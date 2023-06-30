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"Леопард" на полі бою - мішень. Нам потрібні винищувачі F-16 і значно більше снарядів, - Залужний

міна,леопард

Для успішного просування на фронті Силам оборони потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і обов’язково винищувачі F-16 для забезпечення переваги у повітрі.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що "Леопарди" дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ Сил оборони. Декілька з них уже знищено, що визнав Залужний, додавши, що "ми отримали"Леопарди" не для парадів і не для фотографування з ними політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну. А "Леопард" на полі бою - не леопард, а мішень".

Головнокомандувач ЗСУ наполягає, що Україна має отримати сучасну бойову авіацію.

"Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків", - сказав Залужний.

"Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?", - цитує видання Залужного.

Він також зауважив, що регулярно підтримує зв'язок з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Читайте також: Залужний про ядерні погрози РФ: Мене це зовсім не зупиняє. Нам що, здаватися?

"У нас домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, 1000 людей загине". Станьте на моє місце", - каже Залужний.

"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення ухвалюється, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено", - резюмує Залужний.

Автор: 

Залужний Валерій (726) Міллі Марк (156) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+30
Він правий

треба було готуватись до війни і вкладатись в армію і озброєння а не в шашлики і асфальтоукладчики
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30.06.2023 12:54
+22
Дуже логічна і правильна заява професіонала своєї справи. Бо ті ****** клоуни данілова-буданови вже ******* зі своїми тупорили висерами.
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30.06.2023 12:56
+22
Хто такий рєзніков? Він літаками не займається. На ньому забезпечення ВСУ яйцями.
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30.06.2023 12:57
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А був злочинний наказ ?
Про контрнаступ говорили давно.
Кацапи готувались. А наш уряд не встиг підготувати партнерів , щоб вони підготували зброю згідно викликів.
Така історія.
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30.06.2023 13:39 Відповісти
Ви реально думаєте, що наступ почався без наказу?
Я думав, що під час війни навіть діти вже знаються на військовій структурі
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30.06.2023 13:51 Відповісти
А чому ми маємо чекати наступу ще рік, поки росіяни збудують додаткові лінії оборони з мінними полями? У нас часу м'яко кажучи мало.
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30.06.2023 13:28 Відповісти
Ще рік тому були обіцянки - ось-ось дамо вам літаки F16! А пілотів почнемо навчати прямо завтра вранці!

То й де ті літаки? Де пілоти???
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30.06.2023 13:42 Відповісти
Я знаю, я всього лише сказав що чекати не можна в будь-якому випадку.
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30.06.2023 14:07 Відповісти
Стосовно цього не сперечаюсь. Але тут ціла купа ботів, яка ненадання обіцяної бойової техніки з боку США пояснює... асфальтом. 100500-й раз!
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30.06.2023 14:23 Відповісти
Дуже логічна і правильна заява професіонала своєї справи. Бо ті ****** клоуни данілова-буданови вже ******* зі своїми тупорили висерами.
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30.06.2023 12:56 Відповісти
""Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення ухвалюється, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено", - резюмує Залужний. "

байден змусив ЗСУ наступати без авіації та далекобійної артилерії. Він сподівається, що Україна закінчиться кров'ю, вичерпає свій потенціал, втомиться і через це сяде домовлятися з хуьлом. Тому що байден хоче збереження російської імперії і хуьла. Він обісцявся від страху, коли Пригожин пішов валити хуьло. Для байден головне зберегти рашку - саме тому він не дає важливі види зброї.
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30.06.2023 12:58 Відповісти
Не Байден готував контрнаступ, не Байден сидів в телевізорі і розказував як ми, ух, за два дня в Криму, не Байден ржав на телемарафоні: - гляньте як ми кацапів налякали - будують лінії оборони...
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30.06.2023 13:05 Відповісти
Байден "готував" контрнаступ через недостачу поставок. Байден насрав на закон про Ленд Ліз щоб обмежити поставки найважливішого озброєння.
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30.06.2023 13:09 Відповісти
Ще один. Тобі вже всі навколо кажуть, Байден не дає достатньо зброї, а ти продовжуєш його захищати, робити вигляд ніби ми самі винуваті.

