У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста, він збирав дані для спецслужб

Польські правоохоронці затримали російського хокеїста за підозрою у розвідці даних на критичну інфраструктуру для іноземних спецслужб.

Про це повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зьобро, пише Цензор.НЕТ.

"Російські шпигуни падають один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена", – повідомив Зьобро.

А також додав, що це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, викритий у Агентстві.

"Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах" – повідомили агентству PAP в офісі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

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