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Новини Війна
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"Вагнерівці" - одне з моїх побоювань. Ми маємо готуватися до найгірших та найімовірніших сценаріїв, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що має "багато побоювань", і бойовики ПВК "Вагнер" - одне із них.

Про це він сказав The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Залужний зазначив, що повстання Пригожина в Росії не мало суттєвого впливу на ситуацію на фронті.

"Ми не відчули, що їхній захист десь послабився", - сказав він.

Читайте: ПВК "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні, - ВВС

Головнокомандувач каже, що тепер доведеться розглядати певну додаткову загрозу Україні з півночі, адже частина "вагнерівців" переміщуються до Білорусі.

"У мене багато побоювань, і "Вагнер" - серед них. І не лише він. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться... Наше завдання - приготуватися до найгірших і найбільш імовірних сценаріїв. І ми намагатимемось мінімізувати можливі наслідки", - сказав він.

Також читайте: Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний

Серед таких "найгірших сценаріїв" Залужний назвав застосування російським диктатором Путіним ядерної зброї. Але при цьому зазначив, що його це не зупиняє.

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+22
Русня має вмерти!
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30.06.2023 13:21
+22
Щонайменше цими словами Залужний спростовує заяви Буданова стосовно "вагнерівців". А до кого в нас більше довіри, до Буданова який постійно стирчить у медіапросторі, а винен таємно розробляти секретні розвідувальні та диверсійні операції, або до Залужного який зміг організувати супротив найбільшій за чисельністю озброєння армії світу на практиці?! ОТОЖ!!!
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30.06.2023 13:27
+13
Слова державного мужа, а не шоумена "а-ля шапито". Самовлюбленному нарциссу Буданову пора застрелиться.
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30.06.2023 13:30
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Чому ж песимістично?! Це народна ІСТИНА - сподівайся на краще, готуйся до гіршого. Я так живу усе своє життя і думаю що й більшість, і песимістом себе зовсім не відчуваю, бо треба не тільки щось планувати, сподіватись зробити ЩОСЬ й КОЛИСЬ, а жити ЗАРАЗ, бо ЗАВТРА може не наступити через банальну причину, наприклад невдало спіткнешся .... і ВСЕ!
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30.06.2023 14:06 Відповісти
Чего Залужный переживает? Буданов же сказал, что к концу года на границы 91г выйдем.
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30.06.2023 13:54 Відповісти
Каже один, а РОБИТИ іншому! Взагалі то частіше так у житті і буває - обіцяє один, а виконують, або НЕ виконують обіцяне інші! У нас такий президент зараз, тож з нього деякі (навіть більшість) підлеглі приклад й беруть!
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30.06.2023 14:09 Відповісти
Что за паникерство!? Пока Зеленский главковерх опасаться нам нечего.
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30.06.2023 13:55 Відповісти
Не бачу наприкінці речення смайлик. НЕПОРЯДОК!!!
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30.06.2023 14:10 Відповісти
к сожалению, в своем интервью он сказал что у него голова болит о такого количества опасностей. что у меня даже очко заиграло, скажу честно.
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30.06.2023 14:02 Відповісти
"Біляков", не треба своє граюче вічко, видавати за щось там у Залужного! І він напряму сказав, що просто голова від усього обертом, а це звичайно коли справ багато, а з помічниками все не дуже добре! І дійсно зовсім не лише "вагнерівці" його турбують, а турбує те що доводиться вносити зміни у плани враховуючи цих покидьків у Білорусі і необхідність коригування у розподілі наявних ресурсів!!! От і все, це його кропітка і одночасно клопітка робота!!!
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30.06.2023 14:15 Відповісти
про "очко" могу сказать я в комментах на Цензоре. Примерно это же прозвучало и у Залужного.
"все не дуже добре" - хорошо что и до вас это дошло.
вагнеровцы со стороны Беларуси, отсутствие преимущества в воздухе на нынешних рубежах, опасность применения яо и взрыва ЗАЭС.
до хрена работы.
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30.06.2023 14:27 Відповісти
Не треба ВЛАСНІ вологі фантазії видавати за ЧУЖІ висловлювання! Ви що, в Сімон'ян чи Скабєєвої цьому навчались?! То коли викажете що вас щось турбує, і у вас з цього приводу побоювання то це означає що ви "боєтесь"?! Або вивчить нормально українську мову, або хоча б навчиться розуміти сенс слів та не приписувати їм значень котрих НЕ МАЄ!!!
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30.06.2023 15:15 Відповісти
забагато емоцій. пийте заспокійливе, яко у вас ПМС.
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30.06.2023 15:17 Відповісти
согласен. Залужный имеет права бояться, но трындеть об этом всей Украине.
Мне было бы проще услышать что он ничего не боится. Хоть и брехня, но я бы сказал, раз Залужный ничего не боится, то и я не боюсь )
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30.06.2023 14:51 Відповісти
согласен с вами.
