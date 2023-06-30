Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. Персоналу наказано в разі аварії звинувачувати Україну, - ГУР

Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно отриманих вказівок, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок - територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - йдеться у повідомленні.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

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Нагадаємо, у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях розпочались масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

Своєю чергою, глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС Київ залишиться поза межею впливу наслідків.