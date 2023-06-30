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Новини Допомога Україні
2 231 28

США можуть надати Україні касетні боєприпаси, про рішення оголосять у липні, - NBC

сша,артилерія

США розглядають можливість надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM), терміни остаточного рішення можуть бути вже на початку липня.

Про це заявили два американські високопосадовці, повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

DPICM – це боєголовки класу "земля-земля", які вибухають і розсіюють кілька невеликих боєприпасів або бомб на великих площах, спричиняючи більш масштабні руйнування.

Це можуть бути кумулятивні заряди, які пробивають бронетехніку. Фрагменти чи осколки можуть бути смертоносними для особового складу. 

Читайте: ЄС погодив збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік

При цьому, деякі правозахисні групи виступають проти їх використання, оскільки нерозірвані касетні бомби можуть вибухнути після бою і поранити цивільних людей. 

Україна просить США про надання DPICM із минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародний договір, який забороняє передачу, використання і накопичення цієї зброї.

Зазначимо, що Україна, США та РФ не підписували такий договір, проте понад 100 країн підписали його, в тому числі багато союзників США.

США розробили і накопичили велику кількість касетних боєприпасів під час холодної війни, багато з яких зараз наближаються до кінця свого терміну зберігання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - WSJ

Автор: 

допомога (8428) США (23310) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+7
Старик Байден, где ленд-лиз по которому дают всё что нужно, мотхер фуцка?
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30.06.2023 09:39
+3
А можуть і не надати. Головне новину про ніщо перднути.
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30.06.2023 09:49
+3
Після бунта Пригожина ніяких масштабних поставок не буде,не буде нічого такого,щоб змогло наносити суттєві втрати кацапні. Прийде липень,а рішення все будуть оголошувати.
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30.06.2023 09:57
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США можуть надати надали Україні касетні ********** - NBC Джерело:
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30.06.2023 09:35 Відповісти
Старик Байден, где ленд-лиз по которому дают всё что нужно, мотхер фуцка?
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30.06.2023 09:39 Відповісти
Зеленський відмовився від ленд-лізу десь пів року тому. Гугліть. На це нема грошей,тільки на яйця
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30.06.2023 10:08 Відповісти
Брехня. Ленд-ліз не потребує передоплати. Та й післяоплата - дуже умовна.
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30.06.2023 10:19 Відповісти
Брехня, Зеленский не відмовився від ленд-лізу . Маячня
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30.06.2023 10:32 Відповісти
Як тільки ми будемо розуміти, що він (ленд-ліз - 24 Канал) нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати,
- підкреслив Єрмак.

Коли запрацює ленд-ліз

Єрмак зазначив, наразі все, що ми отримуємо, партнери надають як допомогу. Однак, треба не забувати про економіку. Ленд-ліз - не безоплатна допомога.

https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234

https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
показати весь коментар
30.06.2023 10:45 Відповісти
Брехня, Ленд-ліз - безоплатна допомога.

У законі про ЛендЛіз є пункт про безплатність. Читай оригінал!!!!
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30.06.2023 10:47 Відповісти
Не тринди. Ці трати закладені в бюджет США.
Ленд-ліз і ці витрати - це зовсім різні речі. Про оригінал - ти відверто ******.
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30.06.2023 10:56 Відповісти
Троль, я тобі текст закону виклав, читай. І перестань брехати!
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30.06.2023 11:01 Відповісти
Зараз зброя йде не по ленд-лізу. Цей закон був прийнятий ,для того ,щоб нійкий Трамп не зміг змінить допомогу. А зараз йде допомога на ті 40 млрд ,що були закладені минулого року в жовтні.
В США фінансовий рік в жовтні.
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30.06.2023 11:27 Відповісти
Зараз зброя йде не по ленд-лізу. Тому що байден порушив закон, який сам же підписав. Виконання закону про Ленд Ліз було передбачено через бюджет США. Але цей закон не передбачав обмежень на постачання, які Байден наклав де факто. Байден виключив із поставок найважливіші типи зброї - так, щоб обмежити здатність ЗСУ розгромити рашистів. Таким чином він домагається того, щоб Україна почала переговори з рашкою. Тобто того, щоб Україна віддала частину територій, а хуьло залишився у своєму кріслі.
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30.06.2023 12:33 Відповісти
це в заленому телемарафоні таке розповідають?
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30.06.2023 12:44 Відповісти
Ні, в зеленому марафоні дякують байду за те, що він змусив ЗСУ наступати без авіації і далекобійної артилерії.