я понимаю, что он говорит это для западной аудитории, выпрашивая таким образом и оружие и терпение, охлаждая завышенные ожидания от контрнаступления, да еще и при отсутствии преобладания в воздухе.
но звучит все довольно пессимистично.
надеюсь, в конце что-то позитивное скажет. сразу что ли финал интервью посмотреть))
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30.06.2023 15:05 Відповісти
І де ви хлопці побачили те "боягузство"?! Може сплутали з побоюванням (роССійською - ОПАСЕНИЯ), або занепокоєністю й забули що це різні речі?! Якщо ви так бажаєте боятися, то це ВАШІ СПРАВИ, але навіщо це приписувати Залужному???!!!
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30.06.2023 15:12 Відповісти
де ВИ бачите "боягузство"?
пийте заспокійливе, мадам. тут розмова дорослих чоловіків.
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30.06.2023 15:18 Відповісти
Коли концентрація вагнерівців буде достатньою, по них можна завдати превентивного
ракетного удару - Білорусь - не Росія, проковтне, а путін, нарешті, почне прозрівати.
Чого нам соплі жувати - гірше як є, вже не буде.
Білорусь сама підставилась під удар - ніхто не просив приймати банду Пригожина.
Бачили очі, що купували . . .
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30.06.2023 14:01 Відповісти
А взамін отримати ядерний удар? Добре, що ви не на посаді Залужного.
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30.06.2023 14:16 Відповісти
Гірше вже не буде. ЗАЕС заміновано і так.
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30.06.2023 14:20 Відповісти
"хуже не будет" - эту фразу я слышал от торговок яблоками на Лукьяновском базаре перед вторым туром Зеленского. я орал - будет, будет! - те мне отвечали - да хуже некуда!! так что хуже не будет!
сейчас с того места где они стояли отлично видна дырка в здании завода Артем. и вылетевшие стекла в офисной многоэтажке слева.
надеюсь, эти дуры хотя бы жили не в Буче.
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30.06.2023 15:07 Відповісти
"Беляков", скільки тобі платять кремляді за твої брехливі пости де ти свої вологі фантазії видаєш за "факти"?! Навчитесь вже маскуватися, чи використовуйте дезодорант, бо від вас за милю тхне "роССіським духом"!
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30.06.2023 15:18 Відповісти
Не буде ніякого ядерного удару.
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30.06.2023 15:20 Відповісти
*********
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30.06.2023 16:12 Відповісти
Тогда Беларусь(её армия) обязана будет вступить войну. Не знаю, что там у них за армия. Но в любом случае, это тысячи солдат с советской техникой и с авиацией.
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30.06.2023 14:17 Відповісти
Вот именно - "обязана". А за кого воевать ? За уничтоженного Вагнера ?
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30.06.2023 14:22 Відповісти
За ракетный удар по своей тер-рии. Плюс фсбшники на фоне новостей об ударе по вагнеровцам, могут лупануть и по жилому дому в РБ с целью обвинить в этом Украину. И будет выглядеть внутри страны как-будто и правда.
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30.06.2023 14:50 Відповісти
Взагалі то згідно міжнародного права країна яка надала дозвіл на агресію проти сусідньої держави іншій державі з її території є співучасницею агресії, тобто теж агресором. До того ж сам Лукашенко вже не раз казав що Білорусь із Московією (т.з. "роССією") є єдиною союзною країною, тож фактично удар по Білорусі буде цілком законним. Але завжди існує АЛЕ, і щось робити вперше завжди важко та лячно. Тому я й кажу, що це не військове має бути рішення, а політичне!!!
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30.06.2023 14:23 Відповісти
Непосредственно армию они свою в Украину не направляли, мобилизация мужского населения не проводилась. И всё это случится если жахнуть по тер-рии РБ ракетами, а Украине это абсолютно не нужно.
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30.06.2023 14:29 Відповісти
это бла блабла против реальной ситуации на поле боя,когда у нас и так два фронта - восток и юг - и открыть еще третий? очень мудрое решение, офигеть просто.
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30.06.2023 15:08 Відповісти
Там техніку Росія вигрібала щ Білорусії массовой для себе
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30.06.2023 15:21 Відповісти
А от НА ЦЕ має дати дозвіл "найвеличніший" який усе погоджує з Єрмаком. Тож підкажи ОПі яке прийняти рішення, бо воно не стільки військове, скільки політичне, бо по Білорусі ми удари не наносили ще ЖОДНОГО РАЗУ!!!
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30.06.2023 14:18 Відповісти
Не по Білорусі, а по банді Вагнера. Можна надіслати дипломатичну ноту:
"Білорусь ми любимо, але ви дали прихисток не тим. Ще будете нам дякувати".
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30.06.2023 14:25 Відповісти
"Colt", якось наївно виглядає Ваша пропоція з ТАКИМ зверненням до Лукашенко при тому що він повністю підтримує війну Московії (т.з. "роССії") проти України й надав дозвіл напасти на нас з території власної країни!
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30.06.2023 14:42 Відповісти
Це не звернення, а знущання. Назвімо це сарказмом.
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30.06.2023 14:50 Відповісти