Так, пропаганда завищила людям очікування. І що? Типу якби очікування не завищували, ми б досягли успіху? Н, нам би просто дали ще менше техніки, оскільки вестернів потрібно на колінах благати за кожний танк.
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30.06.2023 13:21 Відповісти
Ні*
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30.06.2023 13:26 Відповісти
Звідки такі дивні висновки.
Те що зараз відбувається це банальний пошук крайніх, винних у пройопі. Наприклад Байден добре підходить. Херсон-Харків Байден не заважав, а тут потоптався...
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30.06.2023 13:29 Відповісти
Хто винний у пройобі, як не Захід? Вони нам дали зброї достатньо лише щоб штурмувати умовну Молдову, а не РФ.

Це взагалі якийсь жарт. РФ мобілізувала 600+ тисяч, 9 місяців мінувала, копала територію, 100% своїх військових потужностей вкладає в окупацію нашої країни. Тим часом США: нате вам декілька сотень бредлі, страйкерів, хамві, визволяйте.
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30.06.2023 13:32 Відповісти
Не розумію тих, хто тут цього не розуміє. Або робить вигляд, що не розуміє.

І, ні сіло, ні впало, починає гнати на 100500 разів згаданий асфальт те, що Байден давно обіцяв, але так і не дав високоефективного важливого озброєння.

Це якісь шкідники для України.
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30.06.2023 13:47 Відповісти
Головне питання до Байдена полягає у тому, чому він саботує виконання законів та резолюцій відносно поставок озброєння Україні. Ці рішення ухвалені у рамках "двохпартійної підтримки" про яку постійно говорять і демократи і республіканці.
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30.06.2023 13:31 Відповісти
Тому що Байден НЕ робить ставку на розвал параші і звільнення поневолених сотні років народів. Він НЕ ставить завдання, щоб на руїнах параші утворилося 15+ демократичних держав.

Ось в чому вся проблема. Щоб "українське питання" якось "россосалось", а россосія залишилася величезною централізованою диктатурою. Це те, чого прагнуть США.

Ядерна зброя і контроль за нею тут відіграє не останню роль.
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30.06.2023 13:40 Відповісти
Давай ще, накидай гів..ця, ти ж у Байдена в голові чергуєш. Знову "охвіс простих рішень" ім. Шарікова.
На початку війни, нам хіба що Джавелінів дали. Це процес. Хто винен, що із 2019- го Боневтік Оманьський урізав фінансіїування на армію а "ізлішки" горошей не витрачених на ЗСУ переволили на асфальт?
Самі українці- 70 відсотків, до 24.02. Радісно кричали- "мі усталі от вайні", радісно вили, що теперь "Вова абещал закончить вайну".
А Байден- президент зовсім іншої країни, і від Джавелінів до літаків на жаль дуже довгий процес.
І українці в реалізації цього процесу ніяких дій до початку вторгнення неробили. А навпаки просувалася ідея "миру"!
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30.06.2023 13:28 Відповісти
Накидаю. Байден як прийшов до влади, одразу ж зняв санкції з Північного потоку і запросив через цей подарунок переговори з *******. Переговори відбулися в червні 2021 року в Женеві. На переговорах Байден хотів купити у хуьла участь у порятунку клімату. Запровадити в РФ оподаткування на світовому рівні. Байден домагався ввести в РФ так звані квоти на вуглекислий газ. Хуьло погодився - ціна = Україна. Обидва двоє домовилися, що протягом півроку виконають свою частину угоди і зустрінуться знову. Хуьло відзвітував про ухвалення нового екологічного законодавства рівно 30 грудня 2021р.
Байден же свою частину угоди провалив - він не зміг змусити Київ виконати капітуляцію згідно з "мінськими домовленостями". Загрози того, що хуьло тримає на кордоні 150 тис. солдатів і ось ось нападе - не допомогли. Київ сказав, що не віддаватиме території, але йому потрібна зброя. Тільки тоді Байден був змушений дати 100 джавелінів. При цьому велику роль у зриві угоди байден/хуьло зіграв Борис Джонсон. Саме він сказав - "Ніяких переговорів про Україну без України!!!!!"
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30.06.2023 13:43 Відповісти
Типова конспірологічна маячня. Згдно із цією конспірологї- Україна у центрі пупа землі. Українопупізм.
Не встає ранком Байден, чи хто інший із думкою, "що там в Україні"! У всіх свої власних проблем по шию і більше. Україною - ВИМУШЕНІ займатися, і про це портрібно говорити собі правду.
Крім самих Українців- Україна нікому особливо непотрібна. Усе інше- дитяче уявлоення про оточуючий світ. І чим краще такі люди як ти стануть дорослили і зрозуміють, що скиглити на когось як дитинча у садочці можна, але із практичого, боку НЕДАЄ НІЯКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, крім сопель на обличчі.
А союзникам потрібно дякувати за всю підримку. Не було би підтримки, вже небуло би і України в нинішньому вигляді. Жаль, що так пізно прийдуть літаки, але у цоьму далако не один Байден винен!
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30.06.2023 14:10 Відповісти
Залужний краще знає хто що винен і коли залужний скаже що треба грати союзників в всі дири то це правильно
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30.06.2023 14:57 Відповісти
Це не конспірологічна теорія, а залізні факти, про які знає весь МЗС. Байден завжди торгував Україною, ще з тих часів, як був приставлений до України підхуьловником обамою.
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30.06.2023 15:39 Відповісти
Ну і? Що, крім "констатації факту"? Моральне задоволення серед себе?
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30.06.2023 17:57 Відповісти
Залужний краще знає якщо він говорить. Що нам треба значить треба, а те що дегенерат байден і інші наші союзнички не забезпечують нас всім щоб виграти цю війну це нормально? Чому мій брат який зараз на нулі і його бригада в контр наступі і звільняє нашу землю має загинути бо якісь виродки не можуть дати все що треба для зсу чому ? Де атакамси і томагавки де ріпери чому на ф-16 не готували швидше?
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30.07.2023 08:47 Відповісти
Дегенерат тут не Байден, а зовсім інший чувак !
Якби не позиція Байдена і не допомога іншиї союзників, то тебе Демків вже давно би не існувало, як не існувало би і України в нинішньому вигляді.
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30.07.2023 15:17 Відповісти
Тобто те що байден не дає нам далекобійних ракет і літаків це нормально?
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30.07.2023 21:44 Відповісти
А де написано, що він зобов'язаний надавати?
США вже нададали військової допомоги на 47 мільярдів доларів.
І у бюджеті цього року залишилося менше 2 ярдів.
І ЗСУ на ці ярди простиь не літаки, а сняряди, яких невистачає.
Так хто тут дегенерат ?
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31.07.2023 11:41 Відповісти
І на снаряди зсу просить і далекобійні ракети і авіацію почитай що просить залужний і ген штаб чи ці прохання для тебе це так фігня ?
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31.07.2023 22:02 Відповісти
Деб...л, ти вже набрид.
Сходи до лікаря.
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31.07.2023 23:06 Відповісти
Ок, тепер в цей виклад вписується таємна зустріч урода керрі (якому бідон жалував звання спецпосланця з клімату, але американці писали, що його завжди посилали на різні гидотні перемовини) з кимось з високопоставлених москалів на початку 2021 (після інаугурації болванчика), здається, в Ісландії. Хтось з журналістів їх там засік і пробував розпитати. Але, звичайно, жодних пояснень ніде не було.

Що також хотілося б підтвердити щодо домовленостей бідона і х**ла щодо України - розмінування Чонгару.
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01.07.2023 07:07 Відповісти
валенок ти хто всрався? невістка так іі нема- он хустка висить
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30.06.2023 13:35 Відповісти
Ви забули додати ще одну річ: головний ворог - Трамп, а-ту його.

