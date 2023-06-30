Рашисти створили "Азовський військово-морський район" зі штабом у Маріуполі, - Military Media Center
Російські загарбники формують так званий "Азовський військово-морський район" у складі Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"За наявною інформацією, для посилення контролю над Азовським регіоном рф формує азовський військово-морський район у складі чорноморського флоту. Штаб - у Маріуполі. Комплектуватиметься цей військово-морський район за рахунок кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії вмф росії.
Наразі основні зусилля рф в Азовській та Чорноморській операційних зонах зосереджені на удосконаленні систем противодиверсійної оборони пунктів базування сил флоту, а також на захисті корабельного складу вмф рф", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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показати весь коментар30.06.2023 13:55 Посилання
+2 Drbest Good #551142
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+1 Oleksandr Zabolotnyy #551965
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Що, що , а розвіддані передати вчасно це партнери зроблять.
Ми на початок війни коли мали свою голов на плечах знищували їх по всюди.Зараз тушки літають спокійно чорномор флот працює спокійно і інші речі.Головне ми з малим озброєнням і головою більше маневрували і звільняли чим зараз чужою.Ця війна вже відверто зятягується по максимуму.