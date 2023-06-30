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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 340 осіб (+560 за добу), 4041 танк, 4127 артсистем, 7863 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 228 340 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 228340 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 4041 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,

артилерійських систем - 4127 (+11) од,

РСЗВ - 630 (+3) од,

засоби ППО - 389 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,

спеціальна техніка - 569 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 228 340 осіб (+560 за добу), 4041 танк, 4127 артсистем, 7863 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) ліквідація (4050) знищення (7483)


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Продовжується москальсько-українська війна, минув 3416 день.
29 одиниць техніки та 560 чумардосів. Знову арта в фаворі, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка мінімальний - 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 228 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
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30.06.2023 08:54 Відповісти
Шановне панство,
Цікавлюся: куди знищені СПГ та АГС йдуть? До ствольної арти? Чи їх загалом не рахують, як важке стрілецьке озброєння?
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30.06.2023 09:15 Відповісти
Думаю не рахують ))
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30.06.2023 11:06 Відповісти
а чого вора писали, і навіть відуху показували, що збили літак, а тут нема?
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30.06.2023 11:22 Відповісти
вора писали, вора и зарахували
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30.06.2023 12:13 Відповісти
зацінив!
Дякую!
Більше не буду, Постараюсь...
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30.06.2023 14:25 Відповісти
Було вчора
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30.06.2023 15:33 Відповісти
 
 