А бідон - месія.
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01.07.2023 07:00 Відповісти
Ну в принципі, тепер з "контрнаступом" все ясно. Якщо пішли такі заяви...
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30.06.2023 12:59 Відповісти
Такі заяви означають 100% провину Байдена, а через це проліт на виборах 2024 р. Думаю, що радники Байдена це розуміють, а тому все необхідне дадуть. Звичайно, кожен день затримки - кров і втрати. І вони на совісті Байдена.
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30.06.2023 13:03 Відповісти
А яких заяв ви очікуєте?!
"У нас все є, нічого не треба, справимось і так"?!
Не треба бути стратегом, щоб розуміти очевидне: для наступу треба більше різної зброї та ***********, ніж для оборони.
Про Ф-16 мова вже давно ведеться, але наша влада робить все, щоб цього не сталось.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 29.‎06.‎2023

Єдиним реально діючим каналом офіційного зв'язку США-Україна залишилась пряма лінія між ОКНШ США і ГШ ЗСУ, фактично між генералом Milley і ГК ЗСУ генералом Залужним.

28.‎06.‎2023

Президент України Зеленський двічі за день намагався переговорити з президентом США, а потім з держсекретарем США. Абоненти на дзвінки не реагували.
Думаєте, це випадковість, що керівництво США не хоче спілкуватись з Зе?
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30.06.2023 13:16 Відповісти
В точку! Навіщо було починати наступ, якщо "всього не вистачає"? І яка, нах, "мішень", коли там уся техніка на мінних полях підірвалася...
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30.06.2023 13:17 Відповісти
Это было ясно ещё в феврале 2022 года.
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30.06.2023 13:18 Відповісти
Нельзя начінать майбутній контрнаступ з об'яв по ТВ. Під Харковом тихенько підготували і ****** і все вийшло. А тут півроку кацапів лякали поки вони по брови не закопались і наставляли мін.
Тепер винуваті F-16...
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30.06.2023 13:10 Відповісти
Під Харковом у кацапів не було 3 ліній оборони і мінних полів.
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30.06.2023 16:39 Відповісти
ты думаешь Залужный тупее тебя? "Можно продвигаться медленно вместе с дальнобойным ПВО и ждать F-16" - вот это уже пол-года происходит, а не месяц назад
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30.06.2023 13:10 Відповісти
Напиши Залужному у соцмережах.
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30.06.2023 13:12 Відповісти


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Реєстрація:30.06.2023
Кому і де ти це говорив місяць тому, якщо зареєструвався тут сьогодні?
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30.06.2023 13:19 Відповісти
Тільки дебіл може зареєструватись на Цензорі і волати "я ім гаваріл как нада наступать а міня ніслушалі".
Звідки тебе випустили, Мауглі?
Краще повернись до своєї палати №6 і розкажи там, який ти вєлікій палкаводєц.
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30.06.2023 14:28 Відповісти
Нельзя ждать, русские ещё больше заминируются и окопаются, Запад вероятно сократит уже маленькую поддержку из-за недостатка успехов.
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30.06.2023 13:25 Відповісти
Угу и подводные лодки.
Зе. просил бронированый кулак.Не нужны, можно назад вернуть.
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30.06.2023 13:09 Відповісти
якщо в кулаці нема одного пальца (авіації), то це не кулак. і виходить не кулаком в їбло,а по ***** ладошкой
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30.06.2023 13:24 Відповісти
Залужному хвала, прямий чоловік!
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30.06.2023 13:21 Відповісти
Рішення про наступ, приймав отой верховній говнокамандувач, по команді дерьмака, на засіданні Ставки після заслуховувань ГЕНЕРАЛІВ!!!
Тому і відповідає, отой СРАТєх квартальний, за наступ…. Генерали висловили свої висновки, а СРАТЬєх прийняв єдиноправильне рішення.
На засіданні Ставки присутні виключно ті, хто мають допуск відповідного рівня та розуміють предмет «Військове мистецтво», а той хто втікав 4 рази від повісток з військомату (мама Роза може з Міноборони це підтвердити) на виконання Конституційного обов'язку, той там, тільки очима лупає, на мальовані квадратики на карті!!!
Це ж, не чужий текст ОЗВУЧУВАТИ РОТОМ!
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30.06.2023 13:22 Відповісти
Він і дупою вміє, як нагода буде, випердіти гімн Підерації.
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30.06.2023 13:31 Відповісти
ще раз:

