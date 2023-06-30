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Новини Війна
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ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Постараємося встигнути цього року, - Буданов

буданов

Збройні Сили України зроблять усе можливе, щоб до кінця цього року вийти на кордони 1991 року.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю газеті War Zone, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша позиція незмінна: ми в будь-якому разі досягнемо адміністративних кордонів України станом на 1991 рік", - сказав вні.

На уточнююче питання, чи відбудеться вже у 2023 році, Буданов відповів: "Ми зробимо все можливе, щоб зробити це цього року".

Також читайте: Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний

На ще одне уточнююче питання щодо гарантій таких досягнень очільник військової розвідки сказав, що гарантії в такому питанні може давати лише Бог.

Автор: 

Буданов Кирило (494) прогноз (1395) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+24
Якщо хтось забув: у квітні будьоний обіцяв, що до кінця травня ЗСУ будуть в Криму. Сьогодні на календарі - останній день червня.
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30.06.2023 12:29
+21
Язиком Буданов Крим уже десять разів звільнив.
На кордони вже минулого року виходив.
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30.06.2023 12:33
+18
Блогер Буданов знов активізувався.
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30.06.2023 12:29
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Вірю. Я повірив.
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30.06.2023 12:25 Відповісти
Буданов слов на ветер не бросает
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30.06.2023 13:19 Відповісти
Як це самозакохане тріпло вже остогидло. Зовсім сором загубив.
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30.06.2023 13:44 Відповісти
Ви не вірите в ЗСУ?
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30.06.2023 15:08 Відповісти
Буданов знову намилив лижі -- вірю
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30.06.2023 12:27 Відповісти
з ленд лізом повірив би, з тим що зараз дають, може відвоюємо ще з десяток сіл
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30.06.2023 12:28 Відповісти
вы очень оптимистичны про десяток. ну дай Бог
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30.06.2023 16:20 Відповісти
Баданов вангує …
життя йде…
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30.06.2023 12:29 Відповісти
Блогер Буданов знов активізувався.
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30.06.2023 12:29 Відповісти
Статтю читали?
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30.06.2023 12:44 Відповісти
як і всі попередні статті про його прогнози
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30.06.2023 13:36 Відповісти
Якщо хтось забув: у квітні будьоний обіцяв, що до кінця травня ЗСУ будуть в Криму. Сьогодні на календарі - останній день червня.
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30.06.2023 12:29 Відповісти
…він скаже що в травні 2024-г
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30.06.2023 12:32 Відповісти
Он уже с марта этого года в Крыму, но никому нельзя об этом знать 🤮
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30.06.2023 13:19 Відповісти
Вот не надо передёргивать !

Не в Ялте а в Тель-Авиве

и не Буданов а Арестович
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30.06.2023 13:38 Відповісти
Язиком Буданов Крим уже десять разів звільнив.
На кордони вже минулого року виходив.
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30.06.2023 12:33 Відповісти
Черговий «гоп» перед стрибком.
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30.06.2023 12:33 Відповісти
****, хватит свои вбросы изрыгивать. Освобождай Червинского гадёнышь
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30.06.2023 12:36 Відповісти
Буданга наша.
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30.06.2023 12:37 Відповісти
Та зае-л. ті пиз-л. реально уже всех, питушара офисное.
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30.06.2023 12:39 Відповісти
особливо буданга i його браття по розуму своїм язиком дуже "стараються"..
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30.06.2023 12:40 Відповісти
Навіщо цю фігню нести ,то раніше розкрутив що в травні звільнемо Крим ,що з того вийшло, що рашисти укріпились і все замінували ,а наші хто повірив таким "стратегам" прийшло розчаруваня і відчай.
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30.06.2023 12:42 Відповісти
...по-багатодесятирічній наївності думав, що задача Буданова і Со. - "просто" нищити, мовчки-методично, у тилу Московії заводи-пароходи-аеродроми та пригожиних-кадирових-балицьких
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30.06.2023 12:44 Відповісти
Буданов женеться за Арестовичем і наздогнати не може.
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30.06.2023 13:03 Відповісти
Стійке враження, що цензор.нет став філіалом єрмаківської медіапомийки
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30.06.2023 12:45 Відповісти
З шашличними "тікток-генералами" як мАркус і будьонов, що роздають більше інтерв'ю ніж працюють - звичайно будемо. От тільки чи вистачить життів і кінцівок в українських військових?
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30.06.2023 12:46 Відповісти
Болтливое зеленое дерьмо! Второй обдристович!
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30.06.2023 12:50 Відповісти
Бидланова, вкусив хтось їз ЗЕленого шобла?
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30.06.2023 12:52 Відповісти
Аааааа-ха-ха-ха-ха-ааааа
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30.06.2023 12:55 Відповісти
Ну давай, Буденный, пощекотай мне ухи
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30.06.2023 12:57 Відповісти
Якби це сказав Залужний, я б повірила. А тут... В Криму вже купаєшся, балабол?
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30.06.2023 12:57 Відповісти
Залужний казав, що до кінця року звільнять Маріуполь. Віриш?
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30.06.2023 13:36 Відповісти
Краще б воно не *******.
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30.06.2023 13:01 Відповісти
Це робити треба не з Будановим і не з Єрмаком та Татаровим. Якщо щось не вийде до Захід нас зрозуміє.
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30.06.2023 13:01 Відповісти
Хто би вже заткнув цього мутного *ідараста.Хай розказує казки під ковдрую ці брехні гогішвили.Дістали зебільні ,,артісти''розмовного жанру.
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30.06.2023 13:10 Відповісти
Це мурло брехливе дістало, воно там по таро гадає чи по курячих нутрощах?
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30.06.2023 13:18 Відповісти
просто залишу це тут
Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров'ю, - Залужний Джерело:
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30.06.2023 13:29 Відповісти
А він може отк розписуватися за всі Збройні Сили? Щоб не сталося так, що він наобіцяє, а пан Залежний буде потім пояснювати чому не вийшло...
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30.06.2023 13:36 Відповісти
Його постійний ліричний піздьож вже починає подразнювати. Хай краще розповість чому здав московській агентури розвідника Червінського?!!!
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30.06.2023 13:37 Відповісти
навряд чи вийде. Війна буде затяжною. Навіть коли я, через місяць з чимось, після учєбки на ПЗРК долучусь до контрнаступу
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30.06.2023 13:45 Відповісти
Ще з пулею біля серця ходить!
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30.06.2023 13:48 Відповісти
З якою метою людина сама себе постійно дискредитує і виставляє на посміховисько?Це якесь службове завдання?
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30.06.2023 13:52 Відповісти
до речі, ви, можливо, праві - усі довкола зеленого вилупка мають виглядати такими ж довбнями, а краще - іще більшими...
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30.06.2023 14:31 Відповісти
Андрій , згодна 100 відсотків!
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30.06.2023 16:16 Відповісти
......................мать!...........................у рот!..............................з вухами!.........................моржовий!
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30.06.2023 13:57 Відповісти
до криму вже встиг...
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30.06.2023 14:29 Відповісти
ЗСУ воюють буданги вангують
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30.06.2023 15:27 Відповісти
Так краще вже на кордони 1918 року , задовбав вже,стратег сраний.
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30.06.2023 17:46 Відповісти
Лучше уж такие слова, чем никаких.....
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30.06.2023 18:12 Відповісти
 
 