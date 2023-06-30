УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11060 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
2 279 21

Білорусь - це логістичний хаб для ПВК "Вагнер", основні сили будуть в Африці, - Буданов

вагнер

Масове перекидання підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі не планується, основні сили перенаправлять до Африки.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The War zone, передає Цензор.НЕТ. 

"Не планується масове повернення "ПВК" до Білорусі. Хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них будуть офісні приміщення і рекрутинговий центр. І цей хаб створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці", - зазначив Буданов.

Він додав, що діяльність ПВК в інших регіонах триває. Здебільшого йдеться про Африку. Туди поступово перекидатимуть основні сили вагнерівців з України. 

Буданов вважає, що Пригожин не створює ніяких проблем для України, перебуваючи у Білорусі.

На питання, щодо кількості військ "ПВК Вагнер" в Білорусі, Буданов відповів: "Нікого, лише кілька людей з його передової групи".

Також читайте: Якби Пригожин реалізував свій план, то РФ було б вже розділено щонайменше на 2 частини, - Буданов

Він також повідомляв, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Африка (309) Білорусь (7963) Буданов Кирило (494) ПВК Вагнер (1541)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Буданова якщо послухати, то він уже пив каву на розвалинах кримля.
показати весь коментар
30.06.2023 12:30
+6
Як задрала ця "будановщина"!!! У нас цей "розовий П"ятачок" - керівник спецслужби чи її "пресекретар"?
показати весь коментар
30.06.2023 12:33
+2
Жінка, що працює у хабі, називається хабалка!
)))
показати весь коментар
30.06.2023 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буданова якщо послухати, то він уже пив каву на розвалинах кримля.
показати весь коментар
30.06.2023 12:30 Відповісти
Скажи , кто твой друг ……… Так у Буданова ДРУГ *********** помощник РАШИСТА - КВАЗИМОДЫ ВАЛУЕВА ! Спецоперации « ВАГНЕРГЕЙТА « « не было»,плавал в мае в Крыму ! Как можно быть таким ПОСМЕШИЩЕМ⁉️
показати весь коментар
30.06.2023 14:13 Відповісти
Жінка, що працює у хабі, називається хабалка!
)))
показати весь коментар
30.06.2023 12:33 Відповісти
хабалкЫня
показати весь коментар
30.06.2023 13:18 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 13:19 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 13:36 Відповісти
Західна преса, посилаючись на свої джерела у розвідорганах, зокрема на ЦРУ, МІ6 та інших, висловлюють занепокоєння, що західні розвідки надають до воєнної розвідки мо України усю наявну інформацію, що стосується війни в України, у т.ч. дотичну до подій в інших країнах.
Натомість відсутній зворотній звязок, тобто з ГУР вони у відповідь майже нічого не отримують та при цьому висловлюють сумніви в ефективному використанні наданих розвідданих.
Брешуть?
показати весь коментар
30.06.2023 12:33 Відповісти
дасте посилання на західну пресу ?
показати весь коментар
30.06.2023 12:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JpcjzuEqH9Q https://www.youtube.com/watch?v=JpcjzuEqH9Q

з 30 хвилини
показати весь коментар
30.06.2023 12:44 Відповісти
Як задрала ця "будановщина"!!! У нас цей "розовий П"ятачок" - керівник спецслужби чи її "пресекретар"?
показати весь коментар
30.06.2023 12:33 Відповісти
Він ворога дезиніформуе особисто
показати весь коментар
30.06.2023 12:39 Відповісти
Типа писькова...
показати весь коментар
30.06.2023 12:40 Відповісти
Шо ім там в бульбі ловити -- в Африці алмази золото і інші вкусняшки .
показати весь коментар
30.06.2023 12:36 Відповісти
Вони ще ціли класи афріканок крали , СВІТ ЯК ЗАВЖДИ ПРОМОВЧАВ , бо у ***** ЯО
показати весь коментар
30.06.2023 12:41 Відповісти
конферансьє з шапiто-рояль-95..
показати весь коментар
30.06.2023 12:37 Відповісти
Ось лука і до діамантів дібрався
показати весь коментар
30.06.2023 12:38 Відповісти
Основное снабжение шло через военную базу в Хмеймиме... Но сейчас скорее всего эту базу для вагнеровцев прикроют. Еще вариант через Ливию, но там сегодня неизвестные беспилотники атаковали базу вагнеровцев. Не сильно, но это скорее было предупреждение. Так что странный выбор "логистического хаба" для Африки. Очередные фантазии "Буданги"...
показати весь коментар
30.06.2023 12:44 Відповісти
у вас, конечно же, не фантазии, а "скорее всего" очередное гадание на кофейной гуще очередного бывшего разведчика-таксиста
показати весь коментар
30.06.2023 13:37 Відповісти
Аби воно не *******?
показати весь коментар
30.06.2023 13:29 Відповісти
Хотілось би вірити, але НЕ цьому спікеру.
Що заважає використовувати вагнерів у якості заградзагонів для рот дранікіZ?
Сировини у білорусії доволі.
показати весь коментар
30.06.2023 14:44 Відповісти
 
 