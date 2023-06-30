США можуть надати Україні касетні боєприпаси, про рішення оголосять у липні, - NBC

США розглядають можливість надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM), терміни остаточного рішення можуть бути вже на початку липня.

Про це заявили два американські високопосадовці, повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

DPICM – це боєголовки класу "земля-земля", які вибухають і розсіюють кілька невеликих боєприпасів або бомб на великих площах, спричиняючи більш масштабні руйнування.

Це можуть бути кумулятивні заряди, які пробивають бронетехніку. Фрагменти чи осколки можуть бути смертоносними для особового складу.

Читайте: ЄС погодив збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік

При цьому, деякі правозахисні групи виступають проти їх використання, оскільки нерозірвані касетні бомби можуть вибухнути після бою і поранити цивільних людей.

Україна просить США про надання DPICM із минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародний договір, який забороняє передачу, використання і накопичення цієї зброї.

Зазначимо, що Україна, США та РФ не підписували такий договір, проте понад 100 країн підписали його, в тому числі багато союзників США.

США розробили і накопичили велику кількість касетних боєприпасів під час холодної війни, багато з яких зараз наближаються до кінця свого терміну зберігання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - WSJ