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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Орбан вважає, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії

орбан

Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан вважає, що підтримка України безрезультатна, а "політичне керівництво РФ на своїх посадах", ігноруючи нещодавній заколот Пригожина.

Його слова наводить видання Telex, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Орбан говорив про економічно-фінансове становище Угорщини та Євросоюзу і в цьому контексті знову торкнувся теми російсько-української війни та допомоги Україні.

Він наполягає, що ЄС даремно вирішив підтримувати Україну у війні "до поразки Росії".

"Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво РФ на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки йому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", – заявив Орбан.

Читайте також: "Переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде ніякого контрнаступу", - Кулеба Орбану

Видання поруч з цією цитатою нагадало, що прем’єр "забув" про заколот ПВК "Вагнер" минулими вихідними, та що доходи РФ від продажу енергоносіїв цього року будуть помітно нижчими, а свої цілі щодо України Москва провалила ще у перші місяці війни.

Орбан заявляє, що ситуація не зміниться, якщо ЄС не змінить підхід і потрібні мирні переговори, інакше "загине ще багато людей".

"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – нарікає Орбан, не згадуючи, що вторглася в Україну Росія. Він також поставив під сумнів те, що в Україні європейські кошти витрачають саме на те, на що їх надавали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хоча значна увага Європи сконцентрована на Україні, на континенті є й інші проблемні регіони", - Орбан

Нагадаємо, Орбан заявляв також, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Угорщина (2335) пропаганда (2819) допомога і підтримка (1165) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+56
ЄС помилився, коли прийняв до себе мадярське лайно.
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30.06.2023 10:52
+39
ЄС помилився коли прийняв йьобіків до ЄС...
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30.06.2023 10:52
+29
Орбан - нікчема. Всім насрати, що ти там вважаєш.
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30.06.2023 10:52
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ЄС помилився, коли прийняв до себе мадярське лайно.
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30.06.2023 10:52 Відповісти
ЄС має знати та і НАТО, що буде робити Орбан в разі нападу на альянс...
А робити він буде все можливе...
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30.06.2023 11:04 Відповісти
Мне-таки стыдно ходить с вами по одной Одессе!
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30.06.2023 11:38 Відповісти
не тупи! Угорщину прийняло до Орбана..Чи ти дорікаєш що вони не ясновидці?
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30.06.2023 11:42 Відповісти
***** прогуляйся, угорський адвокат. Мадяри були лайном і до орбана.
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30.06.2023 12:01 Відповісти
прогуляйся "за порєбрік" адже підміна понять, рівень аргументації та ксенофобія видають твою кацапську ментальність
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30.06.2023 13:10 Відповісти
Ще раз для особливо упоротих імбецилів: клав я *** на твоїх мадярів і на тебе. Ти, чмо, спершу навчись вічливо звертатись до незнайомої людини, перш ніж чомусь повчати і чогось вимагати. Це ти приповз під мій коментар і почав буксувати, а не навпаки, тому про ментальність будеш кукурікати десь в іншому місці. Напрямок я тобі вказав.
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30.06.2023 19:25 Відповісти
В ЕС Венгрию приняли ещё до Орбана.
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30.06.2023 13:08 Відповісти
ЄС помилився коли прийняв йьобіків до ЄС...
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30.06.2023 10:52 Відповісти
В ЕС Венгрию приняли ещё до Орбана и *******.
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30.06.2023 13:09 Відповісти
і що?
британії не сподобалося - вийшла
тепер не подобається угорщина - її можна вийти
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30.06.2023 13:26 Відповісти
На жаль, вигнати не можна - такий устав ЄС. Можна тільки вийти за власним бажанням, як Великобританія. А ****** вчепилися в ЄС, як клопи, смокчуть з нього гроші та ненавидять всіх, кому ті гроші з ЄС ще йдуть мимо мадярського клюва.
Бо навіть у цій доповіді орбан буквально сказав: досить віддавати гроші Україні, нехай краще вже їх росія підкорить чи шо. Головне, щоб ті гроші віддали НАМ!!! І Закарпаття теж віддали нам! Ось і вся мадярська політика!
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02.07.2023 09:56 Відповісти
Орбан був помилково зачатий.
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30.06.2023 10:52 Відповісти
Орбан - нікчема. Всім насрати, що ти там вважаєш.
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30.06.2023 10:52 Відповісти
У ЄС немає грошей? Ок, ЄС припиняє фінансувати мадярів. Грошей же немає.
Що заспіваєш тоді, базікалко?
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30.06.2023 10:53 Відповісти
Пойти шоли венгорщину анексировать после победы?
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30.06.2023 10:54 Відповісти
ЄС та НАТО помилилися, коли таких ******* прийняли до себе
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30.06.2023 10:55 Відповісти
тупость и беспринципность в одном флаконе.
Думаю, венграм будут вспоминать орбана еще много десятилетий.
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30.06.2023 10:55 Відповісти
Давайте так, Орбана тримає за яйци ФСБ, це зрозуміло! Але ж він все правдиво сказав, у путіна все добре і це явно не заслуга Китая. Хто путіну дає гроші?
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30.06.2023 10:56 Відповісти
Що ти маєшь на увазі у Путіна все добре?
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30.06.2023 10:59 Відповісти
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30.06.2023 11:03 Відповісти
Річ у тім, що він дає людям неочікувані гроші! Наприклад, полонений зек розповів, що як тільки його забрали на фронт, його матушка отримала 2500 баксів відразу на рахунок. Це просто джек-пот для матушки давно пропащого сина! Матушка тепер з грошима і має сина-"героя", а не чефірного крадія
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30.06.2023 11:09 Відповісти
Мудак та й усе.🤷
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30.06.2023 10:57 Відповісти
Орбан - гениальный политик и дальновидный экономист.