інтерв'ю даються для аудиторії в США,

а не для місцевої зрадойобні, яка шукає будь-який привід обісратися та псувати настрій людям, які справді щось роблять для перемоги
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30.06.2023 13:22 Відповісти
Сьогодні ще тільки п'ятниця, вихідний завтра, а вже зараз так "на грудь" взяти...
Чи не зарано?
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30.06.2023 14:19 Відповісти
Не зрозуміло, для чого тоді випрошували челенджери, леопарди-2, абрамси, французькі АМХ і т.п., якщо вся ця бронетехніка просто "мішені" для кацапів? І що тепер, поки в небі не з*явиться Ф-16, вся ця маса броні буде ховатись по кущах? А потім що, сратеги скажуть Ф-16 не годиться, давайте нам Ф-22.
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30.06.2023 13:28 Відповісти
Бо нам треба все включно з томагаками і всіма видами озброєння США але ці сцикуни не дають того що треба
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30.06.2023 14:55 Відповісти
А ви не задумувалися, чому рік від Василівки до Волновахи на лінії фронту не відбувалося практично ніяких бойових дій?

Іншими словами, москалі закопувалися по вуха в землю і закладали тисячі мін у три ряди, а Україна у цьому їм не заважала. Як гадаєте, чому?
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30.06.2023 13:43 Відповісти
невже американцям не цікаво, як будуть вести F-16 в небі над Україною, як вони можуть протистояти нашому ворогові з його потужними засобами реб, ППО, чи насправді вони такі потужні як кажуть..., наприклад Patriot вже довели свою міць та влучність, все російське надзвукове лайно летить в топку..., а Ф-16 ще має шанс...
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30.06.2023 13:44 Відповісти
Готовьте базы с укрытием иначе откажут, просите ещё 100 апаччи, может два десятка и дадут, ни разу не читал, что обучают на современных боевых вертолётах. Хорошо если это просто молчание
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30.06.2023 13:47 Відповісти
Мне тоже интересно почему мы не разу даже не упоминали про Апачи, отличный вертолет и как по мне в наших условиях он был бы даже эффективнее чем Ф16. В США их очень много
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30.06.2023 14:11 Відповісти
Это не война вертолетов. Они слишком медлительны в нынешней войне с огромным количеством ПЗРК, - это чаще всего потерять опытных пилотов и дорогостоящую технику за несколько вылетов. Как говорил военный эксперт Жданов, - когда их применяют, то приходится https://www.youtube.com/watch?v=NQqi3lwhXeU&t=3169s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D "вертолетам ходить чуть ли не по земле", что бы их не сбили

Вот сам в шоке как низко приходится летать вертолетчикам (и это только немного приближаясь к диспозициям оккупантов) и быстро смахивать обратно:
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30.06.2023 14:55 Відповісти
Залужний - наша надія на перемогу
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30.06.2023 13:48 Відповісти
Чому Залужний в своїй знаменитій статті з самого початку не говорив про F-16 а відзначав тільки потребу в танках і іншій броні. Тепер згаяний час.
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30.06.2023 13:54 Відповісти
Так він постійно це казав
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30.06.2023 15:12 Відповісти
Нам теперь танкистов на летчиков переучивать?
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30.06.2023 13:58 Відповісти
Ну дідько зна навіщо тебе з Великобританії із танкіста на пілота перенавчати. А українські пілоти вже навчаються на оволодіння F-16: "У Данії розпочалися навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, повідомив у понеділок, 26 червня, виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен."
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30.06.2023 14:13 Відповісти
Це дуже добре, що вже почалось навчання пілотів. Правда, якщо не затягнуть умисно те навчання. Або доведеться тим пілотам літати лише на тренажерах, бо F-16 так ніколи в Україну й не прилетять.

