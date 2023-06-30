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Новини Війна
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Публікація жорстоких відео з фронту неприпустима. Це позиція військових, - Міноборони

маляр,ганна

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публікація жорстоких відео з фронту неприпустима та шкодить Збройним Силам України.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Маляр, військові заявляють, що це неприпустимо і шкодить ЗСУ.

"Україна стає заручником своїх високих цінностей та свободи слова, ніхто не вводив військову цензуру. Це дає можливість людям, які цинічно заробляють на переглядах та підписниках. На війні багато хто це робить", - сказала заступник міністра.

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Вона зазначила, що на початку великої війни РФ проти України провела десятки непублічних зустрічей із блогерами та головними редакторами, де пояснювала, чому таке не можна публікувати і це шкодить Силам оборони.

Автор: 

Міноборони (7456) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+48
Будемо тепер дивитися як смажать шашлик, а потім шатли везуть його до Криму через Чонгар
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30.06.2023 11:04
+43
це розхитує психіку людей, і вони не можуть сповна віддаватись "пєнним вєчєрінкам".
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30.06.2023 11:05
+33
****, влада завхозів, блд. Геть не знають своїх повноважень.
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30.06.2023 11:05
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Скоро інформацію про яйця по 17 грн\шт теж віднесуть до категорії "жорстока" і заборонять.....
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30.06.2023 11:21 Відповісти
Цинічно заробляють на переглядах ? Це як жартувати що Україна як акторка німецьких порнофільмів
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30.06.2023 11:22 Відповісти
Зрозуміло що Маляр каже те що їй скажуть, але після того як, з її слів, в діях одеського воєнкома "не знайшли порушень", а згодом суспільство дотиснуло хоча б(!) його відсторонення від посади, чи можна взагалі сприймати що базікає ця розмовляюча голова?!
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30.06.2023 11:23 Відповісти
МО вже так зашкварилося що не знає як приховати свої гріхи...
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30.06.2023 11:27 Відповісти
Про Борисова, то Гуменюк говорила, хоча й не суть)
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30.06.2023 13:08 Відповісти
мені здаєтся що обидві бекали...
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30.06.2023 13:11 Відповісти
Військовим та ЗСУ більше шкодить корупція в МО та деякі дебільні командири що безкарно б'ють підлеглих...
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30.06.2023 11:26 Відповісти
Тобто, вже не буде відео де від скинутої з квадрокоптера міни підлітає срака ванька? В яку категорію впишуть подібні сцени?
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30.06.2023 11:26 Відповісти
Яких військових ?
Ви опитування проводили ?
Задовбали вже.
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30.06.2023 11:27 Відповісти
Дійсно .
Давайте і відео ховати, і наслідки тих подій, тобто тіла вбитих.
Навіщо намарафонені мізки пересічного вкраїнчика турбувати.
Проблеми фронту то проблеми фронту.
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30.06.2023 11:30 Відповісти
А що, наші хлопці відрізали орку голову, чи яйці та виклали це в мережу??? На сам перед, самі кацапи постійно мають бачити скільки їхнього непотребу отруює нашу рідну землю та кормить хробаків!! Інше питання з живими, кого полонили... Тут мусимо бути ЛЮДЬМИ перед всі Світом!!! Хоча я розумію наших... коли в тебе цілять та стріляють.... а через декілька хвилин здаються в полон та кажуть, что ми нічєго нє дєлали, только окопи рилі да воду с луж пілі... Отаким можна та потрібно по ..балу прикладом, аби привести до тями та вмикнути детектор правди в їхніх нікчемних мізках...
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30.06.2023 11:31 Відповісти
Питання -дуже непросте. Моя родичка у США купила рік назад для ЗСУ бойовий дрон. А потім, коли побачила відео, як на голову сосіян скидають з дрону **********, почала дуже обурюватись, як це все можна популяризувати у мережах.
ЗЕ обіцяє перемогу на полі бою, і всі бачать, чим за таку перемогу треба платити. А кому таке буде подобатись?
А де війна шпигунами? А де переговори?
Де організація військового путчу в Росії? Чи вся російська армія готова загинути за скрепи Вови *****? Шлях, який пропонує ЗЕ, це - поганий шлях. І правдиве відео з фронту шкодить не ЗСУ, а ЗЕ-марафону.
