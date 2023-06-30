"Леопард" на полі бою - мішень. Нам потрібні винищувачі F-16 і значно більше снарядів, - Залужний
Для успішного просування на фронті Силам оборони потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і обов’язково винищувачі F-16 для забезпечення переваги у повітрі.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що "Леопарди" дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ Сил оборони. Декілька з них уже знищено, що визнав Залужний, додавши, що "ми отримали"Леопарди" не для парадів і не для фотографування з ними політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну. А "Леопард" на полі бою - не леопард, а мішень".
Головнокомандувач ЗСУ наполягає, що Україна має отримати сучасну бойову авіацію.
"Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків", - сказав Залужний.
"Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?", - цитує видання Залужного.
Він також зауважив, що регулярно підтримує зв'язок з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"У нас домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, 1000 людей загине". Станьте на моє місце", - каже Залужний.
"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення ухвалюється, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено", - резюмує Залужний.
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Про контрнаступ говорили давно.
Кацапи готувались. А наш уряд не встиг підготувати партнерів , щоб вони підготували зброю згідно викликів.
Така історія.
Я думав, що під час війни навіть діти вже знаються на військовій структурі
То й де ті літаки? Де пілоти???
байден змусив ЗСУ наступати без авіації та далекобійної артилерії. Він сподівається, що Україна закінчиться кров'ю, вичерпає свій потенціал, втомиться і через це сяде домовлятися з хуьлом. Тому що байден хоче збереження російської імперії і хуьла. Він обісцявся від страху, коли Пригожин пішов валити хуьло. Для байден головне зберегти рашку - саме тому він не дає важливі види зброї.
Так, пропаганда завищила людям очікування. І що? Типу якби очікування не завищували, ми б досягли успіху? Н, нам би просто дали ще менше техніки, оскільки вестернів потрібно на колінах благати за кожний танк.
Те що зараз відбувається це банальний пошук крайніх, винних у пройопі. Наприклад Байден добре підходить. Херсон-Харків Байден не заважав, а тут потоптався...
Це взагалі якийсь жарт. РФ мобілізувала 600+ тисяч, 9 місяців мінувала, копала територію, 100% своїх військових потужностей вкладає в окупацію нашої країни. Тим часом США: нате вам декілька сотень бредлі, страйкерів, хамві, визволяйте.
І, ні сіло, ні впало, починає гнати на 100500 разів згаданий асфальт те, що Байден давно обіцяв, але так і не дав високоефективного важливого озброєння.
Це якісь шкідники для України.
Ось в чому вся проблема. Щоб "українське питання" якось "россосалось", а россосія залишилася величезною централізованою диктатурою. Це те, чого прагнуть США.
Ядерна зброя і контроль за нею тут відіграє не останню роль.
На початку війни, нам хіба що Джавелінів дали. Це процес. Хто винен, що із 2019- го Боневтік Оманьський урізав фінансіїування на армію а "ізлішки" горошей не витрачених на ЗСУ переволили на асфальт?
Самі українці- 70 відсотків, до 24.02. Радісно кричали- "мі усталі от вайні", радісно вили, що теперь "Вова абещал закончить вайну".
А Байден- президент зовсім іншої країни, і від Джавелінів до літаків на жаль дуже довгий процес.
І українці в реалізації цього процесу ніяких дій до початку вторгнення неробили. А навпаки просувалася ідея "миру"!
Байден же свою частину угоди провалив - він не зміг змусити Київ виконати капітуляцію згідно з "мінськими домовленостями". Загрози того, що хуьло тримає на кордоні 150 тис. солдатів і ось ось нападе - не допомогли. Київ сказав, що не віддаватиме території, але йому потрібна зброя. Тільки тоді Байден був змушений дати 100 джавелінів. При цьому велику роль у зриві угоди байден/хуьло зіграв Борис Джонсон. Саме він сказав - "Ніяких переговорів про Україну без України!!!!!"
Не встає ранком Байден, чи хто інший із думкою, "що там в Україні"! У всіх свої власних проблем по шию і більше. Україною - ВИМУШЕНІ займатися, і про це портрібно говорити собі правду.
Крім самих Українців- Україна нікому особливо непотрібна. Усе інше- дитяче уявлоення про оточуючий світ. І чим краще такі люди як ти стануть дорослили і зрозуміють, що скиглити на когось як дитинча у садочці можна, але із практичого, боку НЕДАЄ НІЯКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, крім сопель на обличчі.
А союзникам потрібно дякувати за всю підримку. Не було би підтримки, вже небуло би і України в нинішньому вигляді. Жаль, що так пізно прийдуть літаки, але у цоьму далако не один Байден винен!
Якби не позиція Байдена і не допомога іншиї союзників, то тебе Демків вже давно би не існувало, як не існувало би і України в нинішньому вигляді.
США вже нададали військової допомоги на 47 мільярдів доларів.
І у бюджеті цього року залишилося менше 2 ярдів.
І ЗСУ на ці ярди простиь не літаки, а сняряди, яких невистачає.
