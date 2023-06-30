Серед росіян збільшується підтримка перемовин з Україною після заколоту Пригожина, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Після невдалого заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина кількість росіян, які підтримують мирні переговори з Україною, зросла на 8%.

Про це повідомляє Bloomberg, наводячи дані "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ.

Частка респондентів, які підримують мирні переговори з Україною зросла на 8% та становить тепер 53%. В той самий час підтримка війни впала до 39%.

Жителі Росії "злякалися, що заколот може призвести до ще більших невдач в Україні для російських військ", - розповіву телефонному інтерв'ю Денис Волков, директор "Левада-центру", "І взагалі, багато хто просто хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - додав він.

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