"Вагнерівці" - одне з моїх побоювань. Ми маємо готуватися до найгірших та найімовірніших сценаріїв, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що має "багато побоювань", і бойовики ПВК "Вагнер" - одне із них.
Про це він сказав The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Залужний зазначив, що повстання Пригожина в Росії не мало суттєвого впливу на ситуацію на фронті.
"Ми не відчули, що їхній захист десь послабився", - сказав він.
Головнокомандувач каже, що тепер доведеться розглядати певну додаткову загрозу Україні з півночі, адже частина "вагнерівців" переміщуються до Білорусі.
"У мене багато побоювань, і "Вагнер" - серед них. І не лише він. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться... Наше завдання - приготуватися до найгірших і найбільш імовірних сценаріїв. І ми намагатимемось мінімізувати можливі наслідки", - сказав він.
Серед таких "найгірших сценаріїв" Залужний назвав застосування російським диктатором Путіним ядерної зброї. Але при цьому зазначив, що його це не зупиняє.
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"все не дуже добре" - хорошо что и до вас это дошло.
вагнеровцы со стороны Беларуси, отсутствие преимущества в воздухе на нынешних рубежах, опасность применения яо и взрыва ЗАЭС.
до хрена работы.
Мне было бы проще услышать что он ничего не боится. Хоть и брехня, но я бы сказал, раз Залужный ничего не боится, то и я не боюсь )
я понимаю, что он говорит это для западной аудитории, выпрашивая таким образом и оружие и терпение, охлаждая завышенные ожидания от контрнаступления, да еще и при отсутствии преобладания в воздухе.
но звучит все довольно пессимистично.
надеюсь, в конце что-то позитивное скажет. сразу что ли финал интервью посмотреть))
пийте заспокійливе, мадам. тут розмова дорослих чоловіків.
ракетного удару - Білорусь - не Росія, проковтне, а путін, нарешті, почне прозрівати.
Чого нам соплі жувати - гірше як є, вже не буде.
Білорусь сама підставилась під удар - ніхто не просив приймати банду Пригожина.
Бачили очі, що купували . . .
сейчас с того места где они стояли отлично видна дырка в здании завода Артем. и вылетевшие стекла в офисной многоэтажке слева.
надеюсь, эти дуры хотя бы жили не в Буче.
"Білорусь ми любимо, але ви дали прихисток не тим. Ще будете нам дякувати".
А Запорожская АЭС рванёт всё равно, так что хуже не будет.
если бы речь шла только о твоей жизни - ок, думай как хочешь. но тут приходится думать о тех 20 миллионах украинцев, которые еще не свалили за бугор.
А для Польши (не говоря о Германии) - это обкуренные ******* с кувалдой.
Натовским войскам Вагнер - на один зуб, вернее, на один час работы.
Дніпро
Це була добре продумана операція по перекиданню армії вагнерів у Білорусію з наступними атакуваннями України з Півночі, де наша оборона недостатньо стійка. І щоб змусити нас знімати і перекидати війська зі Сходу і Півдня на Північ. Генерал Залужний - геніальний Полководець, розуміє і стурбований. Стурбована Польща (навіть було повідомлення про намір Варшави розмістити ядерну зброю на своїй землі), стурбована Прибалтика. І лише підараси накшталт подоляків-буданових кінчали у штани від хайпу про "розвал росії".
Тепер, коли відбуватиметься (а вона відбуватиметься! - для того все і "заварено)" ) агресія вагнерів з Білорусі в Україну, (чи Польщу, чи Прибалтику...) - кольхозенфюрер відхреститься, заявивши що "я їм не командир". А ***** у своїй класичній манері спіхне все на кольхозенфюрера, мовляв, то був договорняк лукашенки з пригоженим.
Побільше би нам таких Генералів і Полководців як Залужний, Кривонос...
Написали б вже "Залужний сциться вагнерівців".
Вистояли в найскрутніший момент, зможемо добити москальську гадину.
Сил Вам, мудрості, ясних думок.
Нехай плани х*ла і його поплічників проваляться, щоб ми не витрачали свої ресурси.