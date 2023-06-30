11 вибухів пролунало у Бердянську, в районі аеропорту горить і детонує, - МВА

Зранку 30 червня у тимчасово окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бердянської міської військової адміністрації.

"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зранку зрадник Володимир Рогов теж повідомляв про вибухи у Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборанти масово намагаються залишити Бердянськ. Їх не пускають росіяни, - МВА