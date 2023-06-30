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Чеський тренер образив українського футболіста Федишина: "Ти український виродок, замість воювати, граєш тут у футбол"

футбол

У аматорському чемпіонаті Чехії з футболу стався скандал за участю українського гравця. Проти тренера з Чехії відкрито кримінальну справу.

Про інцидент інформує denik.cz, передає Цензор.НЕТ.

Наставник "Велке Пржилеп" Ян Котвас під час матчу образив 22-річного українця із команди "Горомержице" Мар'яна Федишина.

Наприкінці першого тайму українець після фолу отримав жовту картку, це викликало бурхливі емоції у Котваса.

Під час невеликої сутички чех крикнув: "Ти український виродок, замість того, щоб воювати, ти граєш тут у футбол".

"Мар'ян маленький і спритний, обійшов суперника на лінії і збив його. Гравці покричали небагато, щось сказали один одному, але нічого серйозного, просто обмін думками. І тоді з лави запасних пролунали жахливі образи", - зазначив Томаш Пілік, гравець "Горомержице".

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Котвас заперечує свою провину, хоча його слова підтвердив делегат матчу, суддя та гравці "Горомержице". Подію розслідує дисциплінарний комітет. Тренер відмовився від коментарів журналістам.

Оскільки Котвас також є офіцером чеської армії, справу передали до військової поліції країни.

Зазначається, що окрім штрафу в 100 тисяч крон та усунення від змагань у футболі на 15 років, він може отримати покарання за статтею 355 Кримінального кодексу Чехії "Наклепи на націю, расу, етнічну або іншу групу осіб", яка передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

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Автор: 

спорт (1629) Чехія (1650)


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Топ коментарі
+29
А к этим двум ****** у тренера нет притензий?
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30.06.2023 11:10
+24
я понимаю Бавария, Реал, Ливер. Но любительская лига Чехии???. Что, вторая лига в Украине не подходит? Или таки в ВСУ не хочется?
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30.06.2023 11:03
+22
правильно сказав таким він і є
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30.06.2023 11:02
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вы внимательно прочитали где играет этот "футболист"?
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30.06.2023 11:05 Відповісти
ти теж недалеко від нього розкажеш зараз що з 1991 чалишся в Німеччині
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30.06.2023 11:03 Відповісти
а вчому "недалеко"? теж мені зіпку футболу знайшли
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30.06.2023 11:07 Відповісти
якщо тебе назвати так само *****,правота буде на всі 100%?Чи ні?
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30.06.2023 11:05 Відповісти
Треба пояснювати?!
От ти, я так розумію, не воюєш, а щось там робиш, може, навіть, в Німеччині.
За логікою тренера, ти український виродок.
Влаштовує?
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30.06.2023 11:06 Відповісти
тренер правий на 100%, лайна, яке повтікало й ухиляється дуже багато, а там, куди втікло, ще й розважається... я впевнений, що тренер мав призирство саме, як до втікача-ухилянта, а не до українців взагалі.
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30.06.2023 11:44 Відповісти
Тренер правий на 101 відсоток. Тількі серливі виродкі сидять за кордоном а не захищають Батьківщіну.
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30.06.2023 12:11 Відповісти
Тут на сайті вже не Батьківщина,- тепер якась вівцівщина( чи якесь подібне! слово). Я так розумію, що це кошару свою так почали величати місцеві аборигени...Судячи по активізації даного товариства, почали трохи забирати із західних регіонів)).А ти тримайся старий зольдат, і не ведися на якусь нову наративу (враховуючи кількість кацоботів на сайті) ще незрозуміло ким розроблену)
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30.06.2023 12:30 Відповісти
Що підгоріло від правди?
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30.06.2023 12:47 Відповісти
мОє-твОє- вівці тут!),- копай чи мий там...
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30.06.2023 13:02 Відповісти
в нас не комунiзм. Люди все собi самi заробляють. Якi ще борги батькiвщинi У мене в родинi перемiшано щонайменше 4 етничностi. Квартиру забрав руский ванька, болячок купа та забесплатно не лiкують, освiту було оплачено, кордони закрили щоб гнили ще рокiв 40 в цьому Афганicтанi. Родився в совку, пройшов через це лайно вже 40 рокiв, та нема надii що стане краще. КОжен рiк лапша на вуха про покращення. Тим часом упирi сосуть кров i зачинили кордон i будуть cосати мiй борг батькiвщинi. Як нiби-то мають право гробити людям життя. Вдумайтеся - ви народженi в сараi i закритi в цьому сараi, щоб якийсь упирь доiв вас уже ваше заборговане життя. Ви худоба яка заборгувала життя тому упирю. Ви його власнiсть. А з гаслом "за батькiвщину" вiн вас притягне до стойла та буде далi доiти кров. I так ви i здохнене з гаслами "вiддати борг! беееее беееее".

Так i сидимо тут як худоба в сараi. Хоча, дуже дякую батькiвщинi що ми ще не зовсiм Пiвнiчнокорейский Гулаг.
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30.06.2023 13:12 Відповісти
Як це які борги??)),- зайди в любу держустанову і ти зрозумієш наскільки ти заборгував!)) А якщо не дай боже ти щось не зрозумів, то тобі швидко розкажуть мусора, прокурори та й суд їм допоможе. А якщо тобі ще погано буде доходить, то звернуться за допомогою до воєнкома ( це приємна нова фішка для приборкання)
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30.06.2023 14:04 Відповісти
Та ти теж наче не з окопа пишеш

А отже відмінність між тобою і тим футболістом лише у тому , що

Ти - повірив гундосому шашличнику , а він - ні
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30.06.2023 13:57 Відповісти
Що маємо, те маємо...
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30.06.2023 11:00 Відповісти
В принципі так так і є.
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30.06.2023 11:00 Відповісти
а в чому образа?
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30.06.2023 11:00 Відповісти
Суть образи не в *замість воювати...*,а *український виродок*.
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30.06.2023 12:25 Відповісти
ну не чеський же?
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30.06.2023 13:13 Відповісти
правильно сказав таким він і є
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30.06.2023 11:02 Відповісти
я понимаю Бавария, Реал, Ливер. Но любительская лига Чехии???. Что, вторая лига в Украине не подходит? Или таки в ВСУ не хочется?
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30.06.2023 11:03 Відповісти
А чим відрізняється життя того, хто грає за Реал від того, хто грає в другій лізі обласного чемпіонату?
Якщо різниця є - то одже є дискримінація. І конституцією можна підтертися.
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30.06.2023 12:44 Відповісти
ти дурень таке питати
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30.06.2023 16:00 Відповісти
Ему 22 года. У него ещё есть все шансы прогрессировать и соответственно расти по своей футбольной, карьерной лестницы. Вот было бы ему 32, то тут понятно, что эта лига уже потолок для него.
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30.06.2023 13:51 Відповісти
22 гола? Его ровесники на ЧМ-21 играют. Пеле стал ЧМ в 17. Да что Пеле! Шева в 20 лет уже ,был ЧУ. А этот аматор просто от войны прячется
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30.06.2023 16:11 Відповісти
Тут проблема не одного футболіста а усього легіону Монако... одні зараз помирають в окопах, а інші живуть спокійно за кордоном, очікують завершення війни і повернення в Україну, до свого бізнесу-доходів без жодних ризиків і втрат для себе...
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30.06.2023 11:04 Відповісти
Якого біса якийсь рашисто-філ ображає громадянина України

Я б ще і в пику затопив за це.
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30.06.2023 11:04 Відповісти
приїжджайте, поведу вас до майданчика, щоб почули як місцеві дурники злились у матюкливий футбольний екстаз із перепоселенцями.
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30.06.2023 11:12 Відповісти
Конечно. Жаль что польское общество до этого не созрело.
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30.06.2023 13:10 Відповісти
Йолупе немитий , бігом назад на росію.

