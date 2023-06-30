Залужний про ядерні погрози РФ: Мене це зовсім не зупиняє. Нам що, здаватися?

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ядерні погрози Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який повинен розглянути Залужний, - загроза, що РФ може застосувати ядерну зброю.

"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що, нам здаватися?" - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний