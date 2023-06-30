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Фільми в кінотеатрах - мовою оригіналу з українськими субтитрами: Що передбачає закон про надання англійській статусу міжнародної

кінотеатр

Законопроєкт 9432 "Про застосування англійської мови в Україні" унормовує особливості застосування англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я, в роботі органів державної та місцевої влади, самоврядування, екстрених служб тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Так, проєкт закону передбачає, що вже із 2027 року в українських кінотеатрах усі англомовні фільми будуть демонструватись мовою оригіналу із українськими субтитрами.

Частка фільмів, які демонструються у кінозалах мовою оригіналу з українськими субтитрами, у 2025 році має становити 50%, у 2026 році - 75%, з 2027 - 100%. Протягом 2025 - 2027 років українцям має надаватися грошова допомога для придбання квитків на такі фільми.

Водночас інформація про культурні заходи, музейні експозиції та туристичні ресурси поруч з державною має бути забезпечена англійською мовою.

Також читайте: Через напад Росії в англійській мові з’явилося нове слово: Ukrained - "Зукраїнити"

Законопроєкт, зокрема, передбачає вивчення англійської мови для дітей у середніх, професійних та вищих навчальних, а також використання англійської в освітньому процесі у дошкільних закладах.

Документ також визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою. Обов'язково володіти обов'язкового англійською мовою мають особи, які претендують обійняти посади:

- державної служби категорії "А";
- державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;
- поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- прокурорів;
- у податкових та митних органах, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;
- керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.

Також читайте: Кабмін готує законопроєкт про новий статус англійської мови й полегшить її вивчення, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) англійська мова (75)


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Топ коментарі
+20
Тур Хеєрдал

Пропоную в якості експерименту почати показувати Свати англійською мовою в кінотеатрах
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30.06.2023 09:36
+20
Фільми, які надходять у прокат, мають бути озвучені державною мовою.
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30.06.2023 09:39
+20
Це один з найтупіших законопроектів який тільки може бути. Те що не змогли протиснути "регіонали" з роССійською мовою зараз "зелені" протискають з англійською!!! Усі аргументи "ЗА" не витримують жодної критики, бо відсутність подібного статусу англійської зовсім не заважає Заходу інвестувати у Китай, відкривати там свої підприємства й т.п., також коли Захід вкладав сотні млрд євро та доларів у Московію (т.з. "роССію") відсутність вимог по англійській також не заважало. А от Україні від цього закону величезна загроза, бо буде орієнтувати молодь на навчання саме за кордоном, роботу за кордоном вимиваючи українців з власної країни, ВУЗів, підприємств туди, де ще довго заробітки будуть вищі як і умови життя!!! А ХТО БУДЕ ВІДНОВЛЮВАТИ ТА РОЗВИВАТИ УКРАЇНУ???!!! Та й щось у країнах НАТО де не має ніякого особливого статусу англійської ніщо не заважає навчати військових та укріплювати стан оборони!!! ТОЖ Я КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ ЦЬОГО ВІДВЕРТО ПОПУЛІСТСЬКОГО, ТУПОГО Й ЗЛОЧИННОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ЗАКОНУ!!!
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30.06.2023 09:39
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Ви давно в кінотеатрі України були? Туди і так, майже, ніхто не ходить. Не кажу, що закон правильний, або потрібний. Він просто безглуздий і ні на що не вплине. Є справжні фанати кіно і вони будут ходить в кінотеатри не зважаючи на те якою мовою буде фільм: українською, російською або англійською. Те саме писали, коли змінювали дубляж з російської на українську, але і вивчити мову субтитрам не можливо. Просто комусь у владі, хто пише такі закони нічого робити. Ось і все.
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30.06.2023 12:21 Відповісти
Українську і російську в Україні знають усі. У великих містах здебільшого користуються російською, або суржиком. Але англійська - мова міжнародного спілкування. Не буде Україна розвинутою країною без знання English. Чому в Сіліконовій Долині третина розробітників штучного інтелекту є індійцями? Навіть індійці є директорами цього конгломерату!
А тому, що Індія - колишня британська колонія і знання англійської там природнє. Тому вивчати англійську потрібно. Аби не було лін
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30.06.2023 10:01 Відповісти
Для того аби повально переходити на англійську потрібна зміна декількох поколінь. І це має бути державна програма для дітей з садочку, потім школа і тд. Нахєра 40-50-річним ваша англійська у кіно, якщо у школі вони вчили французьку чи ні німецьку?
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30.06.2023 10:15 Відповісти
Кожна наступна мова вивчається вдвічі легше. Кажуть, що ти маєш стільки життів, скільки мов ти знаєш. Ще жоден поліглот не скарживсь на хворобу Альцгеймера. Папа римський Іоан Павло Другий знав більше 40 мов у свої поважні роки. А українська і англійська не конкуренти. Ще рік тому коментатори на цьому сайті переважно користувались російською. А зараз?))
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30.06.2023 10:35 Відповісти
Пане Іване, скільки мов знаєте ви?
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30.06.2023 10:43 Відповісти
"Іван" мабуть ніколи не бував закордоном, бо він би здивувався як це розвинулась Франція, Італія, Німеччина, Швейцарія...... без якоїсь державної підтримки саме англійської, і володіють нею якісно лише ті кому це потрібно по роботі, або просто для власного розвитку і вивчали її за ВЛАСНИМ бажанням переглядаючи у кінотеатрах фільми дубльовані ЛИШЕ державною мовою (мовами), а не ОБОВ'ЯЗКОВО 50% англійською із субтитрами. Мелють АБИ ЩО для виправдання тупої, або навіть злочинної ініціативи ЗЕлі!!!
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30.06.2023 10:56 Відповісти
Саме цю зєліну ініциативу я підтримую залюбки. Але недубльовані фільми це замало. Треба держпрограма, що стимулює знання англійської and f
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30.06.2023 11:23 Відповісти
...and foreign languages in general
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30.06.2023 11:33 Відповісти
Buona Sera, Seniorina!(Добрий день, пані!- Spanish - іспанською))

Коли жив два роки в Одесі, то вивчав німецьку і іспанську. Там було цікаво, бо туристи швартувались лайнерами у морпорту. Зараз вже все позабував. Дніпро завжди був режимним містом. Але рівень англійської за нагоди люблю підвищувати. Коли спілкувавсь з американцями, то було таке відчуття, що череп відкривсь і світиться, так інтенсивно мозок працював
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30.06.2023 11:05 Відповісти
Buenos días, señorita
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30.06.2023 12:24 Відповісти
Так, сплутав день з вечором)
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30.06.2023 12:37 Відповісти
одесса портовый город , вроде бы должны все шпрехать на языках , но к сажалению тотальная лень не позволяет людям умнеть , им и так хорошо , моряков тоже там дохера , но даже для профессии они не спешат учить языки , пару фраз выучили и хватит , это лишний хромосом виноват , который с детсва прививался через телевизор , комсомол, пионэрию, и остальную ***** , как и во всем совке людей приучили выживать а не жить , и всячески перекрывали понимание того , что если ты будешь знать языки - ты СВОБОДНЫЙ , им рабы нужны были , бабушки так учили своих деьей , те в свою очередь по этим же догмам - своих, и так по кругу выросло поколение выживающих , лишнехромосомных , одуревших от мечты про жувачку и пепси-колу с мальборо , поголовье , которое сейчас дохнет на войне , и дети их , .........посмотри коменты выше , одни категорически против , другие - за , и ни одного комента про перспективы развития языков в целом , знание языков это уже свобода , а в кино с субтитрами все равно ходить будут те , кому это нужно , не более ни мение , к стати это еще и лакмус на проверку людей свободных и рабов.
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30.06.2023 12:40 Відповісти
Це ще один маленький цвяшок в домовину "руzzкого мира" . Геть від мацкви ! Таке враження що обсирачі законопроекту далі свого хуторка ніде не були. В будь якій країні, будь якій !, всі знають і розуміють англійську мову. Законопроект для майбутнього України а не для вимираючого виду гомосовєтікус.
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30.06.2023 10:04 Відповісти
Я дивлюся фільми англійською майже всіх жанрів і всіх англомовних країн. Вважаю цей загон - суцільним довпойобством в наших реаліях. Краще б свати і квартал95 заборонили.
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30.06.2023 10:10 Відповісти
О справді, у всіх? Ти або тупий або зелений бот.
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30.06.2023 10:14 Відповісти
от не несіть хупцу...
Ця влада гандонів, що нищить Україну, повинна сидіти у в'язниці в 2025 - 2027, а не щось планувати.
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30.06.2023 10:37 Відповісти
"повинна сидіти у в'язниці в 2025 - 2027" - НЕ ЗГОДЕН!

За свої діяння вони повинні сидіти - ДОВІЧНО
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30.06.2023 12:38 Відповісти
І ти повірив що зелень може прийняти хоч один закон який піде на користь нашій країні.
На практиці це не цвях в домовину руцкого міра, а ще один удар по становленню української мови в нашій державі. Це все робиться для того аби послабити процес українізації який зараз відбувається стихійно і всупереч ініціаторам цього законопроекту.

Чимало російськомовних людей завдяки фільмам з українською озвучкою підтягували своє знання державної мови, а тепер їм пропонують відразу перейти на англійську. Дехто так і зробить але для більшості буде значно простіше знайти в інтернеті російську.
Замість того щоб максимально підтримувати процеси українізації влада робить все можливе аби українська мова якомога менше звучала у публічному просторі. І не має значення під яким соусом це робиться якщо це йде на шкоду нашій мові.
Студії дубляжу стануть не потрібні і люди які там працювали залишаться без роботи.
В освіті також іде повільний наступ на українську мову і історію як предмети за допомогою яких можна виховати свідомих українців.

Більшість європейських народів живуть у своїй усталеній національній державі сотні років і їм не треба боротися з таким явищем у своїй країні як русифікація. Спочатку треба щоб у нас абсолютна більшість остаточно перейшла на українську, а тоді вже можна було б говорити про якусь англійську.
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Для чого міняти московське ярмо на західну петлю?
Замість того, щоб ставати самодостатніми та свідомими українці шукають собі пана.
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30.06.2023 10:11 Відповісти
Дарма Ви так вважаєте. Знання англійської - не зашморг, а шлях у світ, вихід з московського табору, незрівнянна площа можливостей
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30.06.2023 10:24 Відповісти
Не потрібно плутати знання англійської з обов'язковістю знати її держслужбовцями, наприклад.
Держслужбовцю потрібно знати українську мову та закони України.
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Якщо стимулювати людей, то процес піде. Швидко мовиться, а справа робиться не швидко
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30.06.2023 12:00 Відповісти
где Вы там увидели ОБЯЗАННОСТЬ ? А вообще забавно получается , родители отдают своих детей в кружки английского , немецкого, французкого и тд языков , очень горды тем , что их дети владеют языками , говорят - вот выучишь языки и работу хорошую найдешь , всячески поощряют их в этом , помогают репититорами , книгами, программами , .....................а потом ОППА , кинишку на английском языке показали и они уже с плакатам возле верховной рады на которых написанно - НЕТ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ !!!! ДОЛОЙ АНГЛОСАКСКОЕ НАСИЛИЕ !!!! и тд , ...........читаю коменты выше и понимаю , не зря в Украине выбрали клоуна , не зря война , все страдания для Украины - не зря , .........людям дали свободу и демократию , но пользоватся ей они не научились, а все что нужно для этого - ДУМАТЬ !!!
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30.06.2023 12:53 Відповісти
работу харошую найдут ... А я не хочу ,щоб моя дитина нашла харошую работу . Мені краще ,щоб моя дитина створила власний бізнес - і експортувала свої послуги чи товари за кордон.
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30.06.2023 14:49 Відповісти
нравится страдать ? - это Ваш выбор , страдайте тихо , не нужно навязывать свое видение мира окружающим , умейте пользоватся свободой и демократией , и пользуйте ее , не путайте упорство с тупой упрямостью, любовь к родине и национализм , ...........живите в радость и давайте ( не мешайте ) жить другим , дети во всем мире после 14 лет имеют право на собственный выбор , будете им навязывать свои взгляды - все равно они поступят по своему , но позже от других , обьяснять , направлять , учить на примерах ( положительных и отрицательных ) , это долг родителей , но ни как не вдалбливать им в голову свой мир , это для кацапов норма , но не для умных людей.
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30.06.2023 15:08 Відповісти
Потрохи люди прозріють. Молодь вже інша
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30.06.2023 15:17 Відповісти
тому що ми тупі а вони розумні. якщо б google i spacex були зроблені українцями в україні на українськомовних технологіях, можна було б не вчити. а так начасі позатикатись і вчитись в тих, хто вміє на їх мові
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30.06.2023 10:44 Відповісти
А що в Україні українська мова вже втратила статус державної? То може вже зразу введімо юдейську мову??? Сволота у владі напрошується! Чому з одного гімна і зразу в інше? У нас що немає інших проблем, може краще розберемося чому був розмінований південь за який зараз проливається багато нашої крові і таке інше?
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30.06.2023 10:12 Відповісти
Багато нашої крові проливається і через те, що наші військові не знають англійську мову.
Не можуть опанувати нові види зброї.
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30.06.2023 11:55 Відповісти
знову тупа клоунада, яка нах англійська мова. Хлопці по відео розібрались з джевелінами, еноавами і різними мотодорами. Я вже не кажу про різні стінгери і айвенджери і патріоти. Що ти несеш. Я не володію розмовною англ мовою, але запросто розберусь в інструкції до якогось приладу.
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30.06.2023 20:56 Відповісти
Це тільки вершина айсбергу, а що робиться у вишах, а що робиться у школі. Поцікавтесь на каналі Фаріон - там є відео "5 запитань міністру освіти" і останнє "Статус англійської в Україні, як зміна господаря? - | Ірина Фаріон" - прозрієте від цього що твориться у вищій освіті. Якщо коротко то наступ іде по всіх фронтах, дітям змалку втирається дичина про гендер, рекламуються збоченці, помітили як почали масово використовувати інфінітиви типу членкиня, депутатка, це системна робота. З освіти вимивається все національно виховне, вже не вивчається укр. література і звітам вилучили всі національно патріотичні речі, історія України злита із світовою, це система.
----
хто напише що Фаріон фашистка/агентка/комуністка - зразу лісом за кораблем.
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30.06.2023 10:17 Відповісти
Фаріон просто дурепа, хоча грамотна.
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30.06.2023 10:46 Відповісти
Фаріон не за те, щоб українці мали владу в Україні - її цікавить лише мова та історія.
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30.06.2023 12:00 Відповісти
Ну ти і клоун, ідейний послідовник зеленського і єрмака. Мова та історія це є ці речі які творять націю, важливішого нічого нема, а не пожрать і поржать. Вже поржали над власною долею вибравши клоуна.
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30.06.2023 22:11 Відповісти
Обгрунтуй
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30.06.2023 13:49 Відповісти
Мову треба популяризувати. В дитинстві я слухала передачу по радіо "як грамотно говорити". Фаріон принижує тих, хто говорить суржиком, чим визиває відторгнення.
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30.06.2023 15:23 Відповісти
Як ви заграли ображені малороси нах
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30.06.2023 22:16 Відповісти
Фаріон таке враження на кремль працює - там ******* токсичних правих.
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30.06.2023 11:51 Відповісти
Вони з Тягнибоком там на зарплаті - ось яке враження.
Професійні провокатори.
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30.06.2023 12:53 Відповісти
Коли Фаріон казала мова це зброя, москалі вороги, московська мова і церква це загроза ідіоти набігали і розказували що вона фашистка, зрештою всі націоналісти так казали. Ідіотам це довів путін. Тому ідіоти за кораблем...
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30.06.2023 13:52 Відповісти
Фаріон і Тягнибок відрізняються від Дугіна та Мєдвєдєва лише мовою спілкування. Таке саме дрімуче мракобісся.
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30.06.2023 14:48 Відповісти
ізиг це інструмент поневолення, який має бути вщент зруйнованим!
а українська мова і її розвиток надважливі! не тому, що україномовність гарантує патріотизм (ні, не гарантує) після війни намосковія нікуди не дінеться, федерасти так чи інче продовжать впливати на Україну..