У кого пам'ять не відбило згадайте, коли в минулому році повинно було початись навчання пілотів?
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30.06.2023 14:29 Відповісти
Те, що Україна буде в НАТО, і Україні потрібні пілоти які вміють керувати літаками НАТО - очевидно. Не для того США і ЕС вбухали стільки фінансів і новітньої зброї в Україну щоби на все потрачене махнути рукою і віддати все це супротивнику.
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30.06.2023 15:46 Відповісти
Та яке ще там НАТО, який ЄС ?

Нам би наразі хоч якусь кількість F-16 для захисту українського неба. Але зараз, не колись там у неосяжному майбутньому. А що буде там колись, чи не буде, буде вже якось потім.

Стосовно "вбухали", Україна зараз стоїть на захисті і їхнього благополуччя. Завдяки чому їм не доводиться захищатись від орди своїми озброєними силами, своїми солдатами. Це робить Україна.
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30.06.2023 16:10 Відповісти
Геніально
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30.06.2023 14:08 Відповісти
І тут у мене починає спливати думка, яку я постійно намагаюсь від себе гнати- а може й правда, англосаксам поперек горла стоїм ми,славянє?
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30.06.2023 14:35 Відповісти
Це не так працює. Ми від них не відрізняємось.
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30.06.2023 14:49 Відповісти
Це ви так думаєте, а вони по- іншому вважають((
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30.06.2023 15:10 Відповісти
Якби це було правдою то Британія ні полякам ні нам би не помагала.

Вони більше навпаки зацікавлені слов'янах бо люди це дуже цінний ресурс, і краще для них щоб емігрантами були європейські слов'яни чим африканці, араби, азіати, індуси чи інші хто можуть змінити не тільки етнічний склад, но навіть те як візуально виглядатиме середньостатистичний британець. Вже не кажучи за культуру. Вони як і ми християни. По факту між нами з ними мінімальна різниця.
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30.06.2023 15:27 Відповісти
Тогда небыло бы смысла в Украину вбухивать столько вооружения, а главное - финансовой помощи. Ракеты по украинским городам и жилых домах летят почему-то не с запада, а с Курской, Брянской и тд. областей. Поуничтожили бы буряты, дагестанцы, чеченцы, дальневостокские десантники славян-украинцев, - и ты была бы счастлива и уверена что это всё проделки англосаксов.
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30.06.2023 15:27 Відповісти
Все розумію, але сумніви постійно лізуть на думку,особливо останніми днями, коли постійно читаю і бачу загиблих наших Воїнів! Скільки ж їх ,які гарні, розумні та мужні обличчя....😥
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30.06.2023 15:55 Відповісти
немного не так. Им на нас по фиг
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30.06.2023 15:32 Відповісти
Наступление происходит при значной недостаче снарядов?
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30.06.2023 14:46 Відповісти
А что поделать, если даже запасы и военные производства ЕС оказались неготовыми к вторжению восточной орды.
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30.06.2023 15:08 Відповісти
Інтересно як скоро почне говорити що нам треба тисячі машин розмінування та десятки тисяч різних дронів і в першу чергу наземних щоб відправляти їх на мінні поля. Буде це до того як в кінці осені-зимою дадуть ф16 чи вже після них коли в наступі стане зрозуміло що мінами засипана взагалі вся окупована територія.
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30.06.2023 14:48 Відповісти
А "Леопард" на полі бою - не леопард, а мішень". Джерело:
І не просто мішень ,, за Леопардами полює вся кацапська артилерія . Леопарди як червона ганчірка для бика . Знищити його чомусь ввжається у кацапів - вищим пілотажем .
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30.06.2023 15:07 Відповісти
Як і вчора, і позавчора більше всього лайків в коментарях набирає "гавкаюча шавка", навіть у здавалося би статті,яка відображає доречні питання. Цензор.нет усім складом лікує "дитячу травму" головного редактора,який образився на зєлю. Десять років моєї підписки на цей ресурс завершую відпискою.Чекалкін вам в поміч.👋
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30.06.2023 15:15 Відповісти
я читаю цензор ради нескольких адекватных людей. 73% комментов тут мусор (роковая цифра). Про админов и говорить нечего. Про них или хорошо, или никак Впрочем ничего нового.
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30.06.2023 15:35 Відповісти
Якби за каденції гетьмана не зірвали найбільші склади, то хоча б ********** були. Чи то теж зелені винні? А за ракети та літаки я взагалі мовчу. На розробку і серійне виробництво потрібні десятки мільярдів долларів, і найголовніше то комплектуючі. Ви дійсно вважаєте, що нам хтось дозволить власну ракетну промисловість? Чи літакобудування? Та не позорьтесь і не смішіть людей. Відкрийте вже очі. Нам ніхто і ніколи не дозволить цього. Забудьте. Жодній з країн імпортерів зброї, це не буде вигідно. Україна для цілого світу є полігоном. Західні партнери клали на нас з прибором. Інакше вже давно були б і літаки **********, і ракети потрібні, і залізний купол.
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30.06.2023 16:02 Відповісти
****** ********, ссыкло и гниды - эти гаранты Будапештского меморандума, вы ссуки давали гарантии, а Ф-16 не даете, и еще год не будете давать в то время как будет гибнуть куча воинов на поле боя из-за отсутствия Ф-16. Твари безхребетные
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30.06.2023 17:20 Відповісти
Ось те що і сказано цю війну затягуюють навмисно.Це вже очевидно.
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30.06.2023 17:53 Відповісти
Цікаво коли Залужний буде грати наших союзників з США і Європи в всі дири і постійно, чи місцеві захисники США і Європи осміляться пукнути в сторону нашого головнокомандувача чи ні
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30.06.2023 17:53 Відповісти
Притихли. Читаю - дивуюся.