Якби подібний "сарказм" допомагав, то я б тільки ним й користувався.
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30.06.2023 15:07 Відповісти
беларусь может и проглотит. а вот раша - нет. лука просто попросит рашу помочь - и все...
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30.06.2023 14:23 Відповісти
Лука попросит, и ничего: всё, что путин может, он уже делает с максимальным ущербом.
А Запорожская АЭС рванёт всё равно, так что хуже не будет.
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30.06.2023 14:29 Відповісти
Все ж таки прямий удар хай тактичною ядерною зброєю, це вже більше ніж спровокована рашистами техногенна катастрофа на ЗАЕС, бо Захід підривом Каховської греблі тупо утерся хоча за масштабами наслідків це не менше ніж використання ЯО, тож як завжди )(уйло (він же путін) піде далі та перевірить чи не проковтне й Захід, а вже не він, більше перетинання "червоних ліній"!!! Бо як би там не було, але треба бачити що реально ссуть не тільки у Москві, але й у Брюсселі та Вашингтоні, інакше б ті ж ATACMS та F-16 ВЖЕ були б у ЗСУ!!!
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30.06.2023 14:53 Відповісти
всегда есть куда хуже. Это мне сказал мой друг, парализованный по грудь. Зато у него рука работала. Одна, правда. но могло и этого не быть. та что поверь на слово - ВСЕГДА есть куда хуже.
если бы речь шла только о твоей жизни - ок, думай как хочешь. но тут приходится думать о тех 20 миллионах украинцев, которые еще не свалили за бугор.
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30.06.2023 15:10 Відповісти
Дубль: "Беляков", скільки тобі платять кремляді за твої брехливі пости де ти свої вологі фантазії видаєш за "факти"?! Навчитесь вже маскуватися, чи використовуйте дезодорант, бо від вас за милю тхне "роССіським духом"!
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30.06.2023 15:19 Відповісти
Для передислоцирования "Вагнера" в Беларусь цирк не был нужен. Они хотят видимо устроить Западу второй Карибский кризис - одновременно отправить "беспризорный и бесхозный Вагнер" в Европу и применить в Украине ТЯО. Хотят поставить Западу ультиматум, иначе России хана.
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30.06.2023 14:18 Відповісти
похоже на то. не случайно одновременно вылезли все консервы - и Трамп и Орбан и китайцы - и давай на переговоры уговаривать...
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30.06.2023 14:25 Відповісти
Ваше "Камиль Баянов" зауваження є дуже слушним, і пазли з роССійським ЯО у Білорусі, та підсумками подій із "вагнерівцями" складаються дуже добре. Тож можливо це дійсно так й було задумано у Кремлі, а тоді й "заколот" з більшою вірогідністю виглядає спланованим саме )(уйлом (він же путін). Да Вам треба швиденько цю ідею підкинути WP або NYT, бо це буде бомбезна стаття яка дасть їжу для роздумів багатьом політикам і буде дуже гарячою стравою!!!!! 👍
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30.06.2023 14:30 Відповісти
Виталий, да на Западе все видят наверняка и сами. Интересно если Путин с Патрушевым планируют "подарить" Пригожину Калининградскую область, тот под прикрытием удара ТЯО по Украине пройдет по Сувалкскому коридору до Калининграда и "захватит" его со всем Калининградским особым районом включая в/ч в Колосовке, там вроде у них база ЯО.
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30.06.2023 14:50 Відповісти
Не перебільшуйте розум західних політиків, як і наших, вони такі ж звичайні люди як ми із Вами, в них розвинутіше лише бажання влади та нахабність, що й призвело їх у "високі крісла"! А от стосовно проходу до Калінінграду ви перебільшуєте, бо не дарма саме зараз пройшли та де інде ще йдуть найбільші навчання країн НАТО у Європі, і саме на такі події сил в Московії (т.з. "роССії") разом із Білоруссю точно не вистачить, бо з України вони відтягнути нічого не можуть, а якщо наважаться на це то Україна точно буде звільнена за декілька днів а там, якщо вже й НАТО буде у війні, то й до Москви зовсім не далеко, й Росгвардія її точно не захистить. Можливо й інакше, захопити прикордонні до України області та й почати переговори про їх повернення під контроль Москви на умовах капітуляції!
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30.06.2023 15:02 Відповісти
Дай Бог!
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30.06.2023 15:09 Відповісти
Цена нарастающих событий в Украине может оказаться для России слишком велика, поэтому в Кремле по логике должны пойти решительным путем. К примеру "захват" Вагнером Калининграда со всем оперативно-тактическим объединением видов ВС РФ включая ЯО, далее Путин "уступает" трон коллективному "патрушеву" и пусть потом в Пентагоне и НАТО думают действительно ли между Вагнером и Кремлем есть канал обмена кодами запуска ЯО. Так что США на колени "патрушевы" конечно не поставят, но как кремлевский вид могут сохраниться.
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30.06.2023 15:12 Відповісти
Одна справа ХОЧУТЬ, інша - МОЖУТЬ! З останнім на Московії (т.з. "роССії") вже набагато гірше ніж було ДО 24.02.2022!
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30.06.2023 15:20 Відповісти
Беспризорный Вагнер страшен только в Африке.
А для Польши (не говоря о Германии) - это обкуренные ******* с кувалдой.
Натовским войскам Вагнер - на один зуб, вернее, на один час работы.

