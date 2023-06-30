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Українців, які їдуть до Росії, щоб забрати своїх дітей, затримують та допитують, - Лубінець

лубінець

Українських громадян, які за допомогою волонтерів їдуть на територію РФ, щоб забрати своїх дітей, затримують і допитують.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ. 

"Наприклад, у РФ в одному з аеропортів затримали двох жінок: одна – мама, яка їхала за своєю дитиною, а інша – жінка, яку відправили за дитиною. Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ", - зазначив він. 

Лубінець також розповів, що бабуся, яку також відправили за дитиною, померла після 13-годинного допиту ФСБ РФ. Її теж відправила громадська організація.

"Це небезпечно, і тому ми закликаємо не відправляти навмання родичів за своїми дітьми на територію Росії!", - резюмував він. 

Читайте: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Як повідомляли російські ЗМІ, під "попередню опіку" передали 1184 дитини, яких Росія вивезла з України.

діти (5130) росія (65883) Лубінець Дмитро (614)


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А він хотів, щоб їх кавою зустрічали??
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30.06.2023 12:03 Відповісти
Ау СБУ - чому до цих пір існують такі громадскькі організації!?!?!?
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30.06.2023 12:19 Відповісти
qosudarstvo absolyutnoqo zla
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30.06.2023 12:40 Відповісти
В мене у дворі за гаражем валяється один шматок(десь половинка) червоної старої цеглини.

Так от - вибираючи між життями 140 мільйонів кацапів (з дітьми, немовлятами, зародишами, витіранамі, ынвалыдами, нє такімі, не сякімі, геть усі) і цією цеглиною - я вибираю оту цеглину. Вона важливіша і потрібніша для світу...
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30.06.2023 15:02 Відповісти
 
 