і от тут чим більше в Україні буде рфійської пришлепкуватої говірки, тим сильнішим буде вплив московитів. Окупанту набагато простіше там де какая разніца, тобто: наросійський ізиг<>рпц-фсб, це і е їх базовий інструмент зросійщення, "захисту' своїх саатєчєствєнніков
Звідси і випливае, що чим більше людей в Україні говорять на язикє, тим більше бажання та приводів у кацапні їх "захистити" та "звільнити", і логіка наративів Фаріон в публічному просторі тут на 100% була і е актуалізованою, бо сьогодні Україна платить надвисоку ціну за свободу, ідентичність, за українську історію, культуру, мову
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30.06.2023 16:57 Відповісти
і для чого повторяти ідіотизм різних гордонів/колісніченків/ківалових і українофобів з партії регіонів нах. Правда вони ніколи не казали ідіотам що Фаріон веде безкоштовні курси укр мови, створює просвітницькі передачі про видатних особистостей, досліджує мовну норму часів відродження. Вона видає книги про діячів націоналістичного руху. Фаріон доктор філології і професор, список її наукових працб займає сто сторінок, чому жоден клоун цього ніде і ніколи не згадує, може досить вже бути послідовниками зеленського і різних шарікових.
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30.06.2023 21:03 Відповісти
Ну так Дугін теж вчений-соціолог зі вченим ступенем та посадою декана. І монографіц у нього безліч. Але до чого це призвело мабуть не варто нагадувати. То нашо нам український варіант Дугіна?
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01.07.2023 01:12 Відповісти
Що в лоб, що по лобі без різниці. Кількість послідовників ківалова і колісніченка з ріними гордонами і комаровськими не зменшується
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01.07.2023 06:17 Відповісти
точно вони кричали зі всіх кутів останні років 25 що мова це зброя, що путін ворог, що буде з москалями війна. А ідіоти розказували їм що вони фашисти і бандери. Чому зараз ні один ідіот не кричить що бандера фашист, ну ризикніть провакатори довбані. Чому вас не хвилює що зараз армія воює під бандерівськими знаменами, з бандерівськими гаслами і повністю встановилась тяглість ОУН-УПА, навіть слово "побратим" тут, жоден солдат навіть не згадає дєдов з краснимі флагамі. Згадайте клоуни хто вперше в Києві провів марш УПА з червоно чорними прапорами (це була Свобода хто не знає) на покрову, пздц яка це була провокація, хто вимагав укр мову в верховній раді і закрикував московинів. Мозги включіть нарешті. І де зараз рускоговорящі у верховній раді, і як зараз проводиться на покрову марш УПА. Отожбо і воно. Можете ще пригадати де тоді був ваш порошенко і різні зеленські.
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30.06.2023 21:12 Відповісти
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30.06.2023 10:24 Відповісти
У багатьох країнах чиновники, поліція, офіціанти володіють 2-3 іноземними мовами.
Це рівень культури, який ніскільки не заважає бути самодостатніми.
А діти природньо вчать англійську, дивлячись мультики та фільми.
Іноземці диву даються, як мало людей володіють у Києві англійською - наче якесь село ...
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30.06.2023 10:24 Відповісти
It is true(це є так)
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Це НЕ ТАК, серед ДЕКІЛЬКОХ поліціянтів знайдеться один що володіє, НЕ БІЛЬШЕ, і то, у містах де є багато туристів, а десь осторонь - зуськи!!!
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30.06.2023 11:10 Відповісти
Оволодіти розмовною англійською зовсім не важко. Тиждень сматфон+навушники і можна пояснити іноземцю де те, що він шукає. Далі вивчання буде тільки в радість. Нове слово, нове словосполучення, сленг...
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30.06.2023 11:57 Відповісти
Син прожив по пів року в Чехії і Німеччині. Бував в Польщі. Далеко не всі там володіють англійською. Більшість на рівні шкільної програми.
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30.06.2023 10:49 Відповісти
Це м'яко сказано "далеко не всі" - МЕНШІСТЬ саме те!
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30.06.2023 11:08 Відповісти
Це не значить, що нам треба брати з них приклад.
Англійська мова сьогодні обов'язкова, і молодь це розуміє.
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30.06.2023 12:02 Відповісти
НАРЕШТІ!

