Міноборони про контрнаступ: Знищуються командні пункти, техніка та жива сила РФ, все рухається за планом
Контрнаступ українських захисників йде за планом. Оцінювати результати та виконані задачі можуть лише військові.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, контрнаступ - це не лише активне просування та звільнення територій. Наступальні дії включають виконання багатьох задач.
"Контрнаступ, якщо ми хочемо його оцінювати згідно з ефективністю, то це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Це не було миттєво. Це була кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери потрібної для звільнення. Так само й тут виконуються певні задачі", - пояснила Маляр.
Заступниця міністра зазначила, що надважливою задачею для наших воїнів наразі є знищення сил ворога - військ, техніки та командних пунктів.
"Щодня знищуються ворожі командні пункти, техніка, танки, вертольоти, місця компактного скупчення військових. Щодня. Якби це все не знищувалося, то йшло б проти нас. Тобто коли ми перехоплюємо ініціативу - це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили у ворога стільки сил, що він не може цю ініціативу зупинити вже", - наголосила вона.
Маляр додала, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.
"Тому всі ці задачі виконуються й оцінювати коректно і правильно їх можуть тільки військові. І, за їхньою оцінкою, все рухається за планом", - підсумувала заступниця міністра оборони.
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"Не лізьте у справу військових..."
Хоч сами "Слуги" постійно лізуть у справи військових!
Це функція ГШ,
Вона крякає, а розуміє сама що каже…?
Яскраво.
А чому українці не можуть оцінювати результати? Холопам холопському, а влади видніше? Ми ж не оцінюємо "завдання, які ставив Генштаб та виконання цього завдання". Ми оцінюємо саме результати на фронті.
Хотя бы 120 штук ф-16 и аппачи, или аналоги
Пригожин без стрельбы вошёл в штаб, и его первое заявление было что авиация продолжает работать. А может вся эта операция-провокация ЗСУ была. Чтобы авиацией всё раздолбать.