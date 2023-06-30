Сили оборони успішно наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках та вибивають ворога з позицій на флангах Бахмуту, - Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на напрямку Привілля - Залізнянське наші воїни також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
"На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+10 Olena Lynch
показати весь коментар30.06.2023 08:52 Посилання
+8 KosAn30 JT26
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+3 Константин #510851
показати весь коментар30.06.2023 09:19 Посилання
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Когда не на что опереться,опираются на символы и былые победы.
Нам какое дело до их символов,у нас другая задача.Взять и сохранить бойцов.
" "Придется отдать часть территории России": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы должна "отдать" часть своей территории государству-террористу России, чтобы война прекратилась. Также одиозный политик в очередной раз заговорил, что США должны стать посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.
Свое циничное предложение о сдаче территорий Трамп аргументировал тем, что якобы хочет сохранить человеческие жизни. Об этом он заявил в интервью Reuters. "
"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они завоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас - это заключить мир - объединить Россию и Украину и заключить мир."
От жеж цинична тварюка.
Вибори Президента США, мають відбутись 5 листопада 2024 року. У нас залишилось 494 дні на перемогу. Що зможемо відвоювати те і наше.