хто пам'ятає ті часи коли треба було на Петрівці вишукувать диски з орігіналом та титрами?

от думаю якби тоді мошни висточило прийнять таке рішення, може вже і не було б у нас того сцяного духу
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30.06.2023 10:38 Відповісти
пересрати можно будь-які позитивні реформи - це тупа та ганебна провокація "культурних" зебілів Зеленського
ткаченки-дермаки - п.дори , а Зеля - дурень, якщо цього не бачить
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30.06.2023 10:43 Відповісти
все вiн баче,тому що головна зелена потвора
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30.06.2023 11:14 Відповісти
..тому, що головна зелена лялька потвор
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30.06.2023 11:24 Відповісти
Ничего он не видит. Он так и остался актером, играющим по сценарию, который ему Дерьмак пишет. Везде, где он выступает вживую, обсирается постоянно. Беседы с журналистами больше не проводятся, потому что именно там это видно лучше всего.
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30.06.2023 12:12 Відповісти
Дуже дивне відчуття від коментів. Начебто знав коментуючих як поміркованих людей,їх життєву позицію і тут як кувалдою по голові. Лемент, зойки, розпач, прокльони від планів по поступовому втіленню використання англійської в українському житті. Начебто збільшення частки в українському суспільстві володіючих англійською знищить українську. Якась дурня просто. Ми живемо як динозаври. Так чи інакше, але на ********* етапі розвитку людства саме англійська мова стала спільною для всіх. І нам також потрібно її знати щоб не загубитись на дорозі розвитку. Вона ж буде не замість української, а разом з нею. Що поганого? Окрім кінотеатрів я б ще половину новинних сайтів перевів на цю мову. Щоб вона звучала скрізь. Інакше академічне вивчення у школах без практичного досвіду безглузде.
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30.06.2023 10:55 Відповісти
До чого тут англійська мова, компанії що здійснюють прокат фільмів в України вирішили заощадити гроші, на дубляжі. Всі заощадженні кошти підуть на потреби ЗСУ на офшорні рахунки, зелених під...пасів бізнес-партнерів зельця.
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30.06.2023 11:02 Відповісти
Українські воїни зараз гинуть на фронті за те щоб зберегти свою країну з українською мовою і культурою. Щоб їхні діти мали можливість жити в тій країні де всюди вільно звучатиме українська мова. А якщо "какая разніца" яка мова англійська чи ще якась то можна було просто всім зібрати торби і в Канаду, якщо мова йде тільки про територію.
Якщо цей закон звужує сферу вживання української мови в публічній сфері то чим він тоді кращий за русифікацію яка проводилася раніше. Ніхто не заважає вчити англійську але українська завжди має бути на першому місці.
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Гинуть саме за те щоб Україна була в ЄС/НАТО. Постсовкова Україна влаштовувала кремль - на філіал росії з мовою, вишиванкою та кобзарем кремлівські бонзи були б цілком згодні.
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30.06.2023 11:55 Відповісти
Орки коли захоплюють якесь українське село або місто то перше що роблять це знищують все що містить тексти українською. Такими законами робиться те саме але в м'якій формі і поступово.
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30.06.2023 12:32 Відповісти
В Україні не буде розвитку без глобалізації - буде росія 2.0 з вишиванкою та повальною корупцією. Всупереч розповсюдженій думці, за совка українську культуру не забороняли - навпаки пам'ятники Шевченку ставили в промислових масштабах. Проте краще якось не стало - ні тоді, ні після розпаду совка.
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30.06.2023 12:49 Відповісти
Англійська, як і будьяка, окрім російської, не загрожує української. Навпаки збагачує
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30.06.2023 12:05 Відповісти
Якщо в кінотеатрах будуть штучно насаджувати англомовну озвучку замість української то це хіба не позначиться негативно на процесі популяризації української мови.

Кому потрібно для роботи або навчання той сам вивчить англійську і враховуючи її популярність у світі ця мова не потребує якогось додаткового захисту і популяризації на відміну від української.
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30.06.2023 13:43 Відповісти
дурню продуктуете, наче про кінотеатри 20-го сторіччя..
в цій царині все ДАВНО і беззворотньо змінилося, агов!
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30.06.2023 17:06 Відповісти
Вони гинуть не за мову, а за краще життя країни разом із світом. Бо жити під росією це бути відокремленим від світових надбань.
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30.06.2023 12:09 Відповісти
Якщо для вас можливості державотворення українського народу обмежуються виключно цими двома альтернативами то мені вас шкода. Почитайте що таке україноцентризм і які переваги дає ця концепція.

