Чеський тренер образив українського футболіста Федишина: "Ти український виродок, замість воювати, граєш тут у футбол"

У аматорському чемпіонаті Чехії з футболу стався скандал за участю українського гравця. Проти тренера з Чехії відкрито кримінальну справу.

Про інцидент інформує denik.cz, передає Цензор.НЕТ.

Наставник "Велке Пржилеп" Ян Котвас під час матчу образив 22-річного українця із команди "Горомержице" Мар'яна Федишина.

Наприкінці першого тайму українець після фолу отримав жовту картку, це викликало бурхливі емоції у Котваса.

Під час невеликої сутички чех крикнув: "Ти український виродок, замість того, щоб воювати, ти граєш тут у футбол".

"Мар'ян маленький і спритний, обійшов суперника на лінії і збив його. Гравці покричали небагато, щось сказали один одному, але нічого серйозного, просто обмін думками. І тоді з лави запасних пролунали жахливі образи", - зазначив Томаш Пілік, гравець "Горомержице".

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Котвас заперечує свою провину, хоча його слова підтвердив делегат матчу, суддя та гравці "Горомержице". Подію розслідує дисциплінарний комітет. Тренер відмовився від коментарів журналістам.

Оскільки Котвас також є офіцером чеської армії, справу передали до військової поліції країни.

Зазначається, що окрім штрафу в 100 тисяч крон та усунення від змагань у футболі на 15 років, він може отримати покарання за статтею 355 Кримінального кодексу Чехії "Наклепи на націю, расу, етнічну або іншу групу осіб", яка передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

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