Ворог намагається максимально тиснути на напрямках, де побоюється просування Сил оборони, - ОК "Південь"

Російські війська намагаються максимально тиснути на тих напрямках, на яких побоюються просування Сил оборони України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог намагається максимально тиснути там, де побоюється просування Сил оборони", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що сьогоднішня ніч була напруженою, у багатьох регіонах на південному сході лунала повітряна тривога і відбулися ворожі атаки. При цьому тактика росіян була дещо інша - БпЛА типу Shahed заходили північніше, а не зі східного узбережжя Азовського моря.

На думку речниці, ворог намагається знайти спосіб ураження максимально віддалено від протиповітряної оборони України. Проте українські військові "спрацювали влучно".

"Хоча уламки БПЛА завдали шкоди. Спалахнула пожежа на покрівлі однієї з житлових будівель у Миколаєві, на відкритій території горіла трава, але рятувальники дуже оперативно все ліквідували. Постраждалих немає", - зазначила Гуменюк.

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Вона також зауважила, що сьогодні ворог проводив "дуже потужну артилерійську роботу" аж до світанку. Протягом ночі було зафіксовано 47 обстрілів на правому березі Херсонщини та на Очаківському напрямку.

На світанку виявлено 72-річну жінку з пораненням грудної клітки, її доправили до лікарні в дуже тяжкому стані, поінформувала Гуменюк.