Треба бути самодостатніми і розбудовувати власну країну замість того щоб постійно заглядати комусь до рота.
Тому що тільки раби постійно шукають собі хазяїна який буде ними керувати і вирішувати їхню долю.
З такими ресурсами як у нас можна було б побудувати щось більше ніж чийсь сировинний придаток і резервуар дешевої робочої сили.
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30.06.2023 15:07 Відповісти
Стейк, суші та салямі ніяк не звузили вживання сала та борщу - вас це не дивує ?
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30.06.2023 12:27 Відповісти
особливо кiнотеатри мають бути щасливi ,озолотяться))
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30.06.2023 11:10 Відповісти
Зелені ідіть НАХ зі своєю ненавистю до Української мови
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30.06.2023 11:37 Відповісти
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Для загального розвитку субтитри може й підійдуть. А от повноцінний перегляд, не знаючи оригіналу, можливий тільки в перекладі. Якийсь марвелівський блокбастер чи той самий Аватар, то на сам перед видовище, і замість милуватись кадром будеш вчитуватись, а що та зелена штуковина тільки що ляпнула. Дурість повна.
Має бути вибір, хочеш субтитри - йдеш на ранішні сеанси, хочеш дубляж - ласкаво просимо на вечірні.
p.s. Якщо дубляж повністю заборонять то появляться "підпільні" сеанси, і скоріш за все вони будуть не українською, у східних та південних областях то точно.
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30.06.2023 11:37 Відповісти
В перекладі зміст та підтекст реплік часто спотворюється, немає відчуття контексту.
Тому краще, коли йдуть субтитри.
Але якщо на переклад є попит - нехай люди мають вибір.
Ніхто не заважає дублювати фільми і продавати в інтернеті.
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30.06.2023 12:07 Відповісти
а хочеш на ізигє, то за кораблём кх, виключно на p2p трєкери
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30.06.2023 17:16 Відповісти
Закон забезпечить у 2025р. ліквідацію 50% кінотеатрів, а у 2027 - 100%.
Усі змушені будуть дивитися кацаподубльовані фільми в чебурнеті.
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30.06.2023 11:39 Відповісти
Хто любить слухати кашель чи мурмотіння хамовитих сусідів поруч, хрумкання чіпсами,
шелестіння упаковки - ласкаво просимо до кінотеатру. Плюс сила звуку, що не регулюється,
і споглядання фільму, сидячи десь збоку.
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30.06.2023 12:18 Відповісти
В кинотеатры, особенно сейчас, и так почти не ходят. Так что кинотеатры окажутся на грани выживания. Вот такая коллизия: гундосый актеришка убивает индустрию кино.
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30.06.2023 12:37 Відповісти
Не ходят потому что кинотеатры - вчерашний день, отстой для рвани.
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30.06.2023 12:51 Відповісти
Правильно, Наган, закрыть их нафиг и делов-то. Ты как всегда прав. А то иш, надумали гражданишки по кинотеатрам шляться. Только расскахи мне, дружок, за счет чего кинокомпании отбивают бабло, затраченное на съемки, да еще нехилый навар имеют?
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30.06.2023 13:01 Відповісти
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30.06.2023 11:39 Відповісти
Чергова "совьєтьська" компанейщина. Просто записати в конкурсних вимога на посаду держслужбовця, митника, поліцейського ... "Знання іноземної мови на рівень не нижче В1/В2/С1" - слабо. Це ж ніякого піару. Воно ж після прийняття цього закону викладачи з Кембриджу, Оксфорду, Сорбони ... одразу приїдуть в українські школи викладати дітям іноземну мову.
Краще запровадили б нормальну підготовку вчителів іноземних мов (і не тільки) для школи, запровадили ******* програми навчання, надали технічні засоби, зменшили кількість учнів у класах.
А може "зелені" просто організували якісь контори по видачі сертифікатів на знання іноземної мови і зараз стимулюють попит?
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30.06.2023 12:07 Відповісти
помста тим кому-не какая разница.Таке враження,що зеленокроваві,знімають кіно"Не уловиміе мстители"-є надія,що все ж таки сяде вся партія ворогів народу за грати.
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30.06.2023 12:49 Відповісти
Проти англійської лише вишивата відбита. Вишиваті не треба Євросоюз - вона хоче росію 2.0 з корупцією та шароварною культуркою.
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30.06.2023 22:38 Відповісти
навязываение вызывает сопротивление. закон природы.
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01.07.2023 02:06 Відповісти
В Естонії всі державні посадовці повинні володіти естонською на вищу категорію плюс англійською.
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02.07.2023 19:20 Відповісти
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