Орбан вважає, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії

Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан вважає, що підтримка України безрезультатна, а "політичне керівництво РФ на своїх посадах", ігноруючи нещодавній заколот Пригожина.

Його слова наводить видання Telex, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Орбан говорив про економічно-фінансове становище Угорщини та Євросоюзу і в цьому контексті знову торкнувся теми російсько-української війни та допомоги Україні.

Він наполягає, що ЄС даремно вирішив підтримувати Україну у війні "до поразки Росії".

"Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво РФ на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки йому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", – заявив Орбан.

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Видання поруч з цією цитатою нагадало, що прем’єр "забув" про заколот ПВК "Вагнер" минулими вихідними, та що доходи РФ від продажу енергоносіїв цього року будуть помітно нижчими, а свої цілі щодо України Москва провалила ще у перші місяці війни.

Орбан заявляє, що ситуація не зміниться, якщо ЄС не змінить підхід і потрібні мирні переговори, інакше "загине ще багато людей".

"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – нарікає Орбан, не згадуючи, що вторглася в Україну Росія. Він також поставив під сумнів те, що в Україні європейські кошти витрачають саме на те, на що їх надавали.

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Нагадаємо, Орбан заявляв також, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.