У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста, він збирав дані для спецслужб
Польські правоохоронці затримали російського хокеїста за підозрою у розвідці даних на критичну інфраструктуру для іноземних спецслужб.
Про це повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зьобро, пише Цензор.НЕТ.
"Російські шпигуни падають один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена", – повідомив Зьобро.
А також додав, що це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, викритий у Агентстві.
"Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах" – повідомили агентству PAP в офісі Міністерства внутрішніх справ Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забороніть вже в'їзд всім мразійським уйобкам в цивілізацію, хай сидять в радних ****** і дуже ******* свою засрашку.
Не путать со старыми клюшками путина...
Вони роками, десятиліттями живуть в якійсь країні, користуються всіма її благами і все одно ненавидять її.
Це якась аномалія, яке є тільки у кацапоїдів
викиньте з країни усіх рососіянців, які в польщі "з офіційним візитом".
зараз ще вагнерівці попруться під виглядом волонтерів
They are using the advances of civilization in their new Western place, but they attract Russism into those countries. Step by step. First need a bit of freedom, and then they get stronger and demand autonomy, and then Russia comes itself!