Он прикупил газку у Путеноида, когдла тот был на пике - чуть до 3 000 не доходил, и сейчас, когда вся Европа покупает не у Путена газ по 500 и меньше, чухает свою репу, шо с этим делать.

Причем позиция ЕС - покупать по краткосрочным контрактам. но каждая страна естественно может как угодно закупаться. Вот он на 10 лет его и накупил.

Внуки будут еще расплачиваться.

Его слова никто всерьез уже не воспринмает, всем все понятно.

Сербия там на подходе уже должна быть со своими рекомендациями и прогнозами. Пока что молчит Вучич, но думаю вот-вот разродится аналогичным бредом.
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30.06.2023 10:57 Відповісти
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30.06.2023 10:58 Відповісти
****** іпанутий.
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30.06.2023 10:58 Відповісти
мабуть після того,як при його народженні (зачаття від насильника -комуніста), він вилетів матері з поміж ніг в привокзальній вбиральні і міцно вдарився тім'ячком обісцяної підлоги прийшло мадярське збочення.**** мадярська, значить в другу світову війну не потрібнобуло давати Ссовковому союзу гроші з цілого світу,відкривати другий фронт, щоб Гітлер винищив рашиста під корінь???
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30.06.2023 10:59 Відповісти
НАТО і ЄС помилилися, коли зв'язався з хронічно фашистсько хворою Угорщиною
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30.06.2023 11:00 Відповісти
Чем ближе рашка к поражению тем громче визжат путинские консервы что ето не правильно
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30.06.2023 11:00 Відповісти
якось пох на цю грубу циганську свиню
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30.06.2023 11:01 Відповісти
у редакції Цензору мабуть є закарпатський мадяр бо щось забагато метеоризму про те що вважає ******** ватажок ханте-мансі у Європі...))
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30.06.2023 11:02 Відповісти
нашо цитувати навіжених
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30.06.2023 11:03 Відповісти
Згоден з Вами на 100%!! Навіщо цитувати й@бнутих, на кшталт орбанів, мєдвєдєвих та іншу шло@бєнь, ціна якої в світовій політиці дорівнює нулю і навіть зашкалює у від'ємне значення? Що таке цей недеробок і яке значення має його висер ротом??
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30.06.2023 11:51 Відповісти
ЕС и НАТО может чертовски сэкономить, выгнав нахлебника венгрию.
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30.06.2023 11:03 Відповісти
імперське минуле не дає мадярам спокою у сьогоденні. все марять розширенням за рахунок сусідів і злукою "розділеного мадярського народу". такі заспокоюються лише від доброго копняка під хвіст інакше і далі будуть м'явкати і далі на порозі
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30.06.2023 11:04 Відповісти
Чуть не кожен день в новинах, що сказав орбан чи лукашенко ,вони нічого іншого не можуть сказати крім того що вже сказали ,це наші вороги, тому чи слід повторювати те що і так відомо.
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30.06.2023 11:08 Відповісти
Та ні! Гроші є. Просто ті кошти ЕС, які були заплановані для Угорщини, потрібно перенаправити на УКраїну.
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30.06.2023 11:09 Відповісти
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30.06.2023 11:09 Відповісти
Орбан чмо
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30.06.2023 11:12 Відповісти
ЄС помилився коли прийняв до свого складу
Угорщину яка зараз тільки шкодить
А на рахунок коштів
Угорщина взагалі нічого не давала а давали інші країни і країни які не є в Євросоюзі
Лідери США ЄС НАТО багато разів говорили що підтримка України буде стільки поки не виженуть окупантів з території
А гратися з часом коли це станеться не треба
І те що говоре орбан мало кому цікаво
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30.06.2023 11:13 Відповісти
я не знаю тут жодного мадьяра, який би не був орбаном.
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30.06.2023 11:17 Відповісти
Якби попереду Росії була не Україна а Угорщина, то всі, включно з Орбаном, були б вже вагітні кацапами, тож краще хай закриє хайло, або аналізує картинку, що змалював *****, - ****** дядько, пише, чим є. АРХ М
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30.06.2023 11:31 Відповісти
Орбан это рупор ЕС? Почему нет официальной позиции руководства ЕС по таким заявлениям. Или это единая позиция ЕС, ведь у них принят принцип единогласия. Агент Путина уже даже не скрывает что он им является, а в ответ нулевая реакция. Они что уже в отпусках.
