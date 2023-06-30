11 вибухів пролунало у Бердянську, в районі аеропорту горить і детонує, - МВА
Зранку 30 червня у тимчасово окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бердянської міської військової адміністрації.
"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що зранку зрадник Володимир Рогов теж повідомляв про вибухи у Бердянську.
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