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Новини Війна
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Сили оборони успішно наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках та вибивають ворога з позицій на флангах Бахмуту, - Генштаб

контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на напрямку Привілля - Залізнянське наші воїни також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої", - додають у Генштабі.

Також читайте: Якщо контрнаступ не матиме успіху, Європа може в жовтні наполягати на "заморожуванні" війни, - євродепутат Ващиковський

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+10
Добре що наступають, бо ця ****- пуйло вже i Трампа пiдключив сьогоднi.
" "Придется отдать часть территории России": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы должна "отдать" часть своей территории государству-террористу России, чтобы война прекратилась. Также одиозный политик в очередной раз заговорил, что США должны стать посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.
Свое циничное предложение о сдаче территорий Трамп аргументировал тем, что якобы хочет сохранить человеческие жизни. Об этом он заявил в интервью Reuters. "
"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они завоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас - это заключить мир - объединить Россию и Украину и заключить мир."

От жеж цинична тварюка.
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30.06.2023 08:52
+8
По бахмуту вроде пару улиц в самом городе отбили
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30.06.2023 08:46
+3
по рудому лідору буцегарня плаче! це збитий льотчик
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30.06.2023 09:19
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По бахмуту вроде пару улиц в самом городе отбили
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30.06.2023 08:46 Відповісти
Ну если фланги отрабатывают,то чего в лоб лезть то.Сами отдадут.
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30.06.2023 10:42 Відповісти
Це символ "побєди", їх "сталінград", втрата якого вдарить по репутації і деморалізує.
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30.06.2023 11:30 Відповісти
"Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно".(В.В.)
Когда не на что опереться,опираются на символы и былые победы.
Нам какое дело до их символов,у нас другая задача.Взять и сохранить бойцов.
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30.06.2023 11:51 Відповісти
Моральний дух. Афганці на одному фанатизмі зі стрілецькою зброєю і вибухівкою змусили тікати дві найсильніші армії світу. Втрата Бахмуту руснею означатиме, що зс рф без "вагнєра" не можуть впоратись з ЗСУ. А ситуація з "вагнєром" не визначена. Чи то він з ******, чи то проти, чи то сам по собі.
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30.06.2023 11:56 Відповісти
По Бахмуту,в чем разногласие то?
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30.06.2023 12:00 Відповісти
Добре що наступають, бо ця ****- пуйло вже i Трампа пiдключив сьогоднi.
" "Придется отдать часть территории России": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы должна "отдать" часть своей территории государству-террористу России, чтобы война прекратилась. Также одиозный политик в очередной раз заговорил, что США должны стать посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.
Свое циничное предложение о сдаче территорий Трамп аргументировал тем, что якобы хочет сохранить человеческие жизни. Об этом он заявил в интервью Reuters. "
"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они завоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас - это заключить мир - объединить Россию и Украину и заключить мир."

От жеж цинична тварюка.
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30.06.2023 08:52 Відповісти
по рудому лідору буцегарня плаче! це збитий льотчик
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30.06.2023 09:19 Відповісти
На жаль, в Америці не всі думають так як ви.
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30.06.2023 09:36 Відповісти
тримп - ніхто і ніщо, тобто тримп вже також ОБНУЛЕНИЙ!
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30.06.2023 09:32 Відповісти
Та дай Боже щоб так було , а то обнулиться так як хутін.
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30.06.2023 09:38 Відповісти
Переклад невірний. Навіщо якийсь непотріб викладати? https://www.reuters.com/world/china/trump-longtime-admirer-putin-says-aborted-mutiny-somewhat-weakened-russian-2023-06-29/ Что касается Украины, Трамп не исключил, что киевскому правительству, возможно, придется уступить часть территории России, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад. Он сказал, что все было бы «предметом переговоров», если бы он был президентом, но что украинцы, которые вели энергичную борьбу, чтобы защитить свою землю, «заслужили большую похвалу». «Я думаю, что они (украинцы) будут иметь право сохранить большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это.
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30.06.2023 11:16 Відповісти
Про це я писав, буквально вчора. При умові, що Трамп стане Президентом США, війна скінчиться нашою капітуляцією, та здачею території. Трамп не дасть нам жодного патрону і не одного центу.
Вибори Президента США, мають відбутись 5 листопада 2024 року. У нас залишилось 494 дні на перемогу. Що зможемо відвоювати те і наше.
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30.06.2023 11:28 Відповісти
Генштаб не каже - сили оборони.
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30.06.2023 09:43 Відповісти
Новина схожа на видавання бажаного за дійсне.
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30.06.2023 10:01 Відповісти
Помиляєтесь. У зв'язку з активними бойовими діями в тому районі останнім часом, ворог фізично не встиг побудувати там потужну фортифікацію та мінні поля. Тому саме там ЗСУ має можливість просуватися. Думаю, що просування на кілька кілометрів углиб цілком реально. А ось далі...
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30.06.2023 10:30 Відповісти
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30.06.2023 10:44 Відповісти
всралась твоя мамка, коли тебе народжувала. експерт фуев
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30.06.2023 11:47 Відповісти
А ти хотів, щоб верхом на танчіках та бетерах в лоб брали відбудовану ешеловану оборону?! Щоб десятки тисяч сімей одержали похоронкиза неділю?! То йди покажи як це мало виглядати!
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30.06.2023 11:52 Відповісти
перемога за перемогой....
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30.06.2023 12:29 Відповісти
 
 