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30.06.2023 11:42 Відповісти
підтримувач-***** ***** знайшовся...
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30.06.2023 11:42 Відповісти
ЄС помилився щодо таких мадяр.
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30.06.2023 11:47 Відповісти
нехай запрошує "русский мир" в Угорщину, якщо є бажання...
але Україна протистоятиме російському вторгненню, хоче Орбан цього, чи ні 😠
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30.06.2023 11:49 Відповісти
как не *************** трамп ,так это ****** мадьярское вылезло................идите ***** *************** ****** ****......................................................
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30.06.2023 11:52 Відповісти
Пора уже дать ***** этому *****
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30.06.2023 12:00 Відповісти
А Баба-Яга против.
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30.06.2023 12:00 Відповісти
Народження орбана було найбільшою помилкою його батьків.
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30.06.2023 12:19 Відповісти
Щодо "грошей угорців" - Угорщина багато років жве на дотаціях ЕС
То про які "гроші угорців" мова ведеться?
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30.06.2023 12:20 Відповісти
Коли казав про "гроші угорців", то якраз мав на увазі ті самі дотації, - переймається через те, що вони можуть бути меншими, ніж зазвичай, і угорцям доведеться прикласти якісь зусилля для підтримки свого добробуту.
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30.06.2023 13:25 Відповісти
А ще можна випхати мадярів з ЄС, а на вивільнені кошти фінансувати Україну😆
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30.06.2023 12:27 Відповісти
Вот и сэкономили самка и самец Орбаны пару форинтов на презервативе!
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30.06.2023 12:47 Відповісти
nado zakrit kran na gaz i nefti citobi orban uspokoilsia
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30.06.2023 12:55 Відповісти
` Йьобіковий орбан, це твої батьки помилися, коли зачали тебе! Мабуть, забагато самогону випили...
До речі, для чого біде існує? Мий губи, після діареї!
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30.06.2023 13:03 Відповісти
Не думаю что все венгри пид***сы. Хотя для демонстрации можно для Венгрии на полгода отрубить 5 статью НАТО и впустить "Вагнер" с зеками помародерить там по южным округам. За одно позволить рашке заспустить пару калибров и десяток шахедов по Будапешту. Интересно как тогда консервы и ************* захрюкает?
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30.06.2023 13:18 Відповісти
/більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", - заявив Орбан Джерело:
Цікаво, а скільки ж грошей надала саме угорщина?
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30.06.2023 13:37 Відповісти
Фашистскую курву - в заволжские степи. Рукожопая страна паразит - содержанка ЕС , республика раши. Эти суки ещё будут пить слезы своих внуков и детей. Мразь.
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30.06.2023 13:48 Відповісти
Схоже, що між Орбаном і Путіним є секретна домовленість - Орбан захищає інтереси Путіна, а той не бомбить місця компактного проживання венгрів в Україні. Закарпаття - єдине місце в Україні, куди жодного разу не прилітала жодна кацапсяча ракета, жодний шахед. Думаю нашим військам треба зробити там справжній хаб розміщення техніки, зброї, складів і живої сили, особливо що йде з заходу, і можна й не маскуватися. Хоть якась користь з мадярів.
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30.06.2023 15:23 Відповісти
Я думаю, что путин пообещал этому хрену кусок Украины
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30.06.2023 16:46 Відповісти
хорошая мысль
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30.06.2023 23:21 Відповісти
Это грёбанное мурло за---ал весь мир. Каким скотом надо быть чтоб нести всякую ахинею.
.
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30.06.2023 15:29 Відповісти
Вы-то точно не нанесли поражение России. Это делают без вас
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30.06.2023 16:43 Відповісти
добряче , головне синхронно..
про сумнів, "що в Україні європейські кошти витрачають САМЕ НА ТЕ, НА ЩО ЇХ НАДАВАЛИ", то тут, мерзотник, таки має рацію
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30.06.2023 19:01 Відповісти
 
 