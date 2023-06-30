Білорусь - це логістичний хаб для ПВК "Вагнер", основні сили будуть в Африці, - Буданов
Масове перекидання підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі не планується, основні сили перенаправлять до Африки.
Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The War zone, передає Цензор.НЕТ.
"Не планується масове повернення "ПВК" до Білорусі. Хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них будуть офісні приміщення і рекрутинговий центр. І цей хаб створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці", - зазначив Буданов.
Він додав, що діяльність ПВК в інших регіонах триває. Здебільшого йдеться про Африку. Туди поступово перекидатимуть основні сили вагнерівців з України.
Буданов вважає, що Пригожин не створює ніяких проблем для України, перебуваючи у Білорусі.
На питання, щодо кількості військ "ПВК Вагнер" в Білорусі, Буданов відповів: "Нікого, лише кілька людей з його передової групи".
Він також повідомляв, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
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Натомість відсутній зворотній звязок, тобто з ГУР вони у відповідь майже нічого не отримують та при цьому висловлюють сумніви в ефективному використанні наданих розвідданих.
Брешуть?
з 30 хвилини
Що заважає використовувати вагнерів у якості заградзагонів для рот дранікіZ?
Сировини у білорусії доволі.