Так хто тут дегенерат ?
Сходи до лікаря.
Що також хотілося б підтвердити щодо домовленостей бідона і х**ла щодо України - розмінування Чонгару.
А бідон - месія.
"У нас все є, нічого не треба, справимось і так"?!
Не треба бути стратегом, щоб розуміти очевидне: для наступу треба більше різної зброї та ***********, ніж для оборони.
Про Ф-16 мова вже давно ведеться, але наша влада робить все, щоб цього не сталось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 29.06.2023
Єдиним реально діючим каналом офіційного зв'язку США-Україна залишилась пряма лінія між ОКНШ США і ГШ ЗСУ, фактично між генералом Milley і ГК ЗСУ генералом Залужним.
28.06.2023
Президент України Зеленський двічі за день намагався переговорити з президентом США, а потім з держсекретарем США. Абоненти на дзвінки не реагували.
Думаєте, це випадковість, що керівництво США не хоче спілкуватись з Зе?
Тепер винуваті F-16...
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Реєстрація:30.06.2023
Кому і де ти це говорив місяць тому, якщо зареєструвався тут сьогодні?
Звідки тебе випустили, Мауглі?
Краще повернись до своєї палати №6 і розкажи там, який ти вєлікій палкаводєц.
Зе. просил бронированый кулак.Не нужны, можно назад вернуть.
Тому і відповідає, отой СРАТєх квартальний, за наступ…. Генерали висловили свої висновки, а СРАТЬєх прийняв єдиноправильне рішення.
На засіданні Ставки присутні виключно ті, хто мають допуск відповідного рівня та розуміють предмет «Військове мистецтво», а той хто втікав 4 рази від повісток з військомату (мама Роза може з Міноборони це підтвердити) на виконання Конституційного обов'язку, той там, тільки очима лупає, на мальовані квадратики на карті!!!
Це ж, не чужий текст ОЗВУЧУВАТИ РОТОМ!
інтерв'ю даються для аудиторії в США,
а не для місцевої зрадойобні, яка шукає будь-який привід обісратися та псувати настрій людям, які справді щось роблять для перемоги
Чи не зарано?
Іншими словами, москалі закопувалися по вуха в землю і закладали тисячі мін у три ряди, а Україна у цьому їм не заважала. Як гадаєте, чому?
Вот сам в шоке как низко приходится летать вертолетчикам (и это только немного приближаясь к диспозициям оккупантов) и быстро смахивать обратно:
У кого пам'ять не відбило згадайте, коли в минулому році повинно було початись навчання пілотів?
Нам би наразі хоч якусь кількість F-16 для захисту українського неба. Але зараз, не колись там у неосяжному майбутньому. А що буде там колись, чи не буде, буде вже якось потім.
Стосовно "вбухали", Україна зараз стоїть на захисті і їхнього благополуччя. Завдяки чому їм не доводиться захищатись від орди своїми озброєними силами, своїми солдатами. Це робить Україна.
Вони більше навпаки зацікавлені слов'янах бо люди це дуже цінний ресурс, і краще для них щоб емігрантами були європейські слов'яни чим африканці, араби, азіати, індуси чи інші хто можуть змінити не тільки етнічний склад, но навіть те як візуально виглядатиме середньостатистичний британець. Вже не кажучи за культуру. Вони як і ми християни. По факту між нами з ними мінімальна різниця.
І не просто мішень ,, за Леопардами полює вся кацапська артилерія . Леопарди як червона ганчірка для бика . Знищити його чомусь ввжається у кацапів - вищим пілотажем .
Одне (насправді їх повно) обзивало мене за свого бідона і проганяло - а тепер, бачте-но, воно хоче з'ясувати, чого чеперадло саботує ленд-ліз. Серйозно ?
Нема холуя, який визвірявся (і воно полізло скавуліти адміну, щоб мене забанив та деактивував) що я - не людина і не маю морального права критикувати виродка, який винен в розв'язанні цієї війни та її затягуванні.
Про помийну - ліньки час марнувати ...
І т.д. і т.п.
Я пишу про це вже давно, на відміну від даного папірчика, наприклад.
Українці в сша та друзі України з 1го січня 2023 на заклик Степана Хмари виходять по неділях (зараз раз на два тижні) і мітингують перед білим домом з вимогою до бідона активувати ленд-ліз. курва маркарова (послиця в штатах) всіляко перешкоджає. Люди нарікають, що ця **** надсилає листи, блокує українцям доступ до сайту посольства і займається не тим, щоб представляти інтереси України.
І сподіваюся, що наступного разу для імпортної публіки і союзничків Ви чітко скажете, що ленд-ліз, прийнятий представниками американського народу та підписаний індивідом, який і має забезпечити виконання цього закону, дозволив би Україні мати потрібну зброю в потрібній кількості без оцього:
"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення ухвалюється, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено", - резюмує Залужний.
Бо ленд-ліз і було прийнято ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО постачання та в обхід бюрократичнихпроцедур. Але мерзота відпрацьовує домовленості.