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Сили оборони вдарили по штабу та складу ПММ рашистів у Бердянську, - СтратКом ЗСУ

бердянськ

Українські захисники вдарили по штабу та складу рашистів у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"У результаті успішного удару Сил оборони зарнку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ (паливно-мастильних матеріалів. - Ред.) окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 11 вибухів пролунало у Бердянську, в районі аеропорту горить і детонує.

Також читайте: Колаборанти масово намагаються залишити Бердянськ. Їх не пускають росіяни, - МВА

Автор: 

Бердянськ (470) ЗСУ (7646)


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уххх!!! Красиво! Бийте, хлопці, кацапських гнид!!
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30.06.2023 12:10 Відповісти
Благодатна бавовна.
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30.06.2023 12:10 Відповісти
Где то горько заплакали Орбан и Трамп.
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30.06.2023 12:14 Відповісти
В наших краях есть ещё станция ЖД нельговка,там тоже есть склад гчм
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30.06.2023 12:21 Відповісти
Нельговская нефтебаза
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30.06.2023 12:26 Відповісти
Прошу помммедленней - я записую....📝✏️
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30.06.2023 12:33 Відповісти
Треба, щоб московити згадали своє гасло "Голодранці, гей до купи!" ("Пролєтарії всєх стран, об'єдіняйтєсь!" московитською) і збільшили кількість місць масового скупчення м'яса, ПММ, техніки та БК.
І скрєпи (під таким гаслом) зміцняться, і картинка гарна для ТВ буде.
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30.06.2023 12:22 Відповісти
Це дуже добре що зсу достають до
Бердянська і якщо ще трохи просунутися рашистам не буде спокою бо будуть бити скрізь
Рашисти будуть втрачати тил і для них це стане небезпекою як і в Херсоні
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30.06.2023 20:14 Відповісти
Бердянськ це Україна, кацапні там нічого робити! Треба їх інтенсивніше відстрілювати і бомбити!
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01.07.2023 00:23 Відповісти
 
 