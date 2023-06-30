Рашисти створили "Азовський військово-морський район" зі штабом у Маріуполі, - Military Media Center

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Російські загарбники формують так званий "Азовський військово-морський район" у складі Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"За наявною інформацією, для посилення контролю над Азовським регіоном рф формує азовський військово-морський район у складі чорноморського флоту. Штаб - у Маріуполі. Комплектуватиметься цей військово-морський район за рахунок кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії вмф росії.



Наразі основні зусилля рф в Азовській та Чорноморській операційних зонах зосереджені на удосконаленні систем противодиверсійної оборони пунктів базування сил флоту, а також на захисті корабельного складу вмф рф", - йдеться в повідомленні.

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