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30.06.2023 14:48 Відповісти
А й не треба нападати на Польщу для погрози застосування ЯО, достатньо знов з Білорусі напасти на Україну заздалегідь слабкими силами, отримати удар у відповідь і назвати це "нападом" України на "мирну" Білорусь яка "ні до чого" й "нікого не провокувала"!
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30.06.2023 15:05 Відповісти
Це спрацювало би на початку 2022.
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30.06.2023 15:23 Відповісти
А ЯО тоді у Білорусі була? НІ! Та й хто ж тоді серед рашистів думав що ОТАК обернеться, вони ж ДІЙСНО мріяли про 2-3 дні, максимум 2 тижні й Київ "їх", а воно он як!
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30.06.2023 15:28 Відповісти
Да ***** вже не ваше ЯО. Так то ***** міг її використати давним давно. Але ні, сситься.
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30.06.2023 15:29 Відповісти
А Зе.этого не знал конечно,когда контрнаступать грозился.
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30.06.2023 15:10 Відповісти
Так, п'ятниця, чудовий вечір для початку відпочинку. Усім добрих вихідних! Хай там собі рашисти що хучуть планують, але те що їх плани пішли коту під хвіст вже й їм зрозуміло, а зараз йде барахтання х їх боку та пошук можливості вийти з халепи з найменшими, для КЕРІВНИЦТВА Кремля втратами, а скільки для цього треба вбити холопів )(уйлу (він же путін) НЕ ЦІКАВО!!! А нам своє робити, Україну боронити та роССійських нацистів бити!!!
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30.06.2023 15:26 Відповісти
Залужний тримае усіх в тонусі. Ще невідомо скільки того вагнеру там буде, яке озброєння тому що техніку і важку зброю у Вагнера таки відберуть і ще багато факторів. Рыгорычу конфлікт з Україною не потрібен взагалі. І наче би давно напав ще у 2022. А лучше перебдеть чем недобдеть.
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30.06.2023 15:26 Відповісти
Київ має бути прикритий. Патріотами, іншими системами ППО. А пуляти пуйло буде, бо він щур, який притиснутий до стіни
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30.06.2023 15:53 Відповісти
Це не тому, що я люблю це місто... Це тому, що я люблю це місто.

Дніпро
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30.06.2023 16:25 Відповісти
З першого разу зе не зміг здати Київ, військові завадили. Тепер друга спроба. Ото повезло з ************ ї'анатом.
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30.06.2023 16:53 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку. Т.з. "бунт пригожина" був класичним "цирком на дроті", або, як кажуть в Галичині - мавпуванням. В одній із французьких комедій це б назвали "уловка для дураков, мсьє...".
Це була добре продумана операція по перекиданню армії вагнерів у Білорусію з наступними атакуваннями України з Півночі, де наша оборона недостатньо стійка. І щоб змусити нас знімати і перекидати війська зі Сходу і Півдня на Північ. Генерал Залужний - геніальний Полководець, розуміє і стурбований. Стурбована Польща (навіть було повідомлення про намір Варшави розмістити ядерну зброю на своїй землі), стурбована Прибалтика. І лише підараси накшталт подоляків-буданових кінчали у штани від хайпу про "розвал росії".
Тепер, коли відбуватиметься (а вона відбуватиметься! - для того все і "заварено)" ) агресія вагнерів з Білорусі в Україну, (чи Польщу, чи Прибалтику...) - кольхозенфюрер відхреститься, заявивши що "я їм не командир". А ***** у своїй класичній манері спіхне все на кольхозенфюрера, мовляв, то був договорняк лукашенки з пригоженим.
Побільше би нам таких Генералів і Полководців як Залужний, Кривонос...
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30.06.2023 18:41 Відповісти
Если Залужный еще скажет о коррупции, тогда вообще будет молодцом....
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30.06.2023 18:44 Відповісти
Меня раздражает, когда говорят, что наступление продвигается медленно - Залужный
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30.06.2023 19:34 Відповісти
А чого заголовок такий слабкий?

Написали б вже "Залужний сциться вагнерівців".
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30.06.2023 22:46 Відповісти
Пане Залужний, ми віримо, що переможемо.
Вистояли в найскрутніший момент, зможемо добити москальську гадину.

Сил Вам, мудрості, ясних думок.

Нехай плани х*ла і його поплічників проваляться, щоб ми не витрачали свої ресурси.
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01.07.2023 06:18 Відповісти
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