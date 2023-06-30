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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Серед росіян збільшується підтримка перемовин з Україною після заколоту Пригожина, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

пригожин

Після невдалого заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина кількість росіян, які підтримують мирні переговори з Україною, зросла на 8%.

Про це повідомляє Bloomberg, наводячи дані "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ. 

Частка респондентів, які підримують мирні переговори з Україною зросла на 8% та становить тепер 53%. В той самий час підтримка війни впала до 39%.

Жителі Росії "злякалися, що заколот може призвести до ще більших невдач в Україні для російських військ", - розповіву телефонному інтерв'ю Денис Волков, директор "Левада-центру", "І взагалі, багато хто просто хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - додав він.

Серед росіян збільшується підтримка перемовин з Україною після заколоту Пригожина, - Bloomberg 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо контрнаступ не матиме успіху, Європа може в жовтні наполягати на "заморожуванні" війни, - євродепутат Ващиковський

росія (65883) Левада-Центр (74) переговори з Росією (1244)


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Топ коментарі
+8
"Те, що рашистам добре, українцям - СМЕРТЬ!"
Ніяких перемовин та перемир'я рашистам!
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30.06.2023 10:47
+4
Перемовини про що?
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30.06.2023 10:48
+3
Перепочити треба, зібрати ще війська, техніки, БК, грошей, дати час ЗєКоманді робити свою справу.
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30.06.2023 10:41
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Перепочити треба, зібрати ще війська, техніки, БК, грошей, дати час ЗєКоманді робити свою справу.
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30.06.2023 10:41 Відповісти
а шо такое? шото с ****** стало?
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30.06.2023 10:41 Відповісти
"Те, що рашистам добре, українцям - СМЕРТЬ!"
Ніяких перемовин та перемир'я рашистам!
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30.06.2023 10:47 Відповісти
тільки після звільнення всіх територій. а мирняк для того щоб застрибнути у НАТО. Інакше це нескінченна війна. А мирний договір з мокшами то як туалетна бумага якою підтерлися.
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30.06.2023 12:10 Відповісти
Перемовини про що?
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30.06.2023 10:48 Відповісти
Нам скаже Єрмак !
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30.06.2023 11:29 Відповісти
МАячня!! Серед росіян збільшується число тих, хто хоче швидше добити УКраїну. Лише не знаю кауди ще збільшуватися, якщо таких 140 мл.
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30.06.2023 10:49 Відповісти
лише коли буде 97.7% рабшистів за повне аиаедення рашистів із всіх окупованих територій і після їх виведення можливі переговори.
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30.06.2023 11:15 Відповісти
Ηαχερα це нам треба ?
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30.06.2023 11:25 Відповісти
Правда, серед українців кількість бажаючих перемовин з рашистами чомусь не росте, скоріше навпаки. Тероризм і жорстокість кацапів викликають тільки ще більшу ненависть до народу-виродка...
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30.06.2023 11:32 Відповісти
Блумберг забывает указать шо согласны переговоры на российских условиях....тоесть Крым донбас и захваченные територии оставить им.

Никаких переговоров до границ 1991 года....добивать гадов болотных до конца...или они пару лет отдохнут,наклепают 10 тыс шахедов и ланцетов и пойдут снова.
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30.06.2023 11:48 Відповісти
Левада...
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30.06.2023 12:27 Відповісти
"16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним." (с) Russian Field
Але мені здається, що їх набагато більше.
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30.06.2023 12:47 Відповісти
навіщо нам думка болотних виродків??
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30.06.2023 14:02 Відповісти
 
 