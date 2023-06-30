Орбан вважає, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії
Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан вважає, що підтримка України безрезультатна, а "політичне керівництво РФ на своїх посадах", ігноруючи нещодавній заколот Пригожина.
Його слова наводить видання Telex, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Орбан говорив про економічно-фінансове становище Угорщини та Євросоюзу і в цьому контексті знову торкнувся теми російсько-української війни та допомоги Україні.
Він наполягає, що ЄС даремно вирішив підтримувати Україну у війні "до поразки Росії".
"Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво РФ на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки йому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", – заявив Орбан.
Видання поруч з цією цитатою нагадало, що прем’єр "забув" про заколот ПВК "Вагнер" минулими вихідними, та що доходи РФ від продажу енергоносіїв цього року будуть помітно нижчими, а свої цілі щодо України Москва провалила ще у перші місяці війни.
Орбан заявляє, що ситуація не зміниться, якщо ЄС не змінить підхід і потрібні мирні переговори, інакше "загине ще багато людей".
"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – нарікає Орбан, не згадуючи, що вторглася в Україну Росія. Він також поставив під сумнів те, що в Україні європейські кошти витрачають саме на те, на що їх надавали.
Нагадаємо, Орбан заявляв також, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.
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британії не сподобалося - вийшла
тепер не подобається угорщина - її можна вийти
Бо навіть у цій доповіді орбан буквально сказав: досить віддавати гроші Україні, нехай краще вже їх росія підкорить чи шо. Головне, щоб ті гроші віддали НАМ!!! І Закарпаття теж віддали нам! Ось і вся мадярська політика!
Що заспіваєш тоді, базікалко?
Думаю, венграм будут вспоминать орбана еще много десятилетий.
Он прикупил газку у Путеноида, когдла тот был на пике - чуть до 3 000 не доходил, и сейчас, когда вся Европа покупает не у Путена газ по 500 и меньше, чухает свою репу, шо с этим делать.
Причем позиция ЕС - покупать по краткосрочным контрактам. но каждая страна естественно может как угодно закупаться. Вот он на 10 лет его и накупил.
Внуки будут еще расплачиваться.
Его слова никто всерьез уже не воспринмает, всем все понятно.
Сербия там на подходе уже должна быть со своими рекомендациями и прогнозами. Пока что молчит Вучич, но думаю вот-вот разродится аналогичным бредом.
Угорщину яка зараз тільки шкодить
А на рахунок коштів
Угорщина взагалі нічого не давала а давали інші країни і країни які не є в Євросоюзі
Лідери США ЄС НАТО багато разів говорили що підтримка України буде стільки поки не виженуть окупантів з території
А гратися з часом коли це станеться не треба
І те що говоре орбан мало кому цікаво
але Україна протистоятиме російському вторгненню, хоче Орбан цього, чи ні 😠
То про які "гроші угорців" мова ведеться?
До речі, для чого біде існує? Мий губи, після діареї!
Цікаво, а скільки ж грошей надала саме угорщина?
.
про сумнів, "що в Україні європейські кошти витрачають САМЕ НА ТЕ, НА ЩО ЇХ НАДАВАЛИ", то тут, мерзотник, таки має рацію