Одне (насправді їх повно) обзивало мене за свого бідона і проганяло - а тепер, бачте-но, воно хоче з'ясувати, чого чеперадло саботує ленд-ліз. Серйозно ?

Нема холуя, який визвірявся (і воно полізло скавуліти адміну, щоб мене забанив та деактивував) що я - не людина і не маю морального права критикувати виродка, який винен в розв'язанні цієї війни та її затягуванні.

Про помийну - ліньки час марнувати ...

І т.д. і т.п.
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01.07.2023 07:18 Відповісти
Ктгда этого говорю я, меня банят...когда говорит Залужный - все ок....
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30.06.2023 18:17 Відповісти
"Quod licet iovi..."©
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30.06.2023 19:44 Відповісти
Same for me.
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01.07.2023 07:19 Відповісти
Залужний слідуючим кроком напевно заявить, що після надання літаків війська НАТО повинні звільняти території, які він з Зеленським бездарно просрали.
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30.06.2023 22:44 Відповісти
Коли залужний щось просирав проспись клоуне і так я б вимагав від США наявність всієї зброї в тому числі з томагавками, не ясно чому наші діаспори які мільйонами живуть в США і Європі не вимагають цього і не мітингують чи ті виродки які втекли в США і Європу думають що в них немає обов'язку перед Україною помиляються
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30.06.2023 22:58 Відповісти
Спокійно, пане Андрію.

Я пишу про це вже давно, на відміну від даного папірчика, наприклад.

Українці в сша та друзі України з 1го січня 2023 на заклик Степана Хмари виходять по неділях (зараз раз на два тижні) і мітингують перед білим домом з вимогою до бідона активувати ленд-ліз. курва маркарова (послиця в штатах) всіляко перешкоджає. Люди нарікають, що ця **** надсилає листи, блокує українцям доступ до сайту посольства і займається не тим, щоб представляти інтереси України.
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01.07.2023 06:41 Відповісти
правильно.
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01.07.2023 02:31 Відповісти
Ще раз дякую за відвертість, пане Залужний.

І сподіваюся, що наступного разу для імпортної публіки і союзничків Ви чітко скажете, що ленд-ліз, прийнятий представниками американського народу та підписаний індивідом, який і має забезпечити виконання цього закону, дозволив би Україні мати потрібну зброю в потрібній кількості без оцього:

"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення ухвалюється, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено", - резюмує Залужний.

Бо ленд-ліз і було прийнято ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО постачання та в обхід бюрократичнихпроцедур. Але мерзота відпрацьовує домовленості.
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01.07.2023 06:38 Відповісти
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