Публікація жорстоких відео з фронту неприпустима. Це позиція військових, - Міноборони
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публікація жорстоких відео з фронту неприпустима та шкодить Збройним Силам України.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Маляр, військові заявляють, що це неприпустимо і шкодить ЗСУ.
"Україна стає заручником своїх високих цінностей та свободи слова, ніхто не вводив військову цензуру. Це дає можливість людям, які цинічно заробляють на переглядах та підписниках. На війні багато хто це робить", - сказала заступник міністра.
Вона зазначила, що на початку великої війни РФ проти України провела десятки непублічних зустрічей із блогерами та головними редакторами, де пояснювала, чому таке не можна публікувати і це шкодить Силам оборони.
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Задовбали вже.
Давайте і відео ховати, і наслідки тих подій, тобто тіла вбитих.
Навіщо намарафонені мізки пересічного вкраїнчика турбувати.
Проблеми фронту то проблеми фронту.
ЗЕ обіцяє перемогу на полі бою, і всі бачать, чим за таку перемогу треба платити. А кому таке буде подобатись?
А де війна шпигунами? А де переговори?
Де організація військового путчу в Росії? Чи вся російська армія готова загинути за скрепи Вови *****? Шлях, який пропонує ЗЕ, це - поганий шлях. І правдиве відео з фронту шкодить не ЗСУ, а ЗЕ-марафону.
Подивіться як після його тупого планування ,з жахливими наслідками, було вказано всім його відбілювати.