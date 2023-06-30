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Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. Персоналу наказано в разі аварії звинувачувати Україну, - ГУР

заес

Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно отриманих вказівок, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок - територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - йдеться у повідомленні.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Також читайте: Відсутність потужної реакції Європи на підрив ГЕС може дати Росії нахабності щодо Запорізької АЕС, - Зеленський

Нагадаємо, у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях розпочались масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

Своєю чергою, глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС Київ залишиться поза межею впливу наслідків.

Автор: 

армія рф (17743) розвідка (3878) Запорізька АЕС (1420)


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Топ коментарі
+7
П#дари готуються підривати станцію. Тут все зрозуміло.
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30.06.2023 09:32
+5
Звинувачувати Україну неможливо оскільки війська терористичної країни в України
Це кацапи сподіваються таким чином переконати світ (ми не вині Україна вина)
Але США та ЄС знають хто причетний буде до аварії і звісно визнають РФ виною тільки ніхто не зможе запобігти теракту
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30.06.2023 09:41
+4
Слід очікувати "неприємностей". Недарма кацапи заявляють, що не будуть підривати ЗАЕС.
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30.06.2023 09:33
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П#дари готуються підривати станцію. Тут все зрозуміло.
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30.06.2023 09:32 Відповісти
роздають мешканцям Енергодара прострочений ще 30 років тому йод.Питання, навіщо вони це роблять,риторичне.
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30.06.2023 09:40 Відповісти
У вялікай діржави все таке. Як казав полонений окупант Золкіну, у них і сухпайок 2003 року.. скрєпно...
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30.06.2023 10:06 Відповісти
Слід очікувати "неприємностей". Недарма кацапи заявляють, що не будуть підривати ЗАЕС.
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30.06.2023 09:33 Відповісти
Звинувачувати Україну неможливо оскільки війська терористичної країни в України
Це кацапи сподіваються таким чином переконати світ (ми не вині Україна вина)
Але США та ЄС знають хто причетний буде до аварії і звісно визнають РФ виною тільки ніхто не зможе запобігти теракту
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30.06.2023 09:41 Відповісти
На початках будуть дууууже довго розбиратися - а хто ж це зробив?
Також викликає запитання поширюваний на Заході наратив, що підрив ЗАЕС ніби то катастрофічних наслідків не матиме
Усе буде як із пвк вагер у Сенаті США - факт існування визнають, а терористами - ні
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30.06.2023 10:17 Відповісти
А чому неможливо? Ось підірвали вони Каховську ГЕС, а покажіть мені на Заході тих вагомих політиків, хто звинувачує в цьому росію? Всі як в рот води набрали. А це означає, що неявно звинувачують Україну. Ось зараз в Краматорську бахнули по мирних людях а Захід мовчить в тряпочку. Про Червоний Хрест вже мовчу. Скурвлена організація по саме не нікуди. Ось якраз ця політика "не сердить путина" і приведе нас всіх до повного колапсу.
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30.06.2023 10:55 Відповісти
Потихенько линяют -- хто - зна наскільки в них клямка впала .
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30.06.2023 09:46 Відповісти
Після теракту буде вже не важливо хто винен.
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30.06.2023 09:52 Відповісти
я не розумію. зараження накриє весь південь. невже вони готові покласти декілька десятків, а може й сотень тисяч своїх орків? у них же більше армії не залишиться.
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30.06.2023 09:55 Відповісти
У Вас дуже дивні уявлення про дію радиації.
Чорнобильські ліквідатори вимирали на протязі 20-30 років після подій. Є ті,хто досі живий.
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30.06.2023 10:25 Відповісти
5го числа вітер якраз міняється в північну сторону. Подивіться на windy. Не створюйте тільки паніки. Небезпечна зона як і з ЧАЕС буде 30-50км. Все інше буде шлейф який треба буде пересидіти вдома. Майте запас води і їжі на тиждень. Скотч щоб заклеїти щілини, витяжки і тд. Маски хоча б FFP3 з запасом. Дома в перші дні сидіти спокійно подалі від вікон і наружних стін. Не випалювати кисень дарма бурхливою діяльністю та приготуванням їжі. Запас їжі має бути готової до вживання. Слухайте вказівки місцевої влади. Нікуди гнатись не потрібно без вказівок.
Це рекомендації на всякий випадок. Там система захисту досить хороша. Реактори зупинені. Такого викиду як на ЧАЕС не повинно статися.
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Фахівці з ядерної енергетики інформують, що влаштувати раптово на ЗАЕС вибух реактора, щоб аж його кришку зірвало та заодно і дах корпусу, як на ЧАЕС, фізично неможливо, або потрібно багато часу, щоб підготувати такий вибух, враховуючи той стан, в якому зараз перебувають реактори.
Хто як, а я фахівцям довіряю.
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30.06.2023 10:13 Відповісти
Фахівці казали ,що Каховська ГЕС здатна витримати ядерний удар ...
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30.06.2023 10:19 Відповісти
Не треба брехати! Для того, щоб розуміти, що ****** ГЕС, не кажучи вже про машинний зал, не витримає удару тактичним ядерним снарядом в, наприклад, 5 кт., не треба бути фахівцем. Достатньо мати хоч якусь ерудицію, а не бути тупнем.
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30.06.2023 10:26 Відповісти
Це Ви мені пишете " Не треба брехати!"?
Я цього не вигадав .Бачив репортаж на Зелемарафоні,де докладно розписували як надійно була побудована ******. Та які підлі москалі- заклали вибухівку нижче рівня води. Отак " неочікувано".
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30.06.2023 10:35 Відповісти
Ще одне. Щоб заразити велику територію радіоактивними елементами, не обов*язково підривати реактор. Не маю таких даних, але на території ЗАЄС обов*язково повинно бути тимчасове сховище для відпрацьованого ядерного палива, як містить в своєму складі масу радіоактивних ізотопів. Цього достатньо, щоб влаштувати катастрофу, підірвавши це сховище.
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30.06.2023 10:21 Відповісти
Типу вони будуть живі😁😁
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30.06.2023 14:25 Відповісти
 
 