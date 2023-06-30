Серед росіян збільшується підтримка перемовин з Україною після заколоту Пригожина, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА
Після невдалого заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина кількість росіян, які підтримують мирні переговори з Україною, зросла на 8%.
Про це повідомляє Bloomberg, наводячи дані "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ.
Частка респондентів, які підримують мирні переговори з Україною зросла на 8% та становить тепер 53%. В той самий час підтримка війни впала до 39%.
Жителі Росії "злякалися, що заколот може призвести до ще більших невдач в Україні для російських військ", - розповіву телефонному інтерв'ю Денис Волков, директор "Левада-центру", "І взагалі, багато хто просто хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - додав він.
Топ коментарі
+8 Small Jerboa
показати весь коментар30.06.2023 10:47 Посилання
+4 николай николаенко #464850
показати весь коментар30.06.2023 10:48 Посилання
+3 Деніс Войцеховський
показати весь коментар30.06.2023 10:41 Посилання
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Ніяких перемовин та перемир'я рашистам!
Никаких переговоров до границ 1991 года....добивать гадов болотных до конца...или они пару лет отдохнут,наклепают 10 тыс шахедов и ланцетов и пойдут снова.
Але мені здається, що їх набагато більше.