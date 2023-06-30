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Новини Війна
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Рашисти створили "Азовський військово-морський район" зі штабом у Маріуполі, - Military Media Center

порт,маріуполь,окупація
Фото: AP

Російські загарбники формують так званий "Азовський військово-морський район" у складі Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"За наявною інформацією, для посилення контролю над Азовським регіоном рф формує азовський військово-морський район у складі чорноморського флоту. Штаб - у Маріуполі. Комплектуватиметься цей військово-морський район за рахунок кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії вмф росії.

Наразі основні зусилля рф в Азовській та Чорноморській операційних зонах зосереджені на удосконаленні систем противодиверсійної оборони пунктів базування сил флоту, а також на захисті корабельного складу вмф рф", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Збитки Маріуполю сягають понад 14 млрд євро. На відновлення міста потрібно 20 років, - мер Бойченко

Автор: 

армія рф (17743) Маріуполь (3243) окупація (6740)


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Топ коментарі
+4
Воно готувалось підписувати капітуляцію Тому і не втік.
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30.06.2023 13:55
+2
Усе буде. Чнкайте привітання від ЗСУ

Що, що , а розвіддані передати вчасно це партнери зроблять.
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30.06.2023 15:56
+1
Вітаю…. Рашисти красави…. Роблять усе те що мав би робити і не робив наш пустобріх оманський- готовляться до війни…
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30.06.2023 13:51
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Вітаю…. Рашисти красави…. Роблять усе те що мав би робити і не робив наш пустобріх оманський- готовляться до війни…
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30.06.2023 13:51 Відповісти
Воно готувалось підписувати капітуляцію Тому і не втік.
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30.06.2023 13:55 Відповісти
Та це мислячі люди вже давно зрозуміли…. Хто логічно мислить- той здогадається, а хто дивитися телемарафон- в того зе цар і Бо
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30.06.2023 14:03 Відповісти
шо чутно по героїчному прориву наших через Керченську протоку?
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30.06.2023 14:42 Відповісти
ваших поки в Бахмуті оточують
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30.06.2023 16:21 Відповісти
хіба? а дііп стейт каже трохи інше,ніби то ваші героїчно у бік рідної кацапії рушать
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30.06.2023 16:37 Відповісти
Маю надію, що GPS кордінати нового штабу вже відомі ЗСУ. :
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30.06.2023 15:53 Відповісти
Більше дивись Скабеевих, « Пачему».
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30.06.2023 15:58 Відповісти
взагалі-то, якщо по-чесному, Азовське - то Українське море зпоконвіку, від Сивашу до Тамані.. тільки у окупанта та місцевого малороса-кріпака-чмошника можливи сумніви з цього приводу..
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30.06.2023 14:14 Відповісти
Адресу штабу, будь ласка надайте.
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30.06.2023 14:23 Відповісти
Усе буде. Чнкайте привітання від ЗСУ

Що, що , а розвіддані передати вчасно це партнери зроблять.
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30.06.2023 15:56 Відповісти
1,6 року війни ту ди не можна, там не треба, потім ,чекайте ,настане час і ті.
Ми на початок війни коли мали свою голов на плечах знищували їх по всюди.Зараз тушки літають спокійно чорномор флот працює спокійно і інші речі.Головне ми з малим озброєнням і головою більше маневрували і звільняли чим зараз чужою.Ця війна вже відверто зятягується по максимуму.
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30.06.2023 17:38 Відповісти
 
 