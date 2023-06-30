"Леопард" на полі бою - мішень. Нам потрібні винищувачі F-16 і значно більше снарядів, - Залужний

Для успішного просування на фронті Силам оборони потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і обов’язково винищувачі F-16 для забезпечення переваги у повітрі.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що "Леопарди" дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ Сил оборони. Декілька з них уже знищено, що визнав Залужний, додавши, що "ми отримали"Леопарди" не для парадів і не для фотографування з ними політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну. А "Леопард" на полі бою - не леопард, а мішень".

Головнокомандувач ЗСУ наполягає, що Україна має отримати сучасну бойову авіацію.

"Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків", - сказав Залужний.

"Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?", - цитує видання Залужного.

Він також зауважив, що регулярно підтримує зв'язок з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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"У нас домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, 1000 людей загине". Станьте на моє місце", - каже Залужний.

"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення ухвалюється, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено", - резюмує Залужний.