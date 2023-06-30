Фільми в кінотеатрах - мовою оригіналу з українськими субтитрами: Що передбачає закон про надання англійській статусу міжнародної
Законопроєкт 9432 "Про застосування англійської мови в Україні" унормовує особливості застосування англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я, в роботі органів державної та місцевої влади, самоврядування, екстрених служб тощо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.
Так, проєкт закону передбачає, що вже із 2027 року в українських кінотеатрах усі англомовні фільми будуть демонструватись мовою оригіналу із українськими субтитрами.
Частка фільмів, які демонструються у кінозалах мовою оригіналу з українськими субтитрами, у 2025 році має становити 50%, у 2026 році - 75%, з 2027 - 100%. Протягом 2025 - 2027 років українцям має надаватися грошова допомога для придбання квитків на такі фільми.
Водночас інформація про культурні заходи, музейні експозиції та туристичні ресурси поруч з державною має бути забезпечена англійською мовою.
Законопроєкт, зокрема, передбачає вивчення англійської мови для дітей у середніх, професійних та вищих навчальних, а також використання англійської в освітньому процесі у дошкільних закладах.
Документ також визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою. Обов'язково володіти обов'язкового англійською мовою мають особи, які претендують обійняти посади:
- державної служби категорії "А";
- державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;
- поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- прокурорів;
- у податкових та митних органах, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;
- керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів.
Раніше повідомлялось, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.
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А тому, що Індія - колишня британська колонія і знання англійської там природнє. Тому вивчати англійську потрібно. Аби не було лін
Коли жив два роки в Одесі, то вивчав німецьку і іспанську. Там було цікаво, бо туристи швартувались лайнерами у морпорту. Зараз вже все позабував. Дніпро завжди був режимним містом. Але рівень англійської за нагоди люблю підвищувати. Коли спілкувавсь з американцями, то було таке відчуття, що череп відкривсь і світиться, так інтенсивно мозок працював
Ця влада гандонів, що нищить Україну, повинна сидіти у в'язниці в 2025 - 2027, а не щось планувати.
За свої діяння вони повинні сидіти - ДОВІЧНО
На практиці це не цвях в домовину руцкого міра, а ще один удар по становленню української мови в нашій державі. Це все робиться для того аби послабити процес українізації який зараз відбувається стихійно і всупереч ініціаторам цього законопроекту.
Чимало російськомовних людей завдяки фільмам з українською озвучкою підтягували своє знання державної мови, а тепер їм пропонують відразу перейти на англійську. Дехто так і зробить але для більшості буде значно простіше знайти в інтернеті російську.
Замість того щоб максимально підтримувати процеси українізації влада робить все можливе аби українська мова якомога менше звучала у публічному просторі. І не має значення під яким соусом це робиться якщо це йде на шкоду нашій мові.
Студії дубляжу стануть не потрібні і люди які там працювали залишаться без роботи.
В освіті також іде повільний наступ на українську мову і історію як предмети за допомогою яких можна виховати свідомих українців.
Більшість європейських народів живуть у своїй усталеній національній державі сотні років і їм не треба боротися з таким явищем у своїй країні як русифікація. Спочатку треба щоб у нас абсолютна більшість остаточно перейшла на українську, а тоді вже можна було б говорити про якусь англійську.
Замість того, щоб ставати самодостатніми та свідомими українці шукають собі пана.
Держслужбовцю потрібно знати українську мову та закони України.
Не можуть опанувати нові види зброї.
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хто напише що Фаріон фашистка/агентка/комуністка - зразу лісом за кораблем.
Професійні провокатори.
а українська мова і її розвиток надважливі! не тому, що україномовність гарантує патріотизм (ні, не гарантує) після війни намосковія нікуди не дінеться, федерасти так чи інче продовжать впливати на Україну..
і от тут чим більше в Україні буде рфійської пришлепкуватої говірки, тим сильнішим буде вплив московитів. Окупанту набагато простіше там де какая разніца, тобто: наросійський ізиг<>рпц-фсб, це і е їх базовий інструмент зросійщення, "захисту' своїх саатєчєствєнніков
Звідси і випливае, що чим більше людей в Україні говорять на язикє, тим більше бажання та приводів у кацапні їх "захистити" та "звільнити", і логіка наративів Фаріон в публічному просторі тут на 100% була і е актуалізованою, бо сьогодні Україна платить надвисоку ціну за свободу, ідентичність, за українську історію, культуру, мову
Це рівень культури, який ніскільки не заважає бути самодостатніми.
А діти природньо вчать англійську, дивлячись мультики та фільми.
Іноземці диву даються, як мало людей володіють у Києві англійською - наче якесь село ...
Англійська мова сьогодні обов'язкова, і молодь це розуміє.
хто пам'ятає ті часи коли треба було на Петрівці вишукувать диски з орігіналом та титрами?
от думаю якби тоді мошни висточило прийнять таке рішення, може вже і не було б у нас того сцяного духу
ткаченки-дермаки - п.дори , а Зеля - дурень, якщо цього не бачить
на потреби ЗСУна офшорні рахунки, зелених під...пасівбізнес-партнерів зельця.
Якщо цей закон звужує сферу вживання української мови в публічній сфері то чим він тоді кращий за русифікацію яка проводилася раніше. Ніхто не заважає вчити англійську але українська завжди має бути на першому місці.
Кому потрібно для роботи або навчання той сам вивчить англійську і враховуючи її популярність у світі ця мова не потребує якогось додаткового захисту і популяризації на відміну від української.
в цій царині все ДАВНО і беззворотньо змінилося, агов!
Треба бути самодостатніми і розбудовувати власну країну замість того щоб постійно заглядати комусь до рота.
Тому що тільки раби постійно шукають собі хазяїна який буде ними керувати і вирішувати їхню долю.
З такими ресурсами як у нас можна було б побудувати щось більше ніж чийсь сировинний придаток і резервуар дешевої робочої сили.
Має бути вибір, хочеш субтитри - йдеш на ранішні сеанси, хочеш дубляж - ласкаво просимо на вечірні.
p.s. Якщо дубляж повністю заборонять то появляться "підпільні" сеанси, і скоріш за все вони будуть не українською, у східних та південних областях то точно.
Тому краще, коли йдуть субтитри.
Але якщо на переклад є попит - нехай люди мають вибір.
Ніхто не заважає дублювати фільми і продавати в інтернеті.
Усі змушені будуть дивитися кацаподубльовані фільми в чебурнеті.
шелестіння упаковки - ласкаво просимо до кінотеатру. Плюс сила звуку, що не регулюється,
і споглядання фільму, сидячи десь збоку.
Краще запровадили б нормальну підготовку вчителів іноземних мов (і не тільки) для школи, запровадили ******* програми навчання, надали технічні засоби, зменшили кількість учнів у класах.
А може "зелені" просто організували якісь контори по видачі сертифікатів на знання іноземної мови і зараз стимулюють попит?