Фільми в кінотеатрах - мовою оригіналу з українськими субтитрами: Що передбачає закон про надання англійській статусу міжнародної

Законопроєкт 9432 "Про застосування англійської мови в Україні" унормовує особливості застосування англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я, в роботі органів державної та місцевої влади, самоврядування, екстрених служб тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Так, проєкт закону передбачає, що вже із 2027 року в українських кінотеатрах усі англомовні фільми будуть демонструватись мовою оригіналу із українськими субтитрами.

Частка фільмів, які демонструються у кінозалах мовою оригіналу з українськими субтитрами, у 2025 році має становити 50%, у 2026 році - 75%, з 2027 - 100%. Протягом 2025 - 2027 років українцям має надаватися грошова допомога для придбання квитків на такі фільми.

Водночас інформація про культурні заходи, музейні експозиції та туристичні ресурси поруч з державною має бути забезпечена англійською мовою.

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Законопроєкт, зокрема, передбачає вивчення англійської мови для дітей у середніх, професійних та вищих навчальних, а також використання англійської в освітньому процесі у дошкільних закладах.

Документ також визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою. Обов'язково володіти обов'язкового англійською мовою мають особи, які претендують обійняти посади:



- державної служби категорії "А";

- державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;

- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;

- поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- прокурорів;

- у податкових та митних органах, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів;

- керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.

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