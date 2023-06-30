Сили оборони успішно наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках та вибивають ворога з позицій на флангах Бахмуту, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на напрямку Привілля - Залізнянське наші воїни також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої", - додають у Генштабі.

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