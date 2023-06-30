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Новини
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Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі "Смерчі" та "Урагани" на Харків. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові.

До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості російські агенти переправляли до ФСБ через месенджер "Телеграм".

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником ФСБ на початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

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Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором.

Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі Смерчі та Урагани на Харків 01
Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі Смерчі та Урагани на Харків 02
Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі Смерчі та Урагани на Харків 03
Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі Смерчі та Урагани на Харків 04
Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі Смерчі та Урагани на Харків 05

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12918) Харків (5666) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+31
А д'єрмак який там на черзі?
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30.06.2023 11:22
+29
Ці криси просочили всю Україну, не тільки Харків.

І як це не аномально, деякі з них навіть тут народилися і живуть.

І деякі з них знаходяться у вищих щаблях влади...
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30.06.2023 11:21
+22
а коли вже за гратами сидітимуть оманські "слуги кремля" та їхній "лучший друг дєцтва" Ваня Баканов?? чи ета другоє?
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30.06.2023 11:39
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Ці криси просочили всю Україну, не тільки Харків.

І як це не аномально, деякі з них навіть тут народилися і живуть.

І деякі з них знаходяться у вищих щаблях влади...
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30.06.2023 11:21 Відповісти
А д'єрмак який там на черзі?
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30.06.2023 11:22 Відповісти
Магітики з хододильника прибити цв'яхами до тілв власника. Той, ж пуциеим - на чоло. Як варіант - не прибивати цв' яхами, а нанести у вигляді тату. Щоправда пуцин на чоло - без варіантів.
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30.06.2023 11:24 Відповісти
Він повинен бути на черзі першим
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30.06.2023 11:24 Відповісти
холодильник Штирлица.
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30.06.2023 11:31 Відповісти
борці за справєдлівость, как пирожин
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30.06.2023 16:48 Відповісти
В ОП теж повно таких...
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30.06.2023 11:35 Відповісти
Пята колона окупувала країни вони панти гоняють на камеру. Тьфу...посміховисько
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30.06.2023 11:35 Відповісти
а коли вже за гратами сидітимуть оманські "слуги кремля" та їхній "лучший друг дєцтва" Ваня Баканов?? чи ета другоє?
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30.06.2023 11:39 Відповісти
Таких вешать и расстреливать нужно, ватники только страх от смерти понимают.....
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30.06.2023 12:32 Відповісти
Повісить на централний площі за яйця
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30.06.2023 12:56 Відповісти
Харків вже з рік не обстрілюють Смерчами і Ураганами, мабуть наша артилерія пристрілялась до бєлгородській області
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30.06.2023 17:06 Відповісти
єрмачок-дєрмачок ще не поміняв їх?
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30.06.2023 22:22 Відповісти
Довічне питухам!
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30.06.2023 22:25 Відповісти
Та расстрелять их надо
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30.06.2023 23:43 Відповісти
Треба по законам військового стану, розстріл навідникам! Десятка два розстріляли, так інші подумали б чи зв'язуватись з кацапами!
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01.07.2023 00:20 Відповісти
 
 