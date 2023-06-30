"Виїжджають чи ні - сказати складно", - Запорізька ОВА про кількість росіян на ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції постійно відбувається ротація персоналу з Росії, тому складно сказати напевно, чи покидають росіяни ЗАЕС.

Так олова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода.Ранок" прокоментував повідомлення ГУР про те, що росіяни поступово покидають ЗАЕС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Там постійно відбуваються ротації, особливо російська ротація (ротація російського персоналу. – Ред.). Тому сказати, чи від’їжджають вони звідти, чи приїжджають – дуже складно. Але ми знаємо, що наші українські фахівці там працюють і надалі і все роблять, аби Запорізька атомна електростанція працювала в своєму звичайному, штатному режимі", – заявив Малашко.

Юрій Малашко також розповів, що в ході навчань, які напередодні Запорізька ОВА організувала через можливу надзвичайну ситуацію на ЗАЕС, вдалося перевірити систему оповіщення, відпрацювати практичні навички надзвичайників та виявити те, над чим ще потрібно працювати.

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"Ми готувалися до найгіршого сценарію, який може відбуватися. Тому якраз і задіяли сили і засоби максимально все, в тому числі і для можливої евакуації нашого населення. Тобто ми пройшли усі як практичні, так і теоретичні моменти. Під час навчань ми вже зробили певні висновки: де нам потрібно вдосконалюватися. Найголовніше, що ми перевірили систему оповіщення людей як через офіційні ресурси, так і на випадок, якби не було світла чи інші причини не було мобільного зв’язку, через гучномовці. Поліція їздила містом і сповіщала про надзвичайну ситуацію", – розповів Малашко.

Та навіть попри заяви української влади щодо можливого теракту на ЗАЕС, наразі ситуація контрольована і потреби евакуюватися немає, заявив він.

"Нікому не треба зараз нічого робити і евакуюватися. Немає у нас загрози здійснення тієї надзвичайної ситуації. Більше того, ми зараз кожні дві години контролюємо рівень радіації як в 30-кілометровій, так і в 50-кілометровій зоні. Зараз рівень радіації в нормі", – наголосив Малашко.

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Нагадаємо, ГУР повідомляло, що окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС.