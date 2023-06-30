Чеський тренер образив українського футболіста Федишина: "Ти український виродок, замість воювати, граєш тут у футбол"
У аматорському чемпіонаті Чехії з футболу стався скандал за участю українського гравця. Проти тренера з Чехії відкрито кримінальну справу.
Про інцидент інформує denik.cz, передає Цензор.НЕТ.
Наставник "Велке Пржилеп" Ян Котвас під час матчу образив 22-річного українця із команди "Горомержице" Мар'яна Федишина.
Наприкінці першого тайму українець після фолу отримав жовту картку, це викликало бурхливі емоції у Котваса.
Під час невеликої сутички чех крикнув: "Ти український виродок, замість того, щоб воювати, ти граєш тут у футбол".
"Мар'ян маленький і спритний, обійшов суперника на лінії і збив його. Гравці покричали небагато, щось сказали один одному, але нічого серйозного, просто обмін думками. І тоді з лави запасних пролунали жахливі образи", - зазначив Томаш Пілік, гравець "Горомержице".
Котвас заперечує свою провину, хоча його слова підтвердив делегат матчу, суддя та гравці "Горомержице". Подію розслідує дисциплінарний комітет. Тренер відмовився від коментарів журналістам.
Оскільки Котвас також є офіцером чеської армії, справу передали до військової поліції країни.
Зазначається, що окрім штрафу в 100 тисяч крон та усунення від змагань у футболі на 15 років, він може отримати покарання за статтею 355 Кримінального кодексу Чехії "Наклепи на націю, расу, етнічну або іншу групу осіб", яка передбачає позбавлення волі на строк до двох років.
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От ти, я так розумію, не воюєш, а щось там робиш, може, навіть, в Німеччині.
За логікою тренера, ти український виродок.
Влаштовує?
Так i сидимо тут як худоба в сараi. Хоча, дуже дякую батькiвщинi що ми ще не зовсiм Пiвнiчнокорейский Гулаг.
А отже відмінність між тобою і тим футболістом лише у тому , що
Ти - повірив гундосому шашличнику , а він - ні
Якщо різниця є - то одже є дискримінація. І конституцією можна підтертися.
Я б ще і в пику затопив за це.
А то геть забувся на "загниваючиму заході"
Вже плутаєш Чехію і Польщу
Фуйболіст сраний... Чехи утримують сотні тисяч українських біженців своїм коштом, віддають мільярди на утримання і зброю, чеські добровольці воюють за Україну, а цей ВИРОДОК копає м"яча в дворовій команді? ПРАВИЛЬНО СКАЗАВ ТРЕНЕР _ ГНАТИ ЇХ ЗВІДТИ СРАНИМ ВІНИКОМ! НА ФРОНТ!, ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ!
А по темі фронту: у нас величезна кількість шикарно підготовленої, відгодованої, навченої тактиці, виживанню, стрільбі і так далі мусарні тиняється тиловими містами. Вас не вибішує, що замість того, щоб призивати їх, хапають всіх підряд, хворих, немічних, багатодітних? А то, що тих, хто сам йде добровольцем, має своє спорядження і гарну фізичну підготовку, місяцями тягають за яйця по комісіям і годують "завтраками", це вас не вибішує? Бісять тільки люди, які виїхали, рятуючи своє життя?
А так прав. В стране война, а он футбольчик гоняет.
І так виходить, що чеський тренер правий
В будь-якому разі, всі чоловіки призовного віку ніколи не будуть воювати. Навіть не четверть.
Глибинна думка в кращих традиціях сирисирів, бо партія наказала не чпокатись, а народжувати.
За таке є відповідальність - отже, нехай відповідає.