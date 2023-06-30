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Росіяни на Херсонщині мародерять дедалі активніше, це може свідчити про підготовку до "жесту доброї волі", - ОК "Південь"

окупанти,арміярф,рашисти

Серед російських окупаційних військ на Херсонщині почастішали випадки мародерства. Це може свідчити про підготовку до "жесту доброї волі".

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода Ранок", передає Цензор.НЕТ. 

"Це може не в прямий спосіб підтверджувати те, що вони готуються до певного жесту доброї волі, оскільки ми спостерігали неодноразово, що як тільки у них посилюються заходи мародерства, це означає, що вони вже розуміють – скоро їх тут не буде", – повідомила Гуменюк.

Також вона додала, що на окупованій Херсонщині російським силам "нині немає звідки підтягувати додаткові резерви, крім того, у цьому немає потреби".

"Сформоване угруповання військ на тот момент, коли вони очікували будь-яких активний дій від Сил оборони було досить потужне. Їх перебуває там достатньо, щоб розсередитись на три напрямки: постачати резерв на схід, бути міцними на Запорізькому напрямку та тримати оборону на Дніпровському", – додає Гуменюк.

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Одночасно, каже Гуменюк, "українські військові працюють над тим, щоб зменшувати російський потенціал і на прикладі обстрілу Чонгарского мосту позбавити їх можливості підтягувати резерви".

мародерство (340) Гуменюк Наталія (804) воєнні злочини (1873) Херсонська область (5851)


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период сантехники и стиралок прошёл. Теперь в тренде ветрогенераторы и пивоварни.
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30.06.2023 12:02 Відповісти
І чого би їм звідти йти ?
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30.06.2023 12:05 Відповісти
У них ротація постійна
мародерство - не знак….
Потреба!!!)
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30.06.2023 12:05 Відповісти
Готовятся они или нет- без разницы. Они все должны быть уничтожены и нельзя дать им уйти.
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30.06.2023 12:07 Відповісти
На згадку про Украіну ім би побільше вивозити свинця в тілі .
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30.06.2023 12:08 Відповісти
В Пішановке вчора навпроти Садового познімали у людей в хатах люстри та світильники, сонячні панелі..грузили у причепи та вивозили...вори та розбійники
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30.06.2023 12:10 Відповісти
пів року тому як мінімум писали теж саме, це може свідчити лише про ротацію... самі вони не підуть а сильного ************* для них ще поки не настало.
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30.06.2023 12:21 Відповісти
 
 