Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 340 осіб (+560 за добу), 4041 танк, 4127 артсистем, 7863 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 30 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 228 340 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 228340 (+560) осіб ліквідовано,
танків - 4041 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,
артилерійських систем - 4127 (+11) од,
РСЗВ - 630 (+3) од,
засоби ППО - 389 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),
крилаті ракети - 1261 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,
спеціальна техніка - 569 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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29 одиниць техніки та 560 чумардосів. Знову арта в фаворі, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка мінімальний - 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 228 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
Цікавлюся: куди знищені СПГ та АГС йдуть? До ствольної арти? Чи їх загалом не рахують, як важке стрілецьке озброєння?
Дякую!
Більше не буду, Постараюсь...