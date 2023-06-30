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У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста, він збирав дані для спецслужб

хокей

Польські правоохоронці затримали російського хокеїста за підозрою у розвідці даних на критичну інфраструктуру для іноземних спецслужб.

Про це повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зьобро, пише Цензор.НЕТ.

"Російські шпигуни падають один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена", – повідомив Зьобро.

А також додав, що це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, викритий у Агентстві.

"Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах" – повідомили агентству PAP в офісі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

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Автор: 

Польща (8613) росія (65883) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+20
Вся кацапня за межами лаптєрейху шпигуни.
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30.06.2023 11:11
+15
Давно б закрили для мокш кордони й за порєбрік викинули. Подобається по власних граблях ходити
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30.06.2023 11:12
+13
Та ви шо, "спорт же внє палітікі!", "нє ламайте жизні маладим спарцмєнам!" і тд і тп.
Забороніть вже в'їзд всім мразійським уйобкам в цивілізацію, хай сидять в радних ****** і дуже ******* свою засрашку.
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30.06.2023 11:13
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Вся кацапня за межами лаптєрейху шпигуни.
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30.06.2023 11:11 Відповісти
Давно б закрили для мокш кордони й за порєбрік викинули. Подобається по власних граблях ходити
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30.06.2023 11:12 Відповісти
Та ви шо, "спорт же внє палітікі!", "нє ламайте жизні маладим спарцмєнам!" і тд і тп.
Забороніть вже в'їзд всім мразійським уйобкам в цивілізацію, хай сидять в радних ****** і дуже ******* свою засрашку.
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30.06.2023 11:13 Відповісти
Ключкою по пиці.
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30.06.2023 11:14 Відповісти
По яйцях.З двох рук.
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30.06.2023 11:16 Відповісти
скільки клюшок запхали????
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30.06.2023 13:59 Відповісти
шпейон-хокеист. даже эти двое в ****
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30.06.2023 11:14 Відповісти
Даже клюшки - чьи-то ушки...))
Не путать со старыми клюшками путина...
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30.06.2023 11:17 Відповісти
Немає різниці ким є потвора з московії хокеїстом, футболістом, музикантом, дипломатом, вантажником, водієм, чи видає із себе священника - всі вони потвори, які діютиь на користь свого терориста і проти тих країн, в яких вони проживають.
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30.06.2023 11:16 Відповісти
Польща що досі ще наївна? Та там будь-якого кацапа пошкребіть і побачите щось подібне

Вони роками, десятиліттями живуть в якійсь країні, користуються всіма її благами і все одно ненавидять її.

Це якась аномалія, яке є тільки у кацапоїдів
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30.06.2023 11:17 Відповісти
та тут луГандонів і криСчан, вже сотні тисяч, роботи для спецслужб - непочатий край!!!! 😡😡
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30.06.2023 11:41 Відповісти
Спорт вне политики ? Или о том что на расеи нет спортсменов.
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30.06.2023 11:20 Відповісти
легко можно представить, чем в Польше могут заниматься росийские биатлонисты.
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30.06.2023 11:24 Відповісти
Та все як при совку. З тими хто виїзжає за кордон на регулярній основі, довго і переконливо спілкуються орки з відповідних відділів зовнішньої розвідки. Якщо поцієнт підходящий і погоджується час від часу виконувати то шо треба родіні, його випускають. Якщо ні - не випускають. Кому дуже цікаво як то відбувається, читайте Суворова, у нього все описано в деталях.
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30.06.2023 11:27 Відповісти
до речі, колишній гравець в ного-мяч Мостовой на днях заявив: "Если я был молодой, то стоил бы 100 000 000$" , Хто блд, в наш час, дасть за рашиста таке бабло
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Якщо ти родився підер@сом,то ним лишишся хоч в Польщі,хоч в Америці,хоч Швейцарії.
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30.06.2023 11:44 Відповісти
Рос. СМИ пишут что это 20-летний Максим Сергеев. Игрок второй по силе лиги в Польше. Удивляет что это первый гражданин рашки задержанный по делу шпионской сети. Остальные украинцы и белорусы.
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30.06.2023 12:05 Відповісти
Рос сми это гебельсовщина. Гн читайте расейских СМИ
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30.06.2023 17:14 Відповісти
14 особей - так это же целая хоккейная команда!
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30.06.2023 12:27 Відповісти
Кстати, это хоккеист не лысый с усами и мешком картошки за плечами?
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30.06.2023 12:29 Відповісти
а нахіба поляки пускають до себе "спортсменів" з рососії? мельдонію мало було, дочекалися ще й шпигунів. тепер слід очікувати футболістів-диверсантів.

викиньте з країни усіх рососіянців, які в польщі "з офіційним візитом".

зараз ще вагнерівці попруться під виглядом волонтерів
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30.06.2023 13:13 Відповісти
When a Russian runs away and stays abroad, he feels uncomfortable and starts building a Russian community. They speak Russian, stay in their Russian circle, and miss the Russian culture.

They are using the advances of civilization in their new Western place, but they attract Russism into those countries. Step by step. First need a bit of freedom, and then they get stronger and demand autonomy, and then Russia comes itself!
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30.06.2023 13:17 Відповісти
Кожен спортсмен в РФ-ії має офіцерське звання. Перетинаючих кордон спортсменів треба відразу брати під приціл
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03.07.2023 13:26 Відповісти
 
 