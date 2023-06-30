Білорусь - це логістичний хаб для ПВК "Вагнер", основні сили будуть в Африці, - Буданов

Масове перекидання підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі не планується, основні сили перенаправлять до Африки.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The War zone, передає Цензор.НЕТ.

"Не планується масове повернення "ПВК" до Білорусі. Хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них будуть офісні приміщення і рекрутинговий центр. І цей хаб створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці", - зазначив Буданов.

Він додав, що діяльність ПВК в інших регіонах триває. Здебільшого йдеться про Африку. Туди поступово перекидатимуть основні сили вагнерівців з України.

Буданов вважає, що Пригожин не створює ніяких проблем для України, перебуваючи у Білорусі.

На питання, щодо кількості військ "ПВК Вагнер" в Білорусі, Буданов відповів: "Нікого, лише кілька людей з його передової групи".

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Він також повідомляв, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.