "ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.
Пресцентр "Європейської Солідарності" нагадує, що до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів команди, спроби тиску на родини і залякування.
"Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади - Трубіцину, Сенниченку та іншим", - наголошують у "Євросолідарності".
Раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. Алєксєєв є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку.
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Чогось менш зебільного не знайшлось?
Всіх хто говорить правду про пліснявих зрадників- крадіїв, сподіваються залякати і знищити, як пропонує фан-клуб зЕбільних дуполизів.
І роблять це напередодні саміту НАТО, щоб унеможливити будь-які просування України до ал'янсу через антидемократичні утиски.
Що це за заяви про "політичні провокації"?
Не можете називати речі своїми іменами?
Це не "провокація", а кримінальний ЗЛОЧИН, СВАВІЛЛЯ, придушення опозиції та беззаконня.
Це не "провокація", а кримінальний ЗЛОЧИН (который нужно еще доказать в суде), все остальное эмоции. "Меня же посадят а ты не воруй."
успішно набити своі кишені баблом , яке надходить звідусіль 😠
Але інкримінувати шахрайство - передчасно. Це міг бути незаконий заробіток. Адже Алексеев - юрист зі стажем, він має (чи юридично мав) власну адвокатську контору; а всі такі контори працюють з офіційною та тіньовою зарплатами. Офіційно за ведення справи беруть, наприклад, ₴50тис, плюс тіньовими $50тис. (ну, там з особливостями гарантій виграшу). Так що це міг бути незаконий тіньовий (але головне, як для нардепа - незадекларований) заробіток. І тому максимум що світить нардепу - позбавлення сану, за недекларування доходів.