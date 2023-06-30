"Вагнерівці" - одне з моїх побоювань. Ми маємо готуватися до найгірших та найімовірніших сценаріїв, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що має "багато побоювань", і бойовики ПВК "Вагнер" - одне із них.

Про це він сказав The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Залужний зазначив, що повстання Пригожина в Росії не мало суттєвого впливу на ситуацію на фронті.

"Ми не відчули, що їхній захист десь послабився", - сказав він.

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Головнокомандувач каже, що тепер доведеться розглядати певну додаткову загрозу Україні з півночі, адже частина "вагнерівців" переміщуються до Білорусі.

"У мене багато побоювань, і "Вагнер" - серед них. І не лише він. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться... Наше завдання - приготуватися до найгірших і найбільш імовірних сценаріїв. І ми намагатимемось мінімізувати можливі наслідки", - сказав він.

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Серед таких "найгірших сценаріїв" Залужний назвав застосування російським диктатором Путіним ядерної зброї. Але при цьому зазначив, що його це не зупиняє.