байден сподівається, що Україна закінчиться кров'ю і це змусить її домовлятися з хуьлом.
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30.06.2023 12:52 Відповісти
Наразі Україна отримує безпекову та оборонну допомогу з федерального бюджету США за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Як тільки ми будемо розуміти, що він (ленд-ліз - 24 Канал) нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати,
- підкреслив Єрмак.

https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234 https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234

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30.06.2023 10:44 Відповісти
Прочитайте

117 конгрес
2 сесія

S.3522

ЗАКОН

Що надає розширені повноваження Президенту укладати такі угоди з урядом України надавати або здавати в оренду предмети оборони цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського вторгнення та для інших цілей.

Ухвалено Сенатом і Палатою представників Сполучених Штатів Америки в Конгресі зібраному,

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.

Цей Закон можна назвати "Законом про ленд-ліз у захисту демократії України від 2022 року".

РОЗДІЛ 2. ПОЗИКА ТА ОРЕНДА УРЯДУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОГО ФЛАНГУ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ.

(a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-

(1) ЗАГАЛЬНО. - Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або давати в оренду предмети оборони уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну з метою зміцнення обороноздатності цих країн та захисту їхнього мирного населення від потенційного вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації.

(2) ВИКЛЮЧЕННЯ. - Для повноважень, описаних у пункті (1), оскільки ці повноваження пов'язані з Україною, наступні положення закону не застосовуються:

(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).

(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).

(3) Умова. - До будь-якої позики або оренди предметів оборони уряду України відповідно до пункту (1) застосовується всі закони щодо повернення, відшкодування та погашення за позику або оренду предметів оборони іноземним урядам.

(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ. - Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом за порадою та згодою Сенатом.

(b) ПРОЦЕДУРА ДОСТАВКИ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ. Не пізніше, ніж через 60 днів з дня набрання чинності цього Закону Президент встановлює прискорені процедури для доставки будь-яких предметів оборони, позичених або орендованих уряду України за угодою, укладеною згідно з підпунктом (a) для забезпечення своєчасної доставки предметів цьому уряду.

(c) Визначення Предмет оборони. - У цьому Законі термін "предмет оборони" має таке значення, що було описане у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).

Прийняв Сенат 6 квітня 2022 року.

Затверджено:

Секретар.

....................

1. не застосовується обмеження строку надання допомоги у 5 років (який встановлено Законом про іноземну допомогу 1961 року (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2311%20editionrelim) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3) . Якщо допомога за ленд-лізом для антигітлерівської коаліції тривала до 20 вересня 1945 року, то в українському випадку таких часових рамок немає;

2. не застосовується правило про передання зброї в оренду лише після взяття країною-одержувачем зобов'язання відшкодувати всі витрати, понесені урядом США, що пов'язані з такою орендою (вартість втраченої чи пошкодженої зброї і т.д.) (правило передбачено законом про контроль експорту зброї (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim) Section 61 of the Arms Export Control Act of 1976 (22 U.S.C. 2796 ).
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30.06.2023 10:57 Відповісти
Сенильный даже не помнит/не понимает, что боеприпасы для HIMARS - по сути кассетные.
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30.06.2023 10:33 Відповісти
Касетники це сила -- а напалм .
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30.06.2023 09:41 Відповісти
Та шо там ,, нехай вже дасте після війни . Бо ще не на часі .
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30.06.2023 09:45 Відповісти
Давайте вже, блд, їх! Не тягніть. Це не літаки, на яких треба вчитися літати.
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30.06.2023 09:46 Відповісти
Після бунта Пригожина ніяких масштабних поставок не буде,не буде нічого такого,щоб змогло наносити суттєві втрати кацапні. Прийде липень,а рішення все будуть оголошувати.
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30.06.2023 09:57 Відповісти
А можуть і не надати. Головне новину про ніщо перднути.
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30.06.2023 09:49 Відповісти
Цікаво. Зараз кацапня завиє а лисий небезя знову скликати ООН буде.
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30.06.2023 10:16 Відповісти
Щойно скликав.
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30.06.2023 10:23 Відповісти
У липні якого року?
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30.06.2023 10:17 Відповісти
Це змінить малюнок війни.
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30.06.2023 10:22 Відповісти
Не треба оголошувати. Просто надайте. Тихенько))
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30.06.2023 10:36 Відповісти
При всьому тому всьому що вже надали. А там дофігіща усього. Іноді після таких заяв складається таке враження. що нам дають зброю не для перемоги а для "щоб не здохнули"
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30.06.2023 12:13 Відповісти
 
 