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30.06.2023 11:33 Відповісти
Правильно, на війні ж бо бігають рожеві, сорі, зелені поні і заглядають у мирні глаза харошіх русскіх.
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30.06.2023 11:34 Відповісти
яйця по 17грн це також жорстоко?.. ми, Українці, зла, взагалі-то, не пам'ятаємо, просто усе записуємо
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30.06.2023 11:34 Відповісти
Не можна приховувати інформацію від людей, яким вона вона може бути корисна. Треба готувати психіку майбутніх солдатів, до жахів війни. Чи їм під час навчання відео ці показують і готують їх до жахів війни? Це треба робити, щоб у них рідше виникав ПТСР, який зараз можуть успішно лікувати тільки на заході за допомогою психоделіків, типу псилоцибіну чи MDMA, під наглядом психотерапевта, бо нічим іншим роз'ятрену амігдалу не вгамувати. А ПТСР виникає, коли людина навіть не уявляє з яким жахом вона може мати справу на війні. Коли побратима розірвало на шматки, на твоїх очах, чи він стік кров'ю, а ти не встиг турнікет накласти і можеш винити себе через це... багато ще чого буває. З таким впоратися дуже важко, навіть коли ніби як є розуміння, що це може статися в будь-який момент. Але багато людей від набагато менших жахіть можуть отримати ПТСР. А якщо готувати психіку до жахів, то вона стає більш стійка. Це як подивитися фільм жахів декілька разів. Ті, хто сприймав його спочатку дуже бурхливо, то з кожним переглядом, ставатимуть менш збуджені. Бо це буде більш буденна річ. Звісно, дітям і вагітним жінкам, не можна таке бачити, тому потрібно, щоб був жорсткий віковий ценз навіть в телеграм-каналах. За віковий ценз треба боротися і адекватне висвітлення і розбір ситуації. Як потрібно правильно реагувати на це щоб пояснювали спеціалісти. Треба щоб спеціалісти проводили детальну роз'яснювальну роботу по новим реаліям життя для відповідних груп людей, які з цим можуть мати справу. А у нас, під час ракетних обстрілів і т.п., багато хто має з цим справу.
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30.06.2023 11:41 Відповісти
Ну тоді забороніть щовечірні відосики боневтіка-його гундосіння виносить мізки багатьом українцям! А це жорстоко! Забороніть розкрадати бюджет бо це недоотриманий захист солдатів ЗСУ-це теж жорстоко!
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30.06.2023 11:44 Відповісти
Це про відео з мінного поля
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30.06.2023 11:52 Відповісти
На відео висадки на мінне поле (у Бутусов+ було ) 8 чоловік висадилось і не змогли і кроку зробить .З восьми 6 лишились ніг .Останній намагавсь броником міну накрити і лишився ноги по коліно
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30.06.2023 11:57 Відповісти
Видно мАркус анан'єв якого фінансує дєрьмак, дуже важливий для шашличної шобли , але не як воїн а як піар проект.
Подивіться як після його тупого планування ,з жахливими наслідками, було вказано всім його відбілювати.
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30.06.2023 12:07 Відповісти
Ідіть нах..й яйцекради !
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30.06.2023 12:11 Відповісти
Не ******* зелене кодло. Ви просто хочете, шоб люди дивилися тільки єдиний зелефон, де Боневтік з Єрмаком вже всіх перемогли, рожеві слоники, і втрат українських віськових немає.
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30.06.2023 12:13 Відповісти
"Не відволікайте людей від марахвону відео з фронту" - я правильно зрозумів ?
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30.06.2023 12:56 Відповісти
Обычные попытки контролировать медийное пространство и соцсети. Такие же попытки неоднократно озвучивал Игнат - спикер Воздушных Сил. Ну, мы же помним кто заявлял о необходимости единых новостей. Слава Богу пока не удается.
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30.06.2023 13:07 Відповісти
За кого вони тримають українців?Ми що,не розуміємо чи не знаємо,що відбувається на війні?Хто дуже "емоційний і вразливий",і переглядати може лише відосики Кварталу і марафон,то нехай хоч раз поїдуть в військовий госпіталь,подивляться на наслідки війни.Там не буде "жорстоких" кадрів,але буде біль і страждання.Може хоч це вплине на тупих рожевих поні,які оберігають свою нікчемну психіку в часи,коли країна вмивається кров'ю
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30.06.2023 13:18 Відповісти
А посилати на війну інвалідів і лапати всіх хлопів на вулиці це що? Це не жорстоко? Забудьте всі про мораль, особливо в органах влади, після війни 90% вас не буде навіть в Україні
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30.06.2023 13:51 Відповісти
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