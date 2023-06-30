Сили оборони вдарили по штабу та складу ПММ рашистів у Бердянську, - СтратКом ЗСУ
Українські захисники вдарили по штабу та складу рашистів у тимчасово окупованому Бердянську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"У результаті успішного удару Сил оборони зарнку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ (паливно-мастильних матеріалів. - Ред.) окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що 11 вибухів пролунало у Бердянську, в районі аеропорту горить і детонує.
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І скрєпи (під таким гаслом) зміцняться, і картинка гарна для ТВ буде.
Бердянська і якщо ще трохи просунутися рашистам не буде спокою бо будуть бити скрізь
Рашисти будуть втрачати тил і для них це стане небезпекою як і в Херсоні