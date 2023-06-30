ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Постараємося встигнути цього року, - Буданов
Збройні Сили України зроблять усе можливе, щоб до кінця цього року вийти на кордони 1991 року.
Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю газеті War Zone, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наша позиція незмінна: ми в будь-якому разі досягнемо адміністративних кордонів України станом на 1991 рік", - сказав вні.
На уточнююче питання, чи відбудеться вже у 2023 році, Буданов відповів: "Ми зробимо все можливе, щоб зробити це цього року".
На ще одне уточнююче питання щодо гарантій таких досягнень очільник військової розвідки сказав, що гарантії в такому питанні може давати лише Бог.
Топ коментарі
+24 MrGTI driver #574929
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+18 vv vv #539578
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життя йде…
Не в Ялте а в Тель-Авиве
и не Буданов а Арестович
На кордони вже минулого року виходив.
Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров'ю, - Залужний Джерело: