Залужний про ядерні погрози РФ: Мене це зовсім не зупиняє. Нам що, здаватися?
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ядерні погрози Росії.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що найгірший сценарій, який повинен розглянути Залужний, - загроза, що РФ може застосувати ядерну зброю.
"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що, нам здаватися?" - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Топ коментарі
+39 сергей твердохлеб #556994
показати весь коментар30.06.2023 12:51 Посилання
+36 Ihor Opatsa
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+31 Алекс Скела
показати весь коментар30.06.2023 12:49 Посилання
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А то разоружил страну и тихо свалил.
Ты же "с народом", ***** коммуняцкая.
А для кацов имеется крысиный яд.
Как сказал Ху@ло- защищаться всеми доступными способами,средствами.
України і Божого благословіння 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
a dalshe mozhno zakidati cemi raketami atomnu stanciju pod mAskvoi ta vystaviti ultimatum rusnje - vashu na nashu.
Баренцеве море дуже близько - там завжди чергують підводні човни.
Це для суспільства невоюючої країни страшно . А для воюючої пофіг - від якої бомби померти , від ядерної чи звичайної , які кожен день і так - сипляться на голови . ?