Вбитих рашистами у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова досі не поховали, окупанти намагаються приховати сліди злочинів, - Решетилова
Російські загарбники у тимчасово окупованому Бердянську не дозволяють рідним вбитих підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова поховати їх.
Про це у Facebook повідомила співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
"Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали. Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими", - йдеться в повідомленні.
За словами Решетилової, сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в окупований Мелітополь.
"Ми розуміємо для чого росіяни це роблять. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, адже по характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження. Але всі ці хаотичні дії злочинців не мають сенсу. Нам все відомо і все зафіксовано. Нічого приховати уже не вдасться. Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", - підсумувала вона.
Раніше цього місяця стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганесян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".
Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.
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его последние слова были "все. это смерть пацаны. прощайте. слава Украине".
ни чего, что пацан ПА-русски последние слова в своей жизни произнес, тебе ублюдку перевод не нужен!? нет.
Наслідки колективного "*****!"
Орденоносець все йуморит;
як не дивно - частина населення продовжує ржать
Svitlana Samarska: Як вас ростили, діти, як виховували, що вам тато розповідав і яких пісень мама співала?
Як ви змогли дозріти тими, до кого більшості дорослих не дотягнутися довіку?
Тігран Оганесян - це Олександр Мацієвський. Тільки в підлітковому віці. Еталонні героїзм і самозречення.
Але хотіла би сказати два слова про того, хто так змарнів-постарів-знесилився-виклався... Хай простить мене Небо і свята неділя, що згадую його в цей день.
На одну страшну мить уявіть, що навіть до інфузорій за світоглядом іноді доходить ЩО ти натворив і у чому винен. Уявляєте цю страшну мить? Наступна для нормальної людини була б останньою - психіка не витримала б. А це... Три роки жирував, на червоних доріжках красувався, по морях-пляжах-курортах скакав, з голлівудськими зірками селфився, на гвинтокрилах на днюхи літав, кремлівській кротівні безлім на активність дав, країну економічно знищив, ворогу ворота розчахнув...
А зараз "герой". Краще б ніколи не стався "акт любові" твоїх тата-мами, щоб земля тебе не знала... За зраду якого діти платять своїм життям.
"Бердянськ був окупований 28 лютого"...