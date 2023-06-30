Вбитих рашистами у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова досі не поховали, окупанти намагаються приховати сліди злочинів, - Решетилова

Російські загарбники у тимчасово окупованому Бердянську не дозволяють рідним вбитих підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова поховати їх.

Про це у Facebook повідомила співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали. Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими", - йдеться в повідомленні.

За словами Решетилової, сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в окупований Мелітополь.

"Ми розуміємо для чого росіяни це роблять. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, адже по характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження. Але всі ці хаотичні дії злочинців не мають сенсу. Нам все відомо і все зафіксовано. Нічого приховати уже не вдасться. Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", - підсумувала вона.

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Раніше цього місяця стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганесян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.

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