А то геть забувся на "загниваючиму заході"

Вже плутаєш Чехію і Польщу
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30.06.2023 13:54 Відповісти
Чмо перемытое ,я ничего не путаю.Это именно тебя касается.Скоро Поляки надеюсь то же саое тебе скажут.Я не на западе а в Германии .
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30.06.2023 15:54 Відповісти
Ой , як бомбанув рашист. Це добре Ще
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30.06.2023 16:17 Відповісти
А в чому чех не правий?В нас начебто ЗАГАЛЬНА мобілізація,абсолютна більшість чоловіків України безвиїзна,та за негайної потреби може бути з легкістю доставлена до ТЦК,і відповідно мобілізована.А чим спортсмени кращі?
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Тих, хто не служив срочну і немає 25 років, не мобілізовують.
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30.06.2023 11:11 Відповісти
Звичайних хлопців,кому вже є 18 випускають за кордон?
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30.06.2023 11:12 Відповісти
ти не займайся підміною понять..наразі мова про інше, до того ж чому ти вирішив що хлопець в Чехій після 24.02.22 ? Може він там вже 10 років живе?
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30.06.2023 11:28 Відповісти
Мова йде не тільки за цього хлопця,а взагалі.
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30.06.2023 11:34 Відповісти
ні, тут мова іде саме за конкретний випадок с конкретним хлопцем.
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Добре,хлопець вже був за кордоном на момент 24.02.і повернемося до конкретного випадку-в чому чех не правий?Від мене,як від чоловіка призовного віка,і який є в Україні,співчуття цьому хлопцеві не буде.
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30.06.2023 12:08 Відповісти
Ну у нас ще з 2014 року хтось там десь далеко для більшості собі воював,а вони продовжували собі спокійно жити своїм життям, тепер навіть незважаючи уже на повномасштабне вторгнення у дуже багатьох таке саме бачення як і в 2014 році
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Тільки українці мають право казати подібне таким,як Мар'ян Федишин.
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30.06.2023 11:07 Відповісти
А нема чого чехам гавкати на українців. Вони в 2 світовій не брали участь, зразу здались.
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30.06.2023 11:07 Відповісти
Они как раз и имеют право.Они уже вооружения поставмвили на 10млд.долларов.
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30.06.2023 13:16 Відповісти
А к этим двум ****** у тренера нет притензий?
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30.06.2023 11:10 Відповісти
Это лучший коммент здесь
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30.06.2023 11:45 Відповісти
вони в тому числі....
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30.06.2023 11:46 Відповісти
Дєті вайни. Сіроти...
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30.06.2023 12:29 Відповісти
Угу..Тяжолоє наследіє рєжима Порошенко.
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30.06.2023 13:17 Відповісти
Кабанчики на стероидах🐷🐷
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30.06.2023 13:01 Відповісти
- єфрейтори-новобранці зреагували оперативно
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30.06.2023 11:12 Відповісти
"Український виродок" - це образа нації. Варто було би сказати - просто виродок і сикун. А все решту - ПРАВДА. В Україні - один військовозобов"язаний воює, а 9 (дев"ять) сидять за кордоном на жалюгідних подачках і жінки катаються туди-сюди на палкодроми. Багато сидять під спідницями з липовими справками про "грижу", "плоскостопіє", "язву", оформили "опікунство", просто відсиджуються в хатах і квартирах навіть не вмикаючи світло увечері. Т.з. "плавіки" (моряки) сидять за кордоном в жалюгідних халупах, ніде не працюють щоб лише не повертатися і не отримати повістку на фронт.
Фуйболіст сраний... Чехи утримують сотні тисяч українських біженців своїм коштом, віддають мільярди на утримання і зброю, чеські добровольці воюють за Україну, а цей ВИРОДОК копає м"яча в дворовій команді? ПРАВИЛЬНО СКАЗАВ ТРЕНЕР _ ГНАТИ ЇХ ЗВІДТИ СРАНИМ ВІНИКОМ! НА ФРОНТ!, ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ!
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30.06.2023 11:12 Відповісти
Такий вам назахищає, до першого артобстрілу, а потім в мішок. Вам різко полегшає від того, що замість копати м'яча, людина просто перестане існувати? Чи може вам таке завдання поставили кремлядські куратори, щоб максимальна кількість українців перестала існувати?
А по темі фронту: у нас величезна кількість шикарно підготовленої, відгодованої, навченої тактиці, виживанню, стрільбі і так далі мусарні тиняється тиловими містами. Вас не вибішує, що замість того, щоб призивати їх, хапають всіх підряд, хворих, немічних, багатодітних? А то, що тих, хто сам йде добровольцем, має своє спорядження і гарну фізичну підготовку, місяцями тягають за яйця по комісіям і годують "завтраками", це вас не вибішує? Бісять тільки люди, які виїхали, рятуючи своє життя?
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30.06.2023 11:22 Відповісти
А другие спортсмены как то не задумывались что могут погибнуть после первого обстрела... Взяли оружие и пошли на фронт. Да, среди них есть погибшие, но многие живы и воюют. Хотя, наверное, тоже могли бы спокойной играть в футбол, теннис...
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30.06.2023 11:29 Відповісти
Ви не зрозуміли мого посилу. Або перечитайте ще раз мій пост і зрозумійте, або не читайте і далі продовжуйте розповсюджувати подоляківські наративи.
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30.06.2023 12:08 Відповісти
ти не перегинай... якщо сидять з такими діагнозами, то не безкоштовно. Бо взагалі то гребуть всіх і с плоскостопієм і з аритмією і з гіпертонією...Стосовно моряків теж прогон....мій шурін хоче повернутись з рейсу додому але 12к "зелених", виходячи з його посади на судні, відстібнути одеському воєнкому щоб він признав його контракт достовірним вважає безглуздим
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30.06.2023 11:36 Відповісти
це ніяка не образа, виродки є в любій нації, в даному випадку потрібно було відділити його від чехів, серед яких виродок затесався. Тренер просто так не буде щось говорити, видно той "виродок" ще й на полі відповідно себе вів... Тренер не винний!!!
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30.06.2023 12:17 Відповісти
Тільки українці мають право на розбір з федишиними.. Чех є хамом і показує свою зверхність по відношенню до українців. Недавно на дитину плювали, тепер знов те саме.. Ми запамятаємо кожну мерзоту.. Соломон казав:завжди так не буде..
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30.06.2023 11:13 Відповісти
насправді був напис на зовнішній частині кільця: ВСЕ МИНЕ...
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30.06.2023 11:32 Відповісти
Ріспект чеху, сказав в голос про те, що нам не можна говорити вештаються по змаганням спортсменюки здорові і молоді, а на фронт мають іти діди з хворими спинами
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30.06.2023 11:15 Відповісти
За выродка должен понести наказание.

