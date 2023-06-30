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Новини Війна
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Міноборони про контрнаступ: Знищуються командні пункти, техніка та жива сила РФ, все рухається за планом

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Контрнаступ українських захисників йде за планом. Оцінювати результати та виконані задачі можуть лише військові.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, контрнаступ - це не лише активне просування та звільнення територій. Наступальні дії включають виконання багатьох задач.

"Контрнаступ, якщо ми хочемо його оцінювати згідно з ефективністю, то це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Це не було миттєво. Це була кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери потрібної для звільнення. Так само й тут виконуються певні задачі", - пояснила Маляр.

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Заступниця міністра зазначила, що надважливою задачею для наших воїнів наразі є знищення сил ворога - військ, техніки та командних пунктів.

"Щодня знищуються ворожі командні пункти, техніка, танки, вертольоти, місця компактного скупчення військових. Щодня. Якби це все не знищувалося, то йшло б проти нас. Тобто коли ми перехоплюємо ініціативу - це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили у ворога стільки сил, що він не може цю ініціативу зупинити вже", - наголосила вона.

Маляр додала, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

"Тому всі ці задачі виконуються й оцінювати коректно і правильно їх можуть тільки військові. І, за їхньою оцінкою, все рухається за планом", - підсумувала заступниця міністра оборони.

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Автор: 

Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+15
Вірим та підтримуєм ЗСУ.
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30.06.2023 10:31
+12
Правильно делаете. Не поддавайтесь на провокации что нужно ломиться на оборону врага и взять ее любой ценой. Враги Украины только етого и ждут, чтобы наше наступление разбилось о оборону врага и усадить нас за стол переговоров. Наша задача высокоточным оружием уничтожать врага и методично продвигаться к цели.
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30.06.2023 10:32
+7
ІПСО Банкової:
"Не лізьте у справу військових..."
Хоч сами "Слуги" постійно лізуть у справи військових!
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30.06.2023 10:28
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Як там закупка їжі та зимової форми?
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30.06.2023 10:25 Відповісти
ІПСО Банкової:
"Не лізьте у справу військових..."
Хоч сами "Слуги" постійно лізуть у справи військових!
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30.06.2023 10:28 Відповісти
Верховне гівнокомандуюче вважає себе військовим.
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30.06.2023 10:33 Відповісти
Причому лізуть брудними черевиками та липкими руками.
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30.06.2023 10:40 Відповісти
Вірим та підтримуєм ЗСУ.
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30.06.2023 10:31 Відповісти
Правильно делаете. Не поддавайтесь на провокации что нужно ломиться на оборону врага и взять ее любой ценой. Враги Украины только етого и ждут, чтобы наше наступление разбилось о оборону врага и усадить нас за стол переговоров. Наша задача высокоточным оружием уничтожать врага и методично продвигаться к цели.
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30.06.2023 10:32 Відповісти
Я не розумію - яке відношення має МО до наступу (контрнаступу)?
Це функція ГШ,
Вона крякає, а розуміє сама що каже…?
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30.06.2023 10:35 Відповісти
На то воно і шапіто.
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Оцінювати результати та виконані задачі можуть лише військові. Джерело:

Яскраво.
А чому українці не можуть оцінювати результати? Холопам холопському, а влади видніше? Ми ж не оцінюємо "завдання, які ставив Генштаб та виконання цього завдання". Ми оцінюємо саме результати на фронті.
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30.06.2023 10:38 Відповісти
Я верю, что оно идет планово, никто понятно не рассчитывал день Победы сегодня праздновать, но вот это "все идет по плану" после Путеноидовского "СВО идет согласно плана" лучше не писать, оно ассоциируется с понятием теперь, что все летит в тартарары.
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30.06.2023 10:41 Відповісти
Щось якось неподбається формулювання "за планом"
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30.06.2023 10:57 Відповісти
Если самолётов и вертолётов в 10 раз меньше какое масштабное наступление против эшелированной обороны
Хотя бы 120 штук ф-16 и аппачи, или аналоги
Пригожин без стрельбы вошёл в штаб, и его первое заявление было что авиация продолжает работать. А может вся эта операция-провокация ЗСУ была. Чтобы авиацией всё раздолбать.
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30.06.2023 10:59 Відповісти
 
 