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Новини
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11 вибухів пролунало у Бердянську, в районі аеропорту горить і детонує, - МВА

бердянськ

Зранку 30 червня у тимчасово окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бердянської міської військової адміністрації.

"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зранку зрадник Володимир Рогов теж повідомляв про вибухи у Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборанти масово намагаються залишити Бердянськ. Їх не пускають росіяни, - МВА

Автор: 

Бердянськ (470) вибух (4507)


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Топ коментарі
+25
Залужний,ЗСУ-дякуємо за гарні новини! Бережи вас Бог!
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30.06.2023 10:14
+23
Бавиться Бавовнятко. Нехай мале грається.
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30.06.2023 10:13
+22
Наші насипають оркам,видно,дуже влучно.
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30.06.2023 10:16
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Бавиться Бавовнятко. Нехай мале грається.
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30.06.2023 10:13 Відповісти
Ну так, у Дитячий Світ новий завіз був))
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30.06.2023 10:16 Відповісти
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30.06.2023 10:34 Відповісти
Швидкі повезли пакети
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30.06.2023 11:40 Відповісти
Залужний,ЗСУ-дякуємо за гарні новини! Бережи вас Бог!
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30.06.2023 10:14 Відповісти
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30.06.2023 10:36 Відповісти
Наші насипають оркам,видно,дуже влучно.
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30.06.2023 10:16 Відповісти
Було куди StormShadow-ам летіти - от вони й долетіли до цілей.
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30.06.2023 10:22 Відповісти
11 StormShadow ? це дуже круто і дорого , але ж значить щось там важливе було
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30.06.2023 10:28 Відповісти
а може й не тільки SH... Что ж скаже? )))
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30.06.2023 10:33 Відповісти
Можливо до ЗСУ доїхали GLSDB
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30.06.2023 12:24 Відповісти
Ми можемо тільки гадати
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30.06.2023 13:38 Відповісти
Це там кацапня вертольоти понаставляла?
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30.06.2023 10:28 Відповісти
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30.06.2023 10:40 Відповісти
Це дуже добре. Невже покінчили з російською авіацією там?
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30.06.2023 10:54 Відповісти
Надеюсь рашистский аеродром и вертолеты горят
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30.06.2023 11:04 Відповісти
 
 