А так прав. В стране война, а он футбольчик гоняет.
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30.06.2023 11:26 Відповісти
як збудились псевдо-патріоти! Їх не хвилює що українця принизили, їх, які смердять в інтернеті з дивану, хвилює чого він не фронті!
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30.06.2023 11:30 Відповісти
не хвилює, чого не на фронті, хвилює, чому він втік?
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30.06.2023 11:48 Відповісти
чому ти вирішив що він втік? а не живе там с 12 років?
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30.06.2023 11:51 Відповісти
" с" - діалект кацапії... в Україні кажуть "з". Все вирішив суддя, він мудра людина.
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30.06.2023 12:10 Відповісти
Ты из очереди в тцк пишешь?
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30.06.2023 13:26 Відповісти
Це не професійний, а аматорський клуб в якомусь селі.
І так виходить, що чеський тренер правий
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30.06.2023 11:35 Відповісти
А чого це він образив, він абсолютно правий
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30.06.2023 11:47 Відповісти
В чому правий? Людині не можна заробляти собі на життя, якщо це не військова справа?
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30.06.2023 12:24 Відповісти
MrStepanovM по перше його не пренизли ,а запропонували , піти в ЗСУ , по друге що він там робе коли Батьківщина в небезпеці ?
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30.06.2023 11:51 Відповісти
Що ти робиш в Ізраїлі коли батьківщина в небезпеці?

