УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11060 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 847 32

Залужний про ядерні погрози РФ: Мене це зовсім не зупиняє. Нам що, здаватися?

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ядерні погрози Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який повинен розглянути Залужний, - загроза, що РФ може застосувати ядерну зброю.

"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що, нам здаватися?" - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний

Автор: 

ядерна зброя (1166) Залужний Валерій (726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Відповідь гідного чоловіка!
показати весь коментар
30.06.2023 12:51
+36
При домінуючому суцільному болоті у всіх гілках нашої влади, Бог послав нам ЛЮДИНУ і ВОЇНА!...
Ми ПЕРЕМОЖИМО!!!
показати весь коментар
30.06.2023 12:53
+31
показати весь коментар
30.06.2023 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.06.2023 12:49 Відповісти
Відповідь гідного чоловіка!
показати весь коментар
30.06.2023 12:51 Відповісти
Якшо вдарять ядеркою -- то всім дістанецься -- і нам і рашці .
показати весь коментар
30.06.2023 12:52 Відповісти
рашці похер що їй дістанеться
показати весь коментар
30.06.2023 13:26 Відповісти
І країнам НАТО дістанеться. А це значить - завдання ядерного удару по блоку НАТО зі всіма витікаючими для мордору наслідками.
показати весь коментар
30.06.2023 13:54 Відповісти
що рашці дістанецься ??
показати весь коментар
30.06.2023 15:45 Відповісти
Радіонуклідів
показати весь коментар
30.06.2023 15:57 Відповісти
При домінуючому суцільному болоті у всіх гілках нашої влади, Бог послав нам ЛЮДИНУ і ВОЇНА!...
Ми ПЕРЕМОЖИМО!!!
показати весь коментар
30.06.2023 12:53 Відповісти
Це відповідь кімнатним клоунам що бояться ядерного удару і які не розуміють що їх життя це ніщо порівняно з долею України
показати весь коментар
30.06.2023 12:54 Відповісти
єдина вiрна позицiя. ця загроза iснує давно i за один день не зникне "як роса на сонцi". окрема подяка за це Бiлу Клiтону, Кравчуку та Кучмi. а от п#здiти про це пропагандонам з обох сторiн має бути небезпечно.
показати весь коментар
30.06.2023 12:54 Відповісти
Кучма должен жить в 100 км от линии фронта.
А то разоружил страну и тихо свалил.
Ты же "с народом", ***** коммуняцкая.
показати весь коментар
30.06.2023 13:43 Відповісти
почему не на нуле, а в 100 км?
показати весь коментар
30.06.2023 15:46 Відповісти
Да я как бы не против ...
показати весь коментар
30.06.2023 16:02 Відповісти
По москалям потрібно завдавати ракетних ударів. Вже би хоч би якесь виробництво ракет організували. Можливо закордоном домовитися потрібно.
показати весь коментар
30.06.2023 13:00 Відповісти
Молодец,правильно ответил.
А для кацов имеется крысиный яд.
Как сказал Ху@ло- защищаться всеми доступными способами,средствами.
показати весь коментар
30.06.2023 13:05 Відповісти
Низький уклін,за мужність,за моральну стійкість,всім воїнам,адже попри сніг,дощ ,болото ,піт і кров,втрати побратимів,дають відсіч нелюдам, людозміям,і просто загарбникам нашої багаторічної землі
показати весь коментар
30.06.2023 13:07 Відповісти
Зараз дуже важко вертати територии.Здавати було легко.
показати весь коментар
30.06.2023 13:08 Відповісти
Якщо боятися ядерних загроз хуьла, то він захопить увесь світ
показати весь коментар
30.06.2023 13:12 Відповісти
Абсолютно вірна та лаконічна відповідь.
показати весь коментар
30.06.2023 13:17 Відповісти
Кац пи нас знищать гірше ядерного удару, слава Залужному
показати весь коментар
30.06.2023 13:22 Відповісти
Генералу Залужному щира подяка за його вірну службу народу
України і Божого благословіння 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
30.06.2023 13:23 Відповісти
na maju dumku , u UA e vsi mozhlivosti virobljati svoju ************ raketi.....po hodu ce treba robiti jak naishvidshe....

a dalshe mozhno zakidati cemi raketami atomnu stanciju pod mAskvoi ta vystaviti ultimatum rusnje - vashu na nashu.
показати весь коментар
30.06.2023 13:24 Відповісти
То что Залужный говорит от себя, очень сильный сигнал, и нам, и той газете и всем остальным. Дальше по старому мы продолжать не можем--- нет ресурсов, и все. Реально во время такой войны власть должна быть у военных. Все--- точка! Только две фигуры--- армия и ее народ. Шанс стать нацией быстро. Кто не с нами--- тот против нас. 5 колона должна быть уничтожена. Ведь повальное предательство захлестнуло. Корректировщики, офшорники, ночные клубы, бесноватые в какой то церкви, столица страны прохиндеями переполнена, гуманитарку воруется составами, трибуналов нет, солдаты подбирают оружие и снаряжение до сих пор, волонтеры везут почти все--- мы так будем воевать вечность! ПОРА РЕШАТЬ!
показати весь коментар
30.06.2023 13:35 Відповісти
Во время войны основная власть должна быть у военных. Где военная прокуратура ?
показати весь коментар
30.06.2023 13:38 Відповісти
Сащко Музичко - Вічна Йому Память!-Вас точно б підтримав,Він ще учотирнадцятому,Це починав,іВін ще тоді знав!!!,як це вирішувати,та як з ними розмовляти!,(,,але на жаль,Його вбили,,і це зробила,зовсім ні зекоманда,
показати весь коментар
30.06.2023 15:18 Відповісти
Навіть неядерний удар по Уренгойських родовищах залишить Росію без головного притоку грошей.
Баренцеве море дуже близько - там завжди чергують підводні човни.
показати весь коментар
30.06.2023 13:36 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 13:38 Відповісти
Абсолютно похер ..
Це для суспільства невоюючої країни страшно . А для воюючої пофіг - від якої бомби померти , від ядерної чи звичайної , які кожен день і так - сипляться на голови . ?
показати весь коментар
30.06.2023 15:40 Відповісти
Ядерное оружие это компетенция запада....если не будут как обычно жувать сопли, то и удара не будет....
показати весь коментар
30.06.2023 18:14 Відповісти
 
 