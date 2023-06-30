США можуть надати Україні касетні боєприпаси, про рішення оголосять у липні, - NBC
США розглядають можливість надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM), терміни остаточного рішення можуть бути вже на початку липня.
Про це заявили два американські високопосадовці, повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
DPICM – це боєголовки класу "земля-земля", які вибухають і розсіюють кілька невеликих боєприпасів або бомб на великих площах, спричиняючи більш масштабні руйнування.
Це можуть бути кумулятивні заряди, які пробивають бронетехніку. Фрагменти чи осколки можуть бути смертоносними для особового складу.
При цьому, деякі правозахисні групи виступають проти їх використання, оскільки нерозірвані касетні бомби можуть вибухнути після бою і поранити цивільних людей.
Україна просить США про надання DPICM із минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародний договір, який забороняє передачу, використання і накопичення цієї зброї.
Зазначимо, що Україна, США та РФ не підписували такий договір, проте понад 100 країн підписали його, в тому числі багато союзників США.
США розробили і накопичили велику кількість касетних боєприпасів під час холодної війни, багато з яких зараз наближаються до кінця свого терміну зберігання.
Будь ласка, зачекайте...
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США
можуть надатинадали Україні касетні ********** - NBC Джерело:
- підкреслив Єрмак.
Коли запрацює ленд-ліз
Єрмак зазначив, наразі все, що ми отримуємо, партнери надають як допомогу. Однак, треба не забувати про економіку. Ленд-ліз - не безоплатна допомога.
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
У законі про ЛендЛіз є пункт про безплатність. Читай оригінал!!!!
Ленд-ліз і ці витрати - це зовсім різні речі. Про оригінал - ти відверто ******.
В США фінансовий рік в жовтні.
байден сподівається, що Україна закінчиться кров'ю і це змусить її домовлятися з хуьлом.
- підкреслив Єрмак.
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234 https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
117 конгрес
2 сесія
S.3522
ЗАКОН
Що надає розширені повноваження Президенту укладати такі угоди з урядом України надавати або здавати в оренду предмети оборони цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського вторгнення та для інших цілей.
Ухвалено Сенатом і Палатою представників Сполучених Штатів Америки в Конгресі зібраному,
РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.
Цей Закон можна назвати "Законом про ленд-ліз у захисту демократії України від 2022 року".
РОЗДІЛ 2. ПОЗИКА ТА ОРЕНДА УРЯДУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОГО ФЛАНГУ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ.
(a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-
(1) ЗАГАЛЬНО. - Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або давати в оренду предмети оборони уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну з метою зміцнення обороноздатності цих країн та захисту їхнього мирного населення від потенційного вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації.
(2) ВИКЛЮЧЕННЯ. - Для повноважень, описаних у пункті (1), оскільки ці повноваження пов'язані з Україною, наступні положення закону не застосовуються:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).
(3) Умова. - До будь-якої позики або оренди предметів оборони уряду України відповідно до пункту (1) застосовується всі закони щодо повернення, відшкодування та погашення за позику або оренду предметів оборони іноземним урядам.
(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ. - Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом за порадою та згодою Сенатом.
(b) ПРОЦЕДУРА ДОСТАВКИ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ. Не пізніше, ніж через 60 днів з дня набрання чинності цього Закону Президент встановлює прискорені процедури для доставки будь-яких предметів оборони, позичених або орендованих уряду України за угодою, укладеною згідно з підпунктом (a) для забезпечення своєчасної доставки предметів цьому уряду.
(c) Визначення Предмет оборони. - У цьому Законі термін "предмет оборони" має таке значення, що було описане у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).
Прийняв Сенат 6 квітня 2022 року.
Затверджено:
Секретар.
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1. не застосовується обмеження строку надання допомоги у 5 років (який встановлено Законом про іноземну допомогу 1961 року (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2311%20editionrelim) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3) . Якщо допомога за ленд-лізом для антигітлерівської коаліції тривала до 20 вересня 1945 року, то в українському випадку таких часових рамок немає;
2. не застосовується правило про передання зброї в оренду лише після взяття країною-одержувачем зобов'язання відшкодувати всі витрати, понесені урядом США, що пов'язані з такою орендою (вартість втраченої чи пошкодженої зброї і т.д.) (правило передбачено законом про контроль експорту зброї (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim) Section 61 of the Arms Export Control Act of 1976 (22 U.S.C. 2796 ).