В будь-якому разі, всі чоловіки призовного віку ніколи не будуть воювати. Навіть не четверть.

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30.06.2023 12:26 Відповісти
Людина озвучила свою позицію. Що він там робить?, це його справа... у виродків позиції немає, тільки нікчемні оправдання.
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30.06.2023 12:36 Відповісти
Він українець що з'їбався в Ізраїль, звідти хоче щоб всі цивільні воювали та вмирали. Хіба це не огидно?
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30.06.2023 13:17 Відповісти
, мушу з тобою не погодитись, по якій причині людина виїхала, я не знаю, скільки йому років також невідомо, його дописи говорять про інше, він щиро переживає за Україну, й обурюється, як всі нормальні патріоти, чому деякі "виродки" повтікали?, коли стоїть питання існування й виживання нації й України. Якщо ми не переможемо кацапію, наша нація й наша країна будуть знищені, тому до ухилянтів і втікачів особливе призріння. вони рівноцінні зрадникам.
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30.06.2023 14:58 Відповісти
ти, Панас, дуже слизька риба... по якій причині Яшка виїхав в Ізраіль ти не знаєш, а коли той хлоп виїхав і, взагалі, що він втік тобі достеменнно відомо? От про таких як ти "українських гнид" казав Петлюра
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30.06.2023 17:28 Відповісти
Степанов, тобі лише причини шукати.... характеристики від тренера й тебе стосується? ще й згадав нашого Головного атамана, по Фройду... мабуть свербить там...
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30.06.2023 18:42 Відповісти
давай, давай навалюй...лайно собі на голову, по суті ж тобі нема чого сказати...
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30.06.2023 18:50 Відповісти
все, що хотів, я сказав... прикро, що ти, як співрозмовник, клієнт доктора "Фройда"...
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30.06.2023 22:16 Відповісти
Не призываю отправлять на войну молодых. Но вообще это странная политика. Смотришь на все эти кадры, большинству далеко за 30, многим сильно далеко. Что это вообще значит "ніколи не будуть воювати"? Возрастных не жалко?
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30.06.2023 12:52 Відповісти
Ты видел демографию Украины? У нас был серьезный провал рождаемости в конце 90-х, начале 0-х. Поэтому молодых мужчин так мало, а условных 40-летних, 50-летних намного больше.
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30.06.2023 13:16 Відповісти
был серьезный провал рождаемости...
Глибинна думка в кращих традиціях сирисирів, бо партія наказала не чпокатись, а народжувати.
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01.07.2023 04:32 Відповісти
Кому ви кажете? Він розуміє, що таке Батьківщина? Чи Національна Гідність?. Він слово Батьківщина пише з малої літери... Для таких Батьківщина що для бродячого кота - де халявніша хавка там і "родіна"...
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30.06.2023 12:35 Відповісти
Я смотрю, тут все прям из окопов пишут. Своя жопа в тепле, значит можно строчить патриотические простыни.
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30.06.2023 12:35 Відповісти
а твоя жопа мёрзнет?
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30.06.2023 16:44 Відповісти
Огидна поведінка індивіда, який працює тренером.

За таке є відповідальність - отже, нехай відповідає.
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01.07.2023